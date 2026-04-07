Корман Исмаилов: Горива ще има, въпросът е на каква цена

Първи на опашката са хората, децата, младите семейства. Това е основата на икономиката. Всичко, което се прави днес, е свързано с бъдещи планове, с бъдещи инвестиции. Но нито един сектор няма как да се оправи сам за себе си. Мерките, взети преди месец, вече не са много релевантни. Количества ще има, но въпросът е на каква цена. По време на криза топим резервите си, няма да мине без съкращения.
Това заяви служебният министър на транспорта Корман Исмаилов в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия.
"Кризисният щаб работим в три направления. Сега сме във Фаза 1 - напредваща към Фаза 2. Фаза 2 е още по-високи цени, прекъсване на определени вериги, прекъсване на доставка на суровини. Ние планираме ден за ден, седмица за седмица, и следим какъв ефект имат мерките. Но тези мерки имат пряк ефект върху хората и бизнеса", каза още служебният министър на транспорта. И припомни: цените на дизела и бензина в България са едни от най-ниските в Европа, данъците са едни от ниските, но и заплатите са едни от ниските.
Миналата седмица правителството отпусна 11.4 млн. евро, от които 5.6 млн. евро за Столична община - да няма прекъсване на автобусните превози на хората в цялата страна. Това има ефект, но не е толкова достатъчно. Утре ще бъдат отпуснати още 18 млн. евро целеви разходи за общини за превози по междуселищни линии, отбеляза министър Исмаилов.
По думите му увеличават се и парите за товарните превозвачи. "Това е пряка държавна помощ. Тя в момента е 25 млн. евро - искаме да стане 50 млн. евро". Освен това ще бъдат одобрени още 5,7 млн. евро за ученически транспорт.
Служебният министър коментира и предложението на КНСБ за въвеждане на безплатен обществен транспорт за уязвими групи. "Темата за безплатен градски транспорт е добра. Ако съм кмет и общината ми е богата бих направил безплатен общински транспорт", каза той.
Исмаилов поясни, че при ескалация на цените, може да се стигне до взимането на нов дълг.
9 честен ционист
До коментар #5 от "хехе":Зависи, кога си договорил количествата и при каква цена. Някой държави като Унгария наппример имат договри за години напред при фиксирани цени, или при невъзможност задоставка тези срокове се удължават автоматично. Така една Унгария ще има възможността да дръпне доста пред останалите държави като България с непостоянни доставки на горива и нефиксирани цени.
09:46 07.04.2026
Пропуснал си да отбележиш ,че Исмаилов е добре известен и като агент на МИТ /външно разузнаване на Р Турция/ и като завършен българомразец и като горещ радетел за нова "Велика Турция" /с България като част от нея/.
09:59 07.04.2026
Чиста Диктатура, неизбирани от никого управляват държавата и имам огромни съмнения, че поне година ще направят огромни сакътлъци.
Кой подписа за чужди военни самолети на Територията, освен Запрянов.
Дано след време, цялата неизбирана Хунта начело с Йотовица да бъде съдена, ако не в този свят, на другият със сигурност.
10:01 07.04.2026
Сметката я плаща електората ! Някога тоя електорат беше Народ !
10:29 07.04.2026
Нито Ишмаел, нито Корман са турски имена.
11:04 07.04.2026
потуречени хазарски имена - я как се надушвате мръсните ционисти.
