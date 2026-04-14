Вземете 50% отстъпка за хостинг от

45 дни не стигат! Бензинът и дизелът продължават да поскъпват

14 Април, 2026 08:24 1 323 42

Тенденцията е към доближаване на психологическата граница от 2 евро

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Средната цена на дизеловото гориво в страната достигна 1.78 евро за литър, сочат данните на Националната агенция за приходите към 12 април. Отчита се последователно повишение, като в рамките на три дни цената е нараснала с 2 евроцента – от 1.76 евро на 9 април до настоящите нива.

За това предупреди "Нова телевизия".

Тенденцията е към доближаване на психологическата граница от 2 евро, като при по-скъпия дизел вече се наблюдават стойности от 1.92 евро за литър. Според търговците, ситуацията по бензиностанциите остава напрегната, а потребителите вече променят навиците си при зареждане.

„Малките бензиностанции в населените места, където клиенти са основно зърнопроизводители и малки стопанства, работят на прага на минимума. Печалбата там е между 7 и 10 евроцента на литър”, обясни в ефира на „Здравей, България” по "Нова телевизия" Николай Николов, председател на Сдружението на малките търговци на горива. По негови данни изходните цени от складовете на големите доставчици в момента са около 1.66 – 1.67 евро.

Николов подчерта, че малките обекти не предлагат горива с добавки или високооктанов бензин, което им позволява да поддържат малко по-ниски цени от средните за страната. Въпреки това, при настоящата международна обстановка, цените в големите градове остават по-високи заради търсенето на по-претенциозни горива за луксозни автомобили.

Наблюдава се и промяна в поведението на клиентите. „Хората вече не пълнят резервоари до горе. Идват с малки туби от по 3 литра, за да заредят косачки или техника за работа в градината, надявайки се, че през следващия месец цените ще се нормализират”, допълни Николов.

Прогнозите за пазара остават несигурни. Търговците посочват, че бъдещото движение на цените зависи изцяло от развитието на международния конфликт и преговорите между САЩ и Иран.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 електрошок

    38 5 Отговор
    То в България какво ли не поскъпва?! Само заплати и пенсии си стоят в ъгъла и не мърдат оттам.

    Коментиран от #9, #30

    08:25 14.04.2026

  • 2 Извод

    26 6 Отговор
    И на всичко отгоре ЛЕВро за капак !

    Коментиран от #6, #8

    08:25 14.04.2026

  • 3 честен ционист

    37 4 Отговор
    В България няма и една капка петрол добит от Залива, а цените скачат спекулативно. Представете си, какво ще стане ако затвори Лукойла. Ще почнете да разменяте автомобили с пълни резервоари за АК-47 с пълнител.

    08:27 14.04.2026

  • 4 Жайме

    18 1 Отговор
    Петролът си пее:-45 дни не стигат!Парииите ви са на-ши!

    08:29 14.04.2026

  • 5 Фен

    38 6 Отговор
    Атлантизмът не прощава! Санкции, евро, войни... И наш Гюро, барабар Гюро с мъжете.

    Коментиран от #15

    08:29 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ООрана държава

    22 3 Отговор
    5 юро литър нафта след изборите...

    08:31 14.04.2026

  • 8 Бай Онзи

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "Извод":

    На кривата ракета космосът ѝ пречи.

    Коментиран от #13, #33

    08:31 14.04.2026

  • 9 Герп боклуци

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "електрошок":

    Точно така, пак да гласувате за герб...

    Коментиран от #23

    08:31 14.04.2026

  • 10 ИВАН

    18 4 Отговор
    Ама то има ли все още горива, споко,пак ще свикнем да ходим пеша и евентуално на колелета.

    08:31 14.04.2026

  • 11 Будител

    24 3 Отговор
    Ето как Германия ще процедира. Първо свалят акциза на горивата със 17 %. Второ- всички хора които работят ще им бъдат изплатени по 1000 евро без данъци за компенсация на скъпите горива...не приличат на 20- те евро у нас ...

    Коментиран от #19

    08:34 14.04.2026

  • 12 az СВО Победа80

    24 4 Отговор
    Е, добре дошли в клубът на "богатите"! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    08:34 14.04.2026

  • 13 Ама

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Онзи":

    то изобщо няма ракета, бе !

    08:35 14.04.2026

  • 14 урсуикомикс ЕС

    10 6 Отговор
    На ЕС не му трябват горива.Русия ще види сега колко много пари ще дадем на Киев.

