Отнеха книжката на Явор Божанков заради неподчинение

Полицията в Горна Оряховица е докладвала Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка. Това научи NOVA от свои източници.
В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.
Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати.
По-късно в неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане - да спре за проверка. Книжката му е отнета за три месеца. Делото е вече в СГП.
3 неудобен въпрос
А така ли ще се борят съпартийците му с корупцията и чадърите?
13:54 06.04.2026
6 Дачко Яворов
Голяма е сладурана обаче, вижте го какъв е нежничък, душичка... действа ми като женка
13:55 06.04.2026
"ПОПИТАХ ЯВОР БОЖАНКОВ - ЗАЩО ШОФИРА С НАД 200 КМ./Ч.
Зададох няколко кратки, но важни въпроса към народния представител от "Продължаваме промяната/Демократична България" Явор Божанков. Попитах защо нарушава пътните правила и кара с превишена скорост, която е много над допустимото, защо прави неразрешени изпреварвания в еднолентов път и др.
Във видеото ще наблюдавате реакциите и отговорите и на друг представител на ПП - бившия вътрешен министър Бойко Рашков."
Изночник: Youtube
13:58 06.04.2026
До коментар #8 от "Шопо":са им платили преди него "да го проверят" , тоя никъде недолюбван субект !
13:59 06.04.2026
23 Фикри
Най-вероятно е употребил нещо което е забранено за употреба при шофиране ...
Коментиран от #28, #36
14:03 06.04.2026
До коментар #23 от "Фикри":Уместен въпрос!
На всички е ясно,че е така...дори и на полицаите...!
14:05 06.04.2026
31 А само като си спомня...!
И тоя набързо се пребоядиса в цветовете на...
,,Петроханска луканка"...😉!
14:07 06.04.2026
34 ,,Амбреаж"-звучи много сложно...!
До коментар #17 от "стоян георгиев":Тоя си е проЗт...,,съединител"...😝!
14:09 06.04.2026
36 И някой
До коментар #23 от "Фикри":имащ му зъб ( то кой ли го уважава и вярва ) е съобщил и ей на , полицаите през нощта тръгнали по сукаците и го "хванали" да влиза в забранена улица ! Тоя "мъж" .
14:09 06.04.2026
37 Тити на Кака
Същият, чието дете простреля друго дете на мутрикупон в мутростолицата на Република България, Арбанаси, където празнуваната мутра-почитател на законността оставя пистолета си свободен за играчка на децата!
Такива, като тоя, несъмнено още подредят законността в страната. Непременно, продължавайки промяната!
Ппетроханно ли ви е, съдебни реформатори - тъППопитеци?
14:11 06.04.2026
40 Ти да видиш
То затова сме на този хал. Нашите добри депутати правят само поразии, без никаква отговорност, а камо ли като ги погнат за престъпление - имал имунитет.
Ми никога няма да се оправим. "Съдебна реформа".... дрън, дрън...
Престъплението си е престъпление, който и да е извършителя. Ако е депутат - двойно по - голямо наказание.
Коментиран от #43
14:19 06.04.2026
43 между другото
До коментар #40 от "Ти да видиш":Депутатският имунитет е функционален, т.е. депутатите не носят наказателна отговорност за това, което са извършили в качеството си на депутатите. Депутатският имунитет не означава, че могат безнаказано да извършват административни нарушения или престъпления, но Божанков толкова си е повярвал, че е безсмъртен, че е крайно време някой да го постави на мястото. На първо време е достатъчно това недоносче да не припарва повече в парламента.
14:26 06.04.2026
14:30 06.04.2026
54 дскгб
До коментар #41 от "Жоро":Да живеят всички БКП по всички земни кълбета!
14:32 06.04.2026
58 Някой
Лично му симпатизирам, има вероятност симпатията ми да стане в минало свършено време. Интересно ми е, защо не е тестван за алкохол и наркотици? Някой, ако знае да напише.
Коментиран от #77
14:37 06.04.2026
63 Някой
Освен неподчинение, ми мирише на алкохол и наркотици.
14:42 06.04.2026
До коментар #12 от "боклук":За по-голяма яснота:Асен Василев повтори няколко пъти,решението за изключването на Божанков от ПП не е негово самостоятелно решение а на ИБ на ПП!
Коментиран от #81
14:44 06.04.2026
75 Весело
До коментар #50 от "Пак гласувайте":Гласуваме за тези келеши, защото много повече не харесваме мутрите Пеевски, Бойко, Радев, Костадинов, Балабанов, Тошко Йорданов, Дончев, Биков, Назарян, Цонев, Радостин Василев ...
