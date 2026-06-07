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Ламбовски: ББР е била използвана за финансиране на политически и икономически кръгове

Ламбовски: ББР е била използвана за финансиране на политически и икономически кръгове

7 Юни, 2026 20:40 601 9

  • ббр-
  • стоян мавродиев-
  • димитър ламбовски

Той призна, че публикуваният преди време запис от среща между него и Стоян Мавродиев е автентичен

Ламбовски: ББР е била използвана за финансиране на политически и икономически кръгове - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Българската банка за развитие е създадена с цел да подпомага малките и средните предприятия чрез отпускане на кредити между 100 хил. и 1 млн. лева, но с течение на времето се е превърнала в инструмент за обслужване на тесни политически и икономически интереси". Това заяви бившият депутат Димитър Ламбовски в предаването „На фокус“ по Нова тв.

Според него в определен период банката е отпуснала близо 1 млрд. лева кредити на ограничен кръг от шест-седем дружества, които по думите му са били свързани с политически среди около Делян Пеевски, Бойко Борисов и Ахмед Доган.

Ламбовски твърди, че бизнесменът Румен Гайтански е бил използван като посредник в схеми, чрез които средства от обществени поръчки са били насочвани към политически кръгове. По думите му в годините около 2018–2020 г. отношенията между основните фигури в тези среди са били изключително близки.

Като пример за кредитополучатели той посочи дружеството „Roadway Construction“, както и други компании, които според него са били част от икономическия кръг около Пеевски. Ламбовски отбеляза, че информацията за обезпеченията и пълния списък на кредитополучателите остава недостъпна заради банковата тайна.

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова подписа искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев

Ролята на Стоян Мавродиев

Според бившия депутат схемите са се разраснали по времето, когато начело на ББР е бил Стоян Мавродиев. „Никакъв управителен съвет и надзорен съвет не са имали решаваща дума. Банката се управляваше изцяло от Мавродиев“, заяви Ламбовски.

По думите му появата на Мавродиев в Сърбия след години пребиваване в чужбина е „изключително интересна“ и може да е свързана с опит за договаряне на споразумение със съдебните власти срещу предоставяне на информация.

За записите с Мавродиев

Ламбовски потвърди, че публикуваният преди време запис от среща между него и Стоян Мавродиев е автентичен. Той обаче подчерта, че по това време не е бил действащ политик, а бизнесмен, който е търсел възможности за финансиране на свои проекти. „Всеки бизнесмен се опитва да защитава интересите си. Самият разговор показваше по-скоро как функционира системата и кои хора могат да получават кредити“, каза той.

Ламбовски призна, че в разговора е обсъждано потенциално финансиране до 5 млн. лева, но определи подобен подход като „погрешна и порочна практика“.

Сделките с имоти в Гърция

Бившият депутат коментира и информацията за продажбата на негови имоти в Гърция на дружество, свързвано с Мавродиев. Той заяви, че формално купувач е било кипърско офшорно дружество, а не самият Мавродиев. Ламбовски отказа да посочи стойността на сделките, но потвърди, че част от плащането е извършено по банков път.

По думите му въпросите за произхода на средствата следва да бъдат изяснявани от компетентните институции.

„Мавродиев беше балансьор между Борисов и Пеевски“

Ламбовски изрази мнение, че Стоян Мавродиев е заемал ключова позиция между различни политически и икономически центрове на влияние. „Мавродиев беше добър балансьор между Пеевски и Борисов. И двамата имаха своите интереси, които той защитаваше чрез ресурса на банката“, каза той.

Според него именно огромният финансов ресурс, с който е разполагала ББР, е превърнал институцията в инструмент за влияние.

Очаквания за развитието на случая

Ламбовски смята, че ако бъде екстрадиран в България, Стоян Мавродиев може да потърси споразумение с прокуратурата срещу свидетелски показания. „Той е неудобно лице за много хора. Вероятно ще търси най-добрия вариант за себе си, включително чрез сътрудничество с разследващите органи“, заяви бившият депутат.

