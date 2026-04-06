Къде спират водата в София на 7 април?

На 7 април (вторник) 2026 г. във връзка с реконструкция на уличен водопровод в по ул. „Буенос Айрес“, ж.к. „Дианабад“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“. Това съобщиха от дружеството.

Засегнатите райони са:

ул. „Буенос Айрес“ от ул. „Апостол Карамитев“ до ул. „Никола Габровски“

ул. „Апостол Карамитев“ от ул. „Никола Габровски“ до ул. „Буенос Айрес“

ул. „Никола Габровски“ от ул. „Тинтява“ до ул. „Буенос Айрес“

комплекс Ловен парк, 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“, 15 ДКЦ, ОДЗ № 30 „Радецки“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Буенос Айрес“ на кръстовището с ул. „Никола Габровски“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.