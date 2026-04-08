Финансовият министър очаква спад на цените на бензиностанциите

"Очаквам спад на цените на бензиностанциите в обозримо бъдеще", съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.
„Цените на международните петролни пазари вече намаляха с 15-20 процента в резултат на двуседмичното споразумение за примирие между САЩ и Иран, така че сега очаквам спад на цените и на бензиностанциите в обозримо бъдеще“, обясни Клисурски на брифинг след заседание на Министерския съвет.
„Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента. Въпреки това осигурихме средства - до 18 млн. евро за междуселищния транспорт, като става дума най-вече за линии в малки общини, междуселски общини, планински райони, както и 2,5 млн. евро за училищните автобуси“, посочи той, цитиран от БТА.
По думите му с това кабинетът вече е активирал няколко от шестте основни мерки, насочени към транспортния бранш - отлагането на повишаването на тол таксите от 1 април, което означава около 30 млн. евро да останат в този бранш, основно насочени към по-малкия бизнес и превозвачите, които ползват по-ниска екологична категория транспортни средства.
Клисурски припомни и за възможностите за разсрочване на лизинг през Българската агенция за експортно застраховане. България е нотифицирала държавна помощ за бранша на превозвачите в размер на 50 млн. евро, допълни Клисурски.
„Независимо от ситуацията, ще предприемаме адекватни действия, насочени към секторите и гражданите, които имат най-голяма нужда“, коментира финансовият министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
дори онемен
щото от 2020 насам цените на всичко само растат
В България цените са само на горе
18 не така
До коментар #1 от "пресолена":Моля, моля - човека пари е давал за нея, как така ще я къса :)
25 И Аз Очаквам !
На Половина !
Ама Няма !
Да Стане !
Алчността !
Е По - Силна !
От !
Всичко !
Особено !
Когато !
И Ножа !
И Сиренето !
Са !
У Тебе !
