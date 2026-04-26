Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече

Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече

26 Април, 2026 22:15, обновена 26 Април, 2026 21:21 864 24

  • георги клисурски-
  • финанси-
  • министър

От новото Народно събрание зависи каква част от парите по ПВУ ще бъдат спасени, заяви финансовият министър

Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече - 1
Има възможност по четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече - тоест вместо 900 млн. евро може да бъдат поискани 1 милиард и 100 милиона евро. Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски в "Интервюто" по БНТ.

"Вицепремиерът Недина и правителството е в усилени преговори с Европейската комисия и тъй като министър Янкулов внесе за разглеждане нов закон за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията, Европейската комисия е склонна тези 200 милиона евро, които бяха задържани от второто плащане за КПК, да бъдат прехвърлени като възможна сума в четвъртото плащане и ако сега 52-то Народно събрание приеме този законопроект, който министър Янкулов ще внесе, тогава всъщност целият размер на четвърто плащане може дори да бъде 1 милиард и 100 милиона евро, каза финансовият министър.

По думите на Клисурски, първоначално обявеният от служебния кабинет срок новото Народно събрание да основе отново всъщност антикорупционен орган 8 май може да се удължи до края на месец май. С две думи от новото Народно събрание зависи каква част от парите по ПВУ ще бъдат спасени, допълни министърът.

Георги Клисурски обясни, че предложението да бъдат прехвърлени 1 милиард и 400 милиона евро от Българската банка за развитие обратно в бюджета, защото явно до момента банката няма концепция за това как да използва тези средства. Процесът по намаляването на капитала изисква технологично време, допълни той.

"Съответно, държавата може да прецени, да увеличи или намали капитала на банката, както сметна за добре. Между другото, дори след намаляването сега на капитала на ББР, тя отново ще има два пъти по-висок капитал, отколкото миналата година по това време. Така че ние оставяме ББР за развитие в едно изключително добро ликвидно състояние и въпреки това успяваме 1 милиард и 400 милиона лева да подсигурим пак за държавния бюджет", каза министърът.

По повод мерките на кабинета срещу високите цени, Клисурски ги определи като ефективни.

"Помощта, която през април месец вече изплатихме от 20 евро за най-нуждащите се физически лица, мисля, че е ефективна мярка, тъй като тя успява да компенсира физическите лица...ако зареждат, например, до 100 литра на месец, в сравнение с цените, които бяха преди март месец, биха могли да зареждат сега относително същото количество. Тези всъщност 20 евро са 13-14 литра бензин. Точно така, да. И хубавото според мен също, което е важно да се каже, е, че тази помощ е насочена само към най-нуждащите се", завърши той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    13 2 Отговор
    Милиардите ги търсете в Зайчаника .Там потънаха парите на народа , и сега иска още да заравя !

    Коментиран от #11

    21:23 26.04.2026

  • 2 Дрозд

    12 3 Отговор
    За Украйна 90 милиарда, за Бойко 200 милиона.

    21:28 26.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    7 6 Отговор
    Правилно ли прочетох тези дни , че дългът на България е станал 35 милиарда и продължава да расте. Нищо чудно с такъв умник финансов министър , като това младото и плешиво човече.

    Коментиран от #12, #13

    21:35 26.04.2026

  • 4 Хаха

    4 6 Отговор
    Заради льотчика ще забрави България за пву

    Коментиран от #8

    21:36 26.04.2026

  • 5 долу ес

    9 1 Отговор
    и децата разбираха, че щом скапания ЕС иска нещо и ще ни дава пари от НАШИТЕ ВНОСКИ И ЗАЕМИ, значи е вредно и пагубно за България! долу скапания ЕС

    21:37 26.04.2026

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    КЛИСУРСКИ , ДАЙТЕ ГИ НА ЧОРАПА ............................ ТОЙ ЩЕ ИМ ВИДИ СМЕТКАТА .......................... ФАКТ !

    Коментиран от #15

    21:37 26.04.2026

  • 7 Никой

    5 1 Отговор
    Но ние не виждаме нищо - това са над 20 години и повече - откакто сме в Европа - и нищо.

    Съдът е неграмотен - нещо си пишат там.

    Ако съдът е основното - но всъщност ни лъжат и в цените и така.

    Общо-взето сме на дъното на Европа по доходи.

    Всичко се краде - каквото пратят от Европа - веднага отива.

