Васил Велев, АИКБ: Програмата на "Прогресивна България" е добра за страната - за икономиката и за индустрията

Васил Велев, АИКБ: Програмата на "Прогресивна България" е добра за страната - за икономиката и за индустрията

20 Април, 2026 15:51 3 204 82

  • васил велев-
  • програма-
  • прогресивна българия-
  • икономика-
  • бизнес

"Българският интерес е да се преразгледа Зелената сделка и да отпаднат санкциите срещу Русия. Защото в резултат на тези две грешни политики на ниво ЕС, имаме спад в индустрията, който продължава вече 38 месеца. Върнахме се на нивото отпреди 2021 г.", коментира още Велев

Васил Велев, АИКБ: Програмата на "Прогресивна България" е добра за страната - за икономиката и за индустрията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Надяваме се, че няма да има ревизия на казаното от "Прогресивна България", че позицията на страната ни се формира тук и се защитава навън.

Това каза пред БНР Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ, като уточни:

"Българският интерес е да се преразгледа Зелената сделка и да отпаднат санкциите срещу Русия. Защото в резултат на тези две грешни политики на ниво ЕС, имаме спад в индустрията, който продължава вече 38 месеца. Върнахме се на нивото отпреди 2021 г.. ... Тези въпроси са важни и е важна българската позиция по тях в ЕС, а не рапортуване, козируване и изпълняване. Българската позиция трябва да е за тяхното преразглеждане, ревизия и отмяна".

Според него все повече гласове в европейското семейство са в тази посока.

Програмата на ПБ е добра за България - за икономиката и за индустрията, подчерта Велев и изрази очакване тя да бъде изпълнявана, още повече, че има възможност за самостоятелно управление на формацията на Радев.

"Най-важното е, че се предлага данъчна и финансова стабилност, макроикономическа стабилност, предлага се реиндустриализация, предлагат се реформи на всички бюджетни сектори. Това, което бизнесът отдавна очаква - ефективна администрация, справедливо правораздаване, сигурност на собствеността, добра бизнес среда".

Резултатите от изборите са надежда за всички, обобщи Васил Велев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ти ли

    30 4 Отговор
    Се изказа

    Коментиран от #18

    15:54 20.04.2026

  • 2 хаберих

    14 3 Отговор
    Жени,помнете! Вие не сте чистачки, съдомиячки, не сте готвачки, нито перачки! Вие сте ангелите на чистотата! Жрици на реда! Богини на уюта! Домът - това е вашия храм!

    15:57 20.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    42 10 Отговор
    само как ще запрат евросредствата ,и тогава ще има емоции по площадите

    Коментиран от #43, #47, #56

    15:58 20.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    40 1 Отговор
    Пак тоя безполезен тиквеник ,ако програмата на Пилота е добра за индустрията,то не е добра за работника ,този негодник е същия който лобира България да се внасят роби от Бангладеш и затова по 2 000 палите идват всяка седмица в България да заменят цървулите от работните им места

    16:01 20.04.2026

  • 6 БОЦ - ко

    31 12 Отговор
    Яздеха ни тия, яздеха ни и ония,
    Живяхме някак си на версия,
    Едва изкарахме под руският ботуш,
    Мунчо връща социализма - БЕЗ РЕТУШ ... 😭

    16:01 20.04.2026

  • 7 честен ционист

    7 4 Отговор
    Трамп оставил болгар без болгарского перца

    16:01 20.04.2026

  • 8 авантгард

    13 20 Отговор
    Точно така.
    И това не е против ЕС, а е против сегашната неадекватна шайка начело на ЕС.
    Тъй както да си против дуета Борисов - Пеевски да управляеа не те прави против България.
    Ясна ли е разликата пъпъдъбътъ и т.н.?

    16:03 20.04.2026

  • 9 Да,

    34 3 Отговор
    Още един от сиромасите, с червените napтийни куфарчета. Да подкрепим майката кърмилница болшeвuшka.....Дааа, ще падне нещичко от софрата...

    16:09 20.04.2026

  • 10 М,да

    28 0 Отговор
    Почна се.

