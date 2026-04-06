Новини
България »
Дечев: Повишили са се досъдебните производства за изборни престъпления

Дечев: Повишили са се досъдебните производства за изборни престъпления

6 Април, 2026 16:21 968 24

  • емил дечев-
  • повишение-
  • изборни престъпления

С няколкостотин процента нараства броят на задържаните лица във връзка с тези производства, както и предупредителните протоколи не просто за всички престъпления, а конкретно във връзка с изборните престъпления

Дечев: Повишили са се досъдебните производства за изборни престъпления - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Има повишаване на образуваните досъдебни производства за изборни престъпления“, обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев. Той говори пред журналисти в почивката на национално съвещание с областните директори от всички областни дирекции от Южна България и ръководния състав, включително началници на районни управления, началници на сектори, отдели и др.

"Констатирахме за пореден път, следейки много внимателно статистиката в Географската информационна система, че броят на сигналите сега, в сравнение с октомври 2024 година, когато бях последните парламентарни избори, е нараснал с няколкостотин процента. Това е недвусмислен сигнал, че има повишено доверие на обществото в новото ръководство на МВР и хората виждат смисъл да си дадат труда да подадат сигнал до МВР за престъпление против политическите права на гражданите, свързани с изборите", посочи Дечев.

С няколкостотин процента нараства броят на задържаните лица във връзка с тези производства, както и предупредителните протоколи не просто за всички престъпления, а конкретно във връзка с изборните престъпления, добави още Дечев.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев подкрепи думите на министъра с цифри. 13 дни преди изборите сигналите за изборни нарушения са 1094 на фона на 147 на изборите през 2024 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    25 14 Отговор
    Да бе, за една седмица всички ви се били доверили. Всичко е просто пиар кампания и "купувачите" ще гласуват на изборния ден. Още те чакаме да изнесеш цялата информация за Петрохан както искахте и обещавахте!

    Коментиран от #3, #4, #12

    16:25 06.04.2026

  • 2 Браво!

    17 24 Отговор
    Точно заради започналата да работи полиция, герберо-пеевските купувачи на гласове и тяхните вождове, простата Тиква Борисов и Дебел Пеевски, вият и квичат постоянно.

    16:27 06.04.2026

  • 3 Виж сега,

    18 20 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Видим ли Борисов и Пеевски оковани с вериги, това ще значи че Родината ни тръгва по своя правилен път на развитие. Ние сме търпеливи и ще дочакаме да ги видим в затвора.

    16:29 06.04.2026

  • 4 Какво правят?

    21 12 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Обраха оборотните пари на магазинчетата и списъците с вересиите.

    16:42 06.04.2026

  • 5 пъпъдебейско министерско шоу

    20 10 Отговор
    Много се притеснявам от надуване и и изпъчване министърчето пред медиите да не падне назад и да си удари чутурата баш в тила.Не трябва чак толкова много да се натагяга на режима.

    16:46 06.04.2026

  • 6 Време е

    18 1 Отговор
    и политиците раздаващи парите за гласове да бъдат оповестени!

    16:50 06.04.2026

  • 7 ТОЗИ МУШМОРОК

    18 12 Отговор
    ОТ ПРЕСТАРАВАНЕ О.РА ПЕЙЗАЖА.

    16:50 06.04.2026

  • 8 Ура,,Ура

    13 18 Отговор
    Браво на министъра и гл. секретар. Браво.

    16:50 06.04.2026

  • 9 Има ни пак

    13 19 Отговор
    Троловете на прасетата вият. Значи всичко е наред. Това е пътят.

    16:52 06.04.2026

  • 10 ФАКТ

    8 6 Отговор
    ИЗ СОФЕЕТОО ШУМ СЕ ВДИИГА ШУМ ШУМ ДА СИ УПРАВДАЯТ ЕДНИ ПАРЕ

    16:53 06.04.2026

  • 11 Някой

    8 3 Отговор
    А в Шумен що не ги ловите?

