Ивайло Мирчев: Когато Кирил Петков беше още в ПП имаше по-добър диалог. Извиних се на Явор Божанков

2 Май, 2026 13:11 1 319 25

От ПП е имало само един глас против разделянето на две парламентарни групи- на Никола Минчев, обясни още съпредседателят на "Да, България"

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България“ Ивайло Мирчев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира разцеплението на коалицията ПП-ДБ на две парламентарни групи в 52-рото Народно събрание. Мирчев говори за актуалната вътрешнополитическа тема, свързана с първото заседание на новия парламент и избора на Михаела Доцова от „Прогресивна България“ за председател на Народното събрание.

„Във всяка коалиция, включително и в нашата, винаги е имало различни гледни точки, дискусии и спорове, но сме намирали обща посока – това ни е работа, за това сме политици. След като 400 000 ни подкрепиха като обща политическа сила като ПП-ДБ, на първото заседание дойдоха колегите от ПП и казаха, че искат да са отделна парламентарна група. За нас това е грешка на колегите от ПП, защото ние казвахме на хората, че ще сме като юмрук, а накрая сме две парламентарни групи. И то с доста несериозни аргументи. Хората, които ни гласуват доверие, очакват силни лидери. Те в никакъв случай не са гласували за две отделни парламентарни групи“, заяви Ивайло Мирчев.

„Това се случи изцяло по настояване на „Продължаваме Промяната“ и въпреки нашето нежелание. От нас имаше призиви, защото това е опасно за държавата дори в този момент. Имало е заседание на Националния съвет на „Продължаваме Промяната“ и те са решили да се отделят. Имало е само един глас против – Никола Минчев. Един от членовете на нашия Национален съвет на „Демократична България“ бе само за разделението. Ние се обединихме около това, че ние представляваме тези хора. С тази претенция обикаляхме населените места по време на кампанията. Искам да благодаря на колегите от ДСБ, които също имаха съвет и дадоха своята подкрепа към позицията на „Да, България“. Лидерите не трябва да обясняват как ще се цепят на все по-малко и все по-малко“, каза още той.

„Трябва да демонстрираме единство преди президентските избори. Няма как да си увеличаваме шансовете. Моментът, в който политиците забравят, че служат на страната си и техните избиратели са им дали една задача, е този на самозабравянето. Не персонализирам. Важният момент е, че това и Никола Минчев им го каза, никой не може да го обвини. Той казва същото като нас. Ако гледаме емоцията, може някой да се е ядосал, че 23-годишната Анна Бодакова е преместила дори и мен в 24 МИР София. Това не е причина да цепиш коалицията, не е причина да излъжеш хората, на които преди 10 дни си им казал, че ще си им инструмент в битката за този момент. Искам да се извиня на хората за това, което се случи. Ние не сме го искали и направихме всичко възможно да не се случи това“, заяви Ивайло Мирчев.

„Ще направим всичко възможно да имаме силно лидерство и да сме изпълнили задачите, които сме поели. Трябва да са сигурни избирателите, че ще имаме последователна позиция и нещата няма да вземат връх. Винаги е имало диалог с „Продължаваме Промяната“. Когато Кирил Петков беше още в ПП, имаше по-добър диалог. Не е имало индикация преди изборите, че „Продължаваме Промяната“ ще искат да се отделят“, коментира още той.

„Явор Божанков се оказа прав и аз му се извиних. Обадих му се онзи ден и му се извиних не за друго, а защото тогава, когато той даваше тези интервюта, аз съм го затварял в една стая и съм обяснявал, че трябва да направим всичко възможно да омекотим диалога. Протестите бяха организирани от ПП-ДБ, самата организация и правилните политически ходове бяха направени от ПП-ДБ. Всички имахме принос и Асен Василев имаше голям принос. Явор Божанков е имал право за себе си, защото е виждал процесите, че се случват. Моята критика тогава беше, че не може всичко да бъде показвано над повърхността във време, в което имаме големи цели. Божанков беше тогава искрен, аз го притъпих тогава, за да потисне емоциите си. Темата с раздяла не е обсъждана преди, защото те никога не са я поставили под въпрос“, заяви Мирчев.

„Трябва да се разбере, че коалицията е поела ангажимент към хората. Ако не изпълниш такъв ангажимент, отиваш и обясняваш на хората защо не си го направил. Служиш на страната си. Това е. В „Да, България“ целта винаги е била да привличаме хора. Те са спечелили преди това обществено доверие. Няма как да не дадем място на хора, които са доказали в обществото, че имат кауза, интегритет и са свързани с каузи. Такива са Елисавета Белобрадова, Манол Пейков и д-р Александър Симидчиев. Същото важи за Анна Бодакова. Изборът на „Да, България“ бе да бъде поставена в листа, ние я поставихме на неизбираемо място – 10-о. Не може някой да се сърди, че тя получи повече преференции от лидера“, коментира Ивайло Мирчев.

