Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: Кметовете да могат сами да инвестират в общините си, вместо да търсят подаяние

„Политическата криза изключително много ограничи общините във възможността им да инвестират в своята инфраструктура. В момента над 70% от средствата на местната власт са от централния бюджет. Трябва да се работи за децентрализация.“. Това заяви водачът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Софийска област Владимир Георгиев в предизборен дебат в ефира на bTV. Според него основният проблем в сектора на регионалното развитие е липсата на последователна политика.

Кандидатът за народен представител постави акцент върху инфраструктурата в малките населени места. „Много региони се обезлюдяват и са пред демографска катастрофа. Вместо кметовете да търсят подаяние, трябва да им дадем възможност те сами да инвестират.“, смята той, обръщайки внимание, че по този начин държавата ще може да съсредоточи усилията си за ограничаване на регионалните неравенства.

По неговите думи практиката да се възлагат обществени поръчки при липса на проекти е недопустима, особено когато се инвестират милиарди в пътна инфраструктура без видими резултати. „Със завишен контрол по време на строителството ще бъдат спестени средства, включително, когато то се извършва своевременно и не се налага индексация на цената.“, посочи Георгиев. Той определи публично-частното партньорство като възможен вариант за строежа на пътна инфраструктура.

Според Владимир Георгиев от съществено значение за справяне с водната криза е ефективното сътрудничество между държавата и общините. Той подчерта, че в момента липсата на координация води до сериозни дисбаланси – на места са реализирани водни цикли без реална нужда, докато в други региони, като Плевен, с години не са предприемани необходимите действия. По думите му отговорност носят както държавата, така и местните власти, включително кметове, които не са изготвили своевременно проекти. „Хората искат сега и веднага да им се реши проблемът с водата, а това няма как да се случи, ако всеки работи поотделно.“, заяви Георгиев.