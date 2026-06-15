Моторист загина при тежка катастрофа край Карлово

Моторист е загубил живота си при тежък пътен инцидент на Подбалканския път в района на карловското село Розино.

Катастрофата е станала късно снощи на главен път I-6. По първоначални данни водачът на мотоциклета е изгубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътен стълб.

На мястото незабавно са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ след подаден сигнал за инцидента. Въпреки бързата реакция на медиците, мотористът е починал вследствие на тежките травми.

Причините за катастрофата все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследващите работят по установяване на всички обстоятелства около трагичния инцидент.