    16:11 20.04.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 2 Отговор
    СЪДРУЖНИКА НА МЛАДЕН ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
    ЩЕ ГЛЕДА ПРОГРАМАТА НА РАДЕВ
    ПО НОВИНИТЕ АКО БАЙ СТАВРИ МУ РАЗРЕШИ :)
    ......
    НЕ РАЗБРАХА ЧЕ ЩЕ СЕ КЪРТИ ДО ОСНОВИ :)

    Коментиран от #16

    16:15 20.04.2026

  • 12 Този шут,

    25 1 Отговор
    работи за Маджо!Да се знае!

    Коментиран от #33

    16:18 20.04.2026

  • 13 Ко речи?

    17 2 Отговор
    Къде я видехте тая програма, дайте насам и ние да я погледнем..

    Коментиран от #36

    16:19 20.04.2026

  • 14 Дедо Пене

    28 5 Отговор
    Този комсомолски кр.адец-приватизатор се мазни на Зеления чорап, за да лапа държавни субсидии.
    НАРОДЕ, не знаеш какво те чака с този алчен каун начело на Правителството!!!
    Всички приказки за борба с олигархията ще изтекат в канала, защото олигарси-ДС и БКП му дадоха парите за избори на Чорапа!

    16:19 20.04.2026

  • 15 Отвратен

    22 7 Отговор
    Направо да се присъединим към Русия и Беларус !

    Коментиран от #27

    16:20 20.04.2026

  • 16 Шоп

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Надай се коньо на зелена трава!

    16:21 20.04.2026

  • 17 Демек

    12 3 Отговор
    Ще наливаме пари в Русия и в Боташ, без значение дали ЕС ще ни спре еврофондовете както в Унгария. Явно ше се гледа далаверата и комисионните от изток.

    Коментиран от #20

    16:21 20.04.2026

  • 18 И още

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "И ти ли":

    Контрол върху растящите цени и увеличение на за заплати и пенсии. Компенсации за бизнеса за цените на горивата.

    Коментиран от #34

    16:22 20.04.2026

  • 19 българина

    6 6 Отговор
    Прав е, но това не го пише в програмата.... както и други надежди. Нужно е едно, наритване на скапаната ЕК!

    16:24 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ганю

    6 1 Отговор
    г-н Велев на първо място са Работягите
    бизнеса индустрията енергетиката
    Това са правилните политици и партия
    стига ала бала , лява ръка-десен джоб в стил
    Чоко и Боко
    сега ще се работи и върви напред

    16:24 20.04.2026

  • 22 Тоя

    9 1 Отговор
    и той с клишетата ! Добра била ? И ?

    16:24 20.04.2026

  • 23 Още по-точно

    8 11 Отговор

    До коментар #20 от "По точно":

    Не ни трябват еврофондове. Ние избрахме Радев и Путин.

    Коментиран от #35

    16:26 20.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Велю Корумпето

    11 4 Отговор
    Тоя не знае на кой свят се намира. Платена копейка.

    16:27 20.04.2026

  • 26 Бгг

    18 2 Отговор
    Щом олигарсите хвалят програмата на "бореца срещу олигарси", работата е ясна. Нищо не чакайте от летеца.

    16:27 20.04.2026

  • 27 Правилно

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "Отвратен":

    Ние сме дошли от средна Азия. Европа ни е чужда. Затова ни влече към Русия, Монголия.

    Коментиран от #32

    16:28 20.04.2026

  • 28 Така де

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "ганю":

    Що бе? Кво ти дреме? Путин нали има твърда китка!

    16:31 20.04.2026

  • 29 Малка подробност

    20 1 Отговор
    Васил Велев е бил свързван с бившата Държавна сигурност (ДС). Той е бил агент на Държавна сигурност, което е известно и коментирано в общественото пространство.

    Коментиран от #45

    16:31 20.04.2026

  • 30 Хахахаха

    11 5 Отговор
    Аха. Значи за България е важно да финансира войната на путин???

    Коментиран от #38

    16:32 20.04.2026

  • 31 ООрана държава

    9 3 Отговор
    Вече не може да мрънкяте за щяло и нещяло, каквото такова ще е. Мина бойковото време да се тръшкате за всичко

    16:32 20.04.2026

  • 32 Уточнение

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Правилно":

    Българите винага са били по тези зами.От азия са дошли само капейките.

