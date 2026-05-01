Емил Дечев замина на визита в САЩ

Делегация на Министерството на вътрешните работи (МВР), ръководена от министър Емил Дечев, започна планирано работно посещение в Съединените американски щати, съобщават от пресцентъра на ведомството. В рамките на визитата са предвидени поредица от срещи на високо ниво в ключови американски институции и агенции.

Програмата на посещението включва разговори в Държавния департамент и Департамента по правосъдие на САЩ. Основните теми на дискусиите са свързани със сътрудничеството в сферата на сигурността, правоприлагането и обмена на информация между двете държави. Българските представители ще посетят и други федерални структури, за да обсъдят съвместни действия срещу транснационалната престъпност.

Освен официалните институционални разговори, министър Емил Дечев и неговият екип ще се срещнат с представители на българската общност във Вашингтон и региона. Специален акцент в програмата е предвиден за разговори с членовете на Българо-американската полицейска асоциация, в която членуват служители от български произход, работещи в американските сили за сигурност.

В официалната група, придружаваща министър Емил Дечев, участват заместник-министър Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова. Професионалното ръководство на министерството е представено от изпълняващия длъжността главен секретар главен комисар Георги Кандев.