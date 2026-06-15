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Кирил Домусчиев: Администрацията трябва да понесе солидарна отговорност в бюджетната криза

Кирил Домусчиев: Администрацията трябва да понесе солидарна отговорност в бюджетната криза

15 Юни, 2026 12:13 1 974 71

  • кирил домусчиев-
  • криб-
  • мерки-
  • осигуровки-
  • държавен сектор-
  • бюрокрация-
  • чиновници-
  • бюрократи

Политическите партии преди изборите обещаваха в тази ситуация вече всички да си плащат сами осигуровките и е време да изпълнят това обещание. Сега и веднага – без стъпаловидни и постепенни мерки

Кирил Домусчиев: Администрацията трябва да понесе солидарна отговорност в бюджетната криза - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Основната причина за зимните протести беше усещането на младите хора за несправедливост и неравнопоставеност между частния сектор и все по-голямата държавна машина.

Привилегиите за редица служители в бюджетния сектор са създадени, защото преди 20 години съсипаната от хиперинфлацията България нямаше нужните средства да издържа добре заплатена държавна администрация и структури.

Това припомня председателят на КРИБ, Кирил Домусчиев, в профила си във Фейсбук във връзка със законодателните предложения заетите в бюджетния сектор да плащат част от осигуровките си.

Затова те не плащат осигуровки, получават редица социални бонуси и като цяло е трудно да бъдат уволнени – дори и при лошо свършена работа.

Но това вече не е така – заетите в бюджетния сектор са с поне 10% по-висока нетна заплата от работещите в частния. А през последните месеци цялото общество беше скандализирано от огромни заплати на шефове на дирекции, членове на бордове и директори.

Политическите партии преди изборите обещаваха в тази ситуация вече всички да си плащат сами осигуровките и е време да изпълнят това обещание. Сега и веднага – без стъпаловидни и постепенни мерки.

Ние сме в бюджетна и инфлационна криза и заетите в бюджетния сектор трябва да понесат нейната тежест равнопоставено с хората в частния сектор.

Официалната позиция на КРИБ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призовава всички парламентарно представени партии да се обединят и подкрепят внесените няколко законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат „сами“ своите осигуровки. Това е мярка с висока обществена подкрепа и безспорен положителен икономически ефект, като ще бъде от особена важност за овладяване на бюджетния дефицит в България и запазване на устойчивото финансиране на здравната и пенсионна системи.

Редица бюджетни служители са исторически освободени от вноски като механизъм за увеличаване на разполагаемия им доход преди десетилетия, когато възнагражденията в обществения сектор са изоставали критично от тези в частния. Днес заетите в обществения сектор са със значително по-високо възнаграждение от заетите в частния и тази привилегия е загубила основание за съществуване – напротив, тя създава публично напрежение и чувство на несправедливост в обществото. Без значение как е формулирано политически или юридически (най-често, че „държавата“ плаща тези осигуровки), всички системи в обществото се издържат от нетните данъкоплатци в икономиката, които в огромна степен са концентрирани в частния сектор, поради естеството на пазарната икономика и дългосрочната неспособност обществения сектор да работи въз основа на мрежово знание (липса на ценови сигнали, морален риск и принципал-агент - проблем).

Обръщаме внимание и че внесените в момента предложения включват стъпаловидно преминаване към нормалното съотношение между работодател и работещ на внасяните осигуровки, което в текущата ситуация на висок бюджетен дефицит е прекалено „мека“ мярка. Нормално е работещите в обществения сектор да поемат своята солидарна тежест в справянето с инфлационния, бюджетен и вероятно дългов проблем. КРИБ призоваваме и да не се „компенсира“ загубата на разполагаем доход с повишаване на бюджетните заплати, тъй като те вече са изпреварили тези в частния секто. Тази мярка не е била въведена навреме - в момента на изравняване на заплащането - и е обществено несправедливо при всяка икономическа или финансова криза бюджетният сектор да е почти напълно имунизиран срещу понасяне на негативните последици.

Въз основа на справка, направена по ЗДОИ, изтекла в медиите миналата седмица, държавни служители в определено министерство вземат възнаграждения в пъти над това на министъра и средното за София, стигайки до почти 10 000 евро месечно. При такива числа, да се твърди, че в условията на инфлационна и фискална криза, подобни служители нямат възможност да платят своите осигуровки, е обида към 2-та милиона българи, трудещи се в частния сектор и издържащи абсолютно всички обществени системи в държавата.

