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Катастрофата на "Челопешко шосе": Хора от квартала пречели и викали по шофьора на автобуса

Катастрофата на "Челопешко шосе": Хора от квартала пречели и викали по шофьора на автобуса

7 Юни, 2026 17:10 1 170 14

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  • челопешко шосе-
  • благой благоев-
  • данаил влахов

Данаил Влахов от „Пожарна безопасност и защита на населението“ посочва, че екипите са започнали гасене, а паралелно с това е започнала и евакуацията на хората

Катастрофата на "Челопешко шосе": Хора от квартала пречели и викали по шофьора на автобуса - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Смъртоносната гонка в София, отнела живота на четирима, поставя нови въпроси около инцидента. Пожарникарите, които са били първи на мястото на катастрофата на „Челопешко шосе“, разказват за действията си след удара.

„Дежурството си вървеше съвсем нормално, докато не чухме силен удар. Нещо необичайно за района. Погледнахме се всичките колеги един друг. Разбрахме, че има нещо. Излязохме от пожарната и видяхме в далечината преобърнат автобус на градския транспорт. Веднага се качихме в пожарния автомобил и тръгнахме към произшествието“, разказва Благой Благоев от „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По думите му, когато екипът пристига, в автобуса вече има пожар, а около него – ранени хора.

„Отидохме на място – какво да видим? В автобуса вече гори – около него ранени хора. Толкова тежко, че не можеха сами да се евакуират“, казва Благой Благоев.

Данаил Влахов от „Пожарна безопасност и защита на населението“ посочва, че екипите са започнали гасене, а паралелно с това е започнала и евакуацията на хората.

„Започнахме гасене. През това време колегата започна да евакуира хората, които се изтеглиха от мястото на пожара към задния сектор на автобуса. След като загасихме пожара, от задния сектор започнахме да изваждаме останалите хора, които бяха с тежки наранявания – счупени крака, ръце“, казва Данаил Влахов.

„Трябваше да ги изтеглим през люковете на автобуса. Автобусът беше на една страна. Нямаше друг вариант“, допълва той.

Според Благой Благоев е имало голяма опасност, ако пожарът не бъде овладян веднага.

„Имаше голяма опасност, ако не бяхме започнали веднага да гасим автомобила, да се запали и автобусът. Той е на газ. Един от нашите колеги, докато ние вадим пострадалите, изключва ключ-масата на автобуса. Спира тока в него“, казва той.

Благоев разказва и за състоянието на шофьора след инцидента.

„Шофьорът беше в шок от ситуацията. Той назад не е знаел колко хора и какво има. Това, което му е минало в мисълта като един нормален и обикновен чове , и знае, че има пострадали – чупи предния джам, излиза, самоевакуира се. Помогнал е на две жени – едната по-млада и една по-възрастна“, казва Благой Благоев.

Данаил Влахов посочва, че на мястото е имало много хора от квартала.

„Имаше много зрители от квартала. Те повече пречеха, отколкото помагаха. Агресираха, викаха, караха се, обиждаха шофьора“, казва той.

На въпрос дали са помогнали на шофьора, Влахов отговаря: „Той, шофьорът, беше около нас, за да е далеч от тях“.

„Да, няколко пъти. Забележки правих, че пречат на нас и линейките. Те си викат и си крещят“, казва още Данаил Влахов.

„Призвание – част от живота. И в нас има този страх, но екипната работа, адреналинът и това, че някой ни чака да му помогнем, ни карат да бъдем смели и спокойни“, споделя Благой Благоев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    17 1 Отговор
    РодЪтЪ иде на помощ

    17:12 07.06.2026

  • 2 Гост

    30 2 Отговор
    Не трябва ли всички тези да бъдат арестувани... А се хвалите че сте затворили Белени, защо те са точно за там...

    17:12 07.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    30 1 Отговор
    Бандата на Калашниците от Ботунец беше арестувана в началото на май но Ицо Папата заповяда на полицията да ги пуснат.И ето какво направиха.

    Коментиран от #4

    17:12 07.06.2026

  • 4 Гост

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Те са под протекцията на полицията МВР и ДАНС, това са специални сътрудници и нищо няма да им направите.

    17:13 07.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Радев да награди пожарникарите.

    17:13 07.06.2026

  • 6 123

    32 0 Отговор
    Всички видяхме как циганите бягат към местопроизшествието, а то се оказа, че искали да бият шофьора и да спасяват мургавите изроди от колите!

    17:16 07.06.2026

  • 7 Никой

    5 14 Отговор
    Защо да ги награждава Радев . Това е работата на пожарникарите за която взимат заплата . Изкривената логика за това ,че си вършиш работата награда . Доктора дето изражда родилка , награда.Лелката от държавното ,че ти дала документ , награда. Мин. на МВР ако иска да си раздава плакети .

    Коментиран от #11

    17:20 07.06.2026

  • 8 Дзак

    9 1 Отговор
    Трябвало да изключи контакта. Случайност, че катастрофата става до пожарната. Добре са се справили.

    17:22 07.06.2026

  • 9 ИНДИАНЦИТЕ

    17 0 Отговор
    Са превзели софийските села.

    17:23 07.06.2026

  • 10 Фикри

    6 0 Отговор
    Е, това хора ли са ?

    17:30 07.06.2026

  • 11 Да Награди !

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Всичките От Парламента !

    Че са Създали Толкова работа !

    За Нас !

    17:31 07.06.2026

  • 12 хулио фишер

    2 0 Отговор
    щом не са ги замеряли с камъни , па бива

    17:34 07.06.2026

  • 13 При плосък данък 10% честните частници

    0 0 Отговор
    Си купуват скъпи коли щото не са обложени 40% и се чудят къде да си харчат парите

    17:41 07.06.2026

  • 14 ДО КОГА?

    0 0 Отговор
    По цял свят стават катастрофи. Всякакви.Но да пречиш на спасители - само тотално извртн-и мозъци могат да го правят. Хора могат живи да изгорят, а те пречат. Това израз на народопсихология ли е, или нещо по-лошо? Полицията да вика за защита жандармерия? А защо носят оръжие, за украса?

    17:41 07.06.2026

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