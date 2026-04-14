45 дни не стигат! Бензинът и дизелът продължават да поскъпват

Средната цена на дизеловото гориво в страната достигна 1.78 евро за литър, сочат данните на Националната агенция за приходите към 12 април. Отчита се последователно повишение, като в рамките на три дни цената е нараснала с 2 евроцента – от 1.76 евро на 9 април до настоящите нива.
За това предупреди "Нова телевизия".
Тенденцията е към доближаване на психологическата граница от 2 евро, като при по-скъпия дизел вече се наблюдават стойности от 1.92 евро за литър. Според търговците, ситуацията по бензиностанциите остава напрегната, а потребителите вече променят навиците си при зареждане.
„Малките бензиностанции в населените места, където клиенти са основно зърнопроизводители и малки стопанства, работят на прага на минимума. Печалбата там е между 7 и 10 евроцента на литър”, обясни в ефира на „Здравей, България” по "Нова телевизия" Николай Николов, председател на Сдружението на малките търговци на горива. По негови данни изходните цени от складовете на големите доставчици в момента са около 1.66 – 1.67 евро.
Николов подчерта, че малките обекти не предлагат горива с добавки или високооктанов бензин, което им позволява да поддържат малко по-ниски цени от средните за страната. Въпреки това, при настоящата международна обстановка, цените в големите градове остават по-високи заради търсенето на по-претенциозни горива за луксозни автомобили.
Наблюдава се и промяна в поведението на клиентите. „Хората вече не пълнят резервоари до горе. Идват с малки туби от по 3 литра, за да заредят косачки или техника за работа в градината, надявайки се, че през следващия месец цените ще се нормализират”, допълни Николов.
Прогнозите за пазара остават несигурни. Търговците посочват, че бъдещото движение на цените зависи изцяло от развитието на международния конфликт и преговорите между САЩ и Иран.
1 електрошок
08:25 14.04.2026
2 Извод
08:25 14.04.2026
3 честен ционист
08:27 14.04.2026
4 Жайме
08:29 14.04.2026
5 Фен
08:29 14.04.2026
7 ООрана държава
08:31 14.04.2026
8 Бай Онзи
До коментар #2 от "Извод":На кривата ракета космосът ѝ пречи.
08:31 14.04.2026
9 Герп боклуци
До коментар #1 от "електрошок":Точно така, пак да гласувате за герб...
08:31 14.04.2026
10 ИВАН
08:31 14.04.2026
11 Будител
08:34 14.04.2026
12 az СВО Победа80
08:34 14.04.2026
13 Ама
До коментар #8 от "Бай Онзи":то изобщо няма ракета, бе !
08:35 14.04.2026
14 урсуикомикс ЕС
08:35 14.04.2026
15 Пълни глупости
До коментар #5 от "Фен":Вярно ли Гюро вдигна цените на горивата?
08:36 14.04.2026
16 000
08:36 14.04.2026
17 1234
До коментар #12 от "az СВО Победа80":Ало господине! В пандемията беше 3,70 лева дизела преди 4-5 години!
08:37 14.04.2026
19 000
До коментар #11 от "Будител":Може и по нашия затънтен край, но за целта са нужни 15 млрд евро нов дълг. Как е, хубавко ли ви е в либералния рай?
08:39 14.04.2026
20 Навазелинена шекелка
08:40 14.04.2026
22 Нещастници
08:43 14.04.2026
23 ПП и ДБ отпадек
До коментар #9 от "Герп боклуци":Гласувайте за нас, че квото не успяхме да предадем на Украйна и ЕС, да го предадем! България не ни трябва, и българите също!
08:45 14.04.2026
24 000
08:46 14.04.2026
25 А помните ли
08:53 14.04.2026
27 Урусула пресъхналата
08:56 14.04.2026
28 Опс
08:57 14.04.2026
30 и кой точно
До коментар #1 от "електрошок":се налапва от това?
09:05 14.04.2026
31 Анонимен
09:10 14.04.2026
33 Братле
До коментар #8 от "Бай Онзи":Лесна е твоята с каручката
09:16 14.04.2026
34 Баце ЕООД
До коментар #15 от "Пълни глупости":Баш неговата пасмина изгони евтиния бензин и дизел от България.
09:16 14.04.2026
35 Ахаха
До коментар #17 от "1234":"в пандемията" ахахахаха, вътре такова. Браво!
09:17 14.04.2026
37 Хейт
09:23 14.04.2026
38 Хохо Бохо
09:25 14.04.2026
39 Никой
Тогава дори и автомоболите се е наложило да се произвеждат като малолитражни - компактни - тоест да харчат по-малко.
09:26 14.04.2026
40 1488
🇪🇺🇺🇦🇮🇱
09:44 14.04.2026
41 Будител
До коментар #19 от "000":Ами кво да ти кажа...? Вече 20 години съм в Германия. Всяка година се връщам в България за месец . Все се надявам нещата да се оправят , а те са все по зле. Хората стават все по зарворени , угрижени , злобни и арогантни. Политици и администрация все по некомпетентни макар и едни и същи. Здравната система под всякаква критика . Образованието ...нямам думи...разни псевдо историци променят историята ни . Няма свобода на словото. Хората не разбират , че с гласуването за едни и същи е като безкрайно ДЕЖАВЮ , но в лош вариант...
09:53 14.04.2026
42 НА КЪВ НАЕМ СИ ТАМ
До коментар #41 от "Будител":.........
10:24 14.04.2026