На последно, но не и по важност място, тази реформа ще доведе и до частично фискално пространство за минимално индексиране на парите за здравеопазване, където продължава да има определен недостиг, който трудно би бил покрит в текущата фискална криза.

В срещите с политическите партии преди изборите, много от тях вече изразиха своята подкрепа за тази мярка и е логично тя да бъде приложена днес – без значение кой е вносител, тъй като се търси консенсус в обществен интерес.

Това е и една от нужните реформи с най-висока обществена подкрепа, видно от редица проучвания, която дори и извършена в пълен мащаб ще се окаже недостатъчна за модернизацията на обществения сектор в текущата фискална криза – по изчисления на Фискалния съвет и потвърдени от икономистите на КРИБ, българската демография предполага обществен сектор с поне 90 000 души по-малък от работещите днес над 660 000.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шперца

    83 9 Отговор
    Я му конфискувайте всипко заграбено и ще оправим бюджетната криза

    Коментиран от #4, #21, #51, #68

    12:15 15.06.2026

  • 2 честен ционист

    23 11 Отговор
    Администрацията ще опере пешкира. Ей-Ай ще й вземе хляба.

    12:15 15.06.2026

  • 3 амче и кирчо

    65 3 Отговор
    трябва да понесе солидарна отговорност за откраднатите чекмеджета
    барабар с други чорбаджии работодатели като им увеличат данъците като на запад
    в клуба на богатите сме все пак

    12:17 15.06.2026

  • 4 честен ционист

    21 10 Отговор

    До коментар #1 от "Шперца":

    Невъзможно е да конфискуваш нещо от някой едновременно почетен гражданин на Русия и член на Консултативния съвет на Глобалната инициатива на Клинтън (CGI).

    12:18 15.06.2026

  • 5 българина

    47 3 Отговор
    аз пък викам всички субсидии към частния бизнес да. бъдат прекратени сега и веднага както и всяккаво увеличение на разходи за оръжие, защото от там приходи не идват и няма да дойдат! да се спрат земедлските субсиди, за тока и всякаква друга държавна помощ. А. безвъзмездните плащания по ПРОГРАМИ към бизнеса на ей този да. бъдат върнати!

    12:18 15.06.2026

  • 6 Обективен

    44 4 Отговор
    Всичките софраджии гласуваха за ГРАБ ,и от там идват всичките злини за територията

    Коментиран от #70

    12:18 15.06.2026

  • 7 тоя

    49 3 Отговор
    Тоя открадна приватизационните бонове на много варненци.

    12:21 15.06.2026

  • 8 Реалист

    55 6 Отговор
    Върни парите Боклук,от БМФ,Върни парите и за стадиона на селския ти отбор Помио гелосана

    12:21 15.06.2026

  • 9 Мдааа

    45 2 Отговор
    На магията Баце и пазеше гърба. Да ви проверят как забогатяхте и как крадохте. То е ясно, че пак бедните ще плащат, а вие ще живеете охолно и ще давате акъл. Поне си стойте тихо и мирно и не се мяркайте да ни ядосвате!

    12:22 15.06.2026

  • 10 мнение

    44 3 Отговор
    Капиталист който става богат от обществени поръчки, не ми го хвали. Поклон само на този който произвежда стоки за потреблението на хората. И по принцип, държава в която заплатите в бюджетния сектор са по-големи от заплатите в частния сектор е обречена на провал.

    Коментиран от #50

    12:24 15.06.2026

  • 11 Слави

    24 1 Отговор
    Трай се бе ...наркоман

    12:24 15.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мнение

    31 3 Отговор
    СОЛИДАРНО ТРЯБВА ВСИЧКИ ОЛИГАРСИ КАТО ТОЯ, ДА ВЛИЗАТ МОМЕНТАЛНО С ОСТАНАЛИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ, ДЕТО УПРАВЛЯВАХА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ!

