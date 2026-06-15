Кирил Домусчиев: Администрацията трябва да понесе солидарна отговорност в бюджетната криза

Основната причина за зимните протести беше усещането на младите хора за несправедливост и неравнопоставеност между частния сектор и все по-голямата държавна машина.
Привилегиите за редица служители в бюджетния сектор са създадени, защото преди 20 години съсипаната от хиперинфлацията България нямаше нужните средства да издържа добре заплатена държавна администрация и структури.
Това припомня председателят на КРИБ, Кирил Домусчиев, в профила си във Фейсбук във връзка със законодателните предложения заетите в бюджетния сектор да плащат част от осигуровките си.
Затова те не плащат осигуровки, получават редица социални бонуси и като цяло е трудно да бъдат уволнени – дори и при лошо свършена работа.
Но това вече не е така – заетите в бюджетния сектор са с поне 10% по-висока нетна заплата от работещите в частния. А през последните месеци цялото общество беше скандализирано от огромни заплати на шефове на дирекции, членове на бордове и директори.
Политическите партии преди изборите обещаваха в тази ситуация вече всички да си плащат сами осигуровките и е време да изпълнят това обещание. Сега и веднага – без стъпаловидни и постепенни мерки.
Ние сме в бюджетна и инфлационна криза и заетите в бюджетния сектор трябва да понесат нейната тежест равнопоставено с хората в частния сектор.
Официалната позиция на КРИБ
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призовава всички парламентарно представени партии да се обединят и подкрепят внесените няколко законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат „сами“ своите осигуровки. Това е мярка с висока обществена подкрепа и безспорен положителен икономически ефект, като ще бъде от особена важност за овладяване на бюджетния дефицит в България и запазване на устойчивото финансиране на здравната и пенсионна системи.
Редица бюджетни служители са исторически освободени от вноски като механизъм за увеличаване на разполагаемия им доход преди десетилетия, когато възнагражденията в обществения сектор са изоставали критично от тези в частния. Днес заетите в обществения сектор са със значително по-високо възнаграждение от заетите в частния и тази привилегия е загубила основание за съществуване – напротив, тя създава публично напрежение и чувство на несправедливост в обществото. Без значение как е формулирано политически или юридически (най-често, че „държавата“ плаща тези осигуровки), всички системи в обществото се издържат от нетните данъкоплатци в икономиката, които в огромна степен са концентрирани в частния сектор, поради естеството на пазарната икономика и дългосрочната неспособност обществения сектор да работи въз основа на мрежово знание (липса на ценови сигнали, морален риск и принципал-агент - проблем).
Обръщаме внимание и че внесените в момента предложения включват стъпаловидно преминаване към нормалното съотношение между работодател и работещ на внасяните осигуровки, което в текущата ситуация на висок бюджетен дефицит е прекалено „мека“ мярка. Нормално е работещите в обществения сектор да поемат своята солидарна тежест в справянето с инфлационния, бюджетен и вероятно дългов проблем. КРИБ призоваваме и да не се „компенсира“ загубата на разполагаем доход с повишаване на бюджетните заплати, тъй като те вече са изпреварили тези в частния секто. Тази мярка не е била въведена навреме - в момента на изравняване на заплащането - и е обществено несправедливо при всяка икономическа или финансова криза бюджетният сектор да е почти напълно имунизиран срещу понасяне на негативните последици.
Въз основа на справка, направена по ЗДОИ, изтекла в медиите миналата седмица, държавни служители в определено министерство вземат възнаграждения в пъти над това на министъра и средното за София, стигайки до почти 10 000 евро месечно. При такива числа, да се твърди, че в условията на инфлационна и фискална криза, подобни служители нямат възможност да платят своите осигуровки, е обида към 2-та милиона българи, трудещи се в частния сектор и издържащи абсолютно всички обществени системи в държавата.
На последно, но не и по важност място, тази реформа ще доведе и до частично фискално пространство за минимално индексиране на парите за здравеопазване, където продължава да има определен недостиг, който трудно би бил покрит в текущата фискална криза.
В срещите с политическите партии преди изборите, много от тях вече изразиха своята подкрепа за тази мярка и е логично тя да бъде приложена днес – без значение кой е вносител, тъй като се търси консенсус в обществен интерес.
Това е и една от нужните реформи с най-висока обществена подкрепа, видно от редица проучвания, която дори и извършена в пълен мащаб ще се окаже недостатъчна за модернизацията на обществения сектор в текущата фискална криза – по изчисления на Фискалния съвет и потвърдени от икономистите на КРИБ, българската демография предполага обществен сектор с поне 90 000 души по-малък от работещите днес над 660 000.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шперца
Коментиран от #4, #21, #51, #68
12:15 15.06.2026
2 честен ционист
12:15 15.06.2026
3 амче и кирчо
барабар с други чорбаджии работодатели като им увеличат данъците като на запад
в клуба на богатите сме все пак
12:17 15.06.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Шперца":Невъзможно е да конфискуваш нещо от някой едновременно почетен гражданин на Русия и член на Консултативния съвет на Глобалната инициатива на Клинтън (CGI).
