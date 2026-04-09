Финансовият министър: Направихме опит да бъдем балансирани

9 Април, 2026 08:52 826 19

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След като президентът Тръмп обяви, че ще има двуседмично спиране на огъня срещу Иран - аз лично бях малко по-спокоен. В основата на повишените цени на горивата, които наблюдаваме, е именно военният конфликт в Близкия изток. Няма какво да се заблуждаваме - това е най-силният фактор, който влияе върху ръста на цените, включително и у нас на бензиностанциите. Това заяви в „Здравей, България” служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му едно подобно споразумение за намаляване на напрежението и деескалация на конфликта със сигурност е сред най-важните фактори за поевтиняване на петрола. "Но има едно голямо „но“ - ще се задържи ли това примирие, какво ще се случи след тези две седмици и съответно как ще реагират пазарите? Видяхме още от началото на конфликта, който започна в началото на месец март, че след първоначалното покачване на цените над 100 долара за барел на световните пазари, в България през последните 30 дни имаше почти ежедневно поскъпване на горивата - тоест наблюдавахме плавно нарастване. Бих предположил, че ако сега има понижение, то също ще бъде сравнително плавно", изтъкна той.

Той обясни, че допълнителни разходи, които предвижда служебният кабинет под формата на помощи заради високите горива - е около 125 милиона евро. "Прогнозите за намаляване на растежа на БВП е около половин процент. Ако преди се е очаквал ръст от около 3,2 на сто на годишна база - сега прогнозата е около 2,6 - 2,7 процента. Този половин процент означава около половин милиард евро загуби за икономиката заради конфликта в Близкия изток. И това е при допускане, че цените на петрола няма да се вдигнат над 125-150 долара на барел", заяви финансовият министър.

По отношение на предприетите от служебния кабинет "Гюров" мерки Клисурски подчерта, че е направен опит да "бъдем балансирани". "Целта е не просто да намерим средно положение между двете крайности - да дадем повече или да не дадем нищо, а да следваме препоръките на ЕК и ЕЦБ. Те, на база опита от 2022 година, съветват мерките да бъдат таргетирани - насочени към най-уязвимите граждани и към ключови сектори на икономиката", заяви той.

И допълни: "ЕК ясно препоръчва да не се прилагат широки мерки, които обхващат всички граждани или всички сектори. Според мен намаляването на ДДС -включително за горивата, е мярка, която според мен не е ефективна. Видяхме го и през 2022 година - когато се намали ДДС за определени стоки, като ресторантьорски услуги или хляб, реално не се стигна до осезаемо понижение на цените за потребителите. Вместо това се намалиха приходите в бюджета, а част от ползата остана при търговците".


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видимите резултати на ППДБ

    14 2 Отговор
    официално 1 милиард левро дефицит за 3 месеца, неофициално поне 3 милиарда левро. ЕВАЛЛА!

    09:02 09.04.2026

  • 2 1488

    13 0 Отговор
    за животновъда по 1750 евро
    а за добитька по 20
    белким гласува

    09:02 09.04.2026

  • 3 ББ от Банкя

    14 1 Отговор
    Плешункото иска да каже че са се опитали да гепят за 3 месеца колко аз за 15 години ма не им се получило

    09:07 09.04.2026

  • 4 икономист

    13 5 Отговор
    Влиза се в дефицит , теглят се заеми , а се раздават пари на Украйна , това не го разбирам . Тези раздадени пари които пак казвам са назаем , ще ги връша българския народ , през ралични начини , по високи акцизи , по високи днъци , по високи цени , всички плащаме

    09:08 09.04.2026

  • 5 Какъв

    8 3 Отговор
    Е то ви анимационен герой,мно ги о есладък,от петроханска5а банка с бездарни кадри евро лапланти и

    09:09 09.04.2026

  • 6 провинциалист

    16 0 Отговор
    И в крайна сметка, колко от петрола за България минава през Ормузкия проток?

    09:10 09.04.2026

  • 7 Този дори не разбира къде се намира

    15 2 Отговор
    По не адекватен мф не е имало! Цените са нагоре в небето, а не на пода

    09:15 09.04.2026

  • 8 Ат калъпа

    11 2 Отговор
    Още един научил се да чете и пише и вече велик специалист. Бандата на брадатите петроханци в тесни костюмчета, да са еднакви, белким минат за умни и красиви. Какво си балансирал ,бе? Парите за Украйна подарени да откраднете половината? Заемите за крадене? Теб въобще някой счита ли те за жив? Правите се, че не усещате колко сте жалки и какво презрение само предизвиквате. Само се правите, усещате колко ви презираме и как даже и за вицове не ставете. У вас няма нищо интересно.

    09:20 09.04.2026

  • 9 Абе

    8 2 Отговор
    Тоа охлюв ли беше, дето като зам министър си зема отпуск за бащинство?

    09:25 09.04.2026

  • 10 док

    6 0 Отговор
    Направихме опит да бъдем балансирани ТЕЛЕСНО-ДА СМЕ ПОД 100 КИЛОГРАМА.

    09:26 09.04.2026

  • 11 Некадърници!

    7 2 Отговор
    Смениха Шефа на НАП и сложиха някаква Лелка която цял живот е разнасяла папки! Само за 1 месец управление НАП започна да събира по 1 Милиард по МАЛКО! ГЕРБ като се върна 2025 на Власт НЕ СМЕНИХА Шефа на НАП и ТОЙ СЪБРА 11 Милиарда повече от 2024 ПО 1 МИЛИАРД повече на МЕСЕЦ!

    09:39 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зъл пес

    6 0 Отговор
    Хаха,смешник

    09:45 09.04.2026

  • 14 Ром

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ром":

    Евала, евала! Голяма радост!

    09:47 09.04.2026

  • 15 Зъл пес

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ром":

    Що не се върнете в Индия?Те си ви искат.И по окраска си мязате.Там ви е естествения ареал.

    Коментиран от #18

    09:50 09.04.2026

  • 16 Кирил

    4 0 Отговор
    Една стара поговорка: Празна плявня покрив не и трябва. А в ППДБ много празни плевни и празни приказки и много фалш.

    09:52 09.04.2026

  • 17 Психодинспансер

    1 0 Отговор
    Вие сте корифей и правите опити от 30 години.Намерихте народ да се кръстите.На друга място да сте история!

    09:53 09.04.2026

  • 18 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Зъл пес":

    В дома на културата на град Видин ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "ЦИГАНИН ЛИ СИ, БЪЛГАРИНО?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    Коментиран от #19

    09:54 09.04.2026

  • 19 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Къ па те не е срам да ги пишеш тиа глу пости.

    10:20 09.04.2026

