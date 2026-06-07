Порой във варненското село Войводино, обявено е частично бедствено положение

Силни валежи предизвикаха наводнение в няколко къщи във варненското село Войводино, община Вълчи дол. Под вода е била и главната улица на населеното място, като вследствие на пороя водата е навлязла в дворове и приземни етажи на 4 къщи, съобщи Нова тв.
В 17 часа Калоян Цветков – кметът на Вълчи дол, който веднага е отишъл във Войводино, обяви частично бедствено положение на територията на цялата община.
Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. На мястото е и екип на пожарната. Няма пострадали и бедстващи хора.
Това е поредното населено място в региона, засегнато от интензивни валежи в последните дни.
На 2 юни бедствието засегна жители на село Медовец в община Дългопол, а само два дни по-късно селото отново беше наводнено от нова приливна вълна. Засегнато беше и село Генерал Колево в община Вълчи дол, където придошлите води доведоха до усложнения, а местният язовир започна да прелива.
На 6 юни властите съобщиха, че в Медовец вече се извършват дейности по разчистване на затлачено дере, както и аварийни ремонти по повреден мост, пострадал от пороите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #2
21:22 07.06.2026
2 Не става така
До коментар #1 от "Яшар":Ако са римляни те са на социални помощи трябва да им се помага
Ако са българчета те живеят от събрани капачки няма защо да им помагате те ще съберат още капачки
21:32 07.06.2026
3 оранжев шломУклоун
21:33 07.06.2026
4 оня с коня
21:44 07.06.2026
5 Комунизма не си е отишъл
21:52 07.06.2026
6 Дедо
Коментиран от #8
22:07 07.06.2026
7 скучно е
22:18 07.06.2026
8 Добрев
До коментар #6 от "Дедо":От 1 до 7 всички сте Ид....ти. Сигурен съм, че докато седите пред мониторите ако ви изщрака едно АК , (знаете за какво говоря, защото всички сте ходили в казарма), ще станете с 50 см по -високи. Не се подигравайте с нещастието на другите.
22:36 07.06.2026