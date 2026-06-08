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19-годишен загина в катастрофа край Гоце Делчев

19-годишен загина в катастрофа край Гоце Делчев

8 Юни, 2026 04:58, обновена 8 Юни, 2026 05:03 1 477 17

  • катастрофа-
  • загинал-
  • гоце делчев

Лек автомобил се е ударил в електрически стълб и се е преобърнал на платното

19-годишен загина в катастрофа край Гоце Делчев - 1
Снимка: Фейсбук/Bulgaria ON AIR
БНР БНР

19-годишен младеж е загинал в катастрофа на пътя в района на село Борово, община Гоце Делчев.

По първоначална информация от полицията лек автомобил се е ударил в електрически стълб, след което е излязъл извън пътното платно и се е преобърнал. Загиналото момче е пътувало в леката кола. Не се съобщава за други пострадали.

В момента се разследват причините за инцидента. Движението не е ограничено, но призивът към шофьорите е да бъдат особено внимателни, съобщават от Областно пътно управление и допълват, че на много места вали пороен дъжд, придружен с гръмотевични бури.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Думмм

    6 0 Отговор
    Гишшшш🤣🤣🤣🤣

    05:31 08.06.2026

  • 2 Шофьор

    8 0 Отговор
    Почти съм убеден, че аутопсията ще покаже липса на алкохол и/или забранени субстанции. Но,...естествен подбор, какво да правиш.

    05:33 08.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Друг шофьор

    7 1 Отговор
    Ей, тия журналисти не са научиха да пишат. По-скоро първо е излязъл от платното и после се е ударил в стълба.

    06:04 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 шпагат

    1 3 Отговор
    Войната в България не спира!

    Коментиран от #10

    06:46 08.06.2026

  • 10 На$Дървен

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "шпагат":

    Каква война ви гони бе??? К..леш! Изпотрепахте се с колите си!

    06:52 08.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити

    4 0 Отговор
    Явно на младите във България не им се живее.

    07:10 08.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Каруцар

    1 0 Отговор
    Що не си е карал по пътя, ми цели стълбовете да се чуди човек!? Абе, хора, като знаете, че шофьора е нефелен не се качвайте. Е, сега момчето отиде мърцина.

    07:14 08.06.2026

  • 15 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Лудо-младо.... газ настъпало.

    07:17 08.06.2026

  • 16 Ах ,ах

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо Ви":

    😅не го разбра. Каза ти го със сърказъм ,а ти се върза.

    07:20 08.06.2026

  • 17 да де но възрастните

    1 0 Отговор
    били лоши шофьори -на тях искали книжките да взимат

    07:52 08.06.2026

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