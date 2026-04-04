Днес може да се возите на ретро влак от София до Банкя

За Лазаровден от БДЖ организират две специални ретро пътувания с парен локомотив от София до Банкя и обратно.



Празничният влак с три тематично украсени за Великден пътнически вагона ще изпълни два курса по маршрута в рамките на деня, уточнява БНР.

В 9 часа композицията ще потегли от Централна гара - София и пристигане в Банкя в 9:42 часа. В обратната посока влакът ще тръгне в 11:10 часа и ще пристигне в София в 11:51 часа. Второто отпътуване от София е в 13:50 часа, като влакът ще пристигне в Банкя в 14:32 часа. Обратният курс от Банкя е в 16:10 часа с пристигане в София в 16:51 часа.

Специалните ретро композиции ще се движат по маршрута София-Банкя, съчетавайки автентичната атмосфера и празничното настроение.

За БНР Калин Маринов - ръководителят на отдел "Маркетинг" на БДЖ, разказва, че влакът ще бъде теглен от реставриран парен локомотив Серия 26 - машина с впечатляваща история, чиято оригинална конструкция датира още от 1908 година.

Локомотивът ще води композиция от три пътнически вагона, всеки с капацитет от около 80 седящи места. Така всяко пътуване ще предлага приблизително 240 места за пътниците.

Вагоните са произведени в периода 1965-1969 година и са подбрани така, че да допълват историческия дух на пътуването.

"Те са единствената запазена серия вагони с работещи паропроводи, така че да може парният локомотив да подава водна пара за отоплителната инсталация, т.е. да има парно за пътниците във влака. Към момента от тази серия вагони са останали само осем", добави Маринов.

По време на престоя в Банкя, при подходящи условия и спазването на всички мерки за безопасност, посетителите ще имат възможност да разгледат локомотива отблизо и дори да надникнат в кабината на машиниста.

Историческият локомотив има и дълъг експлоатационен път.

"Има две реставрации. Основната конструкция на машината, тя е автентична от 1908 година, когато е бил произведен. Става въпрос за рамата, ходовата част, колоосите и свързващите щанги. Първата реставрация е била през 1989 година във връзка със 100-годишнината на БДЖ. Това е моментът, в който той от музеен експонат става отново действаща машина", добави Калин Маринов:

"В периода 1901-1909 година са доставени 34 броя парни локомотиви от тази серия. За това време това са били едни от най-мощните товарни локомотиви. Основно са се използвали за тежки товарни композиции по трудни трасета и наклони като например Искърското дефиле".

За едно пътуване от София до Банкя и обратно, локомотивът ще изразходи приблизително 10 кубика вода и до два тона въглища.

"Това означава, че между двата курса парният локомотив ще трябва да влезе в депо и съответно да бъде зареден с вода и окомплектован наново", уточни още ръководителят на отдел "Маркетинг" на БДЖ.