Мълния уби десетки крави и телета край Калофер

Около 30 крави и телета са загинали, след като мълния е ударила стадо в местността "Старчовец" край Калофер, съобщи БНТ.

По първоначална информация животните са били събрани под дърво по време на буря, когато гръмът е поразил мястото.

Инцидентът е причинил сериозни щети на стопаните и е сред най-тежките подобни случаи в района.

Местността "Старчовец" се намира в Калоферския балкан, на около 7 километра северно от Калофер, извън територията на Национален парк "Централен Балкан". Районът е известен като пасищна зона, използвана от местни животновъди.

Преди дни мълния уби 35-годишен строителен работник край Кресна и рани други двама по време на гръмотевична буря. Инцидентът е станал около 10:30 ч. тази сутрин.

Мъжете са служители в пътностроителната фирма, изграждаща обходния път.

Падналата мълния оставя безжизнен на земята 35-годишния мъж, който е от кресненското село Сливница.

Другите двама работници, които ударната вълна блъска на земята, бяха закарани за преглед в Спешен център – Симитли.

Според очевидци мълнията пада, след като дъждът е спрял и мъжете са излезли, за да продължат работата си.