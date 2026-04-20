"Васил Велев, АИКБ: Програмата на "Прогресивна България" е добра за страната - за икономиката и за индустрията"

Надяваме се, че няма да има ревизия на казаното от "Прогресивна България", че позицията на страната ни се формира тук и се защитава навън.

Това каза пред БНР Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ, като уточни:

"Българският интерес е да се преразгледа Зелената сделка и да отпаднат санкциите срещу Русия. Защото в резултат на тези две грешни политики на ниво ЕС, имаме спад в индустрията, който продължава вече 38 месеца. Върнахме се на нивото отпреди 2021 г.. ... Тези въпроси са важни и е важна българската позиция по тях в ЕС, а не рапортуване, козируване и изпълняване. Българската позиция трябва да е за тяхното преразглеждане, ревизия и отмяна".

Според него все повече гласове в европейското семейство са в тази посока.

Програмата на ПБ е добра за България - за икономиката и за индустрията, подчерта Велев и изрази очакване тя да бъде изпълнявана, още повече, че има възможност за самостоятелно управление на формацията на Радев.

"Най-важното е, че се предлага данъчна и финансова стабилност, макроикономическа стабилност, предлага се реиндустриализация, предлагат се реформи на всички бюджетни сектори. Това, което бизнесът отдавна очаква - ефективна администрация, справедливо правораздаване, сигурност на собствеността, добра бизнес среда".

Резултатите от изборите са надежда за всички, обобщи Васил Велев.