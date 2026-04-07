Правосъдният министър внесе предложението за дисциплинарно производство срещу Русинова

7 Април, 2026 16:55 1 093 25

  • правосъден министър-
  • внасяне-
  • предложение-
  • дисциплинарно производство-
  • емилия русинова

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Беше внесено предложението от мен за образуване на дисциплинарно производство спрямо и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Това каза на брифинг правосъдният министър Андрей Янкулов, цитиран от dariknews.bg.

Той обясни аргументите за предложението.
"Има осъществени две пътувания от г-жа Русинова с един и същи автомобил с Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов. Това се случва към месец юни и месец август 2021 г., когато вече историята с "Осемте джуджета" е публично известна в продължение на около година. Лятото на 2021 г. в прокуратурата вече има информация около казуса "Осемте джуджета". Тази информация не е само служебно известна на прокуратурата, а е и публична за всички", разказа министърът.

Според министъра е притеснително, че заместник на Апелативната прокуратура - София е с толкова тесен контакт с лица, които са проверявани от по-низшестоящата прокуратура.
По това време освен, че дейностите на Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов са били широко известни, г-жа Русинова е заемала поста заместник на административния ръководител на апелативния прокурор на София, отбеляза още Янкулов.

Освен двете пътувания на прокурор Русинова с Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов, има и друга информация, която показва, че това не са изолирани случаи, изолирани контакти. С единия автомобил, с който Емилия Русинова и Кристиян Христов са преминавали границата, със същия автомобил са преминавали границата многократно Кристиян Христов и Петьо Петров - дали заедно, дали с други лица, дали отделно. Това се е случвало в един и същи период, обясни Янкулов.
Това го тълкувам като потвърждение, че не се касае за изолирани контакти, а за трайни взаимовръзки между съответните лица. Това води до заключението, че е налице дисциплинарно нарушение. И съответно съм предложил образуване на дисциплинарно производство от страна на прокурорската колегия за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание. Решението трябва да бъде взето от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, каза още министърът на правосъдието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 17 Отговор
    Женомразец.

    Коментиран от #17

    16:56 07.04.2026

  • 2 Майора

    20 19 Отговор
    Янкулов, а ще образуваш ли производство срещу Дечев и Теди Еврото за пътуването им с яхта в Гърция , евентуално и с участието на Пепи Еврото?

    Коментиран от #4, #8

    17:02 07.04.2026

  • 3 Ура,,Ура

    12 10 Отговор
    Докато не се смени гл. прокурор и ВСС нищо няма да се случи. Но ако това стане с читави хора ще гледаме цирк с много привърженици на статуквото. Нищо чудно някои от тях да се спасят в чужбина.

    Коментиран от #5

    17:05 07.04.2026

  • 4 СВО 1 502 дни РЕЗИЛ

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Майора":

    Самата Русинова, и.ф. Главен прокурор или СГП могат да се ЗАМОСЕЗИРАТ, а не да чакат намеците на определена група читатели на "Факти".

    17:08 07.04.2026

  • 5 Оооо

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    Банкярския бистришки тигър има 70 висящи дела, като едното от тях е за пране на пари в международен мащаб.

    17:08 07.04.2026

  • 6 Фен

    11 8 Отговор
    Сектата е неуморна. Фанатизмът дава крила.

    17:11 07.04.2026

  • 7 гост

    14 11 Отговор
    И откога е престъпление да пътуваш с някого в една кола? И какво е престъплението?

    Коментиран от #23

    17:12 07.04.2026

  • 8 Европеец

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Майора":

    Нищо няма да излезе с това което прави Янкулов....... Всичките боклуци в съдебната система са накачени като свински черва..... Не се ли преоснове всичко така наречената държава бг територията си остава клоака...

    17:15 07.04.2026

  • 9 мдаааа

    9 4 Отговор
    Плъх , мишка ..

    17:18 07.04.2026

  • 10 реалност

    9 6 Отговор
    Момчето за поръчки Янкулов ще се спука от напъните да угоди на кукловодите.Бърза, времето изтича.Напразно се старае, няма да стане главен прокурор.

