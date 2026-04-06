Отнеха книжката на Явор Божанков заради неподчинение

6 Април, 2026 13:50

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Горна Оряховица е докладвала Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка. Това научи NOVA от свои източници.

В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати.

По-късно в неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане - да спре за проверка. Книжката му е отнета за три месеца. Делото е вече в СГП.


  • 1 Последния Софиянец

    239 9 Отговор
    Той е вечно надрусан.Опасен за движението.

    Коментиран от #45

    13:53 06.04.2026

  • 2 наглото червено урудче

    210 7 Отговор
    се е взело за господ

    Коментиран от #102

    13:54 06.04.2026

  • 3 неудобен въпрос

    277 7 Отговор
    А кво праим с осуетения тест за алкохол и за наркотици?
    А така ли ще се борят съпартийците му с корупцията и чадърите?

    13:54 06.04.2026

  • 4 ДРОГИРАН И ПИЯН

    177 6 Отговор
    ..........ДВЕ ГОДИНИ МИИИИНИМУМ ЕВ ПАНДИЗА ПЛЮС БЯГАНЕ ОТ ПОЛИЦЕЙСКО ПРЕСЛЕДВСНЕ ОЩЕ ДВЕ ГОДИНИ

    13:54 06.04.2026

  • 5 Никой

    196 7 Отговор
    Много малко бе, три месеца. Минимум за година и 2000 евро глоба. Това си е бягство от полицията, ама зависи кой как чете законите. Я някой простосмъртен да пробва да не спре и да избяга,ще го разцепят.

    13:55 06.04.2026

  • 6 Дачко Яворов

    115 7 Отговор
    Нали има Хилоу Кити, ще се придвижва с нея.
    Голяма е сладурана обаче, вижте го какъв е нежничък, душичка... действа ми като женка

    13:55 06.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шопо

    65 8 Отговор
    А си беше платил немаше а те закачат

    Коментиран от #18

    13:56 06.04.2026

  • 9 Трол

    104 8 Отговор
    Трябва да му вземат и пистолета.

    13:56 06.04.2026

  • 10 Ф.Котленски

    31 77 Отговор
    Не съм симпатизант на Божанков,но съм си признавал,че е един умен,млад българин.Проблемите,тежките му проблеми започнаха от идиотското мислене на един индивид от ПП.Този,днес като глиган рови под краката на Р.Радев,но пръв ще почука на вратата му след 19.04.26.г.

    13:57 06.04.2026

  • 11 хмммм

    143 7 Отговор
    Махна се от БСП, изгониха го от ПП/ДБ, а сега и това. Този се е взел на голямо.

    13:57 06.04.2026

  • 12 боклук

    92 20 Отговор
    Сега разбрахте ли колко е прав Асен Василев, когато отказа да включи в листите този червен евроатлантически представител! ! Мъдрост, мъдрост са нужни! Мъдрост и ум!

    Коментиран от #68

    13:57 06.04.2026

  • 13 Анонимен

    94 9 Отговор
    ПеПейките сега ще ревнат ли за репресия и полицейско насилие или вече поумняха достатъчно, за да мълчат за гафовете си.

    Коментиран от #79

    13:57 06.04.2026

  • 14 джаба

    69 5 Отговор
    Неизбежния Караколев преди 8 месеца:

    "ПОПИТАХ ЯВОР БОЖАНКОВ - ЗАЩО ШОФИРА С НАД 200 КМ./Ч.
    Зададох няколко кратки, но важни въпроса към народния представител от "Продължаваме промяната/Демократична България" Явор Божанков. Попитах защо нарушава пътните правила и кара с превишена скорост, която е много над допустимото, защо прави неразрешени изпреварвания в еднолентов път и др.

    Във видеото ще наблюдавате реакциите и отговорите и на друг представител на ПП - бившия вътрешен министър Бойко Рашков."

    Изночник: Youtube

    13:58 06.04.2026

  • 15 Селчо

    89 6 Отговор
    си е само за село ! Заселили се в малък град , но и за там не става ! Че и с имунитет ?!

    13:58 06.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    108 7 Отговор
    Хихихихи, типичен евроатлантически амбреаж! 😂

    Коментиран от #34, #83

    13:59 06.04.2026

  • 18 Е , други

    54 11 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    са им платили преди него "да го проверят" , тоя никъде недолюбван субект !

