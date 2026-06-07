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Оперират двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе"

Оперират двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе"

7 Юни, 2026 15:40 1 031 16

  • челопешко шосе-
  • катастрофа-
  • ранени

Трима, настанени в болница, са извън опасност за живота

Оперират двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След катастрофата с автобус и две коли от гонка, остава сериозно състоянието на част от ранените. Двама от настанените в болница „Света Анна” ще бъдат оперирани утре, за да се стабилизира състоянието им.

Те са били пътници в автобуса, в който се блъсна автомобил.

Във Военномедицинска академия има още трима пострадали, като двама от тях остават в реанимация. Няма непосредствена опасност за живота им.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смърфиета

    8 1 Отговор
    Да им премахнат репродуктивните органи, и то не само тестисите и семенниците, но и да ампутират полувият член. Същото ако има счупени крака, ръце и прочее. Сфодниците не заслужават изобщо да са живи.

    15:43 07.06.2026

  • 2 Основния проблем

    8 0 Отговор
    Е, че съществуват мммангусии, които вярват, че могат да карат с чешки? Или никакви книжки. По този начин. Да се саморазправят с шофьора на автобуса, в който са се разбили.
    И нищо няма да се промени.

    15:43 07.06.2026

  • 3 Шофьорът на автобуса е виновен!

    2 13 Отговор
    Прави обратен завой без да даде предимство!

    Коментиран от #6

    15:59 07.06.2026

  • 4 Мирка

    6 0 Отговор
    За 33 годишен, съзнателен професионален стаж по пътищата на България, един единствен път съм получил съдействие от органи на КАТ! Магистрала Тракия, 1996 година! Другото е пълно ежедневие на дране то! Кво праим, сега?
    Сега, правим онова, от години броим жертвите,по пътищата ДРЕМЕджиев!

    Коментиран от #16

    15:59 07.06.2026

  • 5 Пламен

    12 0 Отговор
    Нашите ,,рокери" нали уж са големи мъжлета.
    Що не отидат в Ботунец да стреснат палестинците?

    16:00 07.06.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Шофьорът на автобуса е виновен!":

    Сега ще видиш колко минуса ще ти нацвъкат!
    Природата на Ганя е такава, гледа жирафа и вика:
    " Нема такова животно"!

    16:05 07.06.2026

  • 7 ще го търсите вие тошо

    9 1 Отговор
    като върнете трудовите лагери от ташово време нещата може и малко да се оправят

    ама сега е демокрация и урсула казва ще търпите, длъжни сте

    е търпете тогава това не е първия автобус къде циганин се забива в него със 150км/ч

    16:17 07.06.2026

  • 8 Още един малоумник

    4 0 Отговор
    По това калпаво шосе, ако караш с 150 км, си излетял от него още на първите 100 метра!

    16:21 07.06.2026

  • 9 Хм…

    8 0 Отговор
    Дано няма повече невинни жертви. Но за преуспелите търговци от “етноса” на женска плът, дали не и на едни субстанции, имам едни подозрения. Че като поотмине шумотевицата, ще им подготвят едно споразумение, а после за “добро поведение” ще ги пуснат след година, две. Те пари имат достатъчно. И после отново същото.

    16:22 07.06.2026

  • 10 Фори

    4 0 Отговор
    Многото надпревари с коне, магарета, катъри, мустанги, както и мулета, рано или
    късно отвеждат пасажерите направо и заслужено в РАЯ! АПИ отдавна го знаят!
    Бог да ви пази от ръката за РАЯ, АПИ!!!

    16:24 07.06.2026

  • 11 Чешки книжки?

    5 0 Отговор
    За една торба чешки крони.

    16:24 07.06.2026

  • 12 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Летящите м@ймYни добре ли са?

    16:28 07.06.2026

  • 13 Зелко

    2 0 Отговор
    Дремеджиев, очерта пътя, когато държавата работи, резултатите са налице!
    Както и законите са за всички!
    Не само резултати, а и многото закони ДРЕМЕджиев, са трайно по пътищата на България! Не ни трябва война, тя е тук и сега! Виждам и Рундьо, пак за храстите!
    На война, като на война! Днес, сега и утре!

    16:31 07.06.2026

  • 14 Зелко

    3 0 Отговор
    Дремеджиев, очерта пътя, когато държавата работи, резултатите са налице!
    Както и законите са за всички!
    Не само резултати, а и многото закони ДРЕМЕджиев, са трайно по пътищата на България! Не ни трябва война, тя е тук и сега! Виждам и Рундьо, пак зад храстите, наднича пак и за... свобода!!!До кога, така?
    На война, като на война! Днес,утре, сега!!!

    16:34 07.06.2026

  • 15 трагедия

    2 0 Отговор
    От едно безумие до къде се стига.Оживелите никога няма да забравят преживения ужас.Някои ще останат инвалиди.Пречупени човешки съдби,мечти.Всеки ден здравната каса се източва от индивиди които нямат здравна осигуровка или застраховка.Поради това в други държави е криминализирано!Навсякъде искат номера на здравната осигуровка.Нямаш ли нещата отиват на зле.

    16:38 07.06.2026

  • 16 Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мирка":

    Чакай сега.В тази страна КАТ е репресивен орган.Той не помага.Той пълни джобовете нагоре по веригата и хазната ако изобщо стигне някоя пара до там.Няма абсолютно пътно присъствие около учебни заведения,пазари,струпвани на хора,кина,големи подлези.Няма защото там няма пари.Те са там където има-по храстите или места наречени "хранилки".

    16:48 07.06.2026

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