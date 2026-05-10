Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента

10 Май, 2026 19:12, обновена 10 Май, 2026 18:22 523 13

Той се отнася до ограничаване на растящите цени

Снимка: БНТ
Заявката на „Прогресивна България“ ще бъде изпълнена – утре внасят в парламента пакета с конкретни мерки, които ще се борят с високите цени у нас. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. Очакват ли подкрепа от опозицията и още за детайлите на прага на новата политическа седмица?

Управляващото мнозинство ще черпи опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Ще поставят фокус и върху малките населени места.

Явор Гечев, „Прогресивна България“: „По отношение на Закона за защита на конкуренцията ще бъдат дописани редица нелоялни търговски практики, включително добри примери от други западни държави. Ще вдигнем и санкциите за Закона за защита на потребителите, защото нашето усещане е че Законът за еврото, в който са редица от тези санкции, като че ли не работят достатъчно добре. Ще продължим редица от мерките да продължат да действат. На този етап не мисля, че колегите обсъждат намаляване на ДДС.“

Опозицията обаче е скептична относно ефективността на мерките.

Венко Сабрутев, „Продължаваме промяната“: „Как ще се борят с високите цени, по време на предизборната кампания казаха, че ще намалят цените и Румен Радев обърна палачинката – няма да намаляват цените, а ще търсят възможност за тренда на увеличаване на цените. А защо Румен Радев не го каза това по време на предизборната кампания.“

И от „Възраждане“ ще бъдат конструктивна опозиция, но биха подкрепили всяка мярка в полза на хората. Според тях най-разумно би било да се намали ДДС-то на някои стоки и услуги, особено на продуктите от малката потребителска кошница.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „ Да се намали и това на горивата - това са конкретни стъпки. Когато намалиш и ДДС-то на лекарствата, веднага може да свалиш цените. Това ще облекчи хората, но дали ще го направят – съмнявам се."

Какви ще бъдат действията на парламента по отношение на законопроектите на ПБ, ще разберем вероятно още следващата седмица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Пак ще го отнесем ние от малкият бизнес.

    Коментиран от #3, #6

    18:23 10.05.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Мижи да те лажем.

    18:24 10.05.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изкопирали са комунизма на Педро Санчес.

    Коментиран от #11

    18:25 10.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Какво ще помогне на хората по високи глоби?

    18:25 10.05.2026

  • 5 Чочарка

    9 0 Отговор
    Внасят само боклуци, а ние ги ядем.

    18:26 10.05.2026

  • 6 Гробар

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нали искахте капитализъм? Ето ви го. Какво виете? Няма как да искате най-доброто от капитализма и социализма. Няма такъв филм. Само в болната глава на Ганю.

    Коментиран от #9

    18:26 10.05.2026

  • 7 факт

    4 1 Отговор
    Неможачите сега ще грачат до пресипване, че нищо не може да се направи. Неможачите само констатираха, но нищо не направиха. Сегашните управляващи нека опитат, все пак има практика от други държави в тази насока.

    18:27 10.05.2026

  • 8 Тутурутку

    1 1 Отговор
    Магазин, денонощен магазин,
    пролет, лято, есен, зима,
    в магазина всичко има.
    Само в този магазин!
    Денонощен магазин.
    Ягоди, череши, дюли, тиквички, яйца,
    бърбън, ром, уиски, сода, плодов сок, боза,
    попчета, акула, паламуд, лефер, калкан,
    херинга, моруна, карагьоз, кефал, шаран,
    риба тон, калмари, миди, хрян и розмарин
    магазин, магазин, магазин.

    18:28 10.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Проблема е че това не е свободна конкуренция а планов пазар и олигархия.Чист комунизъм.

    18:30 10.05.2026

  • 10 Милен

    0 0 Отговор
    Айде стига вече с тези цени, ние сме в клуба на богатите и не ни дреме кое колко струва.

    18:34 10.05.2026

  • 11 1102

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Ходи ли си скоро до Вълчедръм? Да видиш какъв път са направили, писта направо!

    18:36 10.05.2026

  • 12 Дано

    3 1 Отговор
    Да спрат потока от пари към магнитския с-и-чуг и сикаджииската герберска мутра и ги насочат към производителите данооо

    18:36 10.05.2026

  • 13 Ала-бала с Шиши, Буци и Коки

    1 0 Отговор
    "Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат."

    Аз десега мерки и още по-малко работещи таквиа не съм забелязал някой да е приложил. Значи ще продължи сегашното положение с тоталанта безобразна спекула. И не, уж не е заради скапаното евро на брюкселските и тукашните бандити. Ама, хич не е!

    18:50 10.05.2026