    13:59 06.04.2026

  • 19 И този ли ще се прави

    42 14 Отговор
    И този ли ще се прави на Волен Сидеров?

    14:00 06.04.2026

  • 20 Хмм

    82 6 Отговор
    божанков трябваше да бъде съден за това, което направи синът му - пребъркване на дрехите на гостите и вземане на оръжие (кражба), стреляне и осакатяване на човек (опит за убийство)

    14:00 06.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това ,

    78 5 Отговор
    че са ги родили в Горна Оряховица , защото на село нямат родилен дом , изобщо не го прави роден град !

    14:02 06.04.2026

  • 23 Фикри

    97 5 Отговор
    Въпроса е защо не е спрял ?
    Най-вероятно е употребил нещо което е забранено за употреба при шофиране ...

    Коментиран от #28, #36

    14:03 06.04.2026

  • 24 Новичок

    64 3 Отговор
    Бягъл, е от Китайското посолство,следели го.Пфу...

    14:03 06.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЯСНО!

    74 6 Отговор
    Бил е сръмнал,или надрусан,връщайки се от ,,Петрохански тийм-билдинг" и гузно-гузно не е спрял,защото е щяла да стане дебела...

    14:04 06.04.2026

  • 27 Яворка Божанкова

    42 6 Отговор
    Пак ще си литкам с розовото ми електромоноцикълче ХелоуКити!

    14:05 06.04.2026

  • 28 ФАкри

    43 4 Отговор

    До коментар #23 от "Фикри":

    Уместен въпрос!
    На всички е ясно,че е така...дори и на полицаите...!

    14:05 06.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 лама Иво

    24 10 Отговор
    и тоя мушмурок е от моята партия. Само ППДФДБ. 160 депутата минимум

    14:07 06.04.2026

  • 31 А само като си спомня...!

    50 6 Отговор
    Че тоя бе едно от остриетата в парламента на...Корнелия Нинова...!
    И тоя набързо се пребоядиса в цветовете на...
    ,,Петроханска луканка"...😉!

    14:07 06.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Добре че не е убил някого

    50 9 Отговор
    Като бившия им шеф , Кирчо Канадеца.

    14:08 06.04.2026

  • 34 ,,Амбреаж"-звучи много сложно...!

    43 5 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Тоя си е проЗт...,,съединител"...😝!

    14:09 06.04.2026

  • 35 Оставете

    63 5 Отговор
    Божанката, той е пълна шматка. По-големият въпрос е, защо изобщо им се дава имунитет на тези 240 нехранимайковци?

    14:09 06.04.2026

  • 36 И някой

    27 5 Отговор

    До коментар #23 от "Фикри":

    имащ му зъб ( то кой ли го уважава и вярва ) е съобщил и ей на , полицаите през нощта тръгнали по сукаците и го "хванали" да влиза в забранена улица ! Тоя "мъж" .

    14:09 06.04.2026

  • 37 Тити на Кака

    47 8 Отговор
    Запознайте се - този горноряховски йоризт е същио, къде скача в полза на законността, същият, койот съдебна реформа ще прави, барабар с мравояди, гологлавковци, надки и янкуленца.
    Същият, чието дете простреля друго дете на мутрикупон в мутростолицата на Република България, Арбанаси, където празнуваната мутра-почитател на законността оставя пистолета си свободен за играчка на децата!
    Такива, като тоя, несъмнено още подредят законността в страната. Непременно, продължавайки промяната!

    Ппетроханно ли ви е, съдебни реформатори - тъППопитеци?

    14:11 06.04.2026

  • 38 Значи този ше спечели изборите😅🤣🤣

    22 3 Отговор
    И ше се разправя със съда и милиционерите

    14:14 06.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ти да видиш

    48 4 Отговор
    Какво значи да има имунитет, депутатски?
    То затова сме на този хал. Нашите добри депутати правят само поразии, без никаква отговорност, а камо ли като ги погнат за престъпление - имал имунитет.
    Ми никога няма да се оправим. "Съдебна реформа".... дрън, дрън...
    Престъплението си е престъпление, който и да е извършителя. Ако е депутат - двойно по - голямо наказание.