12:18 15.06.2026
5 българина
12:18 15.06.2026
6 Обективен
Коментиран от #70
12:18 15.06.2026
7 тоя
12:21 15.06.2026
8 Реалист
12:21 15.06.2026
9 Мдааа
12:22 15.06.2026
10 мнение
Коментиран от #50
12:24 15.06.2026
11 Слави
12:24 15.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мнение
СПРАВЕДЛИВОСТ Е НЕОБХОДИМА ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО!
НЕ Е НОРМАЛНО ТАКИВА КАТО ТОЯ, КОЙТО ВЕРОЯТНО НА ДЕТЕ СЛАДОЛЕД НЕ МОЖЕ ДА ПОРДАДЕ, НО ИНАК ГОЛЕМИЯТ БИЗНЕСМЕН МИЛИАРДЕР СТАНАЛ?!
ЩОТО АКО НЕ БЕ ЗАЕДНО С ВЛАСТТА ПРЕЗ ТИЯ ДЕСЕТИЛЕТИЯ И СЕМКИ НЯМАШЕ УСПЕШНО ДА ПРОДАВА!!!
МОМЕНТАЛНО ОПАНДИЗВАНЕ НА ТАКИВА КАТО ТОЯ!
12:26 15.06.2026
14 Реалист
Милицията ни е за 40% съкращение .
12:26 15.06.2026
15 Абе
12:27 15.06.2026
16 Абе
12:28 15.06.2026
17 анонимен
Коментиран от #23
12:29 15.06.2026
18 Киро джапанката
12:29 15.06.2026
19 Някой
Коментиран от #32
12:31 15.06.2026
20 Гошо
Коментиран от #24
12:33 15.06.2026
21 Бюджетна и инфлационна криза възникна
До коментар #1 от "Шперца":тъй като се управлява по начин по който никой не би управлявал собствения си бизнес. Безотговорно.
12:38 15.06.2026
22 Калинките на ГЕРБ са вредни за България
12:41 15.06.2026
23 Май, май
До коментар #17 от "анонимен":си изгонен от въпросното КИС, каквото и да е.
12:41 15.06.2026
24 В коя война участва
До коментар #20 от "Гошо":в защта на България?
12:44 15.06.2026
25 Зеления
12:44 15.06.2026
26 БУКЛУКУС КЛАН ДОМУС
12:44 15.06.2026
27 да помислим
12:47 15.06.2026
28 Министрите !
Че В Тая Страна !
Има еи Конституция !
И Закон !
Т Трябва да отменят !
Своите Противоречащи на Закона !
Тормативни Актове !
И Не да си Измиват Ръцете С Администрацията !
Който прилага Единствено Тях !
Дърти !
Мошеници !
12:47 15.06.2026
29 ОТЯВЛЕН
12:52 15.06.2026
30 ПЪЛЕН ЛЪЖЕЦ Е ТОЗИ
Коментиран от #52
12:52 15.06.2026
31 123
12:56 15.06.2026
32 Георги
До коментар #19 от "Някой":защото в момента държавата тегли заеми за да вдига заплатите в държавната администрация. Защото икономиката на страната не може да издържа тези заплати. Защото тези, които произвеждат и внасят данъци не са достатъчно за да покриват новите заплати на тези, които не произвеждат. Тук не става въпрос дали администрацията заслужава толкова високи заплати, а че държава в момента не може да си позволи да ги плаща и за да го прави тегли заеми.
Коментиран от #40, #42
12:56 15.06.2026
33 Питане
12:57 15.06.2026
34 Роки
Коментиран от #44
12:57 15.06.2026
35 Олигарх
12:59 15.06.2026
36 Боги
13:02 15.06.2026
37 Дъстин Маклоклан
13:03 15.06.2026
38 АБВ
Държавен служител се става с придобиването статут на такъв. Действително на държавните служители /тези с такъв статут/ не се удържат осигуровки. Но тук има една малка подробност при придобиване статут на държавен служител, а тя е, че ЗАПЛАТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СЕ НАМАЛЯВАТ С РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ЗА ТЯХНА СМЕТКА ОСИГУРОВКИ ! РАЗБРА ЛИ БЕ, ДОМУСЧИЕВ ???
При това намаляване се запазва чистата сума за получаване.
Тук също има една малка подробност, а тя е, че ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА ОЩЕТЕНИ, ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД /БОЛНИЧНИ, ПЕНСИИ И Т.Н./ СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ ОТ ПО-НИСКА БАЗА !