За кой и да гласуваш все бъркаш. Избора е между разбойници, кръвопийци, крадци, рубладжии, доларджии, лъжци, хулигани, келеши, некадърници ... кой от кой по алчен. Как да се ориентира човек, в тези кални борби, всички са окаляни до ушите.
Дано "Сияние" се окажат свестни и кадърни, колебая се между номер 20 и номер 2. Помагайте ми, кое от двете да избера, ако някой знае нещо компрометиращо за N20 или N2, да напише.
Коментиран от #93
14:59 06.04.2026
77 Леля Гошо
До коментар #58 от "Някой":Защото има И-МУ-НИ-ТЕТ.
Милиционерите не могат да го пипнат, ако той не спре.
15:04 06.04.2026
78 Избирател
До коментар #72 от "Дервишоглу":ИТН имаш предвид, нали.
Педоф... Слави пляка на диванчето и физически, и умствено недоразвития Тошко
15:04 06.04.2026
79 Гост
До коментар #13 от "Анонимен":Те го изгониха навреме
15:05 06.04.2026
81 Божанков
До коментар #68 от "един":не е изключено от ПП, защото никога не е бил член на никоя партия. Просто е от гражданската квота. И решението на ИК на ПП да не е депутат е правилно. Той е добър оратор, но не се съобразява с колективната воля. Да се яви като независим.
Коментиран от #101
15:07 06.04.2026
83 АГАТ а Кристи
До коментар #17 от "стоян георгиев":Покълнал и израснал в червените градини на комунистическата партия. И както много други "другари" си дал дирНИКа под наем в друга градина... Но и там - при пееасите и пеофилите не можа да цъфне и върже. Но, градини много - зайчарски, сfински, путински, боташовски....
ТЕ - плевелите, и да си прекопал градината, пак първи ничат, "другарю" Георгиев 😭
15:09 06.04.2026
84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ще плащаме естествено - НИЕ❗
15:10 06.04.2026
86 Весело
.
15:15 06.04.2026
93 транзистор
До коментар #75 от "Весело":За мен номер 2, единствените от години, които имат някаква философия и идея за истински промени, различни от "да сменим техния с нашия"
Коментиран от #94
15:25 06.04.2026
До коментар #93 от "транзистор":номер 2 ?
15:26 06.04.2026
97 Официално те уведомявам
До коментар #44 от "9ти септември":че живота малко напредна.
От твоята свещена дата минаха близ 100 години.
Не бъди архаичен, щото ставаш смешен.
15:28 06.04.2026
99 И да иде да си гледа
До коментар #95 от "Бай онзи":Самолета.
15:30 06.04.2026
100 Знайко
До коментар #87 от "На тоя ли?!":"Който нож вади от нож умира."
Радостин Василев много да внимава, на някой да не му се стори, че Радостин има нужда от изправане на носа.
Ако българите сме свестни хора, Радостин Василев ще гледа парламента отвъв заедно с Крум Зарков.
15:30 06.04.2026
101 не го защитавам, но....двойни стандарти
До коментар #81 от "Божанков":Все не го искат, но го поощряваха да вдига градуса в залата, с остри изказвания.
Млад е, да се хване с нещо сериозно, защото, както знаем - политиката е мръсна работа.
15:33 06.04.2026
102 ъхъ
До коментар #2 от "наглото червено урудче":То е розово ypoдче, пони назобено😉 Скоро обаче, ще просто обикновен джендьо без имунитет😅
15:35 06.04.2026
107 Последния Софиянец
Коментиран от #109, #110
15:50 06.04.2026
109 4567
До коментар #107 от "Последния Софиянец":"Само го чакам да не е вече депутат това келеменце... и като дойде в ресторанта ще го оскубя.
Коментиран от #111
15:53 06.04.2026
110 оня с коня
До коментар #107 от "Последния Софиянец":Аз пък чакам Балабанчо и Тошето!Ама как ще им се изкефя като ги срещна.
15:53 06.04.2026
111 Последния Софиянец
До коментар #109 от "4567":Няма да е само скубане.Пълни екстри за екслайнцето!Стриане ие ба не + сръбска музика!
15:57 06.04.2026
125 киро ципата от жепето
Коментиран от #127
20:10 06.04.2026
127 дъра бъра
До коментар #125 от "киро ципата от жепето":май си мите тъпото , ама все тая
20:14 06.04.2026
129 Българин
Коментиран от #132
21:12 06.04.2026
132 АманДа
До коментар #129 от "Българин":Той все някога ще спре... но и ние отдавна сме спрели заради такива... толкова обидни сравнения ми идват... ще кажа само идивиди...
22:00 06.04.2026
