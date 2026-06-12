Само 60 евроцента за шезлонг на Северния плаж на Бургас

Цената за ползване на чадър и шезлонг на Северния плаж в Бургас остава 0,60 евро за всяка от услугите, което е най-ниската тарифа по българското Черноморие. Това каза за БТА концесионерът на плажа Симеон Цветков.
По думите му на този етап не е възможна промяна на цените, тъй като те са заложени в концесионния договор още при възлагането на концесията.
„Надяваме се в близко бъдеще да има възможност за инфлационна индексация. Цените на услугите са крайно ниски, а всички останали разходи, които имаме, са значително по-високи. Така цените на чадърите и шезлонгите стават крайно неадекватни спрямо реалните разходи“, посочи Цветков.
Той обясни, че в миналото приходите от заведенията на плажа са покривали концесионните такси и са осигурявали печалба, докато средствата от плажните принадлежности са били насочвани към финансиране на спасителната и медицинската дейност. В момента обаче приходите от чадъри и шезлонги не са достатъчни дори за покриване на разходите за спасители и медицински екипи.
Цветков отбеляза, че Северният плаж е сред първите в страната, въвели специализирана плаваща количка за хора с физически затруднения, която позволява по-лесен достъп до морето. Той съобщи още, че тази година Северният плаж в Бургас за първи път е удостоен с международното отличие „Син флаг“, откакто ивицата се стопанисва от настоящия концесионер.
„Миналата година решихме да изпълним всички изисквания на програмата, без да кандидатстваме за сертификация. След като видяхме, че се справяме успешно, подадохме кандидатура и получихме отличието. За нас това е голямо признание“, каза Цветков.
По думите му на плажа е осигурен пълен състав от спасители, като по двама души ще дежурят на всеки спасителен пост. Съгласно законовите изисквания спасителната дейност ще бъде обезпечена до края на септември.
На Северния плаж функционира и медицински пункт, оборудван за оказване на първа помощ на посетителите.
БТА ще представи поотделно всички 32 български плажове и пристанища, наградени със "Син флаг" от международното жури на Програмата в Копенхаген. Навършват се 31 години от присъждането на първото отличие за страната - пилотният "Син флаг" е издигнат на плажа на Слънчев бряг на 4 юли 1995 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
09:35 12.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #22
09:36 12.06.2026
3 Бандитска Варна
09:36 12.06.2026
4 Само 60 евроцента за шезлонг
безплатни ли са
бирата още ли е по левче
09:36 12.06.2026
5 Гост
09:37 12.06.2026
6 закон
09:37 12.06.2026
7 сезона започна добре
09:37 12.06.2026
8 Най
09:38 12.06.2026
9 морски
09:38 12.06.2026
10 Ако
09:39 12.06.2026
11 Е толко тия от Непал взимат малко
09:39 12.06.2026
12 Сталин
Коментиран от #18, #29
09:39 12.06.2026
13 А защо по мутренските плажове
09:41 12.06.2026
14 А ТОЗИ ПЛАЖ ЗА МЕН
Коментиран от #16
09:42 12.06.2026
15 анонимен
09:42 12.06.2026
16 Сталин
До коментар #14 от "А ТОЗИ ПЛАЖ ЗА МЕН":И като се топнеш у солниците гледай да не пикаеш във водата,че тая сол после я купуваме в Кауфланда
Коментиран от #20, #21
09:46 12.06.2026
17 българина
Коментиран от #25
09:46 12.06.2026
18 ЕВРОТО НА ТУУУ ТУУУЛУППА.
До коментар #12 от "Сталин":И шиша е порочно и много нагло. Но и това строителство на МЕНТИТЕ приказките на разни брокери и пишман разбирачи съсипа младите хора у нас. И тръгнаха на вън да печелят.
09:46 12.06.2026
19 34% от българите
Оставка.
09:51 12.06.2026
20 СТАЛИНКО ОТ СОЛНИЦИТЕ
До коментар #16 от "Сталин":До топването има голямо разстояние солниците за сол а солта за здраве е 4 басейна. Капка в морето. Можеш да си изпускаш колко щеш няма проблем всичко е оградено.
09:51 12.06.2026
21 Лост
До коментар #16 от "Сталин":А някога чел си какво пуше на пакетите-черноморска сол внос от Египет.
09:51 12.06.2026
22 А ти
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Връщаш ли ресто, като ти дадат 2 евро, без да си сложил и папир. А от пред на вратата табелка - 40 евро цента ?
09:53 12.06.2026
23 ООрана държава
10:01 12.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 стрина
До коментар #17 от "българина":А самия хотел дали изобщо е законен?И защо зоната пред него трябва да е негова!Крайбрежието,плажовете са държавни и трябва да са свободни.Представяте ли си ако по плажовете на Бразилия направят зони,набучат чадъри,какво ще стане?Революция,това ще стане.Преустановяване на всички концесии на плажове.Това е обир и тероризиране на населението.Аз се чудя как хората харчат толкова пари на ден за плаж.А за семейство с две деца са непоносими разходи.
Коментиран от #28
10:15 12.06.2026
26 Съвет
10:15 12.06.2026
27 избирател
10:16 12.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Маленков
До коментар #12 от "Сталин":Ипотеките ще поскъпнат до нива ,че алчните за жилища да не са в състояние да ги обслужват.По този начин хиляди жилища ще станат собственост на банките.Просто е.Няма държава с такъв процент на собственост като тук.Навсякъде народа живее под наем.Ако търси по-висока заплата се мести и няма какво да го задържа.А тук-на гол корем,чифте пищови.Народна поговорка.
10:27 12.06.2026