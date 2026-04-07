Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: Кметовете да могат сами да инвестират в общините си, вместо да търсят подаяние

7 Април, 2026 12:33 575 10

Кандидатът за народен представител постави акцент върху инфраструктурата в малките населени места

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Политическата криза изключително много ограничи общините във възможността им да инвестират в своята инфраструктура. В момента над 70% от средствата на местната власт са от централния бюджет. Трябва да се работи за децентрализация.“. Това заяви водачът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Софийска област Владимир Георгиев в предизборен дебат в ефира на bTV. Според него основният проблем в сектора на регионалното развитие е липсата на последователна политика.

„Много региони се обезлюдяват и са пред демографска катастрофа. Вместо кметовете да търсят подаяние, трябва да им дадем възможност те сами да инвестират.", смята той, обръщайки внимание, че по този начин държавата ще може да съсредоточи усилията си за ограничаване на регионалните неравенства.

По неговите думи практиката да се възлагат обществени поръчки при липса на проекти е недопустима, особено когато се инвестират милиарди в пътна инфраструктура без видими резултати. „Със завишен контрол по време на строителството ще бъдат спестени средства, включително, когато то се извършва своевременно и не се налага индексация на цената.“, посочи Георгиев. Той определи публично-частното партньорство като възможен вариант за строежа на пътна инфраструктура.

Според Владимир Георгиев от съществено значение за справяне с водната криза е ефективното сътрудничество между държавата и общините. Той подчерта, че в момента липсата на координация води до сериозни дисбаланси – на места са реализирани водни цикли без реална нужда, докато в други региони, като Плевен, с години не са предприемани необходимите действия. По думите му отговорност носят както държавата, така и местните власти, включително кметове, които не са изготвили своевременно проекти. „Хората искат сега и веднага да им се реши проблемът с водата, а това няма как да се случи, ако всеки работи поотделно.“, заяви Георгиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Иска да каже, кметовете да разпродават общинската собственост на собствено усмотрение.

    12:35 07.04.2026

  • 2 външен инвеститор

    2 1 Отговор
    Дано София скоро да има кмет като този на град Мариупол, та да се случат нещата с инвестициите.

    12:38 07.04.2026

  • 3 Глупости на таркалета

    4 0 Отговор
    Освен финансиране от държавния бюджет и евро фондове друг източник са банките. Това обаче ще фалира общините и накрая пак ще се покрива от държавата. Това ще доведе до източване на общините.
    ДС отново си каза думата.

    12:51 07.04.2026

  • 4 До "Факти"

    3 0 Отговор
    Защо изобщо пускате някои статии като след това забранявате коментарите под тях.Надминахте и жълто-кафявия ПИК.

    12:55 07.04.2026

  • 5 Къде са средствата от Европа за ВИК

    5 0 Отговор
    Вместо да търсите отговорност за източени пари вие се чудите от къде да наливате още пари в обществени и държавни поръчки за вашите фирм

    12:55 07.04.2026

  • 6 кметовете

    5 0 Отговор
    само крадат

    13:08 07.04.2026

  • 7 Защо социалистите?

    1 0 Отговор
    Избягаха от БСП и ще гласуват за Радев? А другарю?

    13:37 07.04.2026

  • 8 Сега

    1 0 Отговор
    кой им пречи да инвестират??? По време на слугинажа при дебелетата само им козирувахте, що мълчахте, с банани ли ви бяха запушени устите. Позорници

    17:27 07.04.2026

  • 9 Избягали

    1 0 Отговор
    били от бесепето и отишли при кеша. Все тая дали ще е свинско или говеждо

    17:29 07.04.2026

  • 10 Кандидат

    1 0 Отговор
    за плашило, много сърдит цупльо

    17:30 07.04.2026