„Категорично дълбоката държава протяга ръка към Румен Радев. На този етап е едностранно. Прави се всичко възможно да се склони „Прогресивна България“ и Радев. Публично, извън това, че не дават ясна заявка, очакваме от тях малко повече категоричност. Не трябва да имаме илюзията, че може да се махне охраната на Пеевски, но не на Борисов, защото двамата са едно и също. Този олигархичен модел не е на Пеевски, а е на Пеевски и Борисов. Силно се надявам говорителите на „Прогресивна България“ все още да не са били наясно с приоритетите на ПБ“, каза съпредседателят на „Да, България“.

„Търси се опит едната олигархия и модел да бъде заменен с друг. Знакова бе подкрепата от страна на ГЕРБ-СДС и ДПС за Михаела Доцова за председател на Народното събрание. Надявам се, че „Прогресивна България“ ще изпълни своите предизборни обещания за разграждане на модела“, заяви Мирчев.

„Нека да има истинско изслушване и проверка на хората, които са предложени за членове на Висшия съдебен съвет. Не трябва да има административни мерки като таван на цените. Изкуствено сваляне на инфлацията не е възможно в една пазарна икономика. Винаги след това се плаща по-висока цена. Ефектът от максималната цена ще е това, че например олиото, ако е 1 евро в България, то ще отива в Румъния и у нас няма да има. В Унгария стана така с безумни икономически действия с цената Виктор Орбан да запази своето политическо бъдеще. Борисов не мъцва вече за Орбан, а преди имаше много кандидати за български Орбан. Ще предложим голям пакет десни мерки в бюджета, както направихме миналия път. Те не са да обслужват някаква общност, а националния интерес“, заяви още Ивайло Мирчев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕ МОЕ МИ МИНЕ ДЕНЯ

    20 5 Отговор
    Без 10 пъти да ми натрапите ппдб пьодалите.

    13:21 02.05.2026

  • 2 да идват катафалките

    15 5 Отговор
    И двете партии сега сте в умряла кома !!!!Къде да носим венците !!!

    13:22 02.05.2026

  • 3 И новите като старите

    12 4 Отговор
    Новата шефка на НС от “Прогресивна България” на Радев - Михаела Доцова, през 2008 г., когато е на 24 г., купува апартамент в София за 44 хил. евро без ипотека. Баща ѝ по това време е кмет на Берковица от БСП (два мандата 2004-2011 и 2015-2019). През 2011 г. родителите на Доцова ѝ даряват няколко имота, вкл. къща, в с. Бързия, общ. Берковица.
    Апартаментгейт: През 2022 г. Доцова купува гараж и още един апартамент 88.3 кв.м. в София за 55 хил. евро (под 600 евро/кв.м. при оферти за 1400 €/кв.м.), отново без ипотека. По това време тя е главен секретар на министерство на околната среда (МОСВ) и дългогодишен шеф на дирекция “Правна”, а през 2025 г. става началник на кабинета на министъра.
    Михаела Доцова е в борда на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в периода 2023-2025. До 2011 г. тя е съдружник в семейна фирма, с която са свързани и баща ѝ, брат ѝ (общински съветник в Берковица) и майка ѝ.

    Коментиран от #13

    13:23 02.05.2026

  • 4 надарена кака

    2 6 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    13:24 02.05.2026

  • 5 БОЛИ

    11 4 Отговор
    Когато пьодалите те прецакат.

    13:25 02.05.2026

  • 6 Народът на Бг

    12 7 Отговор
    Тия престъпници от ПП/ДБ се Разпадат!
    Ще бъде много добре, ако на следващите избори
    са Аут от Парламента!

    13:27 02.05.2026

  • 7 бушприт

    8 7 Отговор
    Когато Кирил Петков-брадата канадска беше още в "ПипайПо всичко", имаше по-добро обиране на държавните пари.

    13:28 02.05.2026

  • 8 Искаха да ги претопят

    10 4 Отговор
    Този е от пасмината на СДС и Иван Костов. Приватизацията и събарянето на паметници извършихте успешно. България не е в преход. Има милионери по банкови депозити и милиардери с депозити в страната, в офшорни зони и в Магнитски списъци. Този и неговите хиени са започнали медийна кампания срещу доскорошните си партньори.

    13:38 02.05.2026

  • 9 На Дедо

    9 3 Отговор
    Мирчев?! За какъв омекотител!!! Говориш. По - голям омекотител?! От Розов Асанчо, няма.