    Коментиран от #43

    14:19 06.04.2026

  • 41 Жоро

    37 7 Отговор
    Наречи го тъп, нагъл ПП-ец и не го обиждай повече. Нямам никакво уважение към всеки, който гласува за тая измет!

    Коментиран от #54

    14:20 06.04.2026

  • 42 Миризлив пор

    17 8 Отговор
    Много ясно че Боко е виновен! И дебелия също! Единия държи МВР другия прокуратурата, само са му направили капан! Той никога не е правил нищо противозаконно! Това е политическа репресия!

    14:25 06.04.2026

  • 43 между другото

    36 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ти да видиш":

    Депутатският имунитет е функционален, т.е. депутатите не носят наказателна отговорност за това, което са извършили в качеството си на депутатите. Депутатският имунитет не означава, че могат безнаказано да извършват административни нарушения или престъпления, но Божанков толкова си е повярвал, че е безсмъртен, че е крайно време някой да го постави на мястото. На първо време е достатъчно това недоносче да не припарва повече в парламента.

    14:26 06.04.2026

  • 44 9ти септември

    22 5 Отговор
    В Беляне до живот

    Коментиран от #92, #97

    14:27 06.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 2 Отговор
    Докато е без книжка, ще си кара розовата тротинетка...

    14:29 06.04.2026

  • 49 МВР-пикчърс

    14 2 Отговор
    Хелоуууу Кити.

    14:30 06.04.2026

  • 50 Пак гласувайте

    28 6 Отговор
    За тия келеши - много полза видяхме от тях! Всъщност, какъв трябва да си, за да ти харесват инфантилни пишлемета с подобно поведение?!?

    Коментиран от #75

    14:30 06.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хмм

    16 2 Отговор
    наигра се

    14:31 06.04.2026

  • 54 дскгб

    8 6 Отговор

    До коментар #41 от "Жоро":

    Да живеят всички БКП по всички земни кълбета!

    14:32 06.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Опааа

    23 5 Отговор
    100% е бил пиян! Веднага в Белене и минимум 10г.каторга!

    14:32 06.04.2026

  • 57 кйолоик

    29 7 Отговор
    ПП и ДБ педофили оригинал. Точно този нагъл и нахален пръдльо дето няма 1 ден да е работил нещо през живота си от 7-8 г е в парламента да го хранят и поят българите от данъците си. Яде и пи на корем, и не стига че него го храниха, ами ни натресе и бандера фашистите на наркомана Зеленски и тях да храни бедния българин. Няма по 20 евро за празниците за българите, но тази ПП и ДБ гнида, 20 милиона на Украйна раздава като подаръци. Сякаш в Украйна са го правили този наглец. Слава на Господ Иисус Христос вече го изритаха от хранилката. Сега да отговаря за безобразията си.

    14:35 06.04.2026

  • 58 Някой

    18 5 Отговор
    Това не е журналистика, това е брифинг на МВР. Журналистика е така наречените мисирки да публикуват и гледната точка на Божанков.

    Лично му симпатизирам, има вероятност симпатията ми да стане в минало свършено време. Интересно ми е, защо не е тестван за алкохол и наркотици? Някой, ако знае да напише.

    Коментиран от #77

    14:37 06.04.2026

  • 59 Гечко

    18 9 Отговор
    Всичко е точно! На Петроханци всичко им е позволено! Ще разминат ДПС по арогантност и беззаконие!

    14:39 06.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хелоу литъл кити

    10 3 Отговор
    Малкото непослушно коте?

    14:41 06.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Някой

    22 3 Отговор
    Има вероятност Николай Денков и Асен Василев, да се окажат много прави, като изхвърлиха Явор Божанков от листите.

    Освен неподчинение, ми мирише на алкохол и наркотици.

    14:42 06.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Не,

    19 5 Отговор
    Доживот му вземете книжката, на тази copocoиднa мacтия.

    14:43 06.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 един

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "боклук":

    За по-голяма яснота:Асен Василев повтори няколко пъти,решението за изключването на Божанков от ПП не е негово самостоятелно решение а на ИБ на ПП!

    Коментиран от #81

    14:44 06.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Стоенчо

    15 2 Отговор
    Могъщият евроатлантик, самотният войн срещу китайската диктатура... Какво са за него някакви местни закони?!

    14:49 06.04.2026

  • 71 Ами

    11 2 Отговор
    розовият ,бивш социалист , сигурно е бил нашмъркан и затова е избягал ! От другият месец няма да е с имунитет...

