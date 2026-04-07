Корман Исмаилов: Горива ще има, въпросът е на каква цена

Първи на опашката са хората, децата, младите семейства. Това е основата на икономиката. Всичко, което се прави днес, е свързано с бъдещи планове, с бъдещи инвестиции. Но нито един сектор няма как да се оправи сам за себе си. Мерките, взети преди месец, вече не са много релевантни. Количества ще има, но въпросът е на каква цена. По време на криза топим резервите си, няма да мине без съкращения.

Това заяви служебният министър на транспорта Корман Исмаилов в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия.

"Кризисният щаб работим в три направления. Сега сме във Фаза 1 - напредваща към Фаза 2. Фаза 2 е още по-високи цени, прекъсване на определени вериги, прекъсване на доставка на суровини. Ние планираме ден за ден, седмица за седмица, и следим какъв ефект имат мерките. Но тези мерки имат пряк ефект върху хората и бизнеса", каза още служебният министър на транспорта. И припомни: цените на дизела и бензина в България са едни от най-ниските в Европа, данъците са едни от ниските, но и заплатите са едни от ниските.

Миналата седмица правителството отпусна 11.4 млн. евро, от които 5.6 млн. евро за Столична община - да няма прекъсване на автобусните превози на хората в цялата страна. Това има ефект, но не е толкова достатъчно. Утре ще бъдат отпуснати още 18 млн. евро целеви разходи за общини за превози по междуселищни линии, отбеляза министър Исмаилов.

По думите му увеличават се и парите за товарните превозвачи. "Това е пряка държавна помощ. Тя в момента е 25 млн. евро - искаме да стане 50 млн. евро". Освен това ще бъдат одобрени още 5,7 млн. евро за ученически транспорт.

Служебният министър коментира и предложението на КНСБ за въвеждане на безплатен обществен транспорт за уязвими групи. "Темата за безплатен градски транспорт е добра. Ако съм кмет и общината ми е богата бих направил безплатен общински транспорт", каза той.

Исмаилов поясни, че при ескалация на цените, може да се стигне до взимането на нов дълг.