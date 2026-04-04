Новини
България »
Днес може да се возите на ретро влак от София до Банкя

4 Април, 2026 08:21 1 271 17

  • ретро влак-
  • софия-
  • банкя-
  • лазаровден

Поводът е Лазаровден

Днес може да се возите на ретро влак от София до Банкя - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

За Лазаровден от БДЖ организират две специални ретро пътувания с парен локомотив от София до Банкя и обратно.

Празничният влак с три тематично украсени за Великден пътнически вагона ще изпълни два курса по маршрута в рамките на деня, уточнява БНР.

В 9 часа композицията ще потегли от Централна гара - София и пристигане в Банкя в 9:42 часа. В обратната посока влакът ще тръгне в 11:10 часа и ще пристигне в София в 11:51 часа. Второто отпътуване от София е в 13:50 часа, като влакът ще пристигне в Банкя в 14:32 часа. Обратният курс от Банкя е в 16:10 часа с пристигане в София в 16:51 часа.

Специалните ретро композиции ще се движат по маршрута София-Банкя, съчетавайки автентичната атмосфера и празничното настроение.

За БНР Калин Маринов - ръководителят на отдел "Маркетинг" на БДЖ, разказва, че влакът ще бъде теглен от реставриран парен локомотив Серия 26 - машина с впечатляваща история, чиято оригинална конструкция датира още от 1908 година.

Локомотивът ще води композиция от три пътнически вагона, всеки с капацитет от около 80 седящи места. Така всяко пътуване ще предлага приблизително 240 места за пътниците.

Вагоните са произведени в периода 1965-1969 година и са подбрани така, че да допълват историческия дух на пътуването.

"Те са единствената запазена серия вагони с работещи паропроводи, така че да може парният локомотив да подава водна пара за отоплителната инсталация, т.е. да има парно за пътниците във влака. Към момента от тази серия вагони са останали само осем", добави Маринов.

По време на престоя в Банкя, при подходящи условия и спазването на всички мерки за безопасност, посетителите ще имат възможност да разгледат локомотива отблизо и дори да надникнат в кабината на машиниста.

Историческият локомотив има и дълъг експлоатационен път.

"Има две реставрации. Основната конструкция на машината, тя е автентична от 1908 година, когато е бил произведен. Става въпрос за рамата, ходовата част, колоосите и свързващите щанги. Първата реставрация е била през 1989 година във връзка със 100-годишнината на БДЖ. Това е моментът, в който той от музеен експонат става отново действаща машина", добави Калин Маринов:

"В периода 1901-1909 година са доставени 34 броя парни локомотиви от тази серия. За това време това са били едни от най-мощните товарни локомотиви. Основно са се използвали за тежки товарни композиции по трудни трасета и наклони като например Искърското дефиле".

За едно пътуване от София до Банкя и обратно, локомотивът ще изразходи приблизително 10 кубика вода и до два тона въглища.

"Това означава, че между двата курса парният локомотив ще трябва да влезе в депо и съответно да бъде зареден с вода и окомплектован наново", уточни още ръководителят на отдел "Маркетинг" на БДЖ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един шофьор

    21 0 Отговор
    Бокича ли ще бъде кондуктор?

    Коментиран от #6

    08:26 04.04.2026

  • 2 Ццц

    20 2 Отговор
    И в Банкя ви чака друга атракция - човекът бит по главата от 3 папи! Те му викали "емпти", а той чул "ах ти". И се гордее!

    Коментиран от #3

    08:31 04.04.2026

  • 3 Защото

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ццц":

    е "еднокнижник" !

    Коментиран от #13

    08:34 04.04.2026

  • 4 1488

    9 2 Отговор
    посетете банкя, после се качете до влака за киев
    направо няма да се върнете

    08:43 04.04.2026

  • 5 незнайко

    9 0 Отговор
    Защо не е пеобразуван ЕКО този локомотив ? Вместо въглища може да е на нафта или газ ! На газ ще е съвсем ЕКО !

    08:53 04.04.2026

  • 6 петрохански пудел

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един шофьор":

    или той или някой от другите тулковци на ДС като терзийката

    09:01 04.04.2026

  • 7 Така Така

    9 1 Отговор
    В малкия и голям ринг ще влиза ли? Дали е минал на преглед за категоризация??? Или щом държавата печели екологията не е важна. Екологията е камо за автомобилистите. Влакове танкове бомби нямат категории и не плащат нищо. Срамота от двуличие. От войните завърсяването е толкова голяма че все гая от мерките и зелените простотии. Дървета садете за да има чист въздух. Другото са глупости

    09:02 04.04.2026

  • 8 Хайнер

    6 0 Отговор
    Да се похвалите когато пуснете отново директен влак през Сърбия, Австрия и поне до Берлин. Пълен и с печалба ще е .Няма да има нужда от експерименти и проби. Много народи ще го ползват. До Варна или Бургас. Авио линия София-Русе за министър собственик на частна куриерска фирма правихте , Най ползваните Жп линии дадохте на друг политик с фирма и му наливате и работниците ( робите с прехвърляне) ,структурата, и пари милиони да си има добър бизнес човека . Все едно той няма да скуби и хората за билети. Като ЕРД скоро ще въведе компонента в цената - такса за издаване на билета и такса триене на стъпалата на вагона. За сега ще продължаваме да се въздържаме от ЖП услуги особено до Украйна.

    Коментиран от #12

    09:05 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БоюЦиганина

    9 0 Отговор
    Ликуй, матряле! Върнах ви 2 века назад!

    09:10 04.04.2026

  • 11 Драган

    6 0 Отговор
    Доста години ни возят на този влак. Щом имаме избор, няма да се возим отново.

    09:12 04.04.2026

  • 12 Колега

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хайнер":

    Важното е, че ще има директен полет фсофия- Киев за да може налазилите ни въшки да си разхождат вълната до фашливата Уфрайна!

    09:14 04.04.2026

  • 13 Да кажа!

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Защото":

    Винету отправи заплашителна нота към всички, които го прикачат към един неграмотник и е станал нарицателно на « тъпак и посмесище», иначе ни чака много лошо!
    Спрдед козата БезНадежда, това не е заплаха на Вожда, а предупреждение, че ще бъдем уважено от визита на Винетуту!

    09:21 04.04.2026

  • 14 предложение

    6 0 Отговор
    Пуснете нещо ново, например влак-стрела, и тогава поканете хората да се качат и да ви похвалят. Сега пускате стари бракми да ходят до Банкя и какво ще видят там. Може би, Борисов е опекъл агне и ще чака на гарата, нали иска хората да гласуват за него. Сега посланието към хората е да се возят в старите влакове, за нови да не питат и да гласуват за този, който ще им осигури дилижанси с коне. Само да попитам, дали има съседни държави в които има влакове-стрели?

    09:29 04.04.2026

  • 15 Хахахахах

    6 1 Отговор
    Ми те хората се возят на ретро влак всеки ден в бг-то.А в Япония Маглев със скорост 600км.ч. Бокича каза че не бил хубав.

    Коментиран от #17

    09:37 04.04.2026

  • 16 По добре с такси.

    0 3 Отговор
    По-евтино е и ще стигнеш жив!

    09:37 04.04.2026

  • 17 Пеш

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахахах":

    е по-бързо и мнооооого по-сигурно.

    09:40 04.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове