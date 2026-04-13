Николай Денков: Ще настояваме за бюджет с антикризисни мерки, който да приемем в новия парламент
Николай Денков: Ще настояваме за бюджет с антикризисни мерки, който да приемем в новия парламент

13 Април, 2026 12:10 560 37

„Ако си свикнал години наред да купуваш гласове, естествено, че ще бъдеш притеснен, когато МВР си върши работата. А тук говорим за хванати купувачи с пари", отбеляза Денков и изрази надежда министърът на вътрешните работи и главният секретар да продължат да работят по този начин

Николай Денков: Ще настояваме за бюджет с антикризисни мерки, който да приемем в новия парламент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„На държавата ѝ трябва добър редовен бюджет. Навсякъде, където ходя в страната тези дни, чувам изключително притеснени хора за всичко, което им предстои, за сметките, които очакват, за това как се стопяват доходите им. Българите разбират, че войната между САЩ и Иран разгръща своя негативен ефект върху техните лични сметки, върху икономиката, върху пазарите, които са блокирани“, каза акад. Николай Денков в студиото на „Денят с Веселин Дремджиев“.
Той подчерта, че никой вече не вярва на версията, че въвеждането на еврото е предизвикало инфлацията. И цитира свои източници – експерти от чужбина, според които Европа тепърва ще усети ефектите от войната, защото по отношение на горивата все още работи със запаси. А блокирането на Ормузкия проток, през който в момента минават едва по няколко танкера, вместо по обичайните 140-150, е основният фактор за това.
„Една от задачите на служебното правителство е да подготви бюджет, който да вкара в новото Народно събрание и ние да поемем грижата този бюджет да бъде приет максимално бързо. Държавата трябва да е предварително подготвена за ефектите от войната, а не да реагира едва когато хората усетят удара“, заяви Денков.
Той припомни, че за първи път от 2022 година насам България е в такава критична ситуация. Тогава, при нападението на Русия над Украйна у нас настъпи енергийна криза, скочиха сметките и тогава управлението на ПП прие пакет от мерки, насочен и към бизнеса, и към работещите хора, и към пенсионерите.
Денков е категоричен, че сега трябва да бъде приет подобен пакет от мерки, като Продължаваме Промяната ще го предложи в бюджета, за да може държавата да подкрепи всяка от уязвимите групи през следващите месеци.
„Ако мерките са правилно насочени, ще има пари и за тези, които имат нужда от тях, без да се натоварват бюджетът и икономиката на страната“, отбеляза акад. Денков.
Част от мерките включват връщане на свръхпечалбите от енергийните дружества като компенсации към бизнеса за цените на тока, увеличаване на прага на регистрация по ДДС до 85,000 евро оборот, след като ГЕРБ и ДПС го намалиха отново до 51,000 евро, увеличаване на данъчните облекчения за младите семейства с деца – все мерки, които едновременно стимулират икономиката и подпомагат тези, които се нуждаят най-много от подкрепа.
Николай Денков върна лентата към 2009 г., когато след икономическата криза министърът на финансите от ГЕРБ Симеон Дянков вместо да налее ликвидност, изтегли пари от работещите фирми и резултатът беше стагнация. След това управляващите от ГЕРБ завъртяха плочата как няма пари в бюджета, за да оправдаят, че години наред пенсиите растяха с по 8лева годишно. Резултатът е, че до 2022 година България се беше превърнала в бедна държава.
В студиото на Веселин Дремджиев Николай Денков коментира и оплакванията на партиите на Борисов и Пеевски от работата на МВР по опазване на честността на вота.
„Ако си свикнал години наред да купуваш гласове, естествено, че ще бъдеш притеснен, когато МВР си върши работата. А тук говорим за хванати купувачи с пари“, отбеляза Денков и изрази надежда министърът на вътрешните работи и главният секретар да продължат да работят по този начин. И всеки, който се опитва да купува гласове, без значение от коя партия е, да бъде спрян. Макар разкритите акции по купен вот вероятно да са сравнително малка част от планираните до изборите на 19 април, все пак действията на МВР служат и като предупреждение за престъпниците, коментира акад. Денков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гечко

    26 2 Отговор
    Толкова си некадърен,колкото и противен!

