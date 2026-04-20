"Васил Велев, АИКБ: Програмата на "Прогресивна България" е добра за страната - за икономиката и за индустрията"

Надяваме се, че няма да има ревизия на казаното от "Прогресивна България", че позицията на страната ни се формира тук и се защитава навън.
Това каза пред БНР Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ, като уточни:
"Българският интерес е да се преразгледа Зелената сделка и да отпаднат санкциите срещу Русия. Защото в резултат на тези две грешни политики на ниво ЕС, имаме спад в индустрията, който продължава вече 38 месеца. Върнахме се на нивото отпреди 2021 г.. ... Тези въпроси са важни и е важна българската позиция по тях в ЕС, а не рапортуване, козируване и изпълняване. Българската позиция трябва да е за тяхното преразглеждане, ревизия и отмяна".
Според него все повече гласове в европейското семейство са в тази посока.
Програмата на ПБ е добра за България - за икономиката и за индустрията, подчерта Велев и изрази очакване тя да бъде изпълнявана, още повече, че има възможност за самостоятелно управление на формацията на Радев.
"Най-важното е, че се предлага данъчна и финансова стабилност, макроикономическа стабилност, предлага се реиндустриализация, предлагат се реформи на всички бюджетни сектори. Това, което бизнесът отдавна очаква - ефективна администрация, справедливо правораздаване, сигурност на собствеността, добра бизнес среда".
Резултатите от изборите са надежда за всички, обобщи Васил Велев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ти ли
Коментиран от #18
15:54 20.04.2026
2 хаберих
15:57 20.04.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #43, #47, #56
15:58 20.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сталин
16:01 20.04.2026
6 БОЦ - ко
Живяхме някак си на версия,
Едва изкарахме под руският ботуш,
Мунчо връща социализма - БЕЗ РЕТУШ ... 😭
16:01 20.04.2026
7 честен ционист
16:01 20.04.2026
8 авантгард
И това не е против ЕС, а е против сегашната неадекватна шайка начело на ЕС.
Тъй както да си против дуета Борисов - Пеевски да управляеа не те прави против България.
Ясна ли е разликата пъпъдъбътъ и т.н.?
16:03 20.04.2026
9 Да,
16:09 20.04.2026
10 М,да
16:11 20.04.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ГЛЕДА ПРОГРАМАТА НА РАДЕВ
ПО НОВИНИТЕ АКО БАЙ СТАВРИ МУ РАЗРЕШИ :)
......
НЕ РАЗБРАХА ЧЕ ЩЕ СЕ КЪРТИ ДО ОСНОВИ :)
Коментиран от #16
16:15 20.04.2026
12 Този шут,
Коментиран от #33
16:18 20.04.2026
13 Ко речи?
Коментиран от #36
16:19 20.04.2026
14 Дедо Пене
НАРОДЕ, не знаеш какво те чака с този алчен каун начело на Правителството!!!
Всички приказки за борба с олигархията ще изтекат в канала, защото олигарси-ДС и БКП му дадоха парите за избори на Чорапа!
16:19 20.04.2026
15 Отвратен
Коментиран от #27
16:20 20.04.2026
16 Шоп
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Надай се коньо на зелена трава!
16:21 20.04.2026
17 Демек
Коментиран от #20
16:21 20.04.2026
18 И още
До коментар #1 от "И ти ли":Контрол върху растящите цени и увеличение на за заплати и пенсии. Компенсации за бизнеса за цените на горивата.
Коментиран от #34
16:22 20.04.2026
19 българина
16:24 20.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ганю
бизнеса индустрията енергетиката
Това са правилните политици и партия
стига ала бала , лява ръка-десен джоб в стил
Чоко и Боко
сега ще се работи и върви напред
16:24 20.04.2026
22 Тоя
16:24 20.04.2026
23 Още по-точно
До коментар #20 от "По точно":Не ни трябват еврофондове. Ние избрахме Радев и Путин.
Коментиран от #35
16:26 20.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Велю Корумпето
16:27 20.04.2026
26 Бгг
16:27 20.04.2026
27 Правилно
До коментар #15 от "Отвратен":Ние сме дошли от средна Азия. Европа ни е чужда. Затова ни влече към Русия, Монголия.
Коментиран от #32
16:28 20.04.2026
28 Така де
До коментар #24 от "ганю":Що бе? Кво ти дреме? Путин нали има твърда китка!
16:31 20.04.2026
29 Малка подробност
Коментиран от #45
16:31 20.04.2026
30 Хахахаха
Коментиран от #38
16:32 20.04.2026
31 ООрана държава
16:32 20.04.2026
32 Уточнение
До коментар #27 от "Правилно":Българите винага са били по тези зами.От азия са дошли само капейките.
16:34 20.04.2026
33 Хахахаха
До коментар #12 от "Този шут,":Маджо е добър човек. Копейките го подкрепят!
16:34 20.04.2026
34 Така де
До коментар #18 от "И още":Гледай сега майтап как Радев ще впримчи ПП ДБ във властта, да му вадят горещите кестени. И да има с кого да се оправдава.
16:35 20.04.2026
35 Хахахаха
До коментар #23 от "Още по-точно":Ами ако сте избрали радев и путин, що сте в ЕС и НАТО?
Коментиран от #53
16:37 20.04.2026
36 Ти да видиш
До коментар #13 от "Ко речи?":Абе и аз се чудя.... не знам откога популизЪма се нарича "програма".
16:37 20.04.2026
37 Ксаниба
16:38 20.04.2026
38 Така е
До коментар #30 от "Хахахаха":Явно България ще помага на Путин. Радев и Путин - това бе акцентът на Радевата кампания.
