Министър Младенова пред БАН: Чрез Съвета по иновации и научни изследвания засилваме връзката наука-бизнес

7 Април, 2026 17:54 545 12

По думите ѝ ролята на Министерството и в частност на Съвета по иновации и научни изследвания е да даде платформата за съвместно сътрудничество на академичната общност и бизнеса

Министър Младенова пред БАН: Чрез Съвета по иновации и научни изследвания засилваме връзката наука-бизнес - 1
Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова проведе среща с председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева. Двете обсъдиха трансфера на технологии, засилването на институционалното взаимодействие, както и възможностите Академията да участва в разработките и тестването на продукти с двойна употреба.

Министър Младенова посочи, че е извела именно темата за технологичния трансфер сред основните си приоритети и подчерта важността на засилване на връзката между науката и бизнеса. „Необходим ни е общ подход. Разчитаме и на вас, на академичните среди, и на бизнеса. Готова съм да разгледаме идеите, които смятате, че работят, за да ги мултиплицираме“, каза по време на срещата в БАН Младенова.

По думите ѝ ролята на Министерството и в частност на Съвета по иновации и научни изследвания е да даде платформата за съвместно сътрудничество на академичната общност и бизнеса.

Акцент в разговора беше поставен и върху Центъра за иновации в отбраната в София тех парк и Центъра за върхови постижения в Казанлък, както и техния потенциал. В тази връзка бяха коментирани възможности за участието на БАН в проекти, свързани с разработката и патентоването на иновации в сферата на отбраната и продуктите с двойна употреба. Сред темите на разговора беше още модерното оборудване, с което Академията разполага. Като недостатък беше подчертано, че е необходимо повече компании да имат информация за него.

Министър Младенова беше запозната с някои от новите проекти на БАН. В срещата участваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Борислав Банков и учени от Българската академия на науките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    4 0 Отговор
    Защо сегашните министри говорят пълни глупости....

    Коментиран от #4, #5

    17:56 07.04.2026

  • 2 Пуфи

    2 0 Отговор
    Българите са научни гении в областта на технологични схеми, измами и кражби. В Банкя раздават медали на най заслужилите в захранването на чекмеджето.

    18:10 07.04.2026

  • 3 Министър не е титла нито името на

    2 0 Отговор
    Министъра и не може да се изписва така пред фамилията му. Това е инсинуация но каквото и да правят медиите пожизнени министри няма. Това е манипулация и инсинуация или груба фаворизация.

    18:17 07.04.2026

  • 4 Защото не са министри на министерство

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Те не са министри по принцип. Но медиите ги наричат така "Министър Иванов или Министър Петров" тоест дават им титла на пожизнени Министри което е хем смешно хем много жалко и за медиите и за читателите но и за министрите .

    18:23 07.04.2026

  • 5 Защото нямат министерства

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Те им дават титла но без министерство . Те са Министър едно Министър две Министър три и точно затова говорят глупости.

    18:34 07.04.2026

  • 6 Модерната !

    1 0 Отговор
    Модерната !

    Наука !

    Не се Прави !

    От СЪВЕТИ !

    А ОТ !

    ЧАСТНИ ЛИЦА !

    Не Всеки !

    Е Толкова Умен !

    За Колкото !

    Се Представя !

    Коментиран от #8

    18:35 07.04.2026

  • 7 В желанието си да ги фаворизират

    2 0 Отговор
    Медиите ги омаскариха тотално.

    18:36 07.04.2026

  • 8 Кат Ги Гледам !

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Модерната !":

    Кат Ги Гледам !

    Тия !

    Галоши !

    Едва Ли !

    НЕЩО !

    Ще ЦЪФНЕ !

    Само !

    Като Ги Гледам !

    Без Да им Правя !

    Анализ !

    18:37 07.04.2026

  • 9 Прекалено много са

    2 0 Отговор
    Министерствата и така поста на министър се обезличи. И за журналистите се отнася. Те ако имат капка достойнство няма да титулуват абсолютно никого. Но те не са в час. Може да имат висше но нямат средно образование защото граматиката се учи там даже в основното и в началното училище.

    18:40 07.04.2026

  • 10 Някакъв човек говори нещо по телевизията

    2 0 Отговор
    Обаче в тая предизборна кампания нарочно не им изписват нито името нито партията и не може да се разбере кой кой е. Изпишат го за миг. Който разбрал разбрал , какво искам да кажа че това е отбиване на номера.

    18:44 07.04.2026

  • 11 Иновации и растеж

    0 0 Отговор
    В програмата на една от партиите е заложено спиране на корупцията и влагане на средствата в ракетни технологии и космически изследвания. Ако тези политики се реализират е напълно възможно пилотиран полет до Марс още преди от НАСА да са кацнали на луната. Това не е фантастика, просто мащабите на кражбите и корупцията в бг са астрономически.

    19:03 07.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

