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Клисурски: Липсва визия какъв бюджетен дефицит ще представи новото правителство

Клисурски: Липсва визия какъв бюджетен дефицит ще представи новото правителство

7 Юни, 2026 16:45 689 31

  • георги клисурски-
  • ек-
  • дефицит

Ако искат да запазят 50% увеличение на заплатите в МВР, отбрана и прокуратура, би било трудно да намалят дефицита, каза бившият служебен министър

Клисурски: Липсва визия какъв бюджетен дефицит ще представи новото правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Моето виждане като служебен министър беше, че няма да изземвам правото на новото мнозинство да представи своята визия за бюджета за 2026 г. и 2027-ма. Това каза пред БНР Георги Клисурски, министър на финансите в служебния кабинет на Андрей Гюров и настоящ зам.-кмет на Столична община, след като вицепремиерът Гълъб Донев обясни, че служебното правителство не е изпратило на ЕК необходимата информация.

"Не е вярно, че не сме изпратили. Всеки български гражданин може да провери. На 29 април Министерският съвет на Андрей Гюров приема решение с точния текст на доклада, който трябваше да бъде изпратен на ЕК в срок до 30 април. Изпратихме по приетото решение на МС Доклад по напредъка за националния фискално-структурен план на България. Това е 4-годишна визия за бюджета на страната. Трябваше да подадем данни за 2024 г., 2025 г., 2026 г. и 2027 г. За 24-та и 25-та подадохме историческите данни. За 26-та и 27-ма трябваше да се даде прогноза за бюджетния дефицит или излишък на България.

На 30 април – 11 дни след изборите, на които имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било проява на недемократичност служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещето правителство. Ние комуникирахме с ЕК, че ще имаме ново управление и не искаме да изземваме тяхното право да съставят своя бюджет и да дадат прогноза".

Виждам липса на визия от новото правителство какъв бюджетен дефицит ще представи, заяви още той в предаването "Неделя 150".

"За 2026 и 2027-ма не сме посочили конкретни числа. Ако знаех, че прогнозата на господин Донев е 7.4 %, това щеше да ми се стори несериозно. Също не бих го изпратил.

Въпросът не е към какво върви ЕК, а към какво върви българското правителство. То би трябвало да представи на Брюксел своята нова визия и да я защити.

Част от твърденията на господин Донев са верни. Още от 2025 г. с този бюджет се изтегли 20 млрд. дълг, когато бяха необходими само десет. Това е първият фискален проблем. След това имаше сключени договори в АПИ за няколко милиарда, за които е фактурирано огромно количество работа само за първата година от 4-годишния срок на договора. Въпросът е да се плаща ли това, или трябва да има някакъв вид ревизия.

По тези проблемни договори, които съществуват в държавата, най-каналният път е финансова инспекция, а след това внасяне на доказателства към прокуратурата, ако има съмнения за тежки нарушения.

На първо място трябва да се предприемат мерки, за да се орежат тези разходи, които са ненужни и незаконосъобразни. От друга страна, да видим как стоят нещата в приходната част. Оставяме събираемост с над 10% по-висока от миналата година. Близо 1.5 млрд. евро върнахме от ББР към държавния бюджет. Тези средства ще бъдат ли ползвани, или ще се връщат на ББР?"

Бих препоръчал да се изготви бюджет с 3% дефицит, което е и изискване на Закона за публичните финанси, каза бившият служебен министър.

"Трябва да се започне от най-големите разходни пера и да се намаляват ненужните разходи там. Първо заплатите на администрацията. Ако искат да запазят 50% увеличение на заплатите в МВР, отбрана и прокуратура, би било трудно да намалят дефицита.

В социалната система има плащания, които са за стотици милиони евро. Някои, от които се източват. Ако тези течове се спрат, може да има намаляване на дефицита със стотици милиони.

Над 100 милиона евро могат да се спестят, ако всички болници провеждат търгове с публичен ресурс". Клисурски коментира възможността и в София да има казуси, сходни на този в "Баба Алино".

"Надявам се, че не. Въпреки че сме имали подобни примери, макар и в много по-малък мащаб". Като такъв той посочи събарянето на незаконното строителство на Румен Гайтански на язовир "Искър".

"Сега имаме подобен казус с автокъща "Капитолия". В парк е, не е предвидено да има такива постройки. Тече поредната дълга съдебна сага, която е на финала си. Естествено, ще бъде отсъдено в полза на Столична община, тъй като ние защитаваме обществения интерес. Още едно такова незаконно строителство ще бъде премахнато".

Връщането в обществена полза на къпалнята "Мария Луиза", която е в сърцето на Борисовата градина, също е сред приоритетите на Столична община, посочи зам.- кметът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ

    9 10 Отговор
    Да се знае от всички тук,колкото и да сте малко! 2/3 от коментарите в подкрепа на мунчо кayна боташа са публикувани от дежурния на смяна който е на минимална работна заплата и получава скромен хонорар да пише хвалебствени коментари за мунчо кayна и да манипулира оценките. Това се случва не винаги ,но предимно в почивните дни. Според аналитичните броячи Гемиус и Алекса посещаемостта в сайта факти е сведена до минимум и намалява всеки ден. Забележете как като дежурния който е с нисък социален и финансов статус напише коментара за мунчо и за 4 секунди си дава 10- на положителни оценки. ДА СЕ ЗНАЕ!

    Коментиран от #8, #15, #16

    16:48 07.06.2026

  • 2 Липсва

    9 3 Отговор
    каквато и да била визия за всичко. Тотален провал....

    16:49 07.06.2026

  • 3 ЖЪЛТОПАВЕТНИКА

    8 7 Отговор
    Е природно зло. Трябва да се изолира, а не да се пуска по медиите.

    16:51 07.06.2026

  • 4 Теменужка Петкова бивш финансов

    8 6 Отговор
    Министър - Управляващите наследиха 3% дефицит и за месец и половина го превърнаха в 7.4% . Това означава че много милиарди са прехвърлени от държавния бюджет в лични сметки. Те ощетяват не държавата а всички обикновени хора и граждани.

    Коментиран от #18

    16:52 07.06.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 7 Отговор
    РАДЕВ ЗА МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА ВЪРНА БЪЛГАРИЯ В КАМЕННАТА ЕРА:(((

    ГРАБЕЖ ЗАЕДНО С ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ :((((

    ДАНО ИЗБЯГА ПО СКОРО С ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ :(((

    ЗАЩОТО ЗИМАТА ЩЕ Е PAЗЧЛEHEH НА ЧАСТИ И РАЗНАСЯН ПО АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ:))))

    Коментиран от #11

    16:53 07.06.2026

  • 6 Пич

    11 3 Отговор
    Дъртият комунист въобще не е в час !!! Сега..... прецизните цербери на ЕС ли не могат да смятат, като казаха, че дефицита е 4,1%, или Гълъб не може да смята...?!

    16:53 07.06.2026

  • 7 Така де

    9 4 Отговор
    Новото правителство - лъжи, некомпетентност и пълна безпомощност.

    16:54 07.06.2026

  • 8 1/3 от кого?

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":

    от петроханската секта ли?

    16:55 07.06.2026

  • 9 Бившият финансов министър Клисурски

    10 0 Отговор
    Е прав че ако не намалят несправедливо високите заплати в МВР дефицита отива още нагоре и страната изпада в хипер инфлация -
    Делян Пеевски до кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. След като полицаи го изведоха с белезници,Пеевски заяви че неговите депутати, тези на ГЕРБ,ИТН и БСП са гласували огромни заплати на МВР а те се отблагодаряват като слагат белезници на Ерол Мюмюн.

    Коментиран от #17

    16:55 07.06.2026

  • 10 Държавен чиновник

    3 3 Отговор
    36 години, ядохме, пихме и се веселихме!
    Келнера дойде за сметката!

    Коментиран от #13, #14

    16:55 07.06.2026

  • 11 Така е

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    То все е било некомпетентен премиер като Радев, но чак пък толкоз.

    16:56 07.06.2026

  • 12 Българин

    11 3 Отговор
    Абе гълъба си иска 7%! И преди 5 години беше така, и сега е така. Докато той е министър, все ще сме над 7%. Той си е способен, може и до 27% да го докара!

    16:58 07.06.2026

  • 13 Държавната администрация

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Държавен чиновник":

    Джоби се, пак ти ще я плащаш!

    16:58 07.06.2026

  • 14 Питам

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Държавен чиновник":

    Радев ли е келнерът? Ми той не умее да пише. Пълна мъгла му е управлението. Той дори царят беше по в час!

    16:59 07.06.2026

  • 15 Солджъра от ДБ

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":

    Затова ли взе 131 депутата на изборите. Иначе факти.бг са кенефи и лъжат точно обратно в полза на ДБ

    17:00 07.06.2026

  • 16 Наблюдател

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":

    Да,сега дежурния като разбра че е разкрит и установен я кара по скромно и си даде само 2 оценки на коментара ти хахаха...😂🤣😅😆 мунчовци крадливиии

    Коментиран от #28

    17:01 07.06.2026

  • 17 име

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Бившият финансов министър Клисурски":

    Радевите олигарси откраднаха 4,3 млрд.евро за 1 месец и дефицита скочи от 3 на 7.4%. Преди тях правителството на Желязков с гласовете на ГЕРБ,БСП,ИТН и Пеевски гласуваха 70% увеличение на заплатите на полиция,военни, ДАНС и 50% на администрацията. Кога ще вземете мерки Радев? Само ПП/ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов написа и постна снимките на всички народни представители от ПП/ДБ - Запомнете тези хора. Те са против увеличението на заплатите на Българските полицаи със 70%......
    Радев трябва да бъде изритан и съден.

    17:02 07.06.2026

  • 18 Факт

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Теменужка Петкова бивш финансов":

    мунчо кayнoв боташов е не само обречен. мунчо чорапа е приключен. Сдружението "Национално обединение" вчера призова за масови протести за изритване на мунчо крадецов боташов. Над 45 хиляди досега са подкрепили призива. Лидера на партия МЕЧ също призова за помитане на кayнa. Над 55 хиляди са подкрепили неговия призив. Миналия ден мунчо заедно с демерджиев трябваше да присъства на среща в РДВР -Велико Търново и до магистралата София -Варна срещу военното у-ще стотици предимно младежи чакаха кayнa с транспаранти - Радев не си желан и Радев чао чао чао ( мога да публикувам снимки) и в града влезе само демерджиев по заобиколен път. Под публикациите на много групи призоваващи за протести са се включили представители на ДБ с призив да не се протестира все още защото ще е повод за мунчо да избяга с откраднатите 4.2 млрд.само през месец май които раздаде на близкия си кръг олигарси. Гражданите отговарят че дотогава страната ще е опоскана от тези термити но от ДБ отговарят че народа трябва да изпие горчивата чаша до дъно защото точно това заслужава...

    17:03 07.06.2026

  • 19 Прави сте всички

    7 5 Отговор
    Оказа се че бюджетния дефицит на страната ни е 7.4% от БВП според министър Гълъб Донев! През месец март е 2.5%, началото на април 2.9% а вече е 7.4%. Според данни на международни финансови институции и рейтингови агенции само през месец май тази година са изнесени и "опоскани" 4,2 млрд.евро. Запознати в социалните мрежи коментират че са преведени към олигарси спонсори на кампанията на мунчо и към офшорни компании в чужбина. Зимата държавата България изпада в неплатежоспособност ,обезценяване на спестяванията на гражданите и галопираща хипер инфлация. И последно- колкото и нискоинтелигентен да е Българския народ ,не си ли направи извод поне по физиономията на мунчо кayна приличащ на тракторист в ТКЗС от 70-те години на миналия век!

    Коментиран от #23

    17:05 07.06.2026

  • 20 ПИТАМ

    5 2 Отговор
    Няма ли медия, която да напише, че самолетите-цистерни на САЩ са напуснали летище Васил Левски и въздушното пространство на България?

    17:10 07.06.2026

  • 21 Точно на тебе да покаже

    3 3 Отговор
    Неразбирач

    17:14 07.06.2026

  • 22 ВЕРНО ЛИ

    4 4 Отговор
    Радев щял да закрива всички НПО-та? БРАВО!

    Коментиран от #24, #26

    17:16 07.06.2026

  • 23 да бе

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Прави сте всички":

    Кога успя РР да открадне 19 милиарда Евро? Само един месец е на власт.
    Евростат обяви 3.5% бюджетен дефицит на България за 2025 година. Смятате ли, че в Евростат работят балъци, които не могат да боравят с цифрите?

    17:19 07.06.2026

  • 24 ужаст

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "ВЕРНО ЛИ":

    Означава ли това, че ще закрие и библиотекарския институт в София? Къде ще носи пельмени митрафонова тогава?

    17:21 07.06.2026

  • 25 2234

    1 3 Отговор
    Затвори си устата.

    17:25 07.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 иис

    6 1 Отговор
    РР е забележителен с това как заличава тези които го издигнаха за президент. Корни вече изпищя на умряло. Да не споменавам много защото ИИ ще ме блокира. Нека пожелаем и на другите които го обгрижваха при последните избори да споделят съдбата на предходните.

    17:30 07.06.2026

  • 28 Не бе пичага

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Прocто се смени дежурния който даваше 15-20 оценки за кayнa и застъпи друг който не се занимава ..затова положителните оценки за мунчо паднаха до 1-2...

    17:31 07.06.2026

  • 29 Кат Въ Гледам !

    1 1 Отговор
    Каква Беше До Сега !

    Вашата !

    Визията !

    За Бюджета !

    По Добре Да вървите Там !

    Откъдето сте !

    Изпълзяли !

    На тази !

    Земя !

    17:34 07.06.2026

  • 30 О, Боже Румене!

    2 0 Отговор
    Наш Румен превзе държавата и сега не знае какво да прави с нея. Да попита ББ как да постъпи, защото държавата не може да остане без управление продължително време.

    Коментиран от #31

    17:38 07.06.2026

  • 31 избрахте си го

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "О, Боже Румене!":

    сега ще си го търпите 4 години. поне.

    17:41 07.06.2026

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