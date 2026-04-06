Машинистите на дерайлиралия влак край Трявна: След 20 метра ни очакваше пропаст, но се спасихме

6 Април, 2026 08:29 2 179 20

Трима пътници бяха ранени

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Възстановено е движението в Междугарието Царева Ливада – Трявна. В събота сутринта, на 4 април, скали се срутиха пред бързия влак Русе – Пловдив, след което локомотивът дерайлира, а трима пътници бяха ранени, припомня бТВ.

Работата по изтеглянето на локомотива и възстановяването на железопътната линия продължи до около 18:30 ч. вчера. Локомотивът, който дерайлира, беше изтеглен до гара Трявна и най-вероятно няма да бъде възстановяван, а ще бъде използван за авточасти.

Тримата ранени пътници, които бяха откарани в Габровската болница, са освободени за домашно лечение, а останалите пътуващи бяха извозени до дестинациите си. Героите на инцидента са двамата машинисти, благодарение на които не се стигна до по-тежки последствия.

„В дясна крива, веднага след завоя, видяхме паднала скална маса. Веднага реагирахме с каквото зависи от нас, задържахме влака и успяхме. Живи и здрави сме, само локомотивът дерайлира“, разказаха машинистите пред екипа на bTV. Те допълниха, че ако не бяха предприели незабавни действия, след 20 метра следва пропаст и последиците щяха да бъдат трагични.

Кметът на Трявна Денчо Минев коментира, че институциите са реагирали адекватно в кризисната ситуация и благодарение на бързата координация между пожарна безопасност, НКЖ и спешна помощ са предприети необходимите мерки.

„Благословията е, че няма жертви. В тази ситуация всички институции реагираха бързо и адекватно. Осигурен е екип на бърза помощ. Героите са двамата машинисти, които успяха да реагират, за да няма жертви, а само леко пострадали. Тази линия е ключова за Трявна и Габрово. Хората я използват за пътуване до своята месторабота. Следва да се направи анализ по превенция. Остава въпросът да се направи обход на цялото трасе и да се вземат превантивни мерки“, заяви кметът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ццц

    15 4 Отговор
    Влакът за Киев се отлага за септември, поради провал на стрес-теста.

    08:38 06.04.2026

  • 2 Герои

    43 2 Отговор
    И то работещи при такива условия ! Добре , че все още има машинисти !

    08:42 06.04.2026

  • 3 Бивш кантонер

    49 1 Отговор
    Ами тя пропастта си чака търпеливо следващия такъв случай, от БДЖ съкратиха реално работещите, като кантонерите, които се грижеха за безопасността на линиите, и ремонтните бригади по подрдъжката, а увеличиха администрацията. Хиляди в БДЖ не знаят какво работят, само имитират дейност, кафенца клюки и цигарки

    08:43 06.04.2026

  • 4 Нека автора да обясни

    37 0 Отговор
    Как локомотив се ползва за авточасти? За резервни, ок, ама за авточасти?

    08:50 06.04.2026

  • 5 цялата държава

    31 1 Отговор
    се движи на магия

    08:51 06.04.2026

  • 6 Дзак

    21 0 Отговор
    Да обрушват скалите от време на време, каквото има да пада, да пада. Ограда си има, но не е достатъчна.

    08:52 06.04.2026

  • 7 Шкиф

    29 0 Отговор
    "и най-вероятно няма да бъде възстановяван, а ще бъде използван за авточасти." Може ли автора да обясни какви точно АВТОЧАСТИ могат да се използват от един локомотив още повече електровоз в случая?

    Коментиран от #16

    08:53 06.04.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 0 Отговор
    "ще бъде използван за авточасти" - Едва ли ще е точно за авточасти...

    08:55 06.04.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ДА ДАДАТ КУРБАН ЗА ИСУСА И СВЕТИ ЛАЗАР
    И ДА НАХРАНЯТ БЕДНИТЕ

    08:55 06.04.2026

  • 10 Натикали се да живеят по гюрлюците

    2 18 Отговор
    като шумкари, после камъните им виновни че паднали на релсите.
    Две пари не давам за тях, не пет.

    08:58 06.04.2026

  • 11 йниуки

    27 1 Отговор
    От 2009 г до днес лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, ограбва България. Милиарди заминаха за БДЖ и за ремонт на ремонта и на ЖП мрежата и релсите. Вече са някъде около10 влака дето се обърнаха , запалиха и какво ли не. Всичко е влизало в чекмеджето на ГЕРБ циганина. Вече 2026 г няма и БДЖ. Всичко е ограбено и разрушено. Слава на Господ Иисус Христос, този път са живи хората. Идват избори. Мафията на ГЕРБ трябва да напълнят затворите.

    09:11 06.04.2026

  • 12 Винкело

    4 11 Отговор
    Не спали, ами дръпнали спирачката. Чак пък "герои"...

    Коментиран от #17

    09:18 06.04.2026

  • 13 ИВАН

    19 1 Отговор
    Да, сбъркана е генералната политика ... най замърсяващия транспорт са магистралите, още Николай Хайтов писа книга “Бодливата роза„ но магистрали се правят, а железопътния транспорт, който пък е най екологичния, не се развива.

    09:21 06.04.2026

  • 14 Дачко Яворов

    4 6 Отговор
    Закривай Аспаруховото недоразумение, дайте територията на Сърбия и Турция, това е мъчение, психически тормоз, морално изнасилване !

    09:32 06.04.2026

  • 15 Гост

    1 2 Отговор
    Нафта има ли няква?

    09:33 06.04.2026

  • 16 Може, може...

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шкиф":

    Например пантографът ще се закачи на дизелов автобус по зелената сделка, колелетата - на трамвай, тяговият двигател ще го дадем на украинците, а от скелета на локомотива ще направим курник.

    09:34 06.04.2026

  • 17 Ами хайде направи

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Винкело":

    една повезка, може и да не е нощна, в кабината на Локомотив, пък после пиши. А в подобна екстремна ситуация ти пожелавам да не попадаш...

    09:37 06.04.2026

  • 18 спирачките са за това

    4 0 Отговор
    по някой път трябва да се спира . не съм чул за друг влак някога да е спрял когато има нещо на релсите . карат бързо . газят всичко . пак са спряли много късно . щом няма измрели е малкия дявол .

    09:55 06.04.2026

  • 19 Пиша статии за ФАКТИ и съм с основно

    3 0 Отговор
    "Локомотивът, който дерайлира, беше изтеглен до гара Трявна и най-вероятно няма да бъде възстановяван, а ще бъде използван за АВТОЧАСТИ." Няма да коментирам

    11:14 06.04.2026

  • 20 Григор

    2 0 Отговор
    Браво на машинистите! Не са имали възможност да реагират по-рано,защото свлачището е било веднага след десен завой и не е имало никаква видимост.

    12:19 06.04.2026

