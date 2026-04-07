Правосъдният министър внесе предложението за дисциплинарно производство срещу Русинова

Беше внесено предложението от мен за образуване на дисциплинарно производство спрямо и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Това каза на брифинг правосъдният министър Андрей Янкулов, цитиран от dariknews.bg.
Той обясни аргументите за предложението.
"Има осъществени две пътувания от г-жа Русинова с един и същи автомобил с Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов. Това се случва към месец юни и месец август 2021 г., когато вече историята с "Осемте джуджета" е публично известна в продължение на около година. Лятото на 2021 г. в прокуратурата вече има информация около казуса "Осемте джуджета". Тази информация не е само служебно известна на прокуратурата, а е и публична за всички", разказа министърът.
Според министъра е притеснително, че заместник на Апелативната прокуратура - София е с толкова тесен контакт с лица, които са проверявани от по-низшестоящата прокуратура.
По това време освен, че дейностите на Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов са били широко известни, г-жа Русинова е заемала поста заместник на административния ръководител на апелативния прокурор на София, отбеляза още Янкулов.
Освен двете пътувания на прокурор Русинова с Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов, има и друга информация, която показва, че това не са изолирани случаи, изолирани контакти. С единия автомобил, с който Емилия Русинова и Кристиян Христов са преминавали границата, със същия автомобил са преминавали границата многократно Кристиян Христов и Петьо Петров - дали заедно, дали с други лица, дали отделно. Това се е случвало в един и същи период, обясни Янкулов.
Това го тълкувам като потвърждение, че не се касае за изолирани контакти, а за трайни взаимовръзки между съответните лица. Това води до заключението, че е налице дисциплинарно нарушение. И съответно съм предложил образуване на дисциплинарно производство от страна на прокурорската колегия за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание. Решението трябва да бъде взето от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, каза още министърът на правосъдието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #17
16:56 07.04.2026
2 Майора
Коментиран от #4, #8
17:02 07.04.2026
3 Ура,,Ура
Коментиран от #5
17:05 07.04.2026
4 СВО 1 502 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "Майора":Самата Русинова, и.ф. Главен прокурор или СГП могат да се ЗАМОСЕЗИРАТ, а не да чакат намеците на определена група читатели на "Факти".
17:08 07.04.2026
5 Оооо
До коментар #3 от "Ура,,Ура":Банкярския бистришки тигър има 70 висящи дела, като едното от тях е за пране на пари в международен мащаб.
17:08 07.04.2026
6 Фен
17:11 07.04.2026
7 гост
Коментиран от #23
17:12 07.04.2026
8 Европеец
До коментар #2 от "Майора":Нищо няма да излезе с това което прави Янкулов....... Всичките боклуци в съдебната система са накачени като свински черва..... Не се ли преоснове всичко така наречената държава бг територията си остава клоака...
17:15 07.04.2026
9 мдаааа
17:18 07.04.2026
10 реалност
17:20 07.04.2026
11 Хехе
17:21 07.04.2026
12 ХА ХА ХА
17:21 07.04.2026
13 Георгиев
Тя може да му е любовница на Петьо. И това ли е неправомерно? Да е любовница на Янкулов или мамен правомерно ли е? Тази статия ми напомня за Русия Пери 100 години. Същият подход като тогава
17:22 07.04.2026
14 Нахалник
17:22 07.04.2026
15 Дапитам
17:26 07.04.2026
16 Павел Пенев
17:28 07.04.2026
17 Точно
До коментар #1 от "честен ционист":Замазаха петроханската секта, скачат срещу красивата жена.
Коментиран от #20
17:29 07.04.2026
18 Смехоран
17:29 07.04.2026
19 безпартиен
17:31 07.04.2026
20 честен ционист
До коментар #17 от "Точно":Виновата била женицата, че била красива.
17:32 07.04.2026
21 Много кофти
17:37 07.04.2026
22 люболитно
18:09 07.04.2026
23 пътуване
До коментар #7 от "гост":Когато е суша и няма риба, тогава и раците стават риба. Винаги трябва да питате шофьора кого са возили и кого в бъдеще ще возят в колата си, ако пътувате в чужда кола.
18:14 07.04.2026
24 И с това
18:27 07.04.2026
25 цирк
18:30 07.04.2026