Финансовият министър очаква спад на цените на бензиностанциите

8 Април, 2026 15:09 994 27

Цените на международните петролни пазари вече намаляха с 15-20% след временното примирие между САЩ и Иран, допълни той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Очаквам спад на цените на бензиностанциите в обозримо бъдеще", съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.

„Цените на международните петролни пазари вече намаляха с 15-20 процента в резултат на двуседмичното споразумение за примирие между САЩ и Иран, така че сега очаквам спад на цените и на бензиностанциите в обозримо бъдеще“, обясни Клисурски на брифинг след заседание на Министерския съвет.

„Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента. Въпреки това осигурихме средства - до 18 млн. евро за междуселищния транспорт, като става дума най-вече за линии в малки общини, междуселски общини, планински райони, както и 2,5 млн. евро за училищните автобуси“, посочи той, цитиран от БТА.

По думите му с това кабинетът вече е активирал няколко от шестте основни мерки, насочени към транспортния бранш - отлагането на повишаването на тол таксите от 1 април, което означава около 30 млн. евро да останат в този бранш, основно насочени към по-малкия бизнес и превозвачите, които ползват по-ниска екологична категория транспортни средства.

Клисурски припомни и за възможностите за разсрочване на лизинг през Българската агенция за експортно застраховане. България е нотифицирала държавна помощ за бранша на превозвачите в размер на 50 млн. евро, допълни Клисурски.

„Независимо от ситуацията, ще предприемаме адекватни действия, насочени към секторите и гражданите, които имат най-голяма нужда“, коментира финансовият министър.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пресолена

    19 2 Отговор
    аз очаквам да си скъсаш дипломата.

    Коментиран от #18

    15:12 08.04.2026

  • 2 1488

    13 1 Отговор
    да не остане изненадан
    дори онемен

    щото от 2020 насам цените на всичко само растат

    15:12 08.04.2026

  • 3 1488

    12 0 Отговор
    за справка вижте статията над тази

    15:14 08.04.2026

  • 4 Тоя пепедебейския съсел

    10 3 Отговор
    ще има да чака от умрял писмо, а както каза шефът му кокор - бедните ще правят движение на въздушните маси.

    Коментиран от #9

    15:16 08.04.2026

  • 5 наблюдател

    16 0 Отговор
    И аз очаквам спад , но от бранша казват , че няма да има спад на цената на колонка , въпреки спада на нефта . Това е безобразие и е буквално съботаж срещу граждани и държава

    15:17 08.04.2026

  • 6 В България цените са само на горе

    10 0 Отговор
    Само заплатите са най-долу в Евросоца!

    15:23 08.04.2026

  • 7 Прокси

    13 0 Отговор
    Висша форма на Капитализъм(Демокрация),когато скача нефта се отразява същия ден на бензиностанциите,а когато пада "в обозримо бъдеще".....

    15:28 08.04.2026

  • 8 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Само бременните очакват,а финансовия министър на първо време да намали акциза на горивата за да очаква резултати.

    15:29 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лиляна

    4 0 Отговор
    днес даже продължават да растата дизела е 1.75 еуро

    15:30 08.04.2026

  • 11 1302

    4 0 Отговор
    Кефи ме тоя - има страхотно чувство за хумор .
    Трябва да го вземат в някой пиано бар да разправя смешки на пияндурниците

    15:30 08.04.2026

  • 12 Джак Спароу

    6 0 Отговор
    Добре, че беше Кокори щото сега щеше да ми ядешхуягата

    15:30 08.04.2026

  • 13 еееееееееееееее

    1 0 Отговор
    тоя папагал добре ли е ? Божееееее !!!!

    15:31 08.04.2026

  • 14 Ахахахахаха…..

    4 1 Отговор
    ….соад на цените, ахахахахаха. Абе Г-не министър, да си скъсате дипломата по икономика за неща, които се учат още в първи курс! Такова животно в икономиката като намаляване на цените НЯМА! Те могат само да се замразят, но никога не падат!!!!!!

