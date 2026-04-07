Задържаха златни кюлчета и накити за над 161 000 евро на МП "Капитан Андреево"

Недекларирани 400 грама златни кюлчета и над 830 грама златни накити задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при две отделни проверки на лек автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите, на 03.04.2026 г., на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. В колата, управлявана от С.Д. - нидерландска гражданка, пътували и още двама чужди граждани, от Турция през България за Кралство Нидерландия. Всички те заявили пред митническите служители, че нямат нищо за деклариране.

След анализ на риска автомобилът е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в дамската чанта на С.Д са открити две малки червени на цвят текстилни торбички, като в едната са установени 6 кюлчета, а в другата - 16 гривни, всички от жълт метал. Според извършената от вещо лице експертиза кюлчетата са от 24-каратово злато с тегло 400 грама на стойност 51 860 евро, а гривните- от 22-каратово злато с общо тегло 320,40 грама на стойност 48 060 евро.

Недекларираните златни кюлчета и гривни са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 33-годишната гражданка на Кралство Нидерландия е привлечена към наказателна отговорност за престъпление по чл.242,ал.1, буква „Д“ и по чл.251, ал.2 от Наказателния Кодекс. Спрямо нея е взета мярка за неотклонение "Гаранция в пари" в размер на 3000 евро.

Другият случай, при който са открити недекларирани златни накити, е от 31.03.2026 г. при проверка на автобус с чужда регистрация, в който пътували 18 пътници от Турция през България за Румъния.

Митническите служители извършват лични прегледи на мъж и жена- румънски граждани. Установено е, че в джобовете на якетата им са укрити изделия от жълт метал. Според експертната оценка на вещото лице откритите изделия са 22, 21 и 14-карато злато. В джоба на якето на дамата е установен пакет, увит с прозрачно тиксо, съдържащ 25 златни гривни с общо тегло 256,30 грама на стойност 30 360, 98 евро, а в якето на мъжа – кутия с 261 грама пръстени, медальони, обеци, гривни и колие на обща стойност 31 130,90 евро.

На нарушителите са съставени актове за административно нарушение по Закона за митниците.