    СПРАВЕДЛИВОСТ Е НЕОБХОДИМА ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО!
    НЕ Е НОРМАЛНО ТАКИВА КАТО ТОЯ, КОЙТО ВЕРОЯТНО НА ДЕТЕ СЛАДОЛЕД НЕ МОЖЕ ДА ПОРДАДЕ, НО ИНАК ГОЛЕМИЯТ БИЗНЕСМЕН МИЛИАРДЕР СТАНАЛ?!
    ЩОТО АКО НЕ БЕ ЗАЕДНО С ВЛАСТТА ПРЕЗ ТИЯ ДЕСЕТИЛЕТИЯ И СЕМКИ НЯМАШЕ УСПЕШНО ДА ПРОДАВА!!!

    МОМЕНТАЛНО ОПАНДИЗВАНЕ НА ТАКИВА КАТО ТОЯ!

    12:26 15.06.2026

  • 14 Реалист

    44 12 Отговор
    Държавната администрация на 50% е излишна, а общинската поне 70% е за съкращаване.
    Милицията ни е за 40% съкращение .

    12:26 15.06.2026

  • 15 Абе

    29 0 Отговор
    Сега солидарна, а га краде милиардите сичко беше разделно, нашиии.

    12:27 15.06.2026

  • 16 Абе

    25 4 Отговор
    Връщай крадените пари, ДОМУС!

    12:28 15.06.2026

  • 17 анонимен

    33 4 Отговор
    Администрацията на МВР има разни дирекцейки които стоят зад бюро работа за час два на ден. Пример: КИС на ден и то ако има оправят някое телефонче, сменят мишка на компютър, в всяка дирекция около 12-15 човека. Вземат заплата ( средно и над 2000 евро) и почти всички вземат пенсия която също е към максимума. А също не си плащат данъците, а ги плаща държавата!!! Има много такива пример където може да има реформа и се даде на униформеният състав, вместо заеми

    Коментиран от #23

    12:29 15.06.2026

  • 18 Киро джапанката

    28 1 Отговор
    Тоя по заповед на господаря си ДС,наряза за скрап завод балкан и тихоокеански флот бмф,веднъж каза че станал милиардер като продавал джапанки на плажа

    12:29 15.06.2026

  • 19 Някой

    19 3 Отговор
    Гледай сега - когато частник печели, не дели печалбата солидарно с администрацията. Защо да дели солидарно загубите ви?

    Коментиран от #32

    12:31 15.06.2026

  • 20 Гошо

    23 7 Отговор
    Ще ги плащам, когато ми върнете клас за прослужено време, който ни беше отнет през 2012 г. нагло от ГЕРБ.

    Коментиран от #24

    12:33 15.06.2026

  • 21 Бюджетна и инфлационна криза възникна

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шперца":

    тъй като се управлява по начин по който никой не би управлявал собствения си бизнес. Безотговорно.

    12:38 15.06.2026

  • 22 Калинките на ГЕРБ са вредни за България

    14 3 Отговор
    Министерството на труда и социалната политика трябва веднага да се закрие, с служителите му уволнени дисциплинарно. Като започнеш от любовчийката набедена за министър, през агенцията по заетостта до регионалните дирекции за подпомагане, по специално Красно село, Младост и Връбница. Служителите са тетки и агресивни псевдо мъже, които прибират само заплата и правят саботажи, когато някой тръгне да им разследва както далаверите, така и непристойното им поведение на уж социални служители. Другото министерство, което ако бъде премахнато на никой няма да му направи впечатление е т.нар. министерство на външните работи. Там са само връзкари. Служителите трябва да бъдат дисциплинарно уволнени, защото са били назначени криминално, заобикаляйки закона. Трябва да ги накарат при пенсиониране да връщат заплати, с не да получават

    12:41 15.06.2026

  • 23 Май, май

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "анонимен":

    си изгонен от въпросното КИС, каквото и да е.

    12:41 15.06.2026

  • 24 В коя война участва

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гошо":

    в защта на България?

    12:44 15.06.2026

  • 25 Зеления

    7 3 Отговор
    Тоя мазния Вигенин, който от 2 месеца публикува платени статии във ФАКТИ, под които не може да се коментира и в които само се хвали, дали тези всичките пари които пръска за реклама да не би да е свързано с това че ще се кандидатира за вицепрезидент на Йотова сега на изборите за президент?