Припомняме, че на 4 юни в Белград задържаха бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на 2 години. У нас той е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лева от Българската банка за развитие. Мавродиев е задържан за срок от 18 дни. Ако за този период българските власти не успеят да подготвят документите за екстрадицията му, арестът може да бъде удължен до 40 дни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търновец

    6 7 Отговор
    Малко факти и всеки може сам да си направи изводи за какви хора гласувахте и на кои дадохте власт? Преди 8 г.в нашия град Велико Търново Австрийски консорциум откри фирма за преработка на дървесина "Кроношпан". В нашия град и в Бургас. В Бургас преди известно време завода им го закриха. В сайта факти ,в големите телевизии и други медии имаше репортажи за протестите на Търновци срещу отровите които бълва този завод.Целия град мирише на лепило и трови населението. Преди 10 г.по време на 2-ия мандат на Борисов със здравен министър Петър Москов за директор на РЗИ Велико Търново е назначена една безработна в момента Евгения Недева -Гечевска. И така никакви мерки срещу отровите на "Кроношпан" въпреки масовите протести. Края на миналата година д-р Костадинов Ангелов избран за депутат от Търновски регион ,зам.председател на НС и председател на здравната комисия в парламента дойде в нашия град и поиска оставката на директорката на РЗИ Евгения Гечевска с мотив за корупция и е пример " за формализма на РЗИ". Г-жа Гечевска отказа да я подаде с мотив че не се поддава на натиск и излезе в болничен. Д-р Ангелов призова министъра на здравеопазването да я уволни незабавно или ще поиска и неговата оставка и увери че ще разследва лекарите които са й дали болничен. Линията на "Кроношпан" беше спряна. И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевск

    Коментиран от #8

    20:41 07.06.2026

  • 2 Търновец

    6 6 Отговор
    И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевски. Как мислите- дали съпруга е платил на радев и копринков да го включат с получените пари от "Кроношпан". Между другото завода им отново работи с пълен капацитет въпреки гнева на търновци и протестите.

    20:41 07.06.2026

  • 3 Помак

    2 0 Отговор
    Отивахме да се къпем с жената остатък че стопли водата но ти ме спря ...евала Ламбовски много си тайл достойнство и аз сам имал такъв момент...

    20:43 07.06.2026

  • 4 До Търновец

    7 7 Отговор
    Досега в историята на България е имало и корупция и кражби ,но толкова крадливо,некадърно и мeрзкo управление е нямало. ЗКПЧ назначен за финансов министър ,корумпирания "пътя на копринката" за началник на кабинета на кayнa мунчо,за месец и 10 дни гепиха милиарди от бюджета и прехвърлиха в лични сметки и вдигнаха дефицита от 3 на 7.4% и ще теглят 3.8 милиарда евро дълг за да платели пенсиите през юли. Оставка крадливи кayни - радев позор - оставка - съд - затвор!

    20:46 07.06.2026

  • 5 Сваляйте разходи бюджетни заплати

    4 1 Отговор
    депутатски с 80%, полицаи с 50% намаляват заплати или с 50% съкращения - на някой да са му върнали вещи от ограбен апартамент или открадната кола-никаква ефективност, учителски с частните им уроци 40%, намаляте пенсии в размер от преди Василев и ТЕЛкове.
    Това са неизработени от икономиката пари. Асен Василев си купи избиратели със заеми, а сега всички ще плащаме чрез увеличени данъци и инфлация, тъпотията да теглиш заеми за текущи разходи. Като теглим чертата сме по-бедни от преди. 15 милиарда лева от падане праг резерви банки, заради Юрошита да се върне на 12%, защото това са пари дадени като кредити, които отново не са изработени от икономика 30 милиарда лв. влязоха само от намаляване праг резерви банки в икономика, при 30 млрд. в обращение преди Юрошит.. Режете пари за въоръжение и всякакви глупости на ЕС. Нямам намерение да ми увеличавате Здравните, заради касата без дъно НЗОК - чудовищно източвана. Нямам намерение да ми увеличавате данък сграда и такса смет, мобилни, ток и вода, заради неизработени заплати, пенсии и ТЕЛК-ове. Разходите са ЧУДОВИЩНИ.
    Какви са тези КОВИД добавки, ковидът мина 2020 НАГЛЕЦИ!

    20:57 07.06.2026

  • 6 хаха

    2 0 Отговор
    Ноу шит Шерлок?

    21:01 07.06.2026

  • 7 Далавера

    2 0 Отговор
    Ти сега ли го разбра бе, "експерте"?

    21:02 07.06.2026

  • 8 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Търновец":

    Я лай още бе Сглобена Тикво Новоначалска и в Ъзраждана!

    ХАХАХА!

    21:03 07.06.2026

  • 9 Браво на

    2 0 Отговор
    другаря дупетат,откри топлата вода

    21:03 07.06.2026

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