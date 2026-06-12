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Само 60 евроцента за шезлонг на Северния плаж на Бургас

Само 60 евроцента за шезлонг на Северния плаж на Бургас

12 Юни, 2026 09:33 678 29

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  • чадър-
  • море

На този етап не е възможна промяна на цените. Северният плаж е сред първите в страната, въвели специализирана плаваща количка за хора с физически затруднения

Само 60 евроцента за шезлонг на Северния плаж на Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цената за ползване на чадър и шезлонг на Северния плаж в Бургас остава 0,60 евро за всяка от услугите, което е най-ниската тарифа по българското Черноморие. Това каза за БТА концесионерът на плажа Симеон Цветков.

По думите му на този етап не е възможна промяна на цените, тъй като те са заложени в концесионния договор още при възлагането на концесията.

„Надяваме се в близко бъдеще да има възможност за инфлационна индексация. Цените на услугите са крайно ниски, а всички останали разходи, които имаме, са значително по-високи. Така цените на чадърите и шезлонгите стават крайно неадекватни спрямо реалните разходи“, посочи Цветков.

Той обясни, че в миналото приходите от заведенията на плажа са покривали концесионните такси и са осигурявали печалба, докато средствата от плажните принадлежности са били насочвани към финансиране на спасителната и медицинската дейност. В момента обаче приходите от чадъри и шезлонги не са достатъчни дори за покриване на разходите за спасители и медицински екипи.

Цветков отбеляза, че Северният плаж е сред първите в страната, въвели специализирана плаваща количка за хора с физически затруднения, която позволява по-лесен достъп до морето. Той съобщи още, че тази година Северният плаж в Бургас за първи път е удостоен с международното отличие „Син флаг“, откакто ивицата се стопанисва от настоящия концесионер.

„Миналата година решихме да изпълним всички изисквания на програмата, без да кандидатстваме за сертификация. След като видяхме, че се справяме успешно, подадохме кандидатура и получихме отличието. За нас това е голямо признание“, каза Цветков.

По думите му на плажа е осигурен пълен състав от спасители, като по двама души ще дежурят на всеки спасителен пост. Съгласно законовите изисквания спасителната дейност ще бъде обезпечена до края на септември.

На Северния плаж функционира и медицински пункт, оборудван за оказване на първа помощ на посетителите.

БТА ще представи поотделно всички 32 български плажове и пристанища, наградени със "Син флаг" от международното жури на Програмата в Копенхаген. Навършват се 31 години от присъждането на първото отличие за страната - пилотният "Син флаг" е издигнат на плажа на Слънчев бряг на 4 юли 1995 година.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Евтиния, а?🤣

    09:35 12.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Ако дам едно евро ще ми върнат ли 40 стотинки?

    Коментиран от #22

    09:36 12.06.2026

  • 3 Бандитска Варна

    2 0 Отговор
    Тия па, я 20€ веднага да не почваме с шамарите, шанаджийчета

    09:36 12.06.2026

  • 4 Само 60 евроцента за шезлонг

    6 0 Отговор
    а каките излегнали се на евтините шезлонги
    безплатни ли са

    бирата още ли е по левче

    09:36 12.06.2026

  • 5 Гост

    3 1 Отговор
    И на целия плаж има 20 шезлонга и чадъра,за спасителите и шефа

    09:37 12.06.2026

  • 6 закон

    10 1 Отговор
    Морето е изключителна държавна собственост , записано е в конституцията .Какви чадъри ,какви паркинги , какви зони .Спазвайте законите , моля !

    09:37 12.06.2026

  • 7 сезона започна добре

    2 1 Отговор
    шезлонги , цаца , спасители на плажа и ресторанти .

    09:37 12.06.2026

  • 8 Най

    2 2 Отговор
    Хубавите места на нашето море са скъпите, защото грапляците не са един върху друг да ни пречат!

    09:38 12.06.2026

  • 9 морски

    12 0 Отговор
    Това лято цацата ще се продава на бройка

    09:38 12.06.2026

  • 10 Ако

    6 0 Отговор
    успееш да вземеш шезлонг супер,но първо трябва да отидеш там в 4:30ам да го резервираш с кърпа, иначе ще те изпреварят 100 човека

    09:39 12.06.2026

  • 11 Е толко тия от Непал взимат малко

    3 0 Отговор
    Не че им трябват шезлонги чадъри и други

    09:39 12.06.2026

  • 12 Сталин

    13 1 Отговор
    ЕЦБ повиши лихвите вчера с 0,25 пункта,честито на ипотекарите,това е още 100Е на месец за ипотеката и още 20% инфлация отгоре на 100% инфлация която Тиквата Прасето и Простокирчовците ви докараха с юрото, очаквайте още повишение на лихвите през юли и септември с по още 0,25 пункта и още 40% инфлация

    Коментиран от #18, #29

    09:39 12.06.2026

  • 13 А защо по мутренските плажове

    8 0 Отговор
    цената е 15-20 €?