    14:52 06.04.2026

  • 72 Дервишоглу

    15 4 Отговор
    За партията на педофилите няма да гласувам.

    Коментиран от #78

    14:54 06.04.2026

  • 73 ФАКТ

    18 3 Отговор
    ЦИНИЧНО НАГЪЛ КЕЛЕШ! И ТОЗИ МИ БИЛ ДЕПУТАТ? ПРОСТИ МУ, ГОСПОДИ, ТОЙ Е НЕВМЕНЯЕМ!

    14:54 06.04.2026

  • 74 Боко БорисоФ

    14 2 Отговор
    Цветарката Номад Явор Божанков е 100%Дебил!

    14:58 06.04.2026

  • 75 Весело

    3 18 Отговор

    До коментар #50 от "Пак гласувайте":

    Гласуваме за тези келеши, защото много повече не харесваме мутрите Пеевски, Бойко, Радев, Костадинов, Балабанов, Тошко Йорданов, Дончев, Биков, Назарян, Цонев, Радостин Василев ...

    За кой и да гласуваш все бъркаш. Избора е между разбойници, кръвопийци, крадци, рубладжии, доларджии, лъжци, хулигани, келеши, некадърници ... кой от кой по алчен. Как да се ориентира човек, в тези кални борби, всички са окаляни до ушите.

    Дано "Сияние" се окажат свестни и кадърни, колебая се между номер 20 и номер 2. Помагайте ми, кое от двете да избера, ако някой знае нещо компрометиращо за N20 или N2, да напише.

    Коментиран от #93

    14:59 06.04.2026

  • 76 СЗО

    9 5 Отговор
    Тия от ППДБ са идиоти! Сами се закопават с такива тъпи номера.

    15:02 06.04.2026

  • 77 Леля Гошо

    9 1 Отговор

    До коментар #58 от "Някой":

    Защото има И-МУ-НИ-ТЕТ.
    Милиционерите не могат да го пипнат, ако той не спре.

    15:04 06.04.2026

  • 78 Избирател

    10 3 Отговор

    До коментар #72 от "Дервишоглу":

    ИТН имаш предвид, нали.
    Педоф... Слави пляка на диванчето и физически, и умствено недоразвития Тошко

    15:04 06.04.2026

  • 79 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Те го изгониха навреме

    15:05 06.04.2026

  • 80 ЧИЧО

    14 2 Отговор
    Народните представители не трябва да имат имунитет. Вместо да са за пример , те най много нарушават.

    15:06 06.04.2026

  • 81 Божанков

    7 1 Отговор

    До коментар #68 от "един":

    не е изключено от ПП, защото никога не е бил член на никоя партия. Просто е от гражданската квота. И решението на ИК на ПП да не е депутат е правилно. Той е добър оратор, но не се съобразява с колективната воля. Да се яви като независим.

    Коментиран от #101

    15:07 06.04.2026

  • 82 Стефан Господинов

    6 0 Отговор
    Нито е от ПП, още по-малко е от ДБ. И вероятно са били прави, когато не го допуснаха в листите си. За да не спре явно е имало напоителна причина.

    15:08 06.04.2026

  • 83 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Покълнал и израснал в червените градини на комунистическата партия. И както много други "другари" си дал дирНИКа под наем в друга градина... Но и там - при пееасите и пеофилите не можа да цъфне и върже. Но, градини много - зайчарски, сfински, путински, боташовски....
    ТЕ - плевелите, и да си прекопал градината, пак първи ничат, "другарю" Георгиев 😭

    15:09 06.04.2026

  • 84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    А Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и Народното събрание за близо 24 млн. лв.❗
    Ще плащаме естествено - НИЕ❗

    15:10 06.04.2026

  • 85 очичките

    11 1 Отговор
    му говорят за бело като рамазанчо

    15:13 06.04.2026

  • 86 Весело

    11 0 Отговор
    Червени, сини и зелени бг алкохолици на всеки километър. А началниците на милиционерите пият заедно с тях. Пример случая в Русе, където деца шамаросаха топ милиционера на Русе.
    .

    15:15 06.04.2026

  • 87 На тоя ли?!

    7 1 Отговор
    Радостин Василев се закани в парламента,че...,,ще му изправи носа"...😝?!

