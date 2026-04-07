Новини
България »
Корман Исмаилов: Горива ще има, въпросът е на каква цена

7 Април, 2026 09:38

  • корман исмаилов-
  • горива-
  • цени

По време на криза топим резервите си, няма да мине без съкращения

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи на опашката са хората, децата, младите семейства. Това е основата на икономиката. Всичко, което се прави днес, е свързано с бъдещи планове, с бъдещи инвестиции. Но нито един сектор няма как да се оправи сам за себе си. Мерките, взети преди месец, вече не са много релевантни. Количества ще има, но въпросът е на каква цена. По време на криза топим резервите си, няма да мине без съкращения.

Това заяви служебният министър на транспорта Корман Исмаилов в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия.

"Кризисният щаб работим в три направления. Сега сме във Фаза 1 - напредваща към Фаза 2. Фаза 2 е още по-високи цени, прекъсване на определени вериги, прекъсване на доставка на суровини. Ние планираме ден за ден, седмица за седмица, и следим какъв ефект имат мерките. Но тези мерки имат пряк ефект върху хората и бизнеса", каза още служебният министър на транспорта. И припомни: цените на дизела и бензина в България са едни от най-ниските в Европа, данъците са едни от ниските, но и заплатите са едни от ниските.

Миналата седмица правителството отпусна 11.4 млн. евро, от които 5.6 млн. евро за Столична община - да няма прекъсване на автобусните превози на хората в цялата страна. Това има ефект, но не е толкова достатъчно. Утре ще бъдат отпуснати още 18 млн. евро целеви разходи за общини за превози по междуселищни линии, отбеляза министър Исмаилов.

По думите му увеличават се и парите за товарните превозвачи. "Това е пряка държавна помощ. Тя в момента е 25 млн. евро - искаме да стане 50 млн. евро". Освен това ще бъдат одобрени още 5,7 млн. евро за ученически транспорт.

Служебният министър коментира и предложението на КНСБ за въвеждане на безплатен обществен транспорт за уязвими групи. "Темата за безплатен градски транспорт е добра. Ако съм кмет и общината ми е богата бих направил безплатен общински транспорт", каза той.

Исмаилов поясни, че при ескалация на цените, може да се стигне до взимането на нов дълг.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лоза

    13 0 Отговор
    Горива ще има,но на космическа цена.

    09:40 07.04.2026

  • 2 лукойл напомпа цените

    8 1 Отговор
    да излязат на печалба . по веригата всеки товари . това на марешки бензиностанцията за сиромаси вече не върви . накупиха коли . сега ще накупят и нафта .

    09:41 07.04.2026

  • 3 Мисира

    7 2 Отговор
    Прозорлив човек!

    09:41 07.04.2026

  • 4 Трол

    12 0 Отговор
    На прилична цена от 5 евро/л.

    09:41 07.04.2026

  • 5 хехе

    17 1 Отговор
    "горива ще има въпроса е на каква цена" тоя ще да е мнооооо умен и децата вече знаят, че това важи за всяка стока

    Коментиран от #9

    09:43 07.04.2026

  • 6 не сме канарчета

    12 0 Отговор
    Ндаа , думи , думи , думи .... обещания и демагогия и то от кого - от бившият Председател на МЛАДЕЖКОТО ДПС на Доган .... що ли не вярвам на нито една дума , как мислите ?!

    Коментиран от #10

    09:43 07.04.2026

  • 7 123

    7 0 Отговор
    Дигиталния концлагер набира скорост. Геополириката е театър на Сатанистите.

    09:43 07.04.2026

  • 8 корман

    3 1 Отговор
    ще вдигнем цените ще кажем с колко когато червените вождове се договорят

    09:44 07.04.2026

  • 9 честен ционист

    7 15 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Зависи, кога си договорил количествата и при каква цена. Някой държави като Унгария наппример имат договри за години напред при фиксирани цени, или при невъзможност задоставка тези срокове се удължават автоматично. Така една Унгария ще има възможността да дръпне доста пред останалите държави като България с непостоянни доставки на горива и нефиксирани цени.

    09:46 07.04.2026

  • 10 да добавя

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "не сме канарчета":

    Пропуснал си да отбележиш ,че Исмаилов е добре известен и като агент на МИТ /външно разузнаване на Р Турция/ и като завършен българомразец и като горещ радетел за нова "Велика Турция" /с България като част от нея/.

    09:46 07.04.2026

  • 11 честен ционист

    3 11 Отговор
    Ишмаел не виказва, че плащате скидката и на укропам.

    09:48 07.04.2026

  • 12 бобошен

    7 0 Отговор
    Ще си цепиме дърва с брадвата в двора. За печката,да ни е топло вкъщи.

    09:48 07.04.2026

  • 13 ще започнат да крадат от коли и

    4 0 Отговор
    локомотиви . така е било винаги когато вдигнат цените . връз пълните шофьори крадеха и от транспорта . а може и да не крадат . ако не се возят не е добре . всеки сам в кола и задръствания . това е навсякъде .

    09:50 07.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Питам

    6 0 Отговор
    Корморане, Български гражданин ли е?

    09:53 07.04.2026

  • 16 НЕексперт.

    3 1 Отговор
    Цената е ясна - пазарна.

    09:57 07.04.2026

  • 17 И краставицата има

    6 0 Отговор
    99% вода. Нов дълг, кой ще го плаща? Няма да взимате дългове, и без това не сте избирани.
    Чиста Диктатура, неизбирани от никого управляват държавата и имам огромни съмнения, че поне година ще направят огромни сакътлъци.
    Кой подписа за чужди военни самолети на Територията, освен Запрянов.
    Дано след време, цялата неизбирана Хунта начело с Йотовица да бъде съдена, ако не в този свят, на другият със сигурност.

    09:59 07.04.2026

  • 18 Цената е ясна

    8 0 Отговор
    Цената ще е изгодна за крадците ! И тея които крадат от горивата и тея които крадат от бюджета !
    Сметката я плаща електората ! Някога тоя електорат беше Народ !

    10:01 07.04.2026

  • 19 Това е като да има в турция

    3 0 Отговор
    Георги николов турски министър на транспорта

    Коментиран от #20

    10:14 07.04.2026

  • 20 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Това е като да има в турция":

    Нито Ишмаел, нито Корман са турски имена.

    Коментиран от #23

    10:29 07.04.2026

  • 21 Цената ще е

    3 0 Отговор
    демократично-евроатлантическа. За да може да прецакаме Путин.

    10:41 07.04.2026

  • 22 Този

    2 0 Отговор
    Изкормвач Смаил е от гробокопачите на българския народ

    11:03 07.04.2026

  • 23 Да, ама са

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    потуречени хазарски имена - я как се надушвате мръсните ционисти.

    11:04 07.04.2026

  • 24 Повече

    1 0 Отговор
    Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    11:35 07.04.2026

  • 25 Избори

    0 0 Отговор
    София е претъпкана с частни автомобили, а се харчат милиони за подобряване на обществения транспорт. Така че, ако горивото ви е скъпо - ползвайте обществен транспорт - автобуси, тролеи, трамваи, метро, може и тротинетки.

    15:50 07.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове