Емил Дечев замина на визита в САЩ

Делегация на Министерството на вътрешните работи (МВР), ръководена от министър Емил Дечев, започна планирано работно посещение в Съединените американски щати, съобщават от пресцентъра на ведомството. В рамките на визитата са предвидени поредица от срещи на високо ниво в ключови американски институции и агенции.
Програмата на посещението включва разговори в Държавния департамент и Департамента по правосъдие на САЩ. Основните теми на дискусиите са свързани със сътрудничеството в сферата на сигурността, правоприлагането и обмена на информация между двете държави. Българските представители ще посетят и други федерални структури, за да обсъдят съвместни действия срещу транснационалната престъпност.
Освен официалните институционални разговори, министър Емил Дечев и неговият екип ще се срещнат с представители на българската общност във Вашингтон и региона. Специален акцент в програмата е предвиден за разговори с членовете на Българо-американската полицейска асоциация, в която членуват служители от български произход, работещи в американските сили за сигурност.
В официалната група, придружаваща министър Емил Дечев, участват заместник-министър Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова. Професионалното ръководство на министерството е представено от изпълняващия длъжността главен секретар главен комисар Георги Кандев.
20:07 01.05.2026
20:07 01.05.2026
3 Селянин
Колониите ходят само по заповед и дълбоко наведени.
20:08 01.05.2026
8 ?????
Програмата на посещението включва разговори в Държавния департамент и Департамента по правосъдие на САЩ."
Ако може разкажете ни за нивото на срещите на отиващия си след две седмици министър и що тва посещение не го планираха не за служебния, а за истинския вътрешен министър(въпреки че Дремджиев е същия като Дечев, но все пак има подкрепата на мнозинството в НС, а не само на петроханците).
20:14 01.05.2026