    12:15 13.04.2026

  • 2 На Денков жена му

    19 2 Отговор
    - Не е толкова тъп по начало, но така го извъртях с тиганя, че му отлепих ретината. Затова сега прижмиква и говори глупости.

    12:16 13.04.2026

  • 3 Фен

    22 1 Отговор
    Сектата има основен критерий за подбор на кадри - за нищо да не стават.

    12:17 13.04.2026

  • 4 Вониш бе

    13 1 Отговор
    Къш бе марокански скакалец. Миришеш на фоЗген.

    12:19 13.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    9 0 Отговор
    Разбирайте, отново увеличения на заплатите на калпак за държавните хрантутници, без реформи и съкращения, както и никакви мерки за ограничаване на инфлацията и незаконното вдигане на цените от частни, държавни и общински структури, щото високата инфлация осигурява по-високи постъпления от ДДС и пълни бюджета за да има за крадене и паразитиране. Отново ще издържаме цялата фамилия на даниел лорер.

    12:20 13.04.2026

  • 7 НИКИ ТРЯБВА ДА ПЪТУВА

    9 1 Отговор
    Така и не стана.

    12:20 13.04.2026

  • 8 Анонимен

    13 1 Отговор
    Силно притеснително е, че говори все едно знае, че той ще управлява. Явно, изборите вече са продадени.

    12:20 13.04.2026

  • 9 Разбрахте ли

    13 1 Отговор
    Сега - значи, шушумигата иска да гласувате за него, за да влезе в парламента и да настоява! На вас настояване нали ви стига?

    12:20 13.04.2026

  • 10 az СВО Победа80

    8 1 Отговор
    Какви "антикризисни" мерки бе, Денков???

    Нали в Еврозоната щяхме да станем по-богати и да потекат реки от мед и масло???

    Какви "антикризисни" мерки те гонят???

    🤣🤣🤣

    12:24 13.04.2026

  • 11 Айде бе

    9 1 Отговор
    Ама криза ли има бе плъх!? Що така!?
    Нали сме в клуба на богатите!? Нали имаше санкции срещу Русия, от които щяхме да забогатеем и процъфтим!?
    Ти си кръгъл идиот!

    12:25 13.04.2026

  • 12 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    А пари откъде? Всичкият бизнес фалира или избяга заради високите разходи в еврозоната.

    Коментиран от #14, #18, #21

    12:25 13.04.2026

  • 13 Бфбж

    5 0 Отговор
    Антикризисният бюджет трябва да включва увеличение на пенсиите с 10%. При тази инфлация и повишение на тока и водата швейцарското правило не е адекватно.

    Коментиран от #19

    12:26 13.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И ТОЗИ Е

    11 1 Отговор
    ПЕТРОХАНЕЦ СМЕЛ.

    12:27 13.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Доходите на хората се стопиха наполовина заради еврозоната.

    12:28 13.04.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Ще раздавате още пари ли бе скункс? Българина да е мислил преди това!
    Ако ви беше напердашил сега нямаше да плаща!

    12:28 13.04.2026

  • 18 Бфбж

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    До 12 Последния софиянец. Съкращаване на чиновниците и пари ще има.

    Коментиран от #22

    12:28 13.04.2026

  • 19 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Бфбж":

    В еврозоната пенсиите и заплатите се индексират с 2 процента колкото се води фалшивата инфлация в еврозоната.

    Коментиран от #23, #24

    12:28 13.04.2026

  • 20 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Финансовият министър каза че ЕЦБ не разрешава да се дават компенсации на хората.

    12:29 13.04.2026

  • 21 Вече

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    не сме сами а заедно с нас и маджарите ще ядат дървото !