    12:44 15.06.2026

  • 26 БУКЛУКУС КЛАН ДОМУС

    11 1 Отговор
    Крадлив станал милиардер със незаконното съдействие на ТУУУЛУПКО по бански. ИМАШ МУШИКИ МНОГО ДА ВРЪЩАШ И НА БУРГАС ПРИСТАНИЩЕ И НА ФАРМА И НА БЪЛГАРСКИ НАРОД. КАКВО И ДА КАЖЕШ ПОРОЧЕН БЕЗ МОРАЛ СИ. РАДЕВ ОСВЕТЛИ ГИ.

    12:44 15.06.2026

  • 27 да помислим

    17 2 Отговор
    На кого се дължи лошото финансово положение на държавата: 1. на политиците; 2. на лошо работещата и корумпирана държавна администрация, особено МВР, НАП и митници; 3. на съдии и прокурори, които за 30 години не наказаха нито един политик или държавен чиновник на висша длъжност. Всички изброени са с огромни заплати и скрити бонуси, отделно от това не плащат осигуровки, а в края на "трудовия" си път получават по 20 брутни заплати накуп. Дори Гешев ще ги получи след като осъди прокуратурата. Това трябва да престане, не само защото държавата е на прага на фалита, но и защото не може болен да носи здрав десетилетия наред. Видно е, че работещият болен българин вече издъхва под тежестта на охранени чиновници, полицаи, митничари, прокурори и съдии, които повече вредят, отколкото обществено полезна работа вършат. Трябва да има справедливост при разпределяне на тежестта, и най-голямата трябва да понесат виновните.

    12:47 15.06.2026

  • 28 Министрите !

    6 0 Отговор
    Трябва Да Разберят !

    Че В Тая Страна !

    Има еи Конституция !

    И Закон !

    Т Трябва да отменят !

    Своите Противоречащи на Закона !

    Тормативни Актове !

    И Не да си Измиват Ръцете С Администрацията !

    Който прилага Единствено Тях !

    Дърти !

    Мошеници !

    12:47 15.06.2026

  • 29 ОТЯВЛЕН

    10 1 Отговор
    Мазен крадец на едро

    12:52 15.06.2026

  • 30 ПЪЛЕН ЛЪЖЕЦ Е ТОЗИ

    8 4 Отговор
    Разликата между сочените в публичното пространство 134 000-145 000 щатове и реалните 98 600 работещи по данни на НСИ идва от това кои ведомства са включени. НСИ брои само администрацията на изпълнителната власт (министерства, агенции, областни и общински администрации). Докладът на Министерския съвет обаче включва структури, които статистиката на НСИ и международните стандарти коренно разграничават: МВР и Министерство на отбраната: В доклада на МС влизат десетки хиляди служители с нетипични функции. НСИ изключва полицаите, пожарникарите и военните от чиновническата графа. Каква е реалността? Когато се изчистят грешните сравнения, се вижда, че чистата българска чиновническа администрация (особено централната от 56 300 души) изобщо не е голяма за държава с над 6 милиона население. Чиновниците са ценни като АЙТИ тата. В частният сектор работят и пазачи и чистачи, и сборно няма как да получават колкото частният сектор - държавните служители. Пазарната икономика е световни цени, сравнете с другите държави.

    Коментиран от #52

    12:52 15.06.2026

  • 31 123

    12 1 Отговор
    Този е шампион по крадене в Българя ,но наднича ли наднича у паницата на обикновените хора в България работещи за смешно малки заплати.Докато бизнесът в България има такива смръдльовци за лидери, няма да вървят нещата.

    12:56 15.06.2026

  • 32 Георги

    12 3 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    защото в момента държавата тегли заеми за да вдига заплатите в държавната администрация. Защото икономиката на страната не може да издържа тези заплати. Защото тези, които произвеждат и внасят данъци не са достатъчно за да покриват новите заплати на тези, които не произвеждат. Тук не става въпрос дали администрацията заслужава толкова високи заплати, а че държава в момента не може да си позволи да ги плаща и за да го прави тегли заеми.