    08:35 14.04.2026

  • 15 Пълни глупости

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Вярно ли Гюро вдигна цените на горивата?

    Коментиран от #34

    08:36 14.04.2026

  • 16 000

    22 5 Отговор
    Гответе се за 2.5-3 евро дизел за летния сезон. Все пак сте русофоби, а и за разрика от путинистите вече сге в клуба на богаташите.

    08:36 14.04.2026

  • 17 1234

    4 13 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа80":

    Ало господине! В пандемията беше 3,70 лева дизела преди 4-5 години!

    Коментиран от #35

    08:37 14.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 000

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "Будител":

    Може и по нашия затънтен край, но за целта са нужни 15 млрд евро нов дълг. Как е, хубавко ли ви е в либералния рай?

    Коментиран от #41

    08:39 14.04.2026

  • 20 Навазелинена шекелка

    17 4 Отговор
    Ама как така?! Наш Гюро нали взе мерки?!

    08:40 14.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нещастници

    14 3 Отговор
    ами друго щеше да е сега Белене, ЮП и петролопровод от Русия....

    08:43 14.04.2026

  • 23 ПП и ДБ отпадек

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Герп боклуци":

    Гласувайте за нас, че квото не успяхме да предадем на Украйна и ЕС, да го предадем! България не ни трябва, и българите също!

    08:45 14.04.2026

  • 24 000

    16 1 Отговор
    Никакъв нефт от путин. Нашият народ е героичен. Ще страда, но нека и на путин да му е зле :)

    08:46 14.04.2026

  • 25 А помните ли

    16 2 Отговор
    Кой е героят, който ви въведе лЕврото ? Кой е героят, който се хвалеше с това ?

    Коментиран от #32, #36

    08:53 14.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Урусула пресъхналата

    13 1 Отговор
    Не бе, не е от Еврото. Да не помислите, че е от Еврото.

    08:56 14.04.2026

  • 28 Опс

    13 1 Отговор
    Щом малките бензиностанции печелят по 10 цента на литър,смятай големите колко печелят....И то на петрола доставен на старите цени....Иначе няма картел при тях...и при големите вериги хранителни магазини няма,и при аптеките няма...тая наШта демоНкрация никъде я няма....

    08:57 14.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 и кой точно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "електрошок":

    се налапва от това?

    09:05 14.04.2026

  • 31 Анонимен

    14 1 Отговор
    Няма да ни е лесно. Икономика, която се крепи само на теглене на заеми, с които да плащат заплати на милиционери и администрация. Няма да свърши добре всичко това.

    09:10 14.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Братле

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Онзи":

    Лесна е твоята с каручката

    09:16 14.04.2026

  • 34 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пълни глупости":

    Баш неговата пасмина изгони евтиния бензин и дизел от България.

    09:16 14.04.2026

  • 35 Ахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "1234":

    "в пандемията" ахахахаха, вътре такова. Браво!

    09:17 14.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хейт

    1 0 Отговор
    Нищо, селяците заредиха багажниците с буркани зимнина вчера. Ще им стигнат до Гергьовден. После пак.

    09:23 14.04.2026

  • 38 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    2 .70 дизела, също както беше декември ама тоя път в евро.

    09:25 14.04.2026

  • 39 Никой

    0 0 Отговор
    Имало е и преди исторически - Петролни кризи - даже по 10 години - 70-те години.

    Тогава дори и автомоболите се е наложило да се произвеждат като малолитражни - компактни - тоест да харчат по-малко.

    09:26 14.04.2026

  • 40 1488

    1 0 Отговор
    Атлантик. Това звучи гордо !
    🇪🇺🇺🇦🇮🇱

    09:44 14.04.2026

  • 41 Будител

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "000":

    Ами кво да ти кажа...? Вече 20 години съм в Германия. Всяка година се връщам в България за месец . Все се надявам нещата да се оправят , а те са все по зле. Хората стават все по зарворени , угрижени , злобни и арогантни. Политици и администрация все по некомпетентни макар и едни и същи. Здравната система под всякаква критика . Образованието ...нямам думи...разни псевдо историци променят историята ни . Няма свобода на словото. Хората не разбират , че с гласуването за едни и същи е като безкрайно ДЕЖАВЮ , но в лош вариант...

    Коментиран от #42

    09:53 14.04.2026

  • 42 НА КЪВ НАЕМ СИ ТАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Будител":

    .........

    10:24 14.04.2026