    17:08 06.04.2026

  • 12 Клети невежи слуги на мyтpи

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
    - Те са PDF!
    - Искат да скрият истината от обществото!
    - Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
    ППДБ:
    - Внасят проекто решение за гласуване в НС, с което службите от ДАНС, МВР и Прокуратура са задължени да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Гласуваме ПРОТИВ!

    17:10 06.04.2026

  • 13 Майора

    13 5 Отговор
    Няма начин дасе качват процентите след като с наше МВР и наши началник служби , се преследват политическите опоненти !

    17:13 06.04.2026

  • 14 Горски

    4 9 Отговор
    Отново събраха оборота на магазинчетата и списъците с вересиите. Значи тоя път вота ще е честен и никой няма да може да обвини Пеевски, че го е купил. Този път резултатите ще са реални, така че да няма мрънкане след изборите. Всички трябва да разберат, че гласуването е право на всеки човек и ниКОЙ, ниКОЙ не може да те принуждава, да ти плаща, да те заплашва, наказва, купува, за да гласуваш за този или онзи, от който по някакъв начин си зависим в оцеляването си, било чрез работата ти, социални помощи, дърва за огрев или каквото и да било. През последните 30 години, особено при Борисов и Дебелото Д, тези уродливи явления станаха непоносими. Браво на министър Дечев и, ако питате народа точно такъв човек сме чакали от 35 гонини, човек с характер и нетърпимост, и непоносимост към мафията, пуснала отровните си пипала навсякъде, където се обърне човек. Дебелото Д дори и патриарх си купи и назначи, какво остава за останалите системи и учреждения в държавата.

    17:23 06.04.2026

  • 15 Избори

    5 1 Отговор
    Дечев: Повишили са се досъдебните производства за изборни прeстъпления срещу тия които не искат да глаcуват за представители на борещите се помежду си за власт и девойки цигански махали - партии изградени от по времето на Соца с хиляди БAДЖАНАЦИ от сина на цигaнката Маpуца, Бай Тодoранчо!

    17:27 06.04.2026

  • 16 Чичо

    9 4 Отговор
    Замаза следите по Педрохан? Всичко е наред

    17:28 06.04.2026

  • 17 Хасковски каунь

    3 4 Отговор
    Този министър трябва да каже КОЯ ПАРТИЯ купува гласове СЕГА, не след изборите!
    Иначе действията му са кьор фишеци или играе с БОКО и ШОПАРКО

    17:41 06.04.2026

  • 18 УСА боклук

    4 2 Отговор
    ...нарушения са 1094 на фона на 147 на изборите през 2024 г."
    Е и ?

    17:43 06.04.2026

  • 19 Тапиро Мунчо

    6 1 Отговор
    Идва ти края,недоразумение безподобно.

    17:51 06.04.2026

  • 20 Край

    3 5 Отговор
    Крайно време е да се сложи КРАЯ на купуването на гласове от БОРИСОВ и ПЕЕВСКИ.

    Държавата е в услуга НС тези двама ОЛИГАРСИ.
    ШИШИ е внук на ДС ГЕНЕРАЛ
    БОКО е 1 охранител ба ТАТО/ Живков

    18:08 06.04.2026

  • 21 я си знам, ама и вие знаете

    3 1 Отговор
    Абе от къде ги намират такива или казваш в тая държава има много.

    18:22 06.04.2026

  • 22 Анонимен

    2 2 Отговор
    Гюров сега говори с инфлуенсъри с цел агитация за пепейците Това е купуване на избори

    18:32 06.04.2026

  • 23 Ъхъ!!!

    1 2 Отговор
    Добре ще бъде и съдебната система да бъде изчистена от мекеретата на Бочко и Шиши, та досъдебните производства да прерастнат в присъди!

    18:37 06.04.2026

  • 24 Андерсен

    0 0 Отговор
    В природата математиката и физиката няма неща без логика. Няма как да са е повишили досъдебните производстава 4 пъти. Повишил се е терора наз хората но понеже сега управляват жълтопаветниците сега не е полицейсло насилие и тормоз като на протеста пред МС сега е това което казват. Състава е същия със същстс подготовка. ПР са други всички грантове в един глас повтарят колко е красив царя а пък той гол. Чакаме детето което ще го рекне

    20:41 06.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове