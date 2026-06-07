Мълния уби десетки крави и телета край Калофер

Около 30 крави и телета са загинали, след като мълния е ударила стадо в местността "Старчовец" край Калофер, съобщи БНТ.
По първоначална информация животните са били събрани под дърво по време на буря, когато гръмът е поразил мястото.
Инцидентът е причинил сериозни щети на стопаните и е сред най-тежките подобни случаи в района.
Местността "Старчовец" се намира в Калоферския балкан, на около 7 километра северно от Калофер, извън територията на Национален парк "Централен Балкан". Районът е известен като пасищна зона, използвана от местни животновъди.
Преди дни мълния уби 35-годишен строителен работник край Кресна и рани други двама по време на гръмотевична буря. Инцидентът е станал около 10:30 ч. тази сутрин.
Мъжете са служители в пътностроителната фирма, изграждаща обходния път.
Падналата мълния оставя безжизнен на земята 35-годишния мъж, който е от кресненското село Сливница.
Другите двама работници, които ударната вълна блъска на земята, бяха закарани за преглед в Спешен център – Симитли.
Според очевидци мълнията пада, след като дъждът е спрял и мъжете са излезли, за да продължат работата си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 калашниците
16:32 07.06.2026
2 когато гръмът е поразил мястото
или
когато светкавицата е поразила стадото
а мястото е "оцеляло"
16:50 07.06.2026
3 Смърфиета
16:51 07.06.2026
4 Арни
17:01 07.06.2026
5 ЧОВЕК
17:05 07.06.2026
6 Значи !
И Лекции !
За Кравари !
И Овчари !
Освен За !
Депутати !
И Министри !
17:08 07.06.2026
7 Ааа
17:15 07.06.2026
8 Иван
17:15 07.06.2026
9 иво
17:30 07.06.2026
10 Никой
Хората са принудени да работят в нечовешки условия, крещи им се отвсякъде.
17:35 07.06.2026
11 Горски Пътник
17:39 07.06.2026