    17:20 07.04.2026

  • 11 Хехе

    9 5 Отговор
    Сополане, нищо не можеш да направиш.За 10 дни само ще обереш подигравките.Колкото успя със Сарафов,толкова и с колежката му.Напразно те сложиха министър шарлатаните - Поръчението им не изпълни,значи си некадърник.

    17:21 07.04.2026

  • 12 ХА ХА ХА

    1 8 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ЯНКУЛОВ МОЖЕ ДА ВНЕСЕ ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УВОЛНЕНИЕ НА ТАЯ ПРОКУРОРКА , АМА БАНКЯ И ПИШИ НЕ ДАВАТ ДА СЕ СЛУЧИ ТОВА НИТО ДА СИ ХОДИ САРАФА ЗАЩОТО БИЛ ВЕЧЕН !

    17:21 07.04.2026

  • 13 Георгиев

    9 4 Отговор
    Наистина много смешно! Пътували в една кола, тя нямала право (не разбрах защо), това било неправомерно нейно деяние(също не разбрах защо) и я уволняват. Тя ще обжалва, с после ще съди институцията и ще спечели делото. И ще си дръпне един сериозен граждански иск, стой та гледай.
    Тя може да му е любовница на Петьо. И това ли е неправомерно? Да е любовница на Янкулов или мамен правомерно ли е? Тази статия ми напомня за Русия Пери 100 години. Същият подход като тогава

    17:22 07.04.2026

  • 14 Нахалник

    13 4 Отговор
    На запад всеки гей изглежда също като този млад чичак - гола глава с очила ,брада и поглед на пръднал в автобус който се прави че нищо не се е случило

    17:22 07.04.2026

  • 15 Дапитам

    4 3 Отговор
    А на ТЕДИТО кога?,А на ЕМИЛ,кога?

    17:26 07.04.2026

  • 16 Павел Пенев

    7 4 Отговор
    Янкулов ти юрист ли си бе тъпан? Какво производство искаш да се образува? Не знаеш ли,че за извършени нарушения давностния срок е една година?

    17:28 07.04.2026

  • 17 Точно

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Замазаха петроханската секта, скачат срещу красивата жена.

    Коментиран от #20

    17:29 07.04.2026

  • 18 Смехоран

    7 4 Отговор
    Не знам защо някой трябва да дава обяснения с кого си го е слагал.Дали мунчо не си го слага с любовницата Емилия?Дали Киро не си го слага с Ленчето?И още много ,много.

    17:29 07.04.2026

  • 19 безпартиен

    4 1 Отговор
    Прах в очите на хората.Направете проверка на всички приходи и разходи на нея, членовете на семейството,роднини!Тогава ще стане интересно!Ще излязат имоти,начин на живот като на преуспял бизнесмен НО на ЗАПЛАТА ОТ БЮДЖЕТА!!!Да е само тази!? Всички като нея вече са построили комунизма за себе си и благославят "демокрацията"!

    17:31 07.04.2026

  • 20 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Точно":

    Виновата била женицата, че била красива.

    17:32 07.04.2026

  • 21 Много кофти

    2 4 Отговор
    Какви са тези смехории, дисциплинарни производства... мижем да те лажем. Все едно някой да убие някого и да му наложат много строго дисциплинарно производство, което значи да му размахат дружелюбно пръстче, та белким се сети да не прави повече така.... на морал ли разчитате от хора при които липсва?

    17:37 07.04.2026

  • 22 люболитно

    1 4 Отговор
    Кристиян Христов слага ли табела със списък на предното стъкло, кого е возил в автомобила си?

    18:09 07.04.2026

  • 23 пътуване

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Когато е суша и няма риба, тогава и раците стават риба. Винаги трябва да питате шофьора кого са возили и кого в бъдеще ще возят в колата си, ако пътувате в чужда кола.

    18:14 07.04.2026

  • 24 И с това

    0 3 Отговор
    дисциплинарно наказание, какво. Ще й направите заплатата 500лв ли? Смешници.

    18:27 07.04.2026

  • 25 цирк

    1 3 Отговор
    клоуните продължават да се забавляват със самите себе си!?

    18:30 07.04.2026

