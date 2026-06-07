Верижна катастрофа затвори пътя София-Варна

Верижна катастрофа затвори главния път София – Варна в района на Лясковец. Инцидентът е станал около 12:30 часа и е между три леки автомобила.
По първоначална информация няма жертви или тежко пострадали.
Заради произшествието движението в района е временно ограничено и се пренасочва по обходен маршрут през село Козаревец.
На място се извършват огледи, а причините за катастрофата се изясняват.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доротея
Коментиран от #3
15:26 07.06.2026
2 БГ ПУЯК
15:29 07.06.2026
3 Аламбряж
До коментар #1 от "Доротея":Я виж шенкела там ли е
15:38 07.06.2026
4 Иван
15:38 07.06.2026