    Коментиран от #100

    15:20 06.04.2026

  • 88 транзистор

    8 3 Отговор
    Той е от нашите, тоест е праведно и добро момче. Дори да са го снимали, този достоен човек е действал в името на България. Това е поредна хибридна атака срещу партията на Добрите сили. Веднага полицаите да бъдат разследвани, събираме се спешно на протест утре.

    15:20 06.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Да ба животното гнусно

    18 0 Отговор
    Всички деяния извършени от такива глисти като този, трябва да носят пет пъти по- високи наказания, точно за това, защото такива лекете са творци на законите, които не изпълняват!

    15:21 06.04.2026

  • 91 Е, голямата новина!

    3 6 Отговор
    Човека не видял тоя със слънчогледа и всички сега мъдруваме!

    15:23 06.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 транзистор

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Весело":

    За мен номер 2, единствените от години, които имат някаква философия и идея за истински промени, различни от "да сменим техния с нашия"

    Коментиран от #94

    15:25 06.04.2026

  • 94 Кои беха

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "транзистор":

    номер 2 ?

    15:26 06.04.2026

  • 95 Бай онзи

    17 0 Отговор
    Този тоалетен отпадък трябва да изчезне от политическото пространство завинаги!!!!!

    Коментиран от #99

    15:26 06.04.2026

  • 96 Бай Хой

    9 0 Отговор
    Яяяяя и тука сте го истипосали !!??? В ДНЕС даже блокираха коментарите .....

    15:26 06.04.2026

  • 97 Официално те уведомявам

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "9ти септември":

    че живота малко напредна.
    От твоята свещена дата минаха близ 100 години.
    Не бъди архаичен, щото ставаш смешен.

    15:28 06.04.2026

  • 98 Гаро

    15 0 Отговор
    Абе с тез имунитети не е ли вече прекалено , направен ли му е тест за дрога или алкохол , ако беше нормален гражданин щяхте да му скъсате гащите ????

    15:29 06.04.2026

  • 99 И да иде да си гледа

    5 0 Отговор

    До коментар #95 от "Бай онзи":

    Самолета.

    15:30 06.04.2026

  • 100 Знайко

    8 1 Отговор

    До коментар #87 от "На тоя ли?!":

    "Който нож вади от нож умира."

    Радостин Василев много да внимава, на някой да не му се стори, че Радостин има нужда от изправане на носа.

    Ако българите сме свестни хора, Радостин Василев ще гледа парламента отвъв заедно с Крум Зарков.

    15:30 06.04.2026

  • 101 не го защитавам, но....двойни стандарти

    1 5 Отговор

    До коментар #81 от "Божанков":

    Все не го искат, но го поощряваха да вдига градуса в залата, с остри изказвания.
    Млад е, да се хване с нещо сериозно, защото, както знаем - политиката е мръсна работа.

    15:33 06.04.2026

  • 102 ъхъ

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "наглото червено урудче":

    То е розово ypoдче, пони назобено😉 Скоро обаче, ще просто обикновен джендьо без имунитет😅

    15:35 06.04.2026

  • 103 Тома

    15 0 Отговор
    Хубаво беше да му направят и една трудовашка количка за да го усети по челик

    15:43 06.04.2026

  • 104 4567

    12 0 Отговор
    Оставил (зарязал) е колата си, за да не стане за резил, защото е замезвал с горнооряховски суджук.

    15:44 06.04.2026

  • 105 Гадината

    10 0 Отговор
    е била пияна или друсана.

    15:49 06.04.2026

  • 106 Марис

    5 0 Отговор
    Значи, тази вечер излизам с колата, хапвам пийвам ако има нещо утре късния следобед заповядайте да поговорим. "Аз не съм полицай господин пиян" както се казва в един скеч!!

    15:49 06.04.2026

  • 107 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Само го чакам да не е вече депутат това келеменце.........

    Коментиран от #109, #110

    15:50 06.04.2026

  • 108 Фекалията

    9 0 Отговор
    Си е фекалия

    15:51 06.04.2026

  • 109 4567

    8 0 Отговор

    До коментар #107 от "Последния Софиянец":

    "Само го чакам да не е вече депутат това келеменце... и като дойде в ресторанта ще го оскубя.

