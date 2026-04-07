Важните новини във ФАКТИ на 07.04.2026 г.

Трайков: ПАВЕЦ „Чаира“ гарантира, че при срив може да захрани собственото производство на АЕЦ „Козлодуй“

Два от четирите хидроагрегата на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) „Чаира“ работят и това е важно за електроенергийната ни система. Ползите са не само производството на електроенергия, но и това, че служи като балансираща мощност. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на инспекция на функционалността на хидроагрегат 3 ПАВЕЦ „Чаира“ след завършване на ремонта на съоръжението и провеждането на финалните предпускови и пускови изпитвания.

Експерт: Рекордният бюджетен дефицит и поскъпването на горивата поставят българската икономика под сериозен натиск

Рекордният бюджетен дефицит и поскъпването на горивата поставят българската икономика под сериозен натиск, предупреди пред "Евронюз" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Той обясни, че дефицитът за март в размер на 1,5 млрд. евро означава, че разходите значително изпреварват приходите – нетипична ситуация за началото на годината. „Обикновено в началото на годината бюджетът е балансиран, а сега виждаме обратното“, посочи Иванов. По думите му основните причини са увеличените разходи за заплати, пенсии и социални плащания, както и активното разплащане по проекти, което допълнително натоварва бюджета. Той предупреди, че ако тази тенденция се запази, страната може да завърши годината с дефицит до 8–9% от БВП.

Надежда Йорданова: Нашата цел е да бъдем политически инструмент на заявките на протеста през декември

Това, което се случи през декември миналата година е, че стотици хиляди български граждани излязоха и изхвърлиха Борисов и Пеевски от властта. Гласът на площада беше много ясен - не на кражбите, справедливост и „Сарафов вън”. Нашата цел е да бъдем политически инструмент на заявките на протеста. Затова се борим за всеки глас и за доверието на максимално много хора, които да ни позволят да реализираме по-силна България. Това каза в студиото на „Пресечна точка” Надежда Йорданова, която е водач на листата на ПП-ДБ в 19-ти МИР-Русе.

Любомир Дацов: Икономиката на България отива към стагфлация

Ако енергийната криза от Персийския залив продължи да се задълбочава, българската икономика е застрашена от стагфлация. Това заяви членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов, цитиран от БНР. Неговият коментар идва на фона на безпрецедентен глобален шок в доставките на петрол и газ, предизвикан от ескалиращия военен конфликт в Близкия изток, който блокира ключови търговски маршрути през Ормузкия проток.

Конституционният съд отхвърли искането на Апелативен съд-Варна, свързано с и. ф. главен прокурор

Конституционният съд отхвърли искането на съдебен състав на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, съобщиха от пресцентъра на съда. В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Решението е подписано със становище от съдиите Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков. Решението беше докладвано от съдия Янаки Стоилов, уточни БТА.

Превозвачите искат спешни мерки и държавна подкрепа

Транспортният бранш е в протестна готовност, като превозвачите настояват за спешни мерки заради високите цени на горивата. Те искат финансова подкрепа от държавата и данъчни облекчения. Междувременно приключи срещата с ресорния министър, на която бяха обсъдени основните проблеми в сектора.

Любомир Кючуков: Техеран ни смята за участник във войната

България се превръща в неволен участник във войната между Съединените щати и Иран заради присъствието на американски военни самолети на наша територия. За това предупреди бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток и изтичащия ултиматум на американския президент Доналд Тръмп към Техеран.

Фандъкова: Ако управляваш самостоятелно, можеш да изпълняваш своята програма, но нямаш с кого да се оправдаваш

В условията на фрагментиран политически пейзаж и чести избори, темата за коалиционното управление отново излиза на преден план. Според социологическите данни и резултатите от последните избори, България вероятно ще продължи да бъде управлявана чрез коалиции.

Яйцето от 60 стотинки скочи на 60 евроцента

С наближаването на Великден цените на яйцата в България отбелязват драстичен скок, като за една година те са поскъпнали почти двойно. Докато през миналия празничен сезон бройката се е търгувала между 30 и 35 стотинки, днес потребителите плащат от 35 до 60 евроцента за същото количество.

Откриха вещи на изчезналата жена от село Ръжена, но от нея няма следа

Продължава издирването на изчезналата жена от село Ръжена. Доброволци са открили бастуна и едната ѝ чехла в кална нива извън селото.

Ивайло Мирчев: Какво всъщност казва Радев при Карбовски?

Таван на надценките на горивата има, макар и неформално, смята служебният енергиен министър

Според служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков таван на надценката на горивата има, макар и да е неформално, защото всеки ден Националната агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите следят надценките.

Опасно силен вятър в цяла България утре

Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН обявиха жълт код в цяла България за опасно силен вятър. Той е в сила за сряда.

Ученици в цялата страна се включват в инициативи за годишнината от Априлското въстание

С разнообразни инициативи като исторически възстановки, литературно-музикални програми, ученически конкурси, изложби, викторини и открити уроци ученици от цялата страна ще отбележат 150-годишнината от Априлското въстание.

Над 190 000 коли се очаква да излязат от София преди Великден

В дните преди Великден се прогнозира засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 191 000 пътни превозни средства да излязат от столицата. През миналата година са били около 185 000 бр. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Асен Василев на срещата с КНСБ: Трябва да има по-малко министерства, трябва ни и широк антикризисен пакет

КНСБ проведе среща с "Продължаваме промяната" като част от започналите дискусии с основни политически партии, участващи в предстоящите предсрочни избори за Народно събрание.

Задържаха златни кюлчета и накити за над 161 000 евро на МП "Капитан Андреево"

Недекларирани 400 грама златни кюлчета и над 830 грама златни накити задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при две отделни проверки на лек автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция.