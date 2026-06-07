Порой във варненското село Войводино, обявено е частично бедствено положение

Силни валежи предизвикаха наводнение в няколко къщи във варненското село Войводино, община Вълчи дол. Под вода е била и главната улица на населеното място, като вследствие на пороя водата е навлязла в дворове и приземни етажи на 4 къщи, съобщи Нова тв.

В 17 часа Калоян Цветков – кметът на Вълчи дол, който веднага е отишъл във Войводино, обяви частично бедствено положение на територията на цялата община.

Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. На мястото е и екип на пожарната. Няма пострадали и бедстващи хора.

Това е поредното населено място в региона, засегнато от интензивни валежи в последните дни.

На 2 юни бедствието засегна жители на село Медовец в община Дългопол, а само два дни по-късно селото отново беше наводнено от нова приливна вълна. Засегнато беше и село Генерал Колево в община Вълчи дол, където придошлите води доведоха до усложнения, а местният язовир започна да прелива.

На 6 юни властите съобщиха, че в Медовец вече се извършват дейности по разчистване на затлачено дере, както и аварийни ремонти по повреден мост, пострадал от пороите.