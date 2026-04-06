Дечев: Повишили са се досъдебните производства за изборни престъпления

„Има повишаване на образуваните досъдебни производства за изборни престъпления“, обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев. Той говори пред журналисти в почивката на национално съвещание с областните директори от всички областни дирекции от Южна България и ръководния състав, включително началници на районни управления, началници на сектори, отдели и др.

"Констатирахме за пореден път, следейки много внимателно статистиката в Географската информационна система, че броят на сигналите сега, в сравнение с октомври 2024 година, когато бях последните парламентарни избори, е нараснал с няколкостотин процента. Това е недвусмислен сигнал, че има повишено доверие на обществото в новото ръководство на МВР и хората виждат смисъл да си дадат труда да подадат сигнал до МВР за престъпление против политическите права на гражданите, свързани с изборите", посочи Дечев.

С няколкостотин процента нараства броят на задържаните лица във връзка с тези производства, както и предупредителните протоколи не просто за всички престъпления, а конкретно във връзка с изборните престъпления, добави още Дечев.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев подкрепи думите на министъра с цифри. 13 дни преди изборите сигналите за изборни нарушения са 1094 на фона на 147 на изборите през 2024 г.