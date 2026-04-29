Клисурски: Дефицитът за април е сведен до нула без ползване на фискалния резерв

Няма нужда Министерският съвет да одобрява ползването на средства от фискалния резерв за покриване на разходи през април. Причината - сведохме до нула дефицита по държавния бюджет за месеца. Тоест, по държавния бюджет в този месец очакваме да покрием изцяло разходите с получените приходи. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг след заседание на служебния кабинет.

Той обясни, че срямо предходните два месеца - февруари и март, има разлика. "През февруари, последния месец, в който управлява кабинетът "Желязков" - след само една седмица на служебното правителство трябваше да приемем решение, с което да одобрим до 900 милиона евро ресурс от фискалния резерв. Той трябваше да се ползва, за да се покрият разходите, които нямаше как да бъдат покрити", обясни Клисурски.

След това - през март, е направен успешен опит за намаляване на този дефицит. "Така сумата от 900 милиона евро стана 600 милиона евро, които трябваше да се ползват от фискалния резерв. И съм щастлив, че днес, когато вече говорим за месец април, нямаме нужда изобщо да се ползва ресурс от фискалния резерв. Затова и не приемаме такова решение на заседанието на МС", подчерта Клисурски.

Той напомни, че на 30 април изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации на физическите лица. "Призовавам всички граждани, които още не са го направили, да подадат своите декларации", заяви финансовият министър.

По думите му служебният кабинет е успял да ограничи и необоснованите разходи. "И тпостигнахме всичко, без да бъдат включени тези 1,4 милиарда евро от ББР като документален приход. Тоест, казано отново – средствата, които бяха взети от БВР в държавния бюджет, не помагат по никакъв начин за подобряване на дефицита", напомни Клисурски.