    Коментиран от #40, #42

    12:56 15.06.2026

  • 33 Питане

    13 4 Отговор
    Да се чуди човек от къде на къде работещите българи ще плащат осигуровките на полицаите, военните, съдии, прокурори, държавните служители? И си казваш - абе аз ли съм луд, или ни напеавиха на луди? Хем огромни заплати, куп бонуси и привилегии, а при пенсиониране и 20 заплати на куп?!? Значи нещо в държавата е много, много сбъркано. Това едва ли го има някъде по света. Работещият, който се гърби да издържа лежача със сигурните доходи и то доста добре са нахранени. Да не говорим за повече от един милион цигани, неработещи, занимаващи се само и единствено с престъпни работи и с правене на чавета още от 13 годишни. Ами 400 болници при население от 5 - 5.5 милиона?! КОЙ и как да ги издържа с огромните заплати за нищоправене? Е, как ще я караме така и до кога? Този път Домусчиев е абсолютно прав.

    12:57 15.06.2026

  • 34 Роки

    10 1 Отговор
    Къде отидоха 40 милиарда евро резерв от Валутния борд?????

    Коментиран от #44

    12:57 15.06.2026

  • 35 Олигарх

    7 1 Отговор
    Като ДС вземам 800 евро, като почна да плащам осигуровките отива на минималната. Ок, прав е донякъде. Не може ДС да взема повече от уж най-високия пост в Държавната- Президента. Не може хем да си на държавна хранилка щем и частен кабинет. Стига с Държавния капитализъм т.е. феодализъм

    12:59 15.06.2026

  • 36 Боги

    6 5 Отговор
    Домусчиев е абсолютно прав, чиновниците, най-вече съсредоточени по министерства и ведомства в София, просто изпиват кръвчицата на малкото останали работещи хора, които създават принадена стойност!

    13:02 15.06.2026

  • 37 Дъстин Маклоклан

    9 1 Отговор
    Тоя все повече започва да ми прилича на американски актьор :) Изнаесе капиталите в САЩ, бял прах в ЕС, построи замък във Витоша, над Бистрица. Да ви оплодя и зелените, и сините, и червените! Боклуци.

    13:03 15.06.2026

  • 38 АБВ

    10 2 Отговор
    Домусчиев да мълчи по въпроси от които няма дори понятие. Служител в бюджетна институция и държавен служител са две различни неща. Първите се назначават по трудови правоотношевия по Кодекса на труда, а вторите - по служебни правоотношения по Закона за държавния служител. За първите важат общите норми на осигуряването. При държавните служители нещата са по различни.
    Държавен служител се става с придобиването статут на такъв. Действително на държавните служители /тези с такъв статут/ не се удържат осигуровки. Но тук има една малка подробност при придобиване статут на държавен служител, а тя е, че ЗАПЛАТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СЕ НАМАЛЯВАТ С РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ЗА ТЯХНА СМЕТКА ОСИГУРОВКИ ! РАЗБРА ЛИ БЕ, ДОМУСЧИЕВ ???
    При това намаляване се запазва чистата сума за получаване.
    Тук също има една малка подробност, а тя е, че ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА ОЩЕТЕНИ, ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД /БОЛНИЧНИ, ПЕНСИИ И Т.Н./ СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ ОТ ПО-НИСКА БАЗА !
    Заплати над 2 000 - 2 200 евро за държавен служител на експертна длъжност няма, освен ако работи в министерство, или централно управление на агенция на ръководна позиция.

    Коментиран от #45

    13:03 15.06.2026

  • 39 социалист -анти капиталист

    10 0 Отговор
    Много по логично е да се разследва от къде е богатството на олигархията .Не мисля , че още една яхта е необходима .Всичко което имат е било държавно , как стана тяхно ?

    13:04 15.06.2026

  • 40 ЛОШО е

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Георги":

    Извод: Трябва да послушаме ЕК, да станем нормална европейска държава, без плосък данък. Данък от 50% на всяко изработено евро...

    13:06 15.06.2026

  • 41 социология

    9 1 Отговор
    Как човек на който пурите му струват 1000 евро , няма да изгърби служителите с 1000 евро заплата

    13:07 15.06.2026

  • 42 АБВ

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Георги":

    Абсолютни глупости. Нито една държава не тегли заеми за да плаща заплати на държавни служители. Държавните служители у нас са пренебрежимо малко на брой. Около 140 000 души.

    13:07 15.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Никой не казва

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Роки":

    Раздадоха ги след нова година за кредити.

    13:08 15.06.2026

  • 45 Тошо

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "АБВ":

    Заплата главен експерт с 29г. стаж, държавен служител- 850евро.