    12:31 13.04.2026

  • 22 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Бфбж":

    650 000 чиновници,300 000 роми и 500 000 фалшиви телкаджии крепят мафията в политиката

    12:31 13.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бфбж

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Депутатите с 2% ли ще индексират заплатите си?

    Коментиран от #30

    12:32 13.04.2026

  • 25 Било и трябвало на държавата

    6 0 Отговор
    И на мен ми трябва бюджет, ама държавата казва йок. И кои въбще са тези нарекли се „държавата“ и защо ме занимават с тях.

    12:33 13.04.2026

  • 26 Виж сега,

    3 1 Отговор
    Кой ли ще се съобразява с теб в новия парламент, последна дупка на кавала

    12:33 13.04.2026

  • 27 Въй

    3 0 Отговор
    Ще настоявате да си напълните джобовете с пачки от новия парлиаментъ.

    12:33 13.04.2026

  • 28 Бфбж

    1 1 Отговор
    Софиянец, чиновниците вече са близо милион. Какви 650 хил. ги пишеш? Само за съдебната система се дават милиарди, какво останало за другите. Парите за хора с увреждания са в пъти по- малко.

    Коментиран от #32

    12:35 13.04.2026

  • 29 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ей черпак":

    Тези носят на бой . Затова са ги сложили.Нямат срам.

    12:36 13.04.2026

  • 30 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бфбж":

    Депутатските заплати са по стар закон.

    Коментиран от #34

    12:36 13.04.2026

  • 31 ямайка

    0 0 Отговор
    Рая Пеева трябва да го е нарекла пръдла ,само че в мъжки род.

    12:37 13.04.2026

  • 32 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бфбж":

    От 800 000 телкаджии 500 000 са фалшиви.Ще отречеш ли?

    Коментиран от #36

    12:37 13.04.2026

  • 33 Галоши !

    1 1 Отговор
    Галоши !


    Това !

    Не Е !

    Решение !

    Или Поне !

    По Начина !

    По Който !

    Го Правите !

    12:40 13.04.2026

  • 34 Бфбж

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Последния Софиянец":

    И пенсиите са по стар закон- швейцарското правило. Що не иска пари от ГЕРБ? До вчера те бяха на власт, те надуваха заплатите на своите хора, някои с 50%, вместо да съкращават чиновниците, а за народа- нищо пак.

    12:40 13.04.2026

  • 35 ПеПе

    0 1 Отговор
    Ако си свикнал години наред да купуваш гласове,ето го ПеПе - Петрохански Палавник шъ тъ е...

    12:41 13.04.2026

  • 36 Бфбж

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Това са герберски мантри. ГЕРБ внушиха, че хората са с фалшив ТЕЛК, докато надуваха заплатите на чиновниците. Чиновниците получават по 24 заплати на година. Ще отречеш ли?

    12:42 13.04.2026

  • 37 Мара метлата

    0 0 Отговор
    Един човек влиза в ресторант, където робот стои зад плота вместо барман. Отива човекът на бара, а роботът го пита:
    -Колко е Вашето IQ?.
    Човекът отговаря:
    -150.
    Роботът веднага му сипва 16-годишно уиски и започва разговор за глобалното затопляне, интерференцията на заобикалящата среда, квантовата механика, нанотехнологиите и т.н.
    Човекът остава много впечатлен от вечерта и затова и на другата вечер... решава да тества робота. Когато роботът го пита за неговото IQ – той казва 80.
    Веднага роботът му сервира бира и му говори за футбол, карти, любими ястия, жени и пр.
    Все така заинтригуван, човекът се връща на следващата вечер отново. На третия ден същият влиза и казва IQ=0
    Роботът, без да го пита, му налива една карнобатска и казва:
    -И кво прайме ся? Пак ще гласуваме за КОМУНИСТИТЕ, нали?

    12:43 13.04.2026

