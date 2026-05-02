Ивайло Мирчев: Когато Кирил Петков беше още в ПП имаше по-добър диалог. Извиних се на Явор Божанков

Съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България“ Ивайло Мирчев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира разцеплението на коалицията ПП-ДБ на две парламентарни групи в 52-рото Народно събрание. Мирчев говори за актуалната вътрешнополитическа тема, свързана с първото заседание на новия парламент и избора на Михаела Доцова от „Прогресивна България“ за председател на Народното събрание.

„Във всяка коалиция, включително и в нашата, винаги е имало различни гледни точки, дискусии и спорове, но сме намирали обща посока – това ни е работа, за това сме политици. След като 400 000 ни подкрепиха като обща политическа сила като ПП-ДБ, на първото заседание дойдоха колегите от ПП и казаха, че искат да са отделна парламентарна група. За нас това е грешка на колегите от ПП, защото ние казвахме на хората, че ще сме като юмрук, а накрая сме две парламентарни групи. И то с доста несериозни аргументи. Хората, които ни гласуват доверие, очакват силни лидери. Те в никакъв случай не са гласували за две отделни парламентарни групи“, заяви Ивайло Мирчев.

„Това се случи изцяло по настояване на „Продължаваме Промяната“ и въпреки нашето нежелание. От нас имаше призиви, защото това е опасно за държавата дори в този момент. Имало е заседание на Националния съвет на „Продължаваме Промяната“ и те са решили да се отделят. Имало е само един глас против – Никола Минчев. Един от членовете на нашия Национален съвет на „Демократична България“ бе само за разделението. Ние се обединихме около това, че ние представляваме тези хора. С тази претенция обикаляхме населените места по време на кампанията. Искам да благодаря на колегите от ДСБ, които също имаха съвет и дадоха своята подкрепа към позицията на „Да, България“. Лидерите не трябва да обясняват как ще се цепят на все по-малко и все по-малко“, каза още той.

„Трябва да демонстрираме единство преди президентските избори. Няма как да си увеличаваме шансовете. Моментът, в който политиците забравят, че служат на страната си и техните избиратели са им дали една задача, е този на самозабравянето. Не персонализирам. Важният момент е, че това и Никола Минчев им го каза, никой не може да го обвини. Той казва същото като нас. Ако гледаме емоцията, може някой да се е ядосал, че 23-годишната Анна Бодакова е преместила дори и мен в 24 МИР София. Това не е причина да цепиш коалицията, не е причина да излъжеш хората, на които преди 10 дни си им казал, че ще си им инструмент в битката за този момент. Искам да се извиня на хората за това, което се случи. Ние не сме го искали и направихме всичко възможно да не се случи това“, заяви Ивайло Мирчев.

„Ще направим всичко възможно да имаме силно лидерство и да сме изпълнили задачите, които сме поели. Трябва да са сигурни избирателите, че ще имаме последователна позиция и нещата няма да вземат връх. Винаги е имало диалог с „Продължаваме Промяната“. Когато Кирил Петков беше още в ПП, имаше по-добър диалог. Не е имало индикация преди изборите, че „Продължаваме Промяната“ ще искат да се отделят“, коментира още той.

„Явор Божанков се оказа прав и аз му се извиних. Обадих му се онзи ден и му се извиних не за друго, а защото тогава, когато той даваше тези интервюта, аз съм го затварял в една стая и съм обяснявал, че трябва да направим всичко възможно да омекотим диалога. Протестите бяха организирани от ПП-ДБ, самата организация и правилните политически ходове бяха направени от ПП-ДБ. Всички имахме принос и Асен Василев имаше голям принос. Явор Божанков е имал право за себе си, защото е виждал процесите, че се случват. Моята критика тогава беше, че не може всичко да бъде показвано над повърхността във време, в което имаме големи цели. Божанков беше тогава искрен, аз го притъпих тогава, за да потисне емоциите си. Темата с раздяла не е обсъждана преди, защото те никога не са я поставили под въпрос“, заяви Мирчев.

„Трябва да се разбере, че коалицията е поела ангажимент към хората. Ако не изпълниш такъв ангажимент, отиваш и обясняваш на хората защо не си го направил. Служиш на страната си. Това е. В „Да, България“ целта винаги е била да привличаме хора. Те са спечелили преди това обществено доверие. Няма как да не дадем място на хора, които са доказали в обществото, че имат кауза, интегритет и са свързани с каузи. Такива са Елисавета Белобрадова, Манол Пейков и д-р Александър Симидчиев. Същото важи за Анна Бодакова. Изборът на „Да, България“ бе да бъде поставена в листа, ние я поставихме на неизбираемо място – 10-о. Не може някой да се сърди, че тя получи повече преференции от лидера“, коментира Ивайло Мирчев.

„Категорично дълбоката държава протяга ръка към Румен Радев. На този етап е едностранно. Прави се всичко възможно да се склони „Прогресивна България“ и Радев. Публично, извън това, че не дават ясна заявка, очакваме от тях малко повече категоричност. Не трябва да имаме илюзията, че може да се махне охраната на Пеевски, но не на Борисов, защото двамата са едно и също. Този олигархичен модел не е на Пеевски, а е на Пеевски и Борисов. Силно се надявам говорителите на „Прогресивна България“ все още да не са били наясно с приоритетите на ПБ“, каза съпредседателят на „Да, България“.

„Търси се опит едната олигархия и модел да бъде заменен с друг. Знакова бе подкрепата от страна на ГЕРБ-СДС и ДПС за Михаела Доцова за председател на Народното събрание. Надявам се, че „Прогресивна България“ ще изпълни своите предизборни обещания за разграждане на модела“, заяви Мирчев.

„Нека да има истинско изслушване и проверка на хората, които са предложени за членове на Висшия съдебен съвет. Не трябва да има административни мерки като таван на цените. Изкуствено сваляне на инфлацията не е възможно в една пазарна икономика. Винаги след това се плаща по-висока цена. Ефектът от максималната цена ще е това, че например олиото, ако е 1 евро в България, то ще отива в Румъния и у нас няма да има. В Унгария стана така с безумни икономически действия с цената Виктор Орбан да запази своето политическо бъдеще. Борисов не мъцва вече за Орбан, а преди имаше много кандидати за български Орбан. Ще предложим голям пакет десни мерки в бюджета, както направихме миналия път. Те не са да обслужват някаква общност, а националния интерес“, заяви още Ивайло Мирчев.