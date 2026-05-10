Откритие на Мъри Стоилов донесе още 5 млн. евро на Гьозтепе

10 Май, 2026 18:29 440 0

Павел Ковачев

Откритието на Станимир Стоилов Ромуло вкара още 5 млн. евро в касата на водения от българския специалист Гьозтепе. Това е така, след като бяха активирани всички бонуси в договора при продажбата му в РБ Лайпциг през миналото лято.

Бразилецът премина в редиците на "биковете" за 20 млн. евро, а въпросните 5 бяха заложени под формата на бонуси.

След класирането на РБ Лайпциг за Шампионска лига и трите бонуса в контракта между двата клуба вече са изпълнени. Останалите два са за брой изиграни мачове и вкарани голове, пишат в Турция.

Ромуло има 31 срещи за "биковете" във всички турнири, а освен това е реализирал и девет попадения. Лайпциг официално се завърна в Шампионска лига след победата с 2:1 над Санкт Паули в събота.

Гьозтепе привлече Ромуло в началото на 2024 година от Атлетико Паранаензе, където беше четвърти избор. За година и половина под ръководството на Станимир Стоилов той се превърна в един от най-добрите нападатели в Турция и осъществи трансфер в РБ Лайпциг.


