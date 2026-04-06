Машинистите на дерайлиралия влак край Трявна: След 20 метра ни очакваше пропаст, но се спасихме

Възстановено е движението в Междугарието Царева Ливада – Трявна. В събота сутринта, на 4 април, скали се срутиха пред бързия влак Русе – Пловдив, след което локомотивът дерайлира, а трима пътници бяха ранени, припомня бТВ.
Работата по изтеглянето на локомотива и възстановяването на железопътната линия продължи до около 18:30 ч. вчера. Локомотивът, който дерайлира, беше изтеглен до гара Трявна и най-вероятно няма да бъде възстановяван, а ще бъде използван за авточасти.
Тримата ранени пътници, които бяха откарани в Габровската болница, са освободени за домашно лечение, а останалите пътуващи бяха извозени до дестинациите си. Героите на инцидента са двамата машинисти, благодарение на които не се стигна до по-тежки последствия.
„В дясна крива, веднага след завоя, видяхме паднала скална маса. Веднага реагирахме с каквото зависи от нас, задържахме влака и успяхме. Живи и здрави сме, само локомотивът дерайлира“, разказаха машинистите пред екипа на bTV. Те допълниха, че ако не бяха предприели незабавни действия, след 20 метра следва пропаст и последиците щяха да бъдат трагични.
Кметът на Трявна Денчо Минев коментира, че институциите са реагирали адекватно в кризисната ситуация и благодарение на бързата координация между пожарна безопасност, НКЖ и спешна помощ са предприети необходимите мерки.
„Благословията е, че няма жертви. В тази ситуация всички институции реагираха бързо и адекватно. Осигурен е екип на бърза помощ. Героите са двамата машинисти, които успяха да реагират, за да няма жертви, а само леко пострадали. Тази линия е ключова за Трявна и Габрово. Хората я използват за пътуване до своята месторабота. Следва да се направи анализ по превенция. Остава въпросът да се направи обход на цялото трасе и да се вземат превантивни мерки“, заяви кметът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Шкиф
Коментиран от #16
08:53 06.04.2026
12 Винкело
Коментиран от #17
09:18 06.04.2026
16 Може, може...
До коментар #7 от "Шкиф":Например пантографът ще се закачи на дизелов автобус по зелената сделка, колелетата - на трамвай, тяговият двигател ще го дадем на украинците, а от скелета на локомотива ще направим курник.
09:34 06.04.2026
17 Ами хайде направи
До коментар #12 от "Винкело":една повезка, може и да не е нощна, в кабината на Локомотив, пък после пиши. А в подобна екстремна ситуация ти пожелавам да не попадаш...
09:37 06.04.2026
