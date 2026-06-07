Оперират двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе"

След катастрофата с автобус и две коли от гонка, остава сериозно състоянието на част от ранените. Двама от настанените в болница „Света Анна” ще бъдат оперирани утре, за да се стабилизира състоянието им.

Те са били пътници в автобуса, в който се блъсна автомобил.

Във Военномедицинска академия има още трима пострадали, като двама от тях остават в реанимация. Няма непосредствена опасност за живота им.