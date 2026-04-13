Николай Денков: Ще настояваме за бюджет с антикризисни мерки, който да приемем в новия парламент

„На държавата ѝ трябва добър редовен бюджет. Навсякъде, където ходя в страната тези дни, чувам изключително притеснени хора за всичко, което им предстои, за сметките, които очакват, за това как се стопяват доходите им. Българите разбират, че войната между САЩ и Иран разгръща своя негативен ефект върху техните лични сметки, върху икономиката, върху пазарите, които са блокирани“, каза акад. Николай Денков в студиото на „Денят с Веселин Дремджиев“.
Той подчерта, че никой вече не вярва на версията, че въвеждането на еврото е предизвикало инфлацията. И цитира свои източници – експерти от чужбина, според които Европа тепърва ще усети ефектите от войната, защото по отношение на горивата все още работи със запаси. А блокирането на Ормузкия проток, през който в момента минават едва по няколко танкера, вместо по обичайните 140-150, е основният фактор за това.
„Една от задачите на служебното правителство е да подготви бюджет, който да вкара в новото Народно събрание и ние да поемем грижата този бюджет да бъде приет максимално бързо. Държавата трябва да е предварително подготвена за ефектите от войната, а не да реагира едва когато хората усетят удара“, заяви Денков.
Той припомни, че за първи път от 2022 година насам България е в такава критична ситуация. Тогава, при нападението на Русия над Украйна у нас настъпи енергийна криза, скочиха сметките и тогава управлението на ПП прие пакет от мерки, насочен и към бизнеса, и към работещите хора, и към пенсионерите.
Денков е категоричен, че сега трябва да бъде приет подобен пакет от мерки, като Продължаваме Промяната ще го предложи в бюджета, за да може държавата да подкрепи всяка от уязвимите групи през следващите месеци.
„Ако мерките са правилно насочени, ще има пари и за тези, които имат нужда от тях, без да се натоварват бюджетът и икономиката на страната“, отбеляза акад. Денков.
Част от мерките включват връщане на свръхпечалбите от енергийните дружества като компенсации към бизнеса за цените на тока, увеличаване на прага на регистрация по ДДС до 85,000 евро оборот, след като ГЕРБ и ДПС го намалиха отново до 51,000 евро, увеличаване на данъчните облекчения за младите семейства с деца – все мерки, които едновременно стимулират икономиката и подпомагат тези, които се нуждаят най-много от подкрепа.
Николай Денков върна лентата към 2009 г., когато след икономическата криза министърът на финансите от ГЕРБ Симеон Дянков вместо да налее ликвидност, изтегли пари от работещите фирми и резултатът беше стагнация. След това управляващите от ГЕРБ завъртяха плочата как няма пари в бюджета, за да оправдаят, че години наред пенсиите растяха с по 8лева годишно. Резултатът е, че до 2022 година България се беше превърнала в бедна държава.
В студиото на Веселин Дремджиев Николай Денков коментира и оплакванията на партиите на Борисов и Пеевски от работата на МВР по опазване на честността на вота.
„Ако си свикнал години наред да купуваш гласове, естествено, че ще бъдеш притеснен, когато МВР си върши работата. А тук говорим за хванати купувачи с пари“, отбеляза Денков и изрази надежда министърът на вътрешните работи и главният секретар да продължат да работят по този начин. И всеки, който се опитва да купува гласове, без значение от коя партия е, да бъде спрян. Макар разкритите акции по купен вот вероятно да са сравнително малка част от планираните до изборите на 19 април, все пак действията на МВР служат и като предупреждение за престъпниците, коментира акад. Денков.
Николай Денков: Ще настояваме за бюджет с антикризисни мерки, който да приемем в новия парламент
13 Април, 2026 12:10 560 37
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Нали в Еврозоната щяхме да станем по-богати и да потекат реки от мед и масло???
Какви "антикризисни" мерки те гонят???
🤣🤣🤣
12:24 13.04.2026
11 Айде бе
Нали сме в клуба на богатите!? Нали имаше санкции срещу Русия, от които щяхме да забогатеем и процъфтим!?
Ти си кръгъл идиот!
12:25 13.04.2026
12 Последния Софиянец
17 ДрайвингПлежър
Ако ви беше напердашил сега нямаше да плаща!
12:28 13.04.2026
18 Бфбж
До коментар #12 от "Последния Софиянец":До 12 Последния софиянец. Съкращаване на чиновниците и пари ще има.
Коментиран от #22
12:28 13.04.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Бфбж":В еврозоната пенсиите и заплатите се индексират с 2 процента колкото се води фалшивата инфлация в еврозоната.
Коментиран от #23, #24
12:28 13.04.2026
20 Последния Софиянец
21 Вече
До коментар #12 от "Последния Софиянец":не сме сами а заедно с нас и маджарите ще ядат дървото !
12:31 13.04.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Бфбж":650 000 чиновници,300 000 роми и 500 000 фалшиви телкаджии крепят мафията в политиката
12:31 13.04.2026
24 Бфбж
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Депутатите с 2% ли ще индексират заплатите си?
Коментиран от #30
12:32 13.04.2026
28 Бфбж
29 Последния Софиянец
До коментар #23 от "Ей черпак":Тези носят на бой . Затова са ги сложили.Нямат срам.
12:36 13.04.2026
30 Последния Софиянец
До коментар #24 от "Бфбж":Депутатските заплати са по стар закон.
Коментиран от #34
12:36 13.04.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Бфбж":От 800 000 телкаджии 500 000 са фалшиви.Ще отречеш ли?
Коментиран от #36
12:37 13.04.2026
34 Бфбж
До коментар #30 от "Последния Софиянец":И пенсиите са по стар закон- швейцарското правило. Що не иска пари от ГЕРБ? До вчера те бяха на власт, те надуваха заплатите на своите хора, някои с 50%, вместо да съкращават чиновниците, а за народа- нищо пак.
12:40 13.04.2026
36 Бфбж
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Това са герберски мантри. ГЕРБ внушиха, че хората са с фалшив ТЕЛК, докато надуваха заплатите на чиновниците. Чиновниците получават по 24 заплати на година. Ще отречеш ли?
12:42 13.04.2026
