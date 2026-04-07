Министър Младенова пред БАН: Чрез Съвета по иновации и научни изследвания засилваме връзката наука-бизнес

Министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова проведе среща с председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева. Двете обсъдиха трансфера на технологии, засилването на институционалното взаимодействие, както и възможностите Академията да участва в разработките и тестването на продукти с двойна употреба.
Министър Младенова посочи, че е извела именно темата за технологичния трансфер сред основните си приоритети и подчерта важността на засилване на връзката между науката и бизнеса. „Необходим ни е общ подход. Разчитаме и на вас, на академичните среди, и на бизнеса. Готова съм да разгледаме идеите, които смятате, че работят, за да ги мултиплицираме“, каза по време на срещата в БАН Младенова.
По думите ѝ ролята на Министерството и в частност на Съвета по иновации и научни изследвания е да даде платформата за съвместно сътрудничество на академичната общност и бизнеса.
Акцент в разговора беше поставен и върху Центъра за иновации в отбраната в София тех парк и Центъра за върхови постижения в Казанлък, както и техния потенциал. В тази връзка бяха коментирани възможности за участието на БАН в проекти, свързани с разработката и патентоването на иновации в сферата на отбраната и продуктите с двойна употреба. Сред темите на разговора беше още модерното оборудване, с което Академията разполага. Като недостатък беше подчертано, че е необходимо повече компании да имат информация за него.
Министър Младенова беше запозната с някои от новите проекти на БАН. В срещата участваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Борислав Банков и учени от Българската академия на науките.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #4, #5
17:56 07.04.2026
2 Пуфи
18:10 07.04.2026
3 Министър не е титла нито името на
18:17 07.04.2026
4 Защото не са министри на министерство
До коментар #1 от "Европеец":Те не са министри по принцип. Но медиите ги наричат така "Министър Иванов или Министър Петров" тоест дават им титла на пожизнени Министри което е хем смешно хем много жалко и за медиите и за читателите но и за министрите .
18:23 07.04.2026
5 Защото нямат министерства
До коментар #1 от "Европеец":Те им дават титла но без министерство . Те са Министър едно Министър две Министър три и точно затова говорят глупости.
18:34 07.04.2026
6 Модерната !
Наука !
Не се Прави !
От СЪВЕТИ !
А ОТ !
ЧАСТНИ ЛИЦА !
Не Всеки !
Е Толкова Умен !
За Колкото !
Се Представя !
Коментиран от #8
18:35 07.04.2026
7 В желанието си да ги фаворизират
18:36 07.04.2026
8 Кат Ги Гледам !
До коментар #6 от "Модерната !":Кат Ги Гледам !
Тия !
Галоши !
Едва Ли !
НЕЩО !
Ще ЦЪФНЕ !
Само !
Като Ги Гледам !
Без Да им Правя !
Анализ !
18:37 07.04.2026
9 Прекалено много са
18:40 07.04.2026
10 Някакъв човек говори нещо по телевизията
18:44 07.04.2026
11 Иновации и растеж
19:03 07.04.2026
