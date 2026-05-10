Илин Димитров възложи проверка на Министерството на туризма

10 Май, 2026 17:15 992 22

Мога да обещая целенасочена и фокусирана работа по основните ни приоритети, каза министърът

Светослава Ингилизова

Министърът на туризма доц. Илин Димитров възложи цялостна проверка на Министерството на туризма. Това съобщи той пред TravelNews. Пълен одит ще бъде направен освен на служебното ръководство, но и на Мирослав Боршош по времето на правителството на ГЕРБ-ДПС, както и на министрите по-назад във времето. На проверка ще подлежат обществените поръчки, концесиите и търговете на плажовете, разходването на бюджетни средства и др., заяви Илин Димитров.

"Моята първа стъпка винаги е била една и съща - ще направя анализ и одит на министерството и ще дадем с екипа ни пресконференция, може би след една седмица, на която ще съобщим какво сме заварили и какви приоритети имаме", заяви Илин Димитров.

Мога да обещая целенасочена и фокусирана работа по основните ни приоритети, открит и активен диалог със сектора и най-вече - професионализъм и прозрачност при взимането на решенията, коментира още министърът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 13 Отговор
    Нали щеше да има министерство на културизма?Култура и туризъм заедно.

    Коментиран от #4

    17:17 10.05.2026

  • 2 Циганина

    6 4 Отговор
    Много искам аз на някой плаж, софиянеца и оня с коня, на члена ми да му правят масаж.

    Коментиран от #6, #8

    17:18 10.05.2026

  • 3 ШЕФА

    18 2 Отговор
    Проверката установи че кражби и злоупотреби НЯМА,а Тулупа и Прасето са чисти като сълзи,и за това са наши партньори ! Някой скоро беше казал пред Президентството Мутри вън ! Абе кой беше тоя бе ?????????

    17:20 10.05.2026

  • 4 Колко жалко

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вземи тръбата за самоотбрана и си я заври там отзад

    17:20 10.05.2026

  • 5 голям кеф

    9 0 Отговор
    ТИЯ ОТ ТУРИЗМА НИКАКВИ ДАНЪЦИ НЕ ПЛАЩАТ

    17:21 10.05.2026

  • 6 оня с коня

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Циганина":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #10

    17:21 10.05.2026

  • 7 Точно така !

    4 6 Отговор
    Успешно начало

    17:22 10.05.2026

  • 8 само питам

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Циганина":

    искаш ли да ти сапунсам задницата и ти ударя едни рошавиМЪДЯ?

    Коментиран от #9, #11

    17:22 10.05.2026

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "само питам":

    ИСКА, ИСКА

    17:22 10.05.2026

  • 10 Здравей мишленце

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Как си мишленце, добър си зад клавиатурата и до там.

    17:24 10.05.2026

  • 11 Циганина

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "само питам":

    Кажи къде си да дойда, ща науча да правиш шпакли.

    Коментиран от #16, #19

    17:25 10.05.2026

  • 12 Поредният одитор,

    8 4 Отговор
    който ние сега трябва да чакаме ТЕПЪРВА да се запознава със състоянието на сектора му?!

    До сега какво прави бре?
    Нали си специалист, не познаваш ли материята?

    Ужас!

    17:30 10.05.2026

  • 13 Важното е за какъв период

    8 0 Отговор
    Назад.
    Както тази проверка, впрочем трябва цялостна ревизия за 30 години назад. Защото там са големите грабежи.
    И не ми се иска да си помисля, че разни бивши, които се нагушиха и изчезнаха от политическата сцена ще останат ненаказани.
    Пример: Янчулев, Костов, Софиянски, Етем ,Карадая, Йордан Цонев, Корнелия Нинова, Ариф Агуш, хамид Хамид, Бойко Рашков, Фандъков, Фидосова, Станишев, Паси….
    Ами то ние само с ЕГН- то останахме една шепа.
    Май е по- добре да ни разследвате нас, защо сме останали бедни!
    До скоро!

    17:35 10.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Циганин

    4 2 Отговор
    Плешивецът.

    17:36 10.05.2026

  • 16 Циганин

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Циганина":

    Здравей!

    17:36 10.05.2026

  • 17 Абе

    9 2 Отговор
    Боршоша от НДК открадна,че от туризма няма да крадни

    17:37 10.05.2026

  • 18 Димитров беше два пъти служебен министър

    6 2 Отговор
    на туризма, депутат от ППДБ, шеф на комисията по туризъм в парламента, сега тепърва щял да се запознава?!

    Май не знае какво да прави??

    17:39 10.05.2026

  • 19 Ако имш нужда

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Циганина":

    Някой да ти я шпаклова, обърни са към доктор на пожарникарските науки другаря Бойко Борисов и асистента муууууу Пеевски!

    17:39 10.05.2026

  • 20 А ще разследват ли работата на

    9 1 Отговор
    Евтим Милошев като министър на туризма?Или той е от техните?Универсален министър И за туризма става и за културата.

    Коментиран от #22

    17:59 10.05.2026

  • 21 хмммм

    2 0 Отговор
    И какво ще му проверяваш? Нали до скоро ти му беше шеф. Ще проверяваш себе си ли?

    18:48 10.05.2026

  • 22 Присмехулник

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "А ще разследват ли работата на":

    А, и за бахура.

    18:52 10.05.2026

