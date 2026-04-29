Новини
България »
Клисурски: Дефицитът за април е сведен до нула без ползване на фискалния резерв

29 Април, 2026 13:03 670 10

  • георги клисурски-
  • дефицит-
  • фискален резерв

Успяхме да ограничим необоснованите разходи, подчерта финансовият министър

Клисурски: Дефицитът за април е сведен до нула без ползване на фискалния резерв - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма нужда Министерският съвет да одобрява ползването на средства от фискалния резерв за покриване на разходи през април. Причината - сведохме до нула дефицита по държавния бюджет за месеца. Тоест, по държавния бюджет в този месец очакваме да покрием изцяло разходите с получените приходи. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг след заседание на служебния кабинет.

Той обясни, че срямо предходните два месеца - февруари и март, има разлика. "През февруари, последния месец, в който управлява кабинетът "Желязков" - след само една седмица на служебното правителство трябваше да приемем решение, с което да одобрим до 900 милиона евро ресурс от фискалния резерв. Той трябваше да се ползва, за да се покрият разходите, които нямаше как да бъдат покрити", обясни Клисурски.

След това - през март, е направен успешен опит за намаляване на този дефицит. "Така сумата от 900 милиона евро стана 600 милиона евро, които трябваше да се ползват от фискалния резерв. И съм щастлив, че днес, когато вече говорим за месец април, нямаме нужда изобщо да се ползва ресурс от фискалния резерв. Затова и не приемаме такова решение на заседанието на МС", подчерта Клисурски.

Той напомни, че на 30 април изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации на физическите лица. "Призовавам всички граждани, които още не са го направили, да подадат своите декларации", заяви финансовият министър.

По думите му служебният кабинет е успял да ограничи и необоснованите разходи. "И тпостигнахме всичко, без да бъдат включени тези 1,4 милиарда евро от ББР като документален приход. Тоест, казано отново – средствата, които бяха взети от БВР в държавния бюджет, не помагат по никакъв начин за подобряване на дефицита", напомни Клисурски.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    И ти си пълна нула.

    13:03 29.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 1 Отговор
    На книга.....

    13:06 29.04.2026

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    Не ползвайте фискалния резерв сега,защото идат времена по-лоши от сегашните и този резерв тогава ще ни трябва. Просто,ако успеете,го увеличете.

    Коментиран от #10

    13:07 29.04.2026

  • 5 честен ционист

    1 6 Отговор
    "Петрохан", "Бързия" и "Клисура"

    13:08 29.04.2026

  • 6 Мишел

    1 0 Отговор
    Инфлацията също бе сведена до три процента, но като приехме еврото, се оказа 2Х3%

    13:11 29.04.2026

  • 7 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    1 0 Отговор
    НЯМА ДЕФИЦИТ. КЪПЕМ СЕ В ИЗЛИШЪЦИ 🤣

    13:16 29.04.2026

  • 8 кю анон

    3 0 Отговор
    Защо се чуди за дефицита .КОЙ вдигна заплатите на полицаите със 70% общо

    13:18 29.04.2026

  • 9 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Ама всичко си е платено от народа... Високи цени - високи приходи от данъци, акцизи са влезли във в хазната

    13:30 29.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове