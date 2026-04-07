Министър Младенова пред БАН: Чрез Съвета по иновации и научни изследвания засилваме връзката наука-бизнес

Министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова проведе среща с председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева. Двете обсъдиха трансфера на технологии, засилването на институционалното взаимодействие, както и възможностите Академията да участва в разработките и тестването на продукти с двойна употреба.

Министър Младенова посочи, че е извела именно темата за технологичния трансфер сред основните си приоритети и подчерта важността на засилване на връзката между науката и бизнеса. „Необходим ни е общ подход. Разчитаме и на вас, на академичните среди, и на бизнеса. Готова съм да разгледаме идеите, които смятате, че работят, за да ги мултиплицираме“, каза по време на срещата в БАН Младенова.

По думите ѝ ролята на Министерството и в частност на Съвета по иновации и научни изследвания е да даде платформата за съвместно сътрудничество на академичната общност и бизнеса.

Акцент в разговора беше поставен и върху Центъра за иновации в отбраната в София тех парк и Центъра за върхови постижения в Казанлък, както и техния потенциал. В тази връзка бяха коментирани възможности за участието на БАН в проекти, свързани с разработката и патентоването на иновации в сферата на отбраната и продуктите с двойна употреба. Сред темите на разговора беше още модерното оборудване, с което Академията разполага. Като недостатък беше подчертано, че е необходимо повече компании да имат информация за него.

Министър Младенова беше запозната с някои от новите проекти на БАН. В срещата участваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Борислав Банков и учени от Българската академия на науките.