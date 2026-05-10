Ваня Григорова: Надявам се новите управляващи да покажат прогресивно, а не консервативно лице.

10 Май, 2026 19:12, обновена 10 Май, 2026 18:26

Тази политическа среда дава надежда на хората за промяна, заяви общинският съветник в Столичната община

"Тази политическа среда дава надежда на хората за промяна. Надявам се "Прогресивна България" да покажат прогресивно, а не консервативно лице. Дано навлязат по-сериозно в управленските и организационните процеси, защото нямат управленски опит. Това, че са били в Президентството, не е управление. Там средата е съвсем различна и е хубаво да се вслушват в хората, които вече са управлявали".

Това заяви общинският съветник в Столичната община Ваня Григорова в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA.

"Смятам, че трябва да се вземат спешни и категорични мерки. Чухме, че дадоха заявка да внесат още утре два законопроекта за борба със спекулата. От 1990 г. до 1997 г. действа такъв закон. Има законова база, на която да стъпят. Има го и закона на Мая Манолова, но към момента нямаше политическа воля за него. С интерес ще следя какво ще предложат от „Прогресивна България", каза Григорова.

По думите ѝ администрацията не е раздута. "Има ненужни агенции, има „калинки”, които продължават да стоят там, за да получават доста прилични заплати", каза тя.

"Има сериозен дефицит в бюджета. Управляващите ще бъдат принудени да вземат допълнителен дълг. Трябва да стане ясно, че без данъчно-осигурителна промяна, този бюджет винаги ще бъде празен и няма да стига", обясни общинският съветник.

Григорова коментира и състоянието на останалите партии в Народното събрание. По думите ѝ БСП са се обезличили, заради участието си в кабинета "Желязков". "В крайна сметка те бяха съучастници в управлението на страната, арогантността и нежеланието да покажат лявото и социалното си лице", каза тя.

"Смятам, че бъдещето на ПП-ДБ не е блестящо. Вижда се, че отново прибягват към партийни закани - протести, силно участие в управлението. Това, което се опитват да правят, е недемократично. ГЕРБ и ДПС са смачкани. Какво да прави човек и една формация, която е наритана, освен да мълчи”, заяви Ваня Григорова.


