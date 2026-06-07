Верижна катастрофа затвори пътя София-Варна

Верижна катастрофа затвори главния път София – Варна в района на Лясковец. Инцидентът е станал около 12:30 часа и е между три леки автомобила.

По първоначална информация няма жертви или тежко пострадали.

Заради произшествието движението в района е временно ограничено и се пренасочва по обходен маршрут през село Козаревец.

На място се извършват огледи, а причините за катастрофата се изясняват.