    15:32 08.04.2026

  • 15 Горски

    3 2 Отговор
    Европа потъва. Не живее с реализъм, а с фантазии. В момент, когато световния енергиен пазар преживява кошмар, безумни лидери напират за нови санкции, пълно отказване от най-близкия и удобен доставчик ?! На кого да разчитаме, друг няма да ни помогне? Синдромът "Мюнхаузен" не върви, сами не можем да се издърпаме? С тези лидери Европа се очертава като дестинация за туризъм. През Ормузкия проток, минават...20% от световния нефт. Къде са останалите 80% и защо, никой не говори за тях? Второ - от къде на къде, някаква си борса в още по-някаква си Америка /САЩ/ ще решава, кое, колко да струва? Трето - т.нар "трейдъри" са чисти спекуланти - мошеници! - и в трудни ситуации, винаги "клатят" света. Няма ли организация, която да ги спре? Четвърто втората световна 1939- 1945 и тогава е имало коли, транспорт, самолети, индустрия и т.н. Е, как пък тогава хората и икономиките са се справяли? И защо тогава не е имало такава истерия за бензин?

    15:35 08.04.2026

  • 16 Сирахомилчо

    4 0 Отговор
    При тези задръствания в София особено утре вижте кво става на изходите на София, може и по-висока цена на бензина... Явно и заплатите са се вдигнали драстично...

    15:38 08.04.2026

  • 17 очилат наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    надяй се коньо на зелена трява

    15:38 08.04.2026

  • 18 не така

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "пресолена":

    Моля, моля - човека пари е давал за нея, как така ще я къса :)

    15:40 08.04.2026

  • 19 ПазарЖик

    4 0 Отговор
    Абе и аз се надявак кака Сийка да ми пусне ама

    15:41 08.04.2026

  • 20 Величко

    2 0 Отговор
    Е , при лошия социализъм нафтата беше 9 стотинки ... ! Да де , и пак се крадеше ...

    16:33 08.04.2026

  • 21 Очакваме този некадърник да си хори

    3 0 Отговор
    Този така и не разбра на каква работа е сложен

    16:39 08.04.2026

  • 22 Миме

    1 0 Отговор
    и тоя ли ПеПеДеБерас се гласи за белене кат сичките от неговата секта

    16:47 08.04.2026

  • 23 А дано

    1 0 Отговор
    Ама надали

    17:31 08.04.2026

  • 24 Нафтов

    1 1 Отговор
    А,не така. Никакво падане. Тъкмо за 15 дни заградих с печалбата още едно теренче за следваща бензинджийница и автомивка на самообслужване без никаква връзка с НАП също като вендингите ми за кафе и други. След още 15 сменям и колата с нов лизинг само колкото едно апартаментче .С нея и мутресата ,че тая и овехтя и ми омръзна парфюма и. Ма казвайте ще вдигаме ли още въпреки падналите само днес с 30 % цени на борсите ,че да си направи сметката човек и може помощи да искаме и ние като онези дето вдигат билети,такси,глоби,данъци с 400% за къщурка ,застраховки, скенер и др. при лекар и многото др.

    18:24 08.04.2026

  • 25 И Аз Очаквам !

    1 0 Отговор
    Цените Да Паднат !

    На Половина !

    Ама Няма !

    Да Стане !

    Алчността !

    Е По - Силна !

    От !

    Всичко !

    Особено !

    Когато !

    И Ножа !

    И Сиренето !

    Са !

    У Тебе !

    19:20 08.04.2026

  • 26 Бягайте, докато не е късно!

    1 0 Отговор
    Аз съм убеден, че ЦЕНИТЕ на горивата у нас ЩЕ ПАДНАТ! С 4-5 ст. на литър. :D

    19:57 08.04.2026

  • 27 Тити

    0 0 Отговор
    У нас има един парадокс като се вдигне цената на петрола на секундата се вдига горивата ама като падне петрола намаляват след месеци. Как ще ни стигнат Китайците

    20:55 08.04.2026

