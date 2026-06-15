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Моторист загина при тежка катастрофа край Карлово

Моторист загина при тежка катастрофа край Карлово

15 Юни, 2026 11:26 1 049 23

  • моторист-
  • карлово-
  • катастрофа

Той се е забил в стълб на Подбалканския път

Моторист загина при тежка катастрофа край Карлово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Моторист е загубил живота си при тежък пътен инцидент на Подбалканския път в района на карловското село Розино.

Катастрофата е станала късно снощи на главен път I-6. По първоначални данни водачът на мотоциклета е изгубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътен стълб.

На мястото незабавно са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ след подаден сигнал за инцидента. Въпреки бързата реакция на медиците, мотористът е починал вследствие на тежките травми.

Причините за катастрофата все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследващите работят по установяване на всички обстоятелства около трагичния инцидент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вълчан войвода

    23 0 Отговор
    Стълба имал ли е лепенка "Пази моториста"?

    Коментиран от #7, #23

    11:29 15.06.2026

  • 2 оня с коня

    14 0 Отговор
    Карал е с несъобразена скорост Нали така пишат в актовете след ПТП.

    11:30 15.06.2026

  • 3 Боко праните гащи

    8 14 Отговор
    Само истински Българин може да се радва, когато умре друг Българин

    Коментиран от #8, #12

    11:30 15.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    🚓 Стълбът внезапно се е появил пред мАториста🚓

    11:39 15.06.2026

  • 5 Аз съм

    13 0 Отговор
    Някой брои ли колко загинаха от откриването на мотосезона до днес?

    11:40 15.06.2026

  • 6 Механик

    13 1 Отговор
    Аз до колкото знам, забиват се прирони, игли, бодли, шишове, ама не мога да си представя как се е ЗАБИЛ моторист.. И като се е забил с какво са го вадили? С теслата, коязия крак или керпедените? М?
    п.п.
    МОТОРИСТ- това е човек отговарящ за експлоатацията поддръжката и ремонта на ДВГ (МОТОР) на подводница, ел. станция и прочее.
    Човек управляващ МОТОЦИКЛЕТ се нарича "мотоциклетист/пилот/ездач"

    11:40 15.06.2026

  • 7 Исторически парк

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вълчан войвода":

    ХАХАХАХ

    11:42 15.06.2026

  • 8 Механик

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боко праните гащи":

    Ние, истинските българи, много силно искаме да се различаваме от хора, дето се "забиват" в стълбове. За нас, подобни хора не са българи, защото обиждат генът ни.
    Не ми обяснявай, че въпросния се е забил щото е бил много умен, карал е нормално, но гадния стълб коварно му се е изпречил на пътя!

    Коментиран от #10

    11:42 15.06.2026

  • 9 Станало е вчера но никаква информация

    6 0 Отговор
    Например на колко е години каква му е пробата за стимуланти и за алкохол , но те може би не са му взели проба за да не се охарчват.

    11:47 15.06.2026

  • 10 По принцип е така

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Но човека може да е получил инфаркт.

    Коментиран от #16

    11:50 15.06.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    Стълбът му е отнел предимството, прокуратурата образува досъдебно производство

    11:51 15.06.2026

  • 12 Българин

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Боко праните гащи":

    Аз се радвам когато се чистим от джигити, камикадзета и убийци 😏

    11:52 15.06.2026

  • 13 ИВАН

    1 0 Отговор
    Розинските мургавели са направили някоя беля, или са му спукали гума, или нещо друго, там е ужас.

    11:57 15.06.2026

  • 14 12345

    3 0 Отговор
    Моториста се "забива" Цените "СКАЧАТ"!. И така нататък. Няма учители кой да ги слуша.

    Коментиран от #20

    11:58 15.06.2026

  • 15 дедо

    3 0 Отговор
    Задължителен психопреглед.Тези хора не са добре.Няма как да е обратното след като обикалят цилият град с мощен рев стресиращ майки с деца и възрастни хора.300 %-ви комплексари.И в КАТ където има тям подобни си траят.Проучете ги заедно с таким.шофьори за да да се убедите в това което говоря.

    11:59 15.06.2026

  • 16 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "По принцип е така":

    Да, не помислих това като вероятност. НО казано честно бих се обзаложил на 1000:1, че не получил никакъв инфаркт, а просто се "думнал" като гюле и се е разлепил по стълба на ваденка.

    11:59 15.06.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Ако беше карал с 80 км/ч., можеше и да е жив.
    Но той не си е купил мотор, за да спазва правилата...

    11:59 15.06.2026

  • 18 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор
    Пази СЕ ОТ моториста!

    12:02 15.06.2026

  • 19 един

    3 0 Отговор
    Причините се изяснявали .... Причините са между ушитв му !

    12:02 15.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 жалко и за хорицата

    3 0 Отговор
    навикнали на приспивното му бръмчене и по нощите

    12:13 15.06.2026

  • 22 Мнение

    1 0 Отговор
    Бог да го прости човека.

    Задължителна забрана за двуколесни мпс-та в България, които са над определена мощност, защото се ползват основно за състезания в населените места!

    Има един постоянен рев на прекъсвач от пистовите мотори (особено по баловете - да се покажат кви "големци" са), който определям като абсолютен тероризъм, НО в държавата на анархията няма кой да обърне внимание, че мотото:
    "Пози моториста", е съкращение от:
    "Пази моториста докато се състезава в населеното място!"

    За съжаление това е реалността в страната ни, понеже пробългарско правителство не е имало десетилетия наред! Управляват ни едни чужди марионетки, които имат за цел да намалят населението (по какъвто и да е метод)!

    12:19 15.06.2026

  • 23 Стълбът е бил абсолюютно незаконен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вълчан войвода":

    Стълбът не е имал "Гражданска отговорност", не е имал колан, пожарогасител и е бил с изтекъл документ за технически преглед.

    12:35 15.06.2026

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