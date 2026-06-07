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Порой във варненското село Войводино, обявено е частично бедствено положение

Порой във варненското село Войводино, обявено е частично бедствено положение

7 Юни, 2026 21:10 806 8

  • войводино-
  • порой-
  • частично бедствено положение

Това е поредното населено място в региона, засегнато от интензивни валежи в последните дни

Порой във варненското село Войводино, обявено е частично бедствено положение - 1
Снимка: Областна администрация Варна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Силни валежи предизвикаха наводнение в няколко къщи във варненското село Войводино, община Вълчи дол. Под вода е била и главната улица на населеното място, като вследствие на пороя водата е навлязла в дворове и приземни етажи на 4 къщи, съобщи Нова тв.

В 17 часа Калоян Цветков – кметът на Вълчи дол, който веднага е отишъл във Войводино, обяви частично бедствено положение на територията на цялата община.

Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. На мястото е и екип на пожарната. Няма пострадали и бедстващи хора.

Това е поредното населено място в региона, засегнато от интензивни валежи в последните дни.

На 2 юни бедствието засегна жители на село Медовец в община Дългопол, а само два дни по-късно селото отново беше наводнено от нова приливна вълна. Засегнато беше и село Генерал Колево в община Вълчи дол, където придошлите води доведоха до усложнения, а местният язовир започна да прелива.

На 6 юни властите съобщиха, че в Медовец вече се извършват дейности по разчистване на затлачено дере, както и аварийни ремонти по повреден мост, пострадал от пороите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    2 3 Отговор
    Ако живеят римляни ,нека си тече водата и да наводнява ..бедствието не важи за тях

    Коментиран от #2

    21:22 07.06.2026

  • 2 Не става така

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Ако са римляни те са на социални помощи трябва да им се помага
    Ако са българчета те живеят от събрани капачки няма защо да им помагате те ще съберат още капачки

    21:32 07.06.2026

  • 3 оранжев шломУклоун

    5 2 Отговор
    Продължавайте да призовавате езически водни духове , които искат жертвоприношения пеейки за Бангарангата

    21:33 07.06.2026

  • 4 оня с коня

    2 0 Отговор
    Дъждът е добър за посева.

    21:44 07.06.2026

  • 5 Комунизма не си е отишъл

    3 0 Отговор
    Извенете ,но какво е това съоражение, датиращо от епохата на комунизма? Това едва ли е мост, надминахме фантаситчните филми с тези изостанали села в Северна България!

    21:52 07.06.2026

  • 6 Дедо

    2 1 Отговор
    Да идват във Варна да работят. Седят в тия села ,половината живеят от помощи, другата половина са телкаджии и лични асистенти на на бабите си. По цял ден пият и се карат , междувременно секат горите .

    Коментиран от #8

    22:07 07.06.2026

  • 7 скучно е

    1 0 Отговор
    без ВОДА

    22:18 07.06.2026

  • 8 Добрев

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо":

    От 1 до 7 всички сте Ид....ти. Сигурен съм, че докато седите пред мониторите ако ви изщрака едно АК , (знаете за какво говоря, защото всички сте ходили в казарма), ще станете с 50 см по -високи. Не се подигравайте с нещастието на другите.

    22:36 07.06.2026

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