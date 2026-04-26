Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече

Има възможност по четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече - тоест вместо 900 млн. евро може да бъдат поискани 1 милиард и 100 милиона евро. Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски в "Интервюто" по БНТ.
"Вицепремиерът Недина и правителството е в усилени преговори с Европейската комисия и тъй като министър Янкулов внесе за разглеждане нов закон за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията, Европейската комисия е склонна тези 200 милиона евро, които бяха задържани от второто плащане за КПК, да бъдат прехвърлени като възможна сума в четвъртото плащане и ако сега 52-то Народно събрание приеме този законопроект, който министър Янкулов ще внесе, тогава всъщност целият размер на четвърто плащане може дори да бъде 1 милиард и 100 милиона евро, каза финансовият министър.
По думите на Клисурски, първоначално обявеният от служебния кабинет срок новото Народно събрание да основе отново всъщност антикорупционен орган 8 май може да се удължи до края на месец май. С две думи от новото Народно събрание зависи каква част от парите по ПВУ ще бъдат спасени, допълни министърът.
Георги Клисурски обясни, че предложението да бъдат прехвърлени 1 милиард и 400 милиона евро от Българската банка за развитие обратно в бюджета, защото явно до момента банката няма концепция за това как да използва тези средства. Процесът по намаляването на капитала изисква технологично време, допълни той.
"Съответно, държавата може да прецени, да увеличи или намали капитала на банката, както сметна за добре. Между другото, дори след намаляването сега на капитала на ББР, тя отново ще има два пъти по-висок капитал, отколкото миналата година по това време. Така че ние оставяме ББР за развитие в едно изключително добро ликвидно състояние и въпреки това успяваме 1 милиард и 400 милиона лева да подсигурим пак за държавния бюджет", каза министърът.
По повод мерките на кабинета срещу високите цени, Клисурски ги определи като ефективни.
"Помощта, която през април месец вече изплатихме от 20 евро за най-нуждащите се физически лица, мисля, че е ефективна мярка, тъй като тя успява да компенсира физическите лица...ако зареждат, например, до 100 литра на месец, в сравнение с цените, които бяха преди март месец, биха могли да зареждат сега относително същото количество. Тези всъщност 20 евро са 13-14 литра бензин. Точно така, да. И хубавото според мен също, което е важно да се каже, е, че тази помощ е насочена само към най-нуждащите се", завърши той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #11
21:23 26.04.2026
2 Дрозд
21:28 26.04.2026
3 РЕАЛИСТ
Коментиран от #12, #13
21:35 26.04.2026
4 Хаха
Коментиран от #8
21:36 26.04.2026
5 долу ес
21:37 26.04.2026
6 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #15
21:37 26.04.2026
7 Никой
Съдът е неграмотен - нещо си пишат там.
Ако съдът е основното - но всъщност ни лъжат и в цените и така.
Общо-взето сме на дъното на Европа по доходи.
Всичко се краде - каквото пратят от Европа - веднага отива.
21:48 26.04.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Хаха":С Радев мислим да възстановим икономиката на България , а не да разчитаме на подаяния по ПВУ , гаче ли сме просяци.
Коментиран от #14
21:49 26.04.2026
9 Бяла мечка
22:02 26.04.2026
10 Ватев
22:05 26.04.2026
11 Четвърто за България значи
До коментар #1 от "обективен":Кой взе моя дял от предишните плащания? Досега нищо не съм получил.
22:16 26.04.2026
12 Милен
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Е па нормално да е толкова (и този на снимката няма никаква вина за него), с 10 млрд. евро търговски дефицит за миналата година и още поне 12-13 тази дългът ни няма как да не расте.
22:17 26.04.2026
13 Милен
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Е па нормално да е толкова (и този на снимката няма никаква вина за него), с 10 млрд. евро търговски дефицит за миналата година и още поне 12-13 тази дългът ни няма как да не расте.
22:18 26.04.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":КОЛКО ЖАН ВИДЕНОВ "ВЪZTAHOВИ" ИКОНОМИКАТА .......................... ТОЛКОВА И ЧОРАПА С БОТАШ ............................. МИСТЪР КЕШ ДЕЙСТВА ПО ПЛАН ......................... ФАКТ !
22:18 26.04.2026
15 тръц
До коментар #6 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Хич да не ги дават докато мунчо властва че заминаха по разни обръчи.
22:29 26.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ъхъ!!!
Коментиран от #19, #20
22:32 26.04.2026
18 Диана
22:36 26.04.2026
19 Милен
До коментар #17 от "Ъхъ!!!":Е па то щото от досегашните кръгове нещо видяхме. Производството ни се свива от поне 10 години и всяка следваща записваме рекорди по спад, само някакви услуги все още записват растеж колкото да се придържаме близо до инфлацията.
22:37 26.04.2026
20 Диана
До коментар #17 от "Ъхъ!!!":Твърде оптимистичен си...До Боташ има дълъг път с много завои и завойчета...Нормално е да стигне накрая нищо - загубило се, пропаднало неизвестно къде и т.н.иначе защо ще търсят първо пари и после къде да ги вложат...Нормално първо се установяват нуждите у после се търси финансиране...Истината явно е, че се оглеждат за каца с мед, не за решаване на проблеми...
22:42 26.04.2026
21 Студопор
22:49 26.04.2026
22 Довиижданее !
Изчезвай смешник, ти си непотребен!
22:50 26.04.2026
24 Турски лекар за българите
23:05 26.04.2026