    Коментиран от #60

    13:08 15.06.2026

  • 46 И да им спрат

    3 2 Отговор
    привилегиите за социалн иосигуровки и други, тия хрантутници най-малко го заслужават.

    13:08 15.06.2026

  • 47 Криза е щото ни обрахте

    3 2 Отговор
    С Тиквата и Сглобката.

    13:09 15.06.2026

  • 48 КИРО

    1 0 Отговор
    Ако има за крадене аз съм готов с химикалката да подписвам и да го взема.Бюджета ми е портмоне.

    13:10 15.06.2026

  • 49 ДЕБИТ

    4 1 Отговор
    Радев се вайка че, нямало пари в хазната. абе Радев не гледаш където тярвба, попитай Домуса, Бойко Тим, Пееваски , КУб, Портних,Благо Дънката

    13:12 15.06.2026

  • 50 Миме

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "мнение":

    както е рекъл онорето де балзака:"ЗАД всяко голямо богатство стои голямо престъпление"

    13:12 15.06.2026

  • 51 по скоро ако си държавен лапач

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шперца":

    да започнеш да си плащаш като всички други

    13:14 15.06.2026

  • 52 Иди да си вадиш

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "ПЪЛЕН ЛЪЖЕЦ Е ТОЗИ":

    някакъв документ от общината и ще видиш колко са "ценни" тия калинки.

    13:20 15.06.2026

  • 53 За осигуровките е справедливо

    5 1 Отговор
    Както и премахването на плоския данък и въвеждане на необлагаем минимум и прогресивно подоходно облагане.

    13:22 15.06.2026

  • 54 Анонимен

    1 0 Отговор
    Радевискаш да кажеш Заедно червениолигарти Радев Балъците лъжете

    13:27 15.06.2026

  • 55 Артилерист

    1 1 Отговор
    Да видяхте и дума за богаташите? Съгласен съм, че има много паразитни чиновнически структури. Аз самият "работих" като пенсионир в такъв измислен "информационен отдел" на държавно предприятие. Между другото и в армията има много "служителки", уредени от своите обожатели на заплата да отговарят за преписването от един тефтер в друг. Но по-важно е да се съсредоточим като как някои, като Домусчиеви, могат да станат милиардери в бедна и опоскана държава като България? Нима не е редно богаташите солидарно, нали, да помогнат на закъсалата ни всякак държава? Строителната мафия например в Младост, застроява всяко петънце в квартала с бясна скорост след нагласеното от слугата им Гешев осъждане на кметиците Иванчева и Петрова. Ето сега, когато правителството на ген Радев натисна различните мафии, слугите им надават вой с всевъзможни обиди към него. Ами да сложат пак мутрата Борисов и каскета Гешев и да се кротнат. Ако ли не, те, мафиотите, ще изведат пак МОЧАстите по площадите...

    13:28 15.06.2026

  • 56 Гост

    2 0 Отговор
    Човека благодарение на Доган стана милеардер е истина но и е истина че държавния апарат от 600000 трябва да не повече от 200000. Всички боклуци вън и тогава ще се по оправим.

    13:29 15.06.2026

  • 57 Само Че !

    3 0 Отговор
    Ребата Се Вмирисва !

    Откъм Главата !

    А Администрацията !

    Следва Главата !

    Защото Тя Раздава !

    Заплатите !

    И Бонусите !

    Коментиран от #61

    13:32 15.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 истина бг РЕАЛНОСТ ФАКТИ

    3 0 Отговор
    Когато се изчистят грешните сравнения, се вижда, че чистата българска чиновническа администрация (особено централната от 56 300 души) изобщо не е голяма за държава с над 6 милиона население. (РАБОТОДАТЕЛЯТ ПЛАЩА 60% ОТ ОСИГУРОВКИТЕ. НА ЧИНОВНИЦИТЕ Е ДЪРЖАВАТА, ТОЕСТ ВИЕ. НАРОДЪТ. НО ДЪРЖАВАТА ДОБАВЯ 5-МИЛИАРДА ЛЕВА КЪМ ПЕНСИИТЕ, ИЗВЪН ТЕЗИ ВЗЕТИ ОТ ОСИГУРОВКИТЕ, И ОЩЕ ТОЛКОВА ДАВА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ИЗВЪН ТЕЗИ ПОСТЪПВАЩИ ОТ ОСИГУРОВКИТЕ)

    13:33 15.06.2026

  • 60 Бангаранга !