    16:34 20.04.2026

  • 33 Хахахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Този шут,":

    Маджо е добър човек. Копейките го подкрепят!

    16:34 20.04.2026

  • 34 Така де

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "И още":

    Гледай сега майтап как Радев ще впримчи ПП ДБ във властта, да му вадят горещите кестени. И да има с кого да се оправдава.

    16:35 20.04.2026

  • 35 Хахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Още по-точно":

    Ами ако сте избрали радев и путин, що сте в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #53

    16:37 20.04.2026

  • 36 Ти да видиш

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ко речи?":

    Абе и аз се чудя.... не знам откога популизЪма се нарича "програма".

    16:37 20.04.2026

  • 37 Ксаниба

    5 3 Отговор
    Сега боташа като ни натряска още множество заробващи договори ще си скубите косите що сте си дали вота за него.

    16:38 20.04.2026

  • 38 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Явно България ще помага на Путин. Радев и Путин - това бе акцентът на Радевата кампания.

    16:38 20.04.2026

  • 39 Неграмотници

    11 1 Отговор
    Докарахте комунетата и ДС на ВЛАСТ!

    Коментиран от #41

    16:38 20.04.2026

  • 40 Морския

    7 4 Отговор
    Мутрафонова има повод за голямо черпане.

    16:39 20.04.2026

  • 41 Хахахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "Неграмотници":

    Утре по площадите на протести, ще се сваля и това правителство преди да е встъпило на власт!

    16:43 20.04.2026

  • 42 Ужас

    9 1 Отговор
    Айде лизачите се активизираха, хвърчите отвсякъде, няма място за стари кьрви

    16:44 20.04.2026

  • 43 Така е

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Но за кво ни са евросредства. Ние си имаме Радев и Путин!

    16:45 20.04.2026

  • 44 Уникално

    16 4 Отговор
    Започнаха да излизат физиономия след физионамия коя от коя по-компромесна залепили се до Радев. Фиаското е гарантирано. Българите демонстрираха пред света тоталния си робски ген,няма друго обяснение да даде всичката власт на един и то видимо посредствен човек и второ човек антибългарин и антиевропеец . Потресаващо

    Коментиран от #50

    16:46 20.04.2026

  • 45 Ами...

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Малка подробност":

    Ами та тя - Държавна сигурност, организира "най-честните" избори до момента... Вчера бяха.
    Или има много "ала-бала", ама много, или в Бг няма читави социолози? ;)
    Даже най- най-прорадевите социолози не дадоха такъв резултат.... Голям прецедент в историята ;))))

    16:46 20.04.2026

  • 46 Zахарова

    7 2 Отговор
    Най- доволен съм от издънката на булгаристаните

    16:46 20.04.2026

  • 47 Първо

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Радев да благодари на джензитата и ПП ДБ, че го докараха на власт. Защо е толкоз неблагодарен?

    16:48 20.04.2026

  • 48 Пепи

    10 0 Отговор
    Абе, бастун, кажи за обикновения човек дали ще е добре, стига се подмазвал! Бизнеса, индустрията, големи яица! Ще видим, какви ще ги свършат новите спасители!

    16:49 20.04.2026

  • 49 МИР

    13 3 Отговор
    Този ако е доволен значи работата не е на добре!

    16:50 20.04.2026

  • 50 Така е

    10 2 Отговор

    До коментар #44 от "Уникално":

    Влече ни сиромашията. Малко се посъвзехме и айде пак надолу!

    Коментиран от #69

    16:51 20.04.2026

  • 51 Костадинов

    14 2 Отговор
    Всички около чорапа са шестаци.Голям подем ни чака.

    Коментиран от #54

    16:52 20.04.2026

  • 52 анонимен

    5 9 Отговор
    Надявам се да изпълнят програмата. Желязков /ГЕРБ /Бойко Борисов ни зароби с кредита за Украйна и забърка кашата на летище София. Гюров/ППДБ ни зароби с договора с Украйна за 10 години. Радев поне няма да ни вкара във война с Русия. Дано!

    16:52 20.04.2026

  • 53 Така де

    6 6 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    Очакваме Радев да предизвика референдум за връщане на лева и излизане от ЕС. Така ще помогнем на братята македонци да влезат в ЕС безпроблемно.