    13:43 02.05.2026

  • 10 иван костов

    11 4 Отговор
    Разделението става по сексуална ориентация! Обикновени педофили каквито са ПП и радикални педофили- ДБ , където Ламата Костов е издигнат в култ!

    13:44 02.05.2026

  • 11 Марш от тука

    5 1 Отговор
    Тоя кво хленчи още, да си върви на село от където изпълзя.

    13:50 02.05.2026

  • 12 Факт

    4 0 Отговор
    Отдавна Василев се чуди как да се отърве от вас и на свои хора споделя, че ДБ ги интересуват само схемите за обогатяване, които са си построили с годините в политиката! Колкото до изборите, където винаги намират начин да намърдат повече свои хора, само капа тези от ПП да недоволстват! Явявайте се сами и си вкарайте повече от 21 депутата! Асен Василев не ви пречи! Такива сини елементи имате навика още от НФСБ като ходите по агитация да раздавате само номерата на вашите преференции! Бяха Патриотичен фронт три елемента! Минава един деятел, дава номера на коалицията и № на своята преференция и нищо друго! Да, но минути след него пристига Павел Шопов от атака и не намира никъде, че той е водач на листата! Така дестват и с ПП! Мирослав Иванов точно за това се разгневи във Фесбук! Тези неща Асен Василев не ги казва публично, защото все пак има много заявена работа, която трябва да вършат заедно.

    13:52 02.05.2026

  • 13 Нищоправеца

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "И новите като старите":

    Не защитавам въпросната госпожа, но 99% от имотните сделки се изповядват на половин цена или по-ниско. Масово продавачите искат кеш а пък купувачите го имат.

    13:52 02.05.2026

  • 14 ПП надушиха нови печалби

    2 1 Отговор
    ПП за разлика от ДБ са момчетата и момичетата на Радев. Нали той ги набута в политиката. Сигурно от посолството са им казали да се отцепят от ДБ, защото ще им тежат при диалога с ПБ. Всеки си гледа интереса.

    13:53 02.05.2026

  • 15 Сталин

    3 2 Отговор
    Ей факти докога ще ни тероризирате с тая торба с л@йна всеки ден,ще ви съдя за психичен тормоз

    Коментиран от #19

    13:56 02.05.2026

  • 16 Банцко

    1 1 Отговор
    Правилно Асен Василев ви изостави вие Христо Иванов ги вкарахте в капана на Сглобката и прословутата съдебна реформа се Христо Иванов изчезна

    13:58 02.05.2026

  • 17 Банцко

    1 1 Отговор
    И с педерюгите Божанков и Пейков прекалихте с тая Украйна

    13:59 02.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Оооо, nocepко, пак ли си на смяна ма ?

    Коментиран от #20

    14:02 02.05.2026

  • 20 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Бегай бе чukuджия

    Коментиран от #25

    14:03 02.05.2026

  • 21 Бъдещето е на ПП

    0 1 Отговор
    Асен Василев премахна и последната възможност да се гаврят с него и ПП, заради дебилщините на Христо Ивановци и подобните му Радан Къневци, употребени и изхвърлени лично от Бойко.Ейги и двата примера с които в момента ДБ показаха колко струват.Асен привлече Велислав Величков, те се хвалят с Ана Бодакова.Застанаха на страната на Божанков, защото лично той и ДБ са причината да го има Правителството на ГЕРБ-Желязков.За Божанков се досещаме-ДЕЛО на трубчета, ами ВИЕ г-да от ДБ?
    И днес, когато ПП имат двата водещи експерта-по бюджет и икономика и съдебна реформа, вие ДБ? А да имате Елисавета Белоррадова, която преди да изберат председател на НС предния парламент казваше от трибуната-МОЛЯ ВИ Г-Н Борисов-МОЛЯ ВИ...
    ОТВРАТ-...

    14:07 02.05.2026

  • 22 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Този е едно пребоядисано жалко комунистическо изпраж... без НИТО един ден трудов стаж,но пък иска да оправи държавата,срам и позор.Такива като този са само и единствено за Белене.

    14:09 02.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    2 0 Отговор
    Маргарита Попова е спрягана за почти сигурен министър на правосъдието в кабинета "Радев". Същата беше правосъден министър в правителството на Борисов през 2009г., после стана вицепрезидент на България през последните 2011г. През 2013г. застана на страната на мафията, когато подкрепи престъпното правителство на Орешарски по време на протестите срещу него. В следващите години по скрит, или явен начин подкрепяше мафията и тя за благодарност я направи тампелиер. С такъв правосъден министър моделът "Борисов-Пеевски" не само няма да бъде разграден, но ще бъде утвърден и бетониран. Тоест, очаквайте още от същото!

    14:12 02.05.2026

  • 25 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Намери ли кой турски ТИР-аджия те е направил на магистралата ?

    14:14 02.05.2026