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тошо":

    Експерта !

    Коментиран от #63

    13:35 15.06.2026

  • 61 Точно по Тази Причина !

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Само Че !":

    Тези !

    Армията и Полицията !

    Не трябва да имат Право На Глас !

    13:39 15.06.2026

  • 62 Дясното разчита на алчните хора

    1 0 Отговор
    Дясното разчита на алчните хора, не на рецепта - план. Но образованието е фалшиво, и затова не се разбира това от никого. Може ли без план - рецепта. ........... Данъците са само ДДС и акцизи. ДДС отива за равна пенсия за всички след 60 години, и 2% отгоре за всяка година стаж. Акцизът отива за държавни безплатни болници, по един медицински център от 20 сгради на всеки един милион население. На всеки 100 семейства, домакинства, да има постоянен социален работник с психологическо образование и на парамедик, да се грижи за всеки да получи здравна и правна защита, документи, администрация, храна и работа, ... .. , да посещава всяко семейство един път в месецът, на по нуждаещите се да е на повикване. Такъв защитник - посредник да има и между фирмите и държавата. Иначе всяка агенция да има само един център на 1-милион души население, с по 10 души чиновници. Всеки по рождение да е вписан в профсъюз. Профсъюзът е адвокат на работниците, посредник за фирмите, но и алтернативна държава и правителство - за да има диверсификация на властта. Профсъюзите да изискват минималната заплата да е 50% от добавената стойност на зает, а фирмите конкретно да е 70% от добавената стойност за работни заплати. Към профсъюзът се прави осигуровка за допълнителна пенсия, като покупка на дял от банката на профсъюзът. Тази банка да дава заеми за жилища, заеми за държавата и за фирмите, и да прави свои инвестиции - във ферми и търговски центрове, строеж на къщи със соларни керемиди..

    13:41 15.06.2026

  • 63 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Бангаранга !":

    Изразявай се точно.

    13:42 15.06.2026

  • 64 Пакистанци изгорили живи хора в Италия

    3 0 Отговор
    Докога ще ги домъквате в страната ?
    Те не работят само се шляят като нашите индианци. Не ни трябват такива туристи турчилянци афганци.

    Коментиран от #65

    13:50 15.06.2026

  • 65 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Пакистанци изгорили живи хора в Италия":

    изгорените са афганистанци, защото са предпочитани за работа, а пакистанците са индуси, но мюсюлмани

    Коментиран от #67, #69

    13:54 15.06.2026

  • 66 Изгонване на всички азиатци освен от

    3 0 Отговор
    бившия Съветски съюз , но само ако смятат да работят. Това първо.
    Второ премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум. Трето бюджетните и държавните служители да си внасят здравни и социални осигуровки може със задна дата от началото на годината. Четвърто премахване автоматизма за увеличаване на заплатите но и пенсиите. Въпроса за ултра високите заплати да бъде считан за престъпление и да се потърси реална отговорност както и да се отрегулира. Таван на надценките това е пазарен механизъм. Това са работещи мерки.

    14:01 15.06.2026

  • 67 Това оправдание ли е ?

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хмм":

    Афганистанците също са мюсулмани но пакистанците също и индусите да съвсем другс култура. Вече завладяха Британия. Ние сме следващите ако не ги отзовем веднага. Те са напаст божия. Отиди в който си искаш мол те са там защото са като нашите индианци не работят никога.

    14:07 15.06.2026

  • 68 днес

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шперца":

    Тези, на които им дадоха куфарчетата, да ги връщат бързо и да влизат по затворите. Този гелосан пич, ако му провериш фармацефтичния завод - толкова синтетика ще се извади........

    14:10 15.06.2026

  • 69 И едните и другите и третите не стават

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хмм":

    Не са тук за добро а са за зло. Нямат дори хигиенни навици. Нахални са.

    14:12 15.06.2026

  • 70 Всичките софраджии гласуваха за ГРАБ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Обективен":

    както и големите им стада

    14:20 15.06.2026

  • 71 прасето

    0 0 Отговор
    а защо първо не върнат прослуженото време на държавните служители и след това да им вземат данаците?!

    14:30 15.06.2026

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