    09:41 12.06.2026

  • 14 А ТОЗИ ПЛАЖ ЗА МЕН

    3 3 Отговор
    Е най добрият. Капанчета бол. Водата чиста и после можеш да се топниш и у солта на солниците. ТУКАШЕН СЪМ И ОТ ОПИТ ЗНАМ.

    Коментиран от #16

    09:42 12.06.2026

  • 15 анонимен

    7 1 Отговор
    Резервациите за Юни са отменени , за Юли са под въпрос , остана Август .Отказвам да плащм каквото и да е на нашето море , то си е на хората , а заградили навсякъде и ограничават достъпа .Пълно безобразие , продължило много години .

    09:42 12.06.2026

  • 16 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "А ТОЗИ ПЛАЖ ЗА МЕН":

    И като се топнеш у солниците гледай да не пикаеш във водата,че тая сол после я купуваме в Кауфланда

    Коментиран от #20, #21

    09:46 12.06.2026

  • 17 българина

    5 1 Отговор
    Платени зони би могло да има само пред хотела , за гостите на самия хотел .Всичко останало трябва да е напълно безплатно . Тия ни дресираха да плащаме , което не е законно .Нищо няма да им плащам , не могат да ви изгонят от плажа , всички плажове са държавни , тоест на хората .

    Коментиран от #25

    09:46 12.06.2026

  • 18 ЕВРОТО НА ТУУУ ТУУУЛУППА.

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    И шиша е порочно и много нагло. Но и това строителство на МЕНТИТЕ приказките на разни брокери и пишман разбирачи съсипа младите хора у нас. И тръгнаха на вън да печелят.

    09:46 12.06.2026

  • 19 34% от българите

    3 1 Отговор
    живеят в мизерия, други 36% със заплата до 2500 лв. Днес Радев ги праща 70% да купуват ДКЦ-та, хайде оставка на триглавата ламя ПБ, ДПС, ГЕРБ. 50% от зам мин.в управлението, фалирали Територията са причинителите на кризата с дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
    Оставка.

    09:51 12.06.2026

  • 20 СТАЛИНКО ОТ СОЛНИЦИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    До топването има голямо разстояние солниците за сол а солта за здраве е 4 басейна. Капка в морето. Можеш да си изпускаш колко щеш няма проблем всичко е оградено.

    09:51 12.06.2026

  • 21 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    А някога чел си какво пуше на пакетите-черноморска сол внос от Египет.

    09:51 12.06.2026

  • 22 А ти

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Връщаш ли ресто, като ти дадат 2 евро, без да си сложил и папир. А от пред на вратата табелка - 40 евро цента ?

    09:53 12.06.2026

  • 23 ООрана държава

    2 0 Отговор
    За сметка на 6 евро бирата

    10:01 12.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 стрина

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "българина":

    А самия хотел дали изобщо е законен?И защо зоната пред него трябва да е негова!Крайбрежието,плажовете са държавни и трябва да са свободни.Представяте ли си ако по плажовете на Бразилия направят зони,набучат чадъри,какво ще стане?Революция,това ще стане.Преустановяване на всички концесии на плажове.Това е обир и тероризиране на населението.Аз се чудя как хората харчат толкова пари на ден за плаж.А за семейство с две деца са непоносими разходи.

    Коментиран от #28

    10:15 12.06.2026

  • 26 Съвет

    3 1 Отговор
    Пасъка от този плаж се мие трудно, носете си теленa гъба и обезмаслител за съдове, ходете след 12-1 след като се разложат фекалните отпадъци, които бургазлии изхвърлят от тръбите рано сутрин. Напишете си и завещанието и 2 таблетки активен въглен след ядене задължително!

    10:15 12.06.2026

  • 27 избирател

    3 1 Отговор
    Ако си отстояваме правата , няма да си правят майтап с нас . Морето трябва да си е безплатно , както и здравеопазването например .Карат ни да плащаме за неща , които по закон са безплатни .Ходил съм на много плажове и никъде няма хора с чантички ,никъде няма бариери за платех вход в курорт

    10:16 12.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Маленков

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Ипотеките ще поскъпнат до нива ,че алчните за жилища да не са в състояние да ги обслужват.По този начин хиляди жилища ще станат собственост на банките.Просто е.Няма държава с такъв процент на собственост като тук.Навсякъде народа живее под наем.Ако търси по-висока заплата се мести и няма какво да го задържа.А тук-на гол корем,чифте пищови.Народна поговорка.

    10:27 12.06.2026

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