    Коментиран от #111

    15:53 06.04.2026

  • 110 оня с коня

    11 3 Отговор

    До коментар #107 от "Последния Софиянец":

    Аз пък чакам Балабанчо и Тошето!Ама как ще им се изкефя като ги срещна.

    15:53 06.04.2026

  • 111 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #109 от "4567":

    Няма да е само скубане.Пълни екстри за екслайнцето!Стриане ие ба не + сръбска музика!

    15:57 06.04.2026

  • 112 Сто по Сто

    6 1 Отговор
    Като не те искат вече тези на които е МВР-то и така става!

    15:59 06.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Бил

    8 0 Отговор
    Е с мъж вероятно и затова...

    16:28 06.04.2026

  • 115 Аматьорска работа

    9 0 Отговор
    Навремето Лечков караше по пешеходни улици, не спираше на полицаи, хвърляше си личната карта през прозореца, тоест вижте, кой искате да спрете...

    16:32 06.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Ето

    5 0 Отговор
    ще използва и имунитета тоя б-к-ук да си премахнат имунитетите 240 народни к-а-ци преди бяха 400 се събираха на 5 год. за 5 дни,а тия целогодишна са на лапачка и кражби унищожиха всичко

    16:50 06.04.2026

  • 118 Григор

    7 0 Отговор
    Добрата новина е,че това недоразумение няма да е в следващия парламент.

    17:34 06.04.2026

  • 119 Обществено

    4 2 Отговор
    значима новина??? Мисирниците провеждат най-гадната предизборна кампания в защита на статуквото. Пари, много пари!

    18:10 06.04.2026

  • 120 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор
    Ще се изкефя, ако му вземат и колата! Тези популисти въведоха да вземат колите на пияни и дрогирани, в това число и на невинни , с фалшивите полеви тестове, без да се чака кръвния тест!

    18:12 06.04.2026

  • 121 Чапай

    4 2 Отговор
    Цялата система е сбъркана,не става въпрос дали е тоя депутатин или някой друг,нали са избрани от народа трябва да имат същите права и задължения като народа.Станал депутат има имунитет не може да му кажеш нищо.Единствено президента трябва да е с някакъв имунитет...

    18:36 06.04.2026

  • 122 Християнин

    4 0 Отговор
    Хайде депутат който не го е правил същото(да се позовава на имунитета си) пръв да хвърли камък.

    19:20 06.04.2026

  • 123 Анонимен

    6 0 Отговор
    Много се извинявам но защо ни занимавате с този плужек

    20:00 06.04.2026

  • 124 Пенчо

    5 0 Отговор
    Това е било употребило със сигурност!

    20:03 06.04.2026

  • 125 киро ципата от жепето

    3 1 Отговор
    днеска му е отнехте ,утре сами ще му е върнете ,така е у нас

    Коментиран от #127

    20:10 06.04.2026

  • 126 ха ха

    3 0 Отговор
    а отговор от келеша ще има ли , че има доста мъгла в цялата ситуация

    20:10 06.04.2026

  • 127 дъра бъра

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "киро ципата от жепето":

    май си мите тъпото , ама все тая

    20:14 06.04.2026

  • 128 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Защо ли не е спрял? Сигурно защото е бил "адски адекватен"?

    21:06 06.04.2026

  • 129 Българин

    3 0 Отговор
    Или е бил пиян, или надрусан,затова не е спрял.

    Коментиран от #132

    21:12 06.04.2026

  • 130 Мюмю

    0 0 Отговор
    ти знаш аз кой съм?

    21:16 06.04.2026

  • 131 Да попитам:

    3 0 Отговор
    Ако този боклук беше убил човек,полицията пак ли нямаше да направи нищо,защото бил имал имунитет??? Вероятно е бил пиян,или дрогиран,а може и двете и затова не е спрял! Полицаите нямат ли право да го проверят за дрога и алкохол??? Или не са искали да го сторят,оправдавайки се с имунитета му???

    21:20 06.04.2026

  • 132 АманДа

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Българин":

    Той все някога ще спре... но и ние отдавна сме спрели заради такива... толкова обидни сравнения ми идват... ще кажа само идивиди...

    22:00 06.04.2026

  • 133 Щом е бягал

    0 0 Отговор
    Имал е забранени субстанции в кръвта.

    22:35 06.04.2026