    Коментиран от #70

    16:55 20.04.2026

  • 54 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Костадинов":

    Народът това иска!

    16:56 20.04.2026

  • 55 Истината

    13 4 Отговор
    Офф, и този слагач е гласувал за румените бузки! И иска да пълним хазната на путин, за който ЕС е враг номер 1 и веднага щом събере парички ще нападне някоя балтийска страна и ще ни въвлече във война.
    Не си много умен, Велев.
    Интересът ни е Украйна да изтощи РФ до край, докато произвеждаме и продаваме яко оръже за Киев.

    Коментиран от #60, #64

    16:58 20.04.2026

  • 56 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще ще ще ще

    17:00 20.04.2026

  • 57 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 1 Отговор
    Щом агента от ДС ,главния кръвопиец на българска кръв,душманина на бедните и средната класа,обществения враг на българския работник,пазвантина който пледира за замразяване и намаляне на заплатите и пенсиите докато главната цел е българския етнос да бъде заличен ликвидиран и претопен и на наше място да дойдат насекоми от Индия Бангладеш Пакистан ,човекоподобни от Африка и т н и всичко това от мега гига свръх алчност за пари само и само да няма европейски доходи ХВАЛИ РАДЕВ,НИЩО ДОБРО НЕ НИ ЧАКА...НО АЗ ГО КАЗВАХ МНОГО ОТДАВНА...ИНДИВИД КОЙТО СЛАГА ЕВРЕЙСКОТО САТАНИНСКО КЕПЕ И ХОДИ В СИНАГОГИ ДА ЦЕЛУВА РОГАТИЯ А СЛЕД ТОВА ЯДЕ И ПИЕ С ДОМУСЧИЕВ НАЙ ГНУ.СНИЯ ОЛИГАРХ В БЪЛГАРИЯ КОЙТО ИМА ЕДНА ЦЕЛ - ПЪЛНО УНИЩОЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕН .....АЗ БА ТАКЪВ ИЗ..РОД НЕ ВЯРВАМ И ОЩЕ ПОВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА ТАКЪВ

    17:00 20.04.2026

  • 58 Никой

    9 1 Отговор
    Проблема на робите ( те не искат свобода ) е другите, които не искат да бъдат роби . Затова искате не искате , ще бъдете роби .

    17:03 20.04.2026

  • 59 Щом този крадец говори това,

    10 1 Отговор
    занчи очаквано програмата е добра само за крадците като него

    17:03 20.04.2026

  • 60 Истината

    7 4 Отговор

    До коментар #55 от "Истината":

    Това може да е твоя интерес но не Българския като искаш да изтощиш Русия заминавай на фронта и изтощавай палячо

    17:06 20.04.2026

  • 61 Толкова

    9 6 Отговор
    Е прекрасно да гледаш как скувичат ппдбстите, пищяха по паветата тук не е Москва , ама сега разбраха че тук не е и Киев

    17:07 20.04.2026

  • 62 ха ха

    8 0 Отговор
    икономиката , индустрията , плячката , всичко е гарантирано от държавата бандит , по зле сте от зомбита

    17:11 20.04.2026

  • 63 Даката

    9 5 Отговор
    "Васил Велев, АИКБ: Програмата на "Прогресивна България" е добра за страната - за икономиката и за индустрията"

    Това няма как да е вярно, защото е съгласувана с Кремъл и Русия, а тя никога не ни е мислила добро, нито за индустрията, нито за икономиката... Хайде сега опитайте пак...
    За кого е добра програмата на "Прогресивна България" , поименно моля, за кои олигарси от Радевото обкръжение става въпрос?

    Коментиран от #67

    17:11 20.04.2026

  • 64 Истината

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Истината":

    Ес е враг сам на себе си

    17:11 20.04.2026

  • 65 Дано

    2 3 Отговор
    Радев да се разграничи от това влечуго много долен човек е Велев

    17:12 20.04.2026

  • 66 Хо хо

    10 1 Отговор
    Ентусиазма на дебилите се превърна в тревожно очакване за утрешния ден. Олигарсите на Мистър кеш ще ги дерат на живо. Някой беше казал, да му имам акъла на българина ама след това.

