Моторист загина при тежка катастрофа край Карлово

Моторист е загубил живота си при тежък пътен инцидент на Подбалканския път в района на карловското село Розино.
Катастрофата е станала късно снощи на главен път I-6. По първоначални данни водачът на мотоциклета е изгубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътен стълб.
На мястото незабавно са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ след подаден сигнал за инцидента. Въпреки бързата реакция на медиците, мотористът е починал вследствие на тежките травми.
Причините за катастрофата все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследващите работят по установяване на всички обстоятелства около трагичния инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вълчан войвода
Коментиран от #7, #23
11:29 15.06.2026
2 оня с коня
11:30 15.06.2026
3 Боко праните гащи
Коментиран от #8, #12
11:30 15.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:39 15.06.2026
5 Аз съм
11:40 15.06.2026
6 Механик
п.п.
МОТОРИСТ- това е човек отговарящ за експлоатацията поддръжката и ремонта на ДВГ (МОТОР) на подводница, ел. станция и прочее.
Човек управляващ МОТОЦИКЛЕТ се нарича "мотоциклетист/пилот/ездач"
11:40 15.06.2026
7 Исторически парк
До коментар #1 от "Вълчан войвода":ХАХАХАХ
11:42 15.06.2026
8 Механик
До коментар #3 от "Боко праните гащи":Ние, истинските българи, много силно искаме да се различаваме от хора, дето се "забиват" в стълбове. За нас, подобни хора не са българи, защото обиждат генът ни.
Не ми обяснявай, че въпросния се е забил щото е бил много умен, карал е нормално, но гадния стълб коварно му се е изпречил на пътя!
Коментиран от #10
11:42 15.06.2026
9 Станало е вчера но никаква информация
11:47 15.06.2026
10 По принцип е така
До коментар #8 от "Механик":Но човека може да е получил инфаркт.
Коментиран от #16
11:50 15.06.2026
11 Ивелин Михайлов
11:51 15.06.2026
12 Българин
До коментар #3 от "Боко праните гащи":Аз се радвам когато се чистим от джигити, камикадзета и убийци 😏
11:52 15.06.2026
13 ИВАН
11:57 15.06.2026
14 12345
Коментиран от #20
11:58 15.06.2026
15 дедо
11:59 15.06.2026
16 Механик
До коментар #10 от "По принцип е така":Да, не помислих това като вероятност. НО казано честно бих се обзаложил на 1000:1, че не получил никакъв инфаркт, а просто се "думнал" като гюле и се е разлепил по стълба на ваденка.
11:59 15.06.2026
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Но той не си е купил мотор, за да спазва правилата...
11:59 15.06.2026
18 007 лиценз ту кил
12:02 15.06.2026
19 един
12:02 15.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 жалко и за хорицата
12:13 15.06.2026
22 Мнение
Задължителна забрана за двуколесни мпс-та в България, които са над определена мощност, защото се ползват основно за състезания в населените места!
Има един постоянен рев на прекъсвач от пистовите мотори (особено по баловете - да се покажат кви "големци" са), който определям като абсолютен тероризъм, НО в държавата на анархията няма кой да обърне внимание, че мотото:
"Пози моториста", е съкращение от:
"Пази моториста докато се състезава в населеното място!"
За съжаление това е реалността в страната ни, понеже пробългарско правителство не е имало десетилетия наред! Управляват ни едни чужди марионетки, които имат за цел да намалят населението (по какъвто и да е метод)!
12:19 15.06.2026
23 Стълбът е бил абсолюютно незаконен
До коментар #1 от "Вълчан войвода":Стълбът не е имал "Гражданска отговорност", не е имал колан, пожарогасител и е бил с изтекъл документ за технически преглед.
12:35 15.06.2026