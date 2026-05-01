Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Емил Дечев замина на визита в САЩ

1 Май, 2026 20:04 632 13

Програмата на посещението включва разговори в Държавния департамент и Департамента по правосъдие на САЩ

Емил Дечев замина на визита в САЩ
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делегация на Министерството на вътрешните работи (МВР), ръководена от министър Емил Дечев, започна планирано работно посещение в Съединените американски щати, съобщават от пресцентъра на ведомството. В рамките на визитата са предвидени поредица от срещи на високо ниво в ключови американски институции и агенции.

Програмата на посещението включва разговори в Държавния департамент и Департамента по правосъдие на САЩ. Основните теми на дискусиите са свързани със сътрудничеството в сферата на сигурността, правоприлагането и обмена на информация между двете държави. Българските представители ще посетят и други федерални структури, за да обсъдят съвместни действия срещу транснационалната престъпност.

Освен официалните институционални разговори, министър Емил Дечев и неговият екип ще се срещнат с представители на българската общност във Вашингтон и региона. Специален акцент в програмата е предвиден за разговори с членовете на Българо-американската полицейска асоциация, в която членуват служители от български произход, работещи в американските сили за сигурност.

В официалната група, придружаваща министър Емил Дечев, участват заместник-министър Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова. Професионалното ръководство на министерството е представено от изпълняващия длъжността главен секретар главен комисар Георги Кандев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лошо начало

    9 1 Отговор
    еврея е злото на планетата, що ще дириш там ???

    20:07 01.05.2026

  • 2 Отива като министър..

    7 1 Отговор
    Като какъв ще се върне?

    20:07 01.05.2026

  • 3 Селянин

    10 1 Отговор
    На инструктаж се казва, а на визита.
    Колониите ходят само по заповед и дълбоко наведени.

    20:08 01.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    На инструктаж

    20:08 01.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    Замунда да върнете! друго не искаме , щот и без тва не можете

    20:08 01.05.2026

  • 6 авантгард

    4 0 Отговор
    Тук не вашингтон.

    20:09 01.05.2026

  • 7 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Ще забираш ли Запрянов Лъжеца

    20:10 01.05.2026

  • 8 ?????

    5 0 Отговор
    "В рамките на визитата са предвидени поредица от срещи на високо ниво в ключови американски институции и агенции.
    Програмата на посещението включва разговори в Държавния департамент и Департамента по правосъдие на САЩ."
    Ако може разкажете ни за нивото на срещите на отиващия си след две седмици министър и що тва посещение не го планираха не за служебния, а за истинския вътрешен министър(въпреки че Дремджиев е същия като Дечев, но все пак има подкрепата на мнозинството в НС, а не само на петроханците).

    20:14 01.05.2026

  • 9 Слугинчета

    8 0 Отговор
    Пъпът им е хвърлен там, както беше на Червения площад преди това!

    20:17 01.05.2026

  • 10 На инструктаж

    6 0 Отговор
    отива предателската подлога!

    20:18 01.05.2026

  • 11 така така

    4 0 Отговор
    Каква работа има вътрешен министър в САЩ?

    20:19 01.05.2026

  • 12 Ясно е

    3 0 Отговор
    Ще има инструктаж през набиване на чумбери, пък нека си му викат визита.

    20:23 01.05.2026

  • 13 безпартиен

    1 0 Отговор
    Познато! Преди 1989 нашите ходеха да коленичат в Москва!Сега ще ходят във Вашингтон!Да си носи наколенки,че да не скъса менискус от клякане.

    20:24 01.05.2026