Заплати над 2 000 - 2 200 евро за държавен служител на експертна длъжност няма, освен ако работи в министерство, или централно управление на агенция на ръководна позиция.
Коментиран от #45
13:03 15.06.2026
39 социалист -анти капиталист
13:04 15.06.2026
40 ЛОШО е
До коментар #32 от "Георги":Извод: Трябва да послушаме ЕК, да станем нормална европейска държава, без плосък данък. Данък от 50% на всяко изработено евро...
13:06 15.06.2026
41 социология
13:07 15.06.2026
42 АБВ
До коментар #32 от "Георги":Абсолютни глупости. Нито една държава не тегли заеми за да плаща заплати на държавни служители. Държавните служители у нас са пренебрежимо малко на брой. Около 140 000 души.
13:07 15.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Никой не казва
До коментар #34 от "Роки":Раздадоха ги след нова година за кредити.
13:08 15.06.2026
45 Тошо
До коментар #38 от "АБВ":Заплата главен експерт с 29г. стаж, държавен служител- 850евро.
Коментиран от #60
13:08 15.06.2026
46 И да им спрат
13:08 15.06.2026
47 Криза е щото ни обрахте
13:09 15.06.2026
48 КИРО
13:10 15.06.2026
49 ДЕБИТ
13:12 15.06.2026
50 Миме
До коментар #10 от "мнение":както е рекъл онорето де балзака:"ЗАД всяко голямо богатство стои голямо престъпление"
13:12 15.06.2026
51 по скоро ако си държавен лапач
До коментар #1 от "Шперца":да започнеш да си плащаш като всички други
13:14 15.06.2026
52 Иди да си вадиш
До коментар #30 от "ПЪЛЕН ЛЪЖЕЦ Е ТОЗИ":някакъв документ от общината и ще видиш колко са "ценни" тия калинки.
13:20 15.06.2026
53 За осигуровките е справедливо
13:22 15.06.2026
54 Анонимен
13:27 15.06.2026
55 Артилерист
13:28 15.06.2026
56 Гост
13:29 15.06.2026
57 Само Че !
Откъм Главата !
А Администрацията !
Следва Главата !
Защото Тя Раздава !
Заплатите !
И Бонусите !
Коментиран от #61
13:32 15.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 истина бг РЕАЛНОСТ ФАКТИ
13:33 15.06.2026
60 Бангаранга !
До коментар #45 от "Тошо":Експерта !
Коментиран от #63
13:35 15.06.2026
61 Точно по Тази Причина !
До коментар #57 от "Само Че !":Тези !
Армията и Полицията !
Не трябва да имат Право На Глас !
13:39 15.06.2026
62 Дясното разчита на алчните хора
13:41 15.06.2026
63 Тошо
До коментар #60 от "Бангаранга !":Изразявай се точно.
13:42 15.06.2026
64 Пакистанци изгорили живи хора в Италия
Те не работят само се шляят като нашите индианци. Не ни трябват такива туристи турчилянци афганци.
Коментиран от #65
13:50 15.06.2026
65 Хмм
До коментар #64 от "Пакистанци изгорили живи хора в Италия":изгорените са афганистанци, защото са предпочитани за работа, а пакистанците са индуси, но мюсюлмани
Коментиран от #67, #69
13:54 15.06.2026
66 Изгонване на всички азиатци освен от
Второ премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум. Трето бюджетните и държавните служители да си внасят здравни и социални осигуровки може със задна дата от началото на годината. Четвърто премахване автоматизма за увеличаване на заплатите но и пенсиите. Въпроса за ултра високите заплати да бъде считан за престъпление и да се потърси реална отговорност както и да се отрегулира. Таван на надценките това е пазарен механизъм. Това са работещи мерки.
14:01 15.06.2026
67 Това оправдание ли е ?
До коментар #65 от "Хмм":Афганистанците също са мюсулмани но пакистанците също и индусите да съвсем другс култура. Вече завладяха Британия. Ние сме следващите ако не ги отзовем веднага. Те са напаст божия. Отиди в който си искаш мол те са там защото са като нашите индианци не работят никога.
14:07 15.06.2026
68 днес
До коментар #1 от "Шперца":Тези, на които им дадоха куфарчетата, да ги връщат бързо и да влизат по затворите. Този гелосан пич, ако му провериш фармацефтичния завод - толкова синтетика ще се извади........
14:10 15.06.2026
69 И едните и другите и третите не стават
До коментар #65 от "Хмм":Не са тук за добро а са за зло. Нямат дори хигиенни навици. Нахални са.
14:12 15.06.2026
70 Всичките софраджии гласуваха за ГРАБ
До коментар #6 от "Обективен":както и големите им стада
14:20 15.06.2026
71 прасето
14:30 15.06.2026