16:38 20.04.2026
39 Неграмотници
Коментиран от #41
16:38 20.04.2026
40 Морския
16:39 20.04.2026
41 Хахахаха
До коментар #39 от "Неграмотници":Утре по площадите на протести, ще се сваля и това правителство преди да е встъпило на власт!
16:43 20.04.2026
42 Ужас
16:44 20.04.2026
43 Така е
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Но за кво ни са евросредства. Ние си имаме Радев и Путин!
16:45 20.04.2026
44 Уникално
Коментиран от #50
16:46 20.04.2026
45 Ами...
До коментар #29 от "Малка подробност":Ами та тя - Държавна сигурност, организира "най-честните" избори до момента... Вчера бяха.
Или има много "ала-бала", ама много, или в Бг няма читави социолози? ;)
Даже най- най-прорадевите социолози не дадоха такъв резултат.... Голям прецедент в историята ;))))
16:46 20.04.2026
46 Zахарова
16:46 20.04.2026
47 Първо
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Радев да благодари на джензитата и ПП ДБ, че го докараха на власт. Защо е толкоз неблагодарен?
16:48 20.04.2026
48 Пепи
16:49 20.04.2026
49 МИР
16:50 20.04.2026
50 Така е
До коментар #44 от "Уникално":Влече ни сиромашията. Малко се посъвзехме и айде пак надолу!
Коментиран от #69
16:51 20.04.2026
51 Костадинов
Коментиран от #54
16:52 20.04.2026
52 анонимен
16:52 20.04.2026
53 Така де
До коментар #35 от "Хахахаха":Очакваме Радев да предизвика референдум за връщане на лева и излизане от ЕС. Така ще помогнем на братята македонци да влезат в ЕС безпроблемно.
Коментиран от #70
16:55 20.04.2026
54 Така е
До коментар #51 от "Костадинов":Народът това иска!
16:56 20.04.2026
55 Истината
Не си много умен, Велев.
Интересът ни е Украйна да изтощи РФ до край, докато произвеждаме и продаваме яко оръже за Киев.
Коментиран от #60, #64
16:58 20.04.2026
56 Мухахаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ще ще ще ще
17:00 20.04.2026
57 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
17:00 20.04.2026
58 Никой
17:03 20.04.2026
59 Щом този крадец говори това,
17:03 20.04.2026
60 Истината
До коментар #55 от "Истината":Това може да е твоя интерес но не Българския като искаш да изтощиш Русия заминавай на фронта и изтощавай палячо
17:06 20.04.2026
61 Толкова
17:07 20.04.2026
62 ха ха
17:11 20.04.2026
63 Даката
Това няма как да е вярно, защото е съгласувана с Кремъл и Русия, а тя никога не ни е мислила добро, нито за индустрията, нито за икономиката... Хайде сега опитайте пак...
За кого е добра програмата на "Прогресивна България" , поименно моля, за кои олигарси от Радевото обкръжение става въпрос?
Коментиран от #67
17:11 20.04.2026
64 Истината
До коментар #55 от "Истината":Ес е враг сам на себе си
17:11 20.04.2026
65 Дано
17:12 20.04.2026
66 Хо хо
17:12 20.04.2026
67 Тъпаката
До коментар #63 от "Даката":Без Русия в ЕС иконмика няма да има всичко затваря и фалира в ес
Коментиран от #79, #82
17:13 20.04.2026
68 Тъпа ушанка
17:15 20.04.2026
69 Уникално
До коментар #50 от "Така е":Дърпа ни и пусти мързел български,все някой друг да се нагърби с рабатата. Не харесваме Бойко, но да дадеш на военен власта, при които натегачеството е на първо място е катастрофа. Около Радев е пълно със срагачи
17:19 20.04.2026
70 Хахахаха
До коментар #53 от "Така де":Не вярвам копейките да гласуват ЗА излизане от ЕС! Те ако искаха отдавна да са излезли! Ама не искат!
17:22 20.04.2026
71 Иван
До коментар #24 от "ганю":Русия като притежава толкова полезни изкопаеми да не би да има икономика и идустрия ? А в същото време,, Япония която няма никакви суровини и ресурси е водеща икономика? To и малко акъл си трябва .
17:25 20.04.2026
72 ТукаИмаТукаНема
17:26 20.04.2026
73 Ласкателите
17:33 20.04.2026
74 Васил
17:46 20.04.2026
75 Добряг в пряг
А сега в новата програма на ПБ се говори за стабилизиране на данъчната система,което означава,че ще има ново увеличение на този данък и таксата смет.Но няма да се категоризират сградите. Тези които са били санирани и се санират и в момента, ще останат със същия данък за сметка на тези които не са санирани. Това е несправедливо, понеже старите не санирани се приравняват на тези ,които вече са санирани по европейската програма за устойчивост.Най зле са фактически панелните блокове,които плащат същите данъци,като санираните.И както винаги е било от 90-та г., та до сега,пак ще е както преди т.е.взе парите и каза :-"Ще видим".Та които и да е на власт ще остане само с обещанията си и нищо повече.И като се казваше в миналото:-"Пари няма деиствайте".Излъгани надежди.
17:52 20.04.2026
76 Анонимен
17:59 20.04.2026
77 За коя
Абстракционизма продължава. Хаха.
18:15 20.04.2026
78 Елее
19:05 20.04.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Добра е
22:01 20.04.2026
81 Не е "докаран на власт
22:08 20.04.2026
82 Тъпото руско говедо
До коментар #67 от "Тъпаката":Я кажи още колко пъти ще се разпадате Руската федерация, щото на руснаците май им е до гуша от 60клуци, като Путин и идиотските му начинания, като войната в Украйна. За Европейския съюз само няма да се тревожиш, щото горива има навсякъде няма такова нещо като вакуум във бизнеса с горива....
23:25 20.04.2026