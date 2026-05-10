Движението в района на свлачището край Пампорово остава ограничено

Десет дни след активизиране на свлачището край Пампорово, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян – Пампорово, районът остава ограничен за движение, а институциите продължават да търсят решение на кризата.

Снегът в района вече се е стопил и ясно се вижда мащабът на свлачището. Асфалтът и земните маси са се свлекли надолу по стръмния склон. Теренът макар да е спокоен в момента, е опасен, а в горния край на свлачището се чува течаща вода.

И въпреки поставените ограничения и опасния терен, жители на Смолян и туристи посещават района, за да видят мащабите на свлачището, определяно като едно от най-големите в страната.

Единствената алтернатива за по-кратко придвижване до Смолян на работещите и почиващите в курорта е по тесен общински път, който минава над свлачището. Част от трасето, което е с дължина около километър и половина, е черен път с кал и коловози, а на много места два автомобила не могат да се разминат. Веселин от Смолян разказа, че е минал по обходния път, за да стигне до Пампорово за разходка. По думите му трасето е трудно проходимо на места заради калта и неравностите, но засега остава един от вариантите за бърз достъп до курорта.

В петък областният управител Зарко Маринов ограничи преминаването на тежкотоварни автомобили по него. Опасенията са свързани с допълнително натоварване на терена в района на активизиралото се свлачище и наличието на магистрален водопровод под него.

В района ежедневно се извършват обходи и проверки на терен от специалисти. Извършено е и заснемане на трасето над свлачището, което се обсъжда като вариант за обходен път. Предстои да бъде уточнена собствеността на имотите, през които преминава трасето. Проверява се и състоянието на стария път Смолян – Левочево като допълнителна възможност за обход.

На 14 май Община Смолян организира заседание на местния кризисен щаб с участието на експерти от университети, Българската академия на науките и представители на държавни институции, на което ще бъдат обсъждани варианти за справяне със ситуацията.

Междувременно министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посочи като свой приоритет изготвянето на пълно проучване на причините за свлачището от геолози, хидрогеолози и геодезисти. „Надявам се до няколко дни да имаме анализ на ситуацията – откъде и какво го е предизвикало“, заяви Шишков по време на церемония по приемственост в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Свлачището край Пампорово, което отнесе част от републиканския път III-8641, не затруднява достъпа до област Смолян и курортния комплекс, който работи нормално и няма никаква опасност за туристите. Движението към град Смолян се осъществява по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала.