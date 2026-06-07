Оперират двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе"

След катастрофата с автобус и две коли от гонка, остава сериозно състоянието на част от ранените. Двама от настанените в болница „Света Анна” ще бъдат оперирани утре, за да се стабилизира състоянието им.
Те са били пътници в автобуса, в който се блъсна автомобил.
Във Военномедицинска академия има още трима пострадали, като двама от тях остават в реанимация. Няма непосредствена опасност за живота им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смърфиета
15:43 07.06.2026
2 Основния проблем
И нищо няма да се промени.
15:43 07.06.2026
3 Шофьорът на автобуса е виновен!
Коментиран от #6
15:59 07.06.2026
4 Мирка
Сега, правим онова, от години броим жертвите,по пътищата ДРЕМЕджиев!
Коментиран от #16
15:59 07.06.2026
5 Пламен
Що не отидат в Ботунец да стреснат палестинците?
16:00 07.06.2026
6 Ганя Путинофила
До коментар #3 от "Шофьорът на автобуса е виновен!":Сега ще видиш колко минуса ще ти нацвъкат!
Природата на Ганя е такава, гледа жирафа и вика:
" Нема такова животно"!
16:05 07.06.2026
7 ще го търсите вие тошо
ама сега е демокрация и урсула казва ще търпите, длъжни сте
е търпете тогава това не е първия автобус къде циганин се забива в него със 150км/ч
16:17 07.06.2026
8 Още един малоумник
16:21 07.06.2026
9 Хм…
16:22 07.06.2026
10 Фори
късно отвеждат пасажерите направо и заслужено в РАЯ! АПИ отдавна го знаят!
Бог да ви пази от ръката за РАЯ, АПИ!!!
16:24 07.06.2026
11 Чешки книжки?
16:24 07.06.2026
12 ООрана държава
16:28 07.06.2026
13 Зелко
Както и законите са за всички!
Не само резултати, а и многото закони ДРЕМЕджиев, са трайно по пътищата на България! Не ни трябва война, тя е тук и сега! Виждам и Рундьо, пак за храстите!
На война, като на война! Днес, сега и утре!
16:31 07.06.2026
14 Зелко
Както и законите са за всички!
Не само резултати, а и многото закони ДРЕМЕджиев, са трайно по пътищата на България! Не ни трябва война, тя е тук и сега! Виждам и Рундьо, пак зад храстите, наднича пак и за... свобода!!!До кога, така?
На война, като на война! Днес,утре, сега!!!
16:34 07.06.2026
15 трагедия
16:38 07.06.2026
16 Марко
До коментар #4 от "Мирка":Чакай сега.В тази страна КАТ е репресивен орган.Той не помага.Той пълни джобовете нагоре по веригата и хазната ако изобщо стигне някоя пара до там.Няма абсолютно пътно присъствие около учебни заведения,пазари,струпвани на хора,кина,големи подлези.Няма защото там няма пари.Те са там където има-по храстите или места наречени "хранилки".
16:48 07.06.2026