    21:48 26.04.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    С Радев мислим да възстановим икономиката на България , а не да разчитаме на подаяния по ПВУ , гаче ли сме просяци.

    Коментиран от #14

    21:49 26.04.2026

  • 9 Бяла мечка

    5 1 Отговор
    То по- малко струва единият ФАЛКОН на ДВБЕЛИЯТ ДИИЛАН ПАЕЕВСКИ БРЕ.ВЗЕМЕТЕ му самолета и няма да имате дефецит.

    22:02 26.04.2026

  • 10 Ватев

    5 0 Отговор
    Това не е интересно . Простолюдието хваща винаги най-дългото от торбата с помощите . Друго си е да си политик частник с прикритата си собственост над банковата сметка или просто с % над 50 директно под масата. И 5 милиарда да Ви дадат пак ще ги разпределите в кражба.

    22:05 26.04.2026

  • 11 Четвърто за България значи

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Кой взе моя дял от предишните плащания? Досега нищо не съм получил.

    22:16 26.04.2026

  • 12 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Е па нормално да е толкова (и този на снимката няма никаква вина за него), с 10 млрд. евро търговски дефицит за миналата година и още поне 12-13 тази дългът ни няма как да не расте.

    22:17 26.04.2026

  • 13 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Е па нормално да е толкова (и този на снимката няма никаква вина за него), с 10 млрд. евро търговски дефицит за миналата година и още поне 12-13 тази дългът ни няма как да не расте.

    22:18 26.04.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    КОЛКО ЖАН ВИДЕНОВ "ВЪZTAHOВИ" ИКОНОМИКАТА .......................... ТОЛКОВА И ЧОРАПА С БОТАШ ............................. МИСТЪР КЕШ ДЕЙСТВА ПО ПЛАН ......................... ФАКТ !

    22:18 26.04.2026

  • 15 тръц

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Хич да не ги дават докато мунчо властва че заминаха по разни обръчи.

    22:29 26.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ъхъ!!!

    1 2 Отговор
    По-добре да не дават нищо! Каквото дадат ще отиде в кръга Боташ!

    Коментиран от #19, #20

    22:32 26.04.2026

  • 18 Диана

    1 1 Отговор
    Хем на стани, хем голямо - ще ме трият, значи...Нема как - БСПтата са стожери на формализма , отгоре лъскаво, отдолу червиво...Имало възможности за нов кредит, значи...Не е важно къде ще отиде, разбира се - джобчетата им са още доста тръбички, а народът ще си плаща за ъкъла, какво ги интересува?!...Трагедия...

    22:36 26.04.2026

  • 19 Милен

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ!!!":

    Е па то щото от досегашните кръгове нещо видяхме. Производството ни се свива от поне 10 години и всяка следваща записваме рекорди по спад, само някакви услуги все още записват растеж колкото да се придържаме близо до инфлацията.

    22:37 26.04.2026

  • 20 Диана

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ!!!":

    Твърде оптимистичен си...До Боташ има дълъг път с много завои и завойчета...Нормално е да стигне накрая нищо - загубило се, пропаднало неизвестно къде и т.н.иначе защо ще търсят първо пари и после къде да ги вложат...Нормално първо се установяват нуждите у после се търси финансиране...Истината явно е, че се оглеждат за каца с мед, не за решаване на проблеми...

    22:42 26.04.2026

  • 21 Студопор

    1 0 Отговор
    Мхм. 200 млрд. евро повече. Дето ти ще ги ползваш, пък аз ще ги връщам. Кажи кога да се зарадвам, че не се сещам.

    22:49 26.04.2026

  • 22 Довиижданее !

    2 2 Отговор
    36 години стигат, времето е наше!

    Изчезвай смешник, ти си непотребен!

    22:50 26.04.2026

  • 23 Българин и анусът

    2 0 Отговор
    Доскоро Киркоров задоволяваше похотта си с литовския прoститут Гедиминас Артовикус.

    Сега певецът е придружен навсякъде от очарователен младеж на име Тимофей.

    - Когато Филип Бедросович се умори, аз му правя масаж - призна Тимофей. - Омесвам врата, гърба и, разбира се, какво по-ниско... Няма да разкривам всички тайни, дори не се надявайте.

    23:02 26.04.2026

  • 24 Турски лекар за българите

    0 0 Отговор
    Аз съм д-р Мидхат паша, лекувам запек на българите.

    23:05 26.04.2026

