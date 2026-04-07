Правосъдният министър внесе предложението за дисциплинарно производство срещу Русинова

Беше внесено предложението от мен за образуване на дисциплинарно производство спрямо и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Това каза на брифинг правосъдният министър Андрей Янкулов, цитиран от dariknews.bg.

Той обясни аргументите за предложението.

"Има осъществени две пътувания от г-жа Русинова с един и същи автомобил с Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов. Това се случва към месец юни и месец август 2021 г., когато вече историята с "Осемте джуджета" е публично известна в продължение на около година. Лятото на 2021 г. в прокуратурата вече има информация около казуса "Осемте джуджета". Тази информация не е само служебно известна на прокуратурата, а е и публична за всички", разказа министърът.

Според министъра е притеснително, че заместник на Апелативната прокуратура - София е с толкова тесен контакт с лица, които са проверявани от по-низшестоящата прокуратура.

По това време освен, че дейностите на Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов са били широко известни, г-жа Русинова е заемала поста заместник на административния ръководител на апелативния прокурор на София, отбеляза още Янкулов.

Освен двете пътувания на прокурор Русинова с Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов, има и друга информация, която показва, че това не са изолирани случаи, изолирани контакти. С единия автомобил, с който Емилия Русинова и Кристиян Христов са преминавали границата, със същия автомобил са преминавали границата многократно Кристиян Христов и Петьо Петров - дали заедно, дали с други лица, дали отделно. Това се е случвало в един и същи период, обясни Янкулов.

Това го тълкувам като потвърждение, че не се касае за изолирани контакти, а за трайни взаимовръзки между съответните лица. Това води до заключението, че е налице дисциплинарно нарушение. И съответно съм предложил образуване на дисциплинарно производство от страна на прокурорската колегия за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание. Решението трябва да бъде взето от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, каза още министърът на правосъдието.