Важните новини във ФАКТИ на 06.04.2026 г.

Емилия Русинова отговори на твърденията, че се е возила с Петьо Еврото

Изпълняващата функциите градски прокурор на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова излезе с официална позиция относно твърденията, че е пътувала заедно с с Петьо Петров - Еврото.

Министерството на здравеопазването с 20 въпроса за прозрачността на поръчката за Националната детска болница

Ръководството на Министерството на здравеопазването изпрати писмо до „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД с искане за подробна информация и аргументация по обявената обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница.

Асен Василев направи анализ как една бедна държава може да стане богата, въпреки кризите

За да бъде България богата държава, ключови са следните компонента – образование, инвестиции, иновации и предприемачество, и институции. Според представените данни делът на завършилите висше образование в България е над средноевропейското ниво. Ниската производителност на труда не може да се обясни с липсата на образование. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ и кандидат за народен представител от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България” (ПП-ДБ) Асен Василев по време на презентацията: Как една бедна държава може да стане богата, въпреки кризите, цитиран от novini.bg

Катастрофа със загинал блокира пътя София-Варна

Тежка катастрофа със загинал блокира пътя София - Варна. Това съобщиха от полицията за ФОКУС.

Доц. Борислав Цеков: Няма битка „промяна на статуквото”, а има вътрешна борба в рамките на самото политическо статукво

На този етап няма данни и основания да се смята, че има поява на нова алтернатива, която да „помете” статуквото. Това коментира в предаването „Денят на живо” по Nova News конституционалистът доц. Борислав Цеков. „Личи си и по хода на кампанията, която е доста вяла, безидейна, на много ниско политическо равнище. Причината е, че нямаме нови играчи, които да представят нови идеи”, смята доц. Цеков.

Дечев към Русинова: Крайно време е да прояви отговорност към българските граждани

Не мисля, че тя отрича фактите, които съм изложил. Това заяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев по повод позицията на и.ф. градски прокурор на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова относно информацията, че е пътувала в чужбина заедно с издирвания Петьо Петров-Еврото, съобщават от "Фокус".

Любомир Кючуков: Силовото отваряне на Ормузкия проток изглежда трудно осъществимо

Има два въпроса, които стоят относно конфликта в Близкия изток - първият е смяната на режима в Иран, вторият е отварянето на Ормузкия проток. Първият въпрос вече почти слезе от дневен ред, а силовото военно отваряне на протока изглежда трудно осъществимо.

Радостин Василев: Мотивацията ми е да изчегъртам модела на ГЕРБ

Влязох в политиката заради желанието ми да променя системата отвътре, защото дълги години като адвокат видях, че няма никакво значение дали законът е на твоя страна. Това заяви в „Лице в лице“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Бойко Борисов: Обещавам, че няма да има добив на шистов газ в Добруджа

Ако не бяхме осигурили осветление и покривка на стадиона на Добруджа, вчерашният мач нямаше да се играе тук. Нямаме неизпълнено обещания. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Добрич.

37% ръст в цената на дизела и почти 19% за бензина от началото на войната

С 3 цента е поскъпнал дизелът у нас само за ден, а от 1 март досега цената му се е увеличила с 0,45 евроцента за литър. Това показват данните на Националната агенция за приходите. Според НАП към 4 април средната цена за литър дизел е 1,74. Бензинът запазва цената си от 1,46 за литър. При дизеловото гориво се отчита поскъпване от 6 цента само от началото на месец април. Как това влияе на потреблението?

Габриел Вълков и младежи на БСП с акция „Кошница на реалността“ пред МС срещу високите цени на храните и горивата

Председателят на Младежкото обединение в БСП и водач на листата на „БСП – Обединена левица“ в 23 МИР – София Габриел Вълков, заедно с младежи на БСП и млади кандидати, проведоха акция под надслов „Кошница на реалността“ пред сградата на Министерския съвет.

Случаите на морбили растат: България с най-нисък имунизационен обхват от 10 г. насам

Общо за страната случаите на морбили от началото на годината са 76, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести, публикувани на сайта на Центъра. Данните са до 5 април, като в последната отчетна седмица – 30 март – 5 април, са регистрирани 49 случая на морбили.

Дечев: Повишили са се досъдебните производства за изборни престъпления

„Има повишаване на образуваните досъдебни производства за изборни престъпления“, обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев. Той говори пред журналисти в почивката на национално съвещание с областните директори от всички областни дирекции от Южна България и ръководния състав, включително началници на районни управления, началници на сектори, отдели и др.

Найденов предлага на ЕК увеличаване на размера на помощта за транспортния бранш на 50 млн. евро

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов изпрати писмо до Европейската комисия, с което предлага да бъде увеличен общият размер на държавната помощ за транспортния бранш от 25 564 594,06 евро на 50 000 000 евро.

Витоша става класна стая на открито за децата на София

Витоша ще се превърне в място за игри, приключения и нови открития за стотици деца от София и през лятото на 2026 г. Столичната община подготвя новото издание на програмата „Летни детски лагери 2026 - Витоша на децата“ - възможност малките жители на столицата да излязат от града и да създадат незабравими спомени сред природата.

Хасан Адемов: Търси се начин за настаняване на двете деца от Ямбол на едно място

Двете деца от Ямбол са в две приемни семейства. Търси се начин за настаняването им на едно място. Това каза служебният социален министър Хасан Адемов по време на официалното представяне на информационната кампания „Приеми ме“, която насърчава приемната грижа.

1/3 от всички лекари у нас са над пенсионна възраст

Младите ни лекари масово емигрират в чужбина в търсене на по-добре платени работни места. Така в болниците остават все по-възрастните им колеги. Такъв пример е Милка Богоева. На близо 90-годишна възраст, тя продължава да работи. В родния ѝ град Дупница, над 70% от лекарите в болниците са в пенсионна възраст.

Близо 1500 деца са настанени в приемни семейства у нас

В момента броят на приемните семейства е 1604, в тях са настанени 1488 деца. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА), където беше открита Националната инициатива „Приеми ме“ за популяризиране на приемната грижа. Инициативата е съвместен проект на БТА и Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Кои ще са най-засегнатите градове в България от циклона около Великден

Прогнозата за активен зимен циклон около тазгодишния Великден остава в сила, като се очаква той да окаже сериозно влияние върху времето в цялата страна. Според актуалните данни предстои рязко застудяване и валежи, които в някои райони ще преминат в сняг, съобщават синоптиците от "Meteo Balkans".

Бюджетният дефицит удари близо 800 милиона евро

Бюджетният дефицит в подсектор „Централно държавно управление“ отбеляза сериозен скок през втория месец на годината. Разходите на държавата са надхвърлили значително постъпленията в хазната, формирайки финансов недостиг в размер на 781 млн. евро само за месец. Това показват официалните касови отчети на бюджетните единици, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

Отнеха книжката на Явор Божанков заради неподчинение

Полицията в Горна Оряховица е докладвала Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка. Това научи NOVA от свои източници.

Бюлетините за изборите тръгнаха към областите в страната

От днес областните управители започват да получават отпечатаните бюлетини от печатницата в Плевен към Русе, Силистра и Добрич. МВР осигурява охрана на този процес и извършва превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушения на изборните права на гражданите. Това стана ясно на брифинг на Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Гюров: Опазването на гората е опазване на държавността

Гората ни учи, че най-важните неща - тези, които остават във времето, растат бавно, отглеждат се с много внимание и с много отговорност. Нека днешният празник бъде едно напомняне, че както за гората, така и за демокрацията са необходими грижа и време. Наша е отговорността да направим така, че демокрацията да бъде запазена. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров при официалното откриване на честванията по случай „Седмицата на гората“. Премиерът беше категоричен, че когато дървата за огрев се използват като средство за натиск и инструмент за изкривяване на волята на българските граждани, става дума не само за социален и морален проблем, но и за проблем на демокрацията.

Жена е с опасност за живота след катастрофа на АМ „Тракия“, в едната кола е имало и бебе

Жена на 51 години е пострадала след катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" и е настанена в болница с опасност за живота. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

КНСБ и ГЕРБ се разбраха за минималната заплата

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България проведе официална среща с представители на ГЕРБ. Консултациите са част от поредицата разговори с основните политически сили в страната броени дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.