    17:12 20.04.2026

  • 67 Тъпаката

    3 8 Отговор

    До коментар #63 от "Даката":

    Без Русия в ЕС иконмика няма да има всичко затваря и фалира в ес

    Коментиран от #79, #82

    17:13 20.04.2026

  • 68 Тъпа ушанка

    8 2 Отговор
    Де що има руски агенти изпълзяха и взеха да ръсят лъжи.

    17:15 20.04.2026

  • 69 Уникално

    10 1 Отговор

    До коментар #50 от "Така е":

    Дърпа ни и пусти мързел български,все някой друг да се нагърби с рабатата. Не харесваме Бойко, но да дадеш на военен власта, при които натегачеството е на първо място е катастрофа. Около Радев е пълно със срагачи

    17:19 20.04.2026

  • 70 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Така де":

    Не вярвам копейките да гласуват ЗА излизане от ЕС! Те ако искаха отдавна да са излезли! Ама не искат!

    17:22 20.04.2026

  • 71 Иван

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "ганю":

    Русия като притежава толкова полезни изкопаеми да не би да има икономика и идустрия ? А в същото време,, Япония която няма никакви суровини и ресурси е водеща икономика? To и малко акъл си трябва .

    17:25 20.04.2026

  • 72 ТукаИмаТукаНема

    6 0 Отговор
    Велевия къде я видя тази програма? Оня от КСНБ пак ще му прави главата на пипон.

    17:26 20.04.2026

  • 73 Ласкателите

    3 0 Отговор
    не си губят времето за спечелване на индулгенция пред новата администрация и новия модел.

    17:33 20.04.2026

  • 74 Васил

    4 0 Отговор
    Що бе Велев може би вече ти обещаха тлъсти държавни поръчки.

    17:46 20.04.2026

  • 75 Добряг в пряг

    2 0 Отговор
    През 2022-3 данък сгради и таксата смет бяха сравнително поносими. След като ПП и ДБ лвзоха във власта ,данъците и таксата смет бяха завишени почти три пъти.
    А сега в новата програма на ПБ се говори за стабилизиране на данъчната система,което означава,че ще има ново увеличение на този данък и таксата смет.Но няма да се категоризират сградите. Тези които са били санирани и се санират и в момента, ще останат със същия данък за сметка на тези които не са санирани. Това е несправедливо, понеже старите не санирани се приравняват на тези ,които вече са санирани по европейската програма за устойчивост.Най зле са фактически панелните блокове,които плащат същите данъци,като санираните.И както винаги е било от 90-та г., та до сега,пак ще е както преди т.е.взе парите и каза :-"Ще видим".Та които и да е на власт ще остане само с обещанията си и нищо повече.И като се казваше в миналото:-"Пари няма деиствайте".Излъгани надежди.

    17:52 20.04.2026

  • 76 Анонимен

    4 0 Отговор
    Червените олигарси вече са на еднолична власт анонимнициге бедняците гласуващите хахахаха

    17:59 20.04.2026

  • 77 За коя

    2 0 Отговор
    Индустрия не се пояснява? Шоу индустрията ли?
    Абстракционизма продължава. Хаха.

    18:15 20.04.2026

  • 78 Елее

    1 0 Отговор
    Щом тази бизнес мутра квичи, значи положението не е розово. Гответе се да ви източат джобовете, защо докарахте Радев? Никакво отпадане на санкции срещу Русия! Покажете кои са олигарсите с вили в Русия?

    19:05 20.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Добра е

    1 0 Отговор
    програмата за АКИБ, предстои абдалите гласували за спасителя да усетят по джоба си дали е добра за тях.

    22:01 20.04.2026

  • 81 Не е "докаран на власт

    1 0 Отговор
    от джензитата и ПП", а от приматите, които с кеф плащат за Боташ всеки ден и не им пука, че ги залъгват с глупости

    22:08 20.04.2026

  • 82 Тъпото руско говедо

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Тъпаката":

    Я кажи още колко пъти ще се разпадате Руската федерация, щото на руснаците май им е до гуша от 60клуци, като Путин и идиотските му начинания, като войната в Украйна. За Европейския съюз само няма да се тревожиш, щото горива има навсякъде няма такова нещо като вакуум във бизнеса с горива....

    23:25 20.04.2026

