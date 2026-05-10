Илин Димитров възложи проверка на Министерството на туризма

Министърът на туризма доц. Илин Димитров възложи цялостна проверка на Министерството на туризма. Това съобщи той пред TravelNews. Пълен одит ще бъде направен освен на служебното ръководство, но и на Мирослав Боршош по времето на правителството на ГЕРБ-ДПС, както и на министрите по-назад във времето. На проверка ще подлежат обществените поръчки, концесиите и търговете на плажовете, разходването на бюджетни средства и др., заяви Илин Димитров.

"Моята първа стъпка винаги е била една и съща - ще направя анализ и одит на министерството и ще дадем с екипа ни пресконференция, може би след една седмица, на която ще съобщим какво сме заварили и какви приоритети имаме", заяви Илин Димитров.

Мога да обещая целенасочена и фокусирана работа по основните ни приоритети, открит и активен диалог със сектора и най-вече - професионализъм и прозрачност при взимането на решенията, коментира още министърът.