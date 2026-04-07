Задържаха златни кюлчета и накити за над 161 000 евро на МП "Капитан Андреево"

7 Април, 2026 14:26 1 231 6

Задържаха златни кюлчета и накити за над 161 000 евро на МП "Капитан Андреево"
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Недекларирани 400 грама златни кюлчета и над 830 грама златни накити задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при две отделни проверки на лек автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите, на 03.04.2026 г., на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. В колата, управлявана от С.Д. - нидерландска гражданка, пътували и още двама чужди граждани, от Турция през България за Кралство Нидерландия. Всички те заявили пред митническите служители, че нямат нищо за деклариране.

След анализ на риска автомобилът е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в дамската чанта на С.Д са открити две малки червени на цвят текстилни торбички, като в едната са установени 6 кюлчета, а в другата - 16 гривни, всички от жълт метал. Според извършената от вещо лице експертиза кюлчетата са от 24-каратово злато с тегло 400 грама на стойност 51 860 евро, а гривните- от 22-каратово злато с общо тегло 320,40 грама на стойност 48 060 евро.

Недекларираните златни кюлчета и гривни са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 33-годишната гражданка на Кралство Нидерландия е привлечена към наказателна отговорност за престъпление по чл.242,ал.1, буква „Д“ и по чл.251, ал.2 от Наказателния Кодекс. Спрямо нея е взета мярка за неотклонение "Гаранция в пари" в размер на 3000 евро.
Другият случай, при който са открити недекларирани златни накити, е от 31.03.2026 г. при проверка на автобус с чужда регистрация, в който пътували 18 пътници от Турция през България за Румъния.

Митническите служители извършват лични прегледи на мъж и жена- румънски граждани. Установено е, че в джобовете на якетата им са укрити изделия от жълт метал. Според експертната оценка на вещото лице откритите изделия са 22, 21 и 14-карато злато. В джоба на якето на дамата е установен пакет, увит с прозрачно тиксо, съдържащ 25 златни гривни с общо тегло 256,30 грама на стойност 30 360, 98 евро, а в якето на мъжа – кутия с 261 грама пръстени, медальони, обеци, гривни и колие на обща стойност 31 130,90 евро.
На нарушителите са съставени актове за административно нарушение по Закона за митниците.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бандит методиев борисов-яшаров

    10 1 Отговор
    кюлчетата се изгубиха при транспортирането

    14:30 07.04.2026

  • 2 Васил

    4 0 Отговор
    Всичко се знае кой какво носи няма скрито покрито просто не си е платил на правилните хора.

    14:49 07.04.2026

  • 3 И какво му е престъпното

    5 0 Отговор
    да си купиш злато от Турция , да си го пуснеш в джоба и да си го носиш към вас?

    Коментиран от #4

    15:00 07.04.2026

  • 4 Има значение

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "И какво му е престъпното":

    В ЕС можеш да си го носиш навсякъде и не се изисква да се декларира. Външна граница като тая с Турция, попълваш митническа декларация и пак си пътуваш. Интересно защо ако не е менте, не са го декларирали. Вероятно от незнание.

    15:35 07.04.2026

  • 5 Тома

    5 1 Отговор
    Такива кюлчета съм виждал само на бати Бойко тиквата в чекмеджето

    15:59 07.04.2026

  • 6 Росито

    4 1 Отговор
    Агент Буда, Бабата, Бойко Борисов, Тиквата ги
    прави дарение на Ердоган за изборите на 19.04.
    Язък за момчето, изгоре момата! Пак назад Буда!

    16:04 07.04.2026

