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Мълния уби десетки крави и телета край Калофер

Мълния уби десетки крави и телета край Калофер

7 Юни, 2026 16:20 1 600 11

  • мълния-
  • телета-
  • старчовец

Животните са били събрани под дърво

Мълния уби десетки крави и телета край Калофер - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Около 30 крави и телета са загинали, след като мълния е ударила стадо в местността "Старчовец" край Калофер, съобщи БНТ.

По първоначална информация животните са били събрани под дърво по време на буря, когато гръмът е поразил мястото.

Инцидентът е причинил сериозни щети на стопаните и е сред най-тежките подобни случаи в района.

Местността "Старчовец" се намира в Калоферския балкан, на около 7 километра северно от Калофер, извън територията на Национален парк "Централен Балкан". Районът е известен като пасищна зона, използвана от местни животновъди.

Преди дни мълния уби 35-годишен строителен работник край Кресна и рани други двама по време на гръмотевична буря. Инцидентът е станал около 10:30 ч. тази сутрин.

Мъжете са служители в пътностроителната фирма, изграждаща обходния път.

Падналата мълния оставя безжизнен на земята 35-годишния мъж, който е от кресненското село Сливница.

Другите двама работници, които ударната вълна блъска на земята, бяха закарани за преглед в Спешен център – Симитли.

Според очевидци мълнията пада, след като дъждът е спрял и мъжете са излезли, за да продължат работата си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 калашниците

    1 7 Отговор
    ша има пружоли

    16:32 07.06.2026

  • 2 когато гръмът е поразил мястото

    3 1 Отговор
    когато гръмът е поразил мястото на неграмотност при писарки
    или
    когато светкавицата е поразила стадото
    а мястото е "оцеляло"

    16:50 07.06.2026

  • 3 Смърфиета

    5 1 Отговор
    Жалко, че вместо крави и телета, мълнията не е утрепала Кмета на Карлово и с него общинарите, а колкото до пмчорите от Симитли, по една патка одзат ги е дигнала на крака да се напият след това в Хотел-Механа "При Кмето" на ул. "Асвалтирана" №1

    16:51 07.06.2026

  • 4 Арни

    4 1 Отговор
    Много трябва да е гръмяло, много гръмежи е имало и гръмът убил животните. Много неграмотно.

    17:01 07.06.2026

  • 5 ЧОВЕК

    4 0 Отговор
    Няма ли медия, която да напише, че самолетите-цистерни на САЩ са напуснали летище Васил Левски и въздушното пространство на България?

    17:05 07.06.2026

  • 6 Значи !

    3 1 Отговор
    Трябва да Има !

    И Лекции !

    За Кравари !

    И Овчари !

    Освен За !

    Депутати !

    И Министри !

    17:08 07.06.2026

  • 7 Ааа

    0 0 Отговор
    То мокрото от дъжда дърво действа като антена, като гръмоотвод, много хитро, че са ги скрили говедата под дървото :)

    17:15 07.06.2026

  • 8 Иван

    2 1 Отговор
    Няма страшно има 30-40 годишно замразено месо с тонове също и с изтекла годност няма проблем

    17:15 07.06.2026

  • 9 иво

    0 0 Отговор
    Правило номер едно по време на буря - НИКОГА, НИКОГА не се седи под дърво. Научили са го по трудният начин.

    17:30 07.06.2026

  • 10 Никой

    0 0 Отговор
    Те пък веднага излезли - но това е и трагедия всъщност.

    Хората са принудени да работят в нечовешки условия, крещи им се отвсякъде.

    17:35 07.06.2026

  • 11 Горски Пътник

    0 0 Отговор
    В планината има много дървета!

    17:39 07.06.2026

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