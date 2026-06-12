Само 60 евроцента за шезлонг на Северния плаж на Бургас

Цената за ползване на чадър и шезлонг на Северния плаж в Бургас остава 0,60 евро за всяка от услугите, което е най-ниската тарифа по българското Черноморие. Това каза за БТА концесионерът на плажа Симеон Цветков.

По думите му на този етап не е възможна промяна на цените, тъй като те са заложени в концесионния договор още при възлагането на концесията.

„Надяваме се в близко бъдеще да има възможност за инфлационна индексация. Цените на услугите са крайно ниски, а всички останали разходи, които имаме, са значително по-високи. Така цените на чадърите и шезлонгите стават крайно неадекватни спрямо реалните разходи“, посочи Цветков.

Той обясни, че в миналото приходите от заведенията на плажа са покривали концесионните такси и са осигурявали печалба, докато средствата от плажните принадлежности са били насочвани към финансиране на спасителната и медицинската дейност. В момента обаче приходите от чадъри и шезлонги не са достатъчни дори за покриване на разходите за спасители и медицински екипи.

Цветков отбеляза, че Северният плаж е сред първите в страната, въвели специализирана плаваща количка за хора с физически затруднения, която позволява по-лесен достъп до морето. Той съобщи още, че тази година Северният плаж в Бургас за първи път е удостоен с международното отличие „Син флаг“, откакто ивицата се стопанисва от настоящия концесионер.

„Миналата година решихме да изпълним всички изисквания на програмата, без да кандидатстваме за сертификация. След като видяхме, че се справяме успешно, подадохме кандидатура и получихме отличието. За нас това е голямо признание“, каза Цветков.

По думите му на плажа е осигурен пълен състав от спасители, като по двама души ще дежурят на всеки спасителен пост. Съгласно законовите изисквания спасителната дейност ще бъде обезпечена до края на септември.

На Северния плаж функционира и медицински пункт, оборудван за оказване на първа помощ на посетителите.

БТА ще представи поотделно всички 32 български плажове и пристанища, наградени със "Син флаг" от международното жури на Програмата в Копенхаген. Навършват се 31 години от присъждането на първото отличие за страната - пилотният "Син флаг" е издигнат на плажа на Слънчев бряг на 4 юли 1995 година.