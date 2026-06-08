19-годишен младеж е загинал в катастрофа на пътя в района на село Борово, община Гоце Делчев.
По първоначална информация от полицията лек автомобил се е ударил в електрически стълб, след което е излязъл извън пътното платно и се е преобърнал. Загиналото момче е пътувало в леката кола. Не се съобщава за други пострадали.
В момента се разследват причините за инцидента. Движението не е ограничено, но призивът към шофьорите е да бъдат особено внимателни, съобщават от Областно пътно управление и допълват, че на много места вали пороен дъжд, придружен с гръмотевични бури.
19-годишен загина в катастрофа край Гоце Делчев
8 Юни, 2026 04:58, обновена 8 Юни, 2026 05:03 1 477 17
Лек автомобил се е ударил в електрически стълб и се е преобърнал на платното
19-годишен младеж е загинал в катастрофа на пътя в района на село Борово, община Гоце Делчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Думмм
05:31 08.06.2026
2 Шофьор
05:33 08.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Друг шофьор
06:04 08.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 шпагат
Коментиран от #10
06:46 08.06.2026
10 На$Дървен
До коментар #9 от "шпагат":Каква война ви гони бе??? К..леш! Изпотрепахте се с колите си!
06:52 08.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тити
07:10 08.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Каруцар
07:14 08.06.2026
15 Хорейшо
07:17 08.06.2026
16 Ах ,ах
До коментар #13 от "Дедо Ви":😅не го разбра. Каза ти го със сърказъм ,а ти се върза.
07:20 08.06.2026
17 да де но възрастните
07:52 08.06.2026