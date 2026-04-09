БСП-ОЛ пред БАМИ: Развиваща се индустрия е базата за всяка социална политика

„Българската индустрия е гръбнакът на икономиката и трябва да осигурим възможно най-добите условия за нейното развитие.”. Това заяви Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП, пред Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ).
По време на срещата бяха обсъдени трудностите пред сектора, включително международните конфликти и цената на електроенергията, административната тежест за бизнеса, кадровият потенциал и проблемите при внедряването на кръговата икономика в България. Бе поставен акцент върху нуждата от реиндустриализация в европейски план.
Евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова наблегна на значението гласът на българската индустрия да се чува и на европейско ниво. „Тази пряка връзка е толкова важна, за да могат да се създават законодателни норми, които са в помощ, а не в тежест на предприятията.”, подчерта тя.
Водачът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” в 23 МИР – София Габриел Вълков акцентира на политическата нестабилност: „Предсрочните избори, удължителните бюджети оказаха негативно въздействие на икономиката и социалната сфера. Няма как да се развиваме нормално по този начин. Нужно е съставянето на устойчиво управление.”.
По неговите думи индустрията е базата, на която стъпва всяка социална политика. „Имаме обща посока, в която да се движим заедно.”, увери Вълков.
В рамките на срещата бяха коментирани още националната стратегия за индустриално развитие, възможностите за компенсации на енергоинтензивни предприятия и европейската визия за реиндустриализация.
В заключение беше постигнато съгласие за последващи срещи с цел търсене на работещи решения за българската индустрия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Развиваща се индустрия генерираща
е базата за политика за теглене на нови държавни заеми и
плямпане и разтягане на празни локуми
Коментиран от #7
18:16 09.04.2026
2 това изявление
18:17 09.04.2026
3 Ъхъ!!!
Коментиран от #9, #10
18:19 09.04.2026
4 комунетата
18:20 09.04.2026
5 Пачо
18:28 09.04.2026
6 Реалист
18:34 09.04.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Развиваща се индустрия генерираща":Съгласен съм с коментара ти.... БСП и СДС разрушиха преди 35 години индустрията на България.....
18:35 09.04.2026
8 Когато
18:37 09.04.2026
9 Европеец
До коментар #3 от "Ъхъ!!!":Съгласен съм с коментара ти с изключение, че служат на Кремъл.... Там никой не е чувал за тях и не ги познава тия нещастници.... Всички бг политици от управлението Слугуват на урсулата и нейната уродлива компания...... Тоя е индивид Зарков гласува за приемане на истанбулската конвенция.... Хората трябва да дадат шанс на предстоящите избори на партиите, които не са били досега в управлението..... БСП, СДС, ДПС, ГЕРБ, ППДБ,ИТН са провалени управляващи и не трябва никога да бъдат в власта, мисля че в това твърдение след време ще бъде и партията на Радев(дано да греша, но мисля че и той е същия като тях)...
18:48 09.04.2026
10 Не само бетон но и асвалт се полагат
До коментар #3 от "Ъхъ!!!":Ъхъ!!!
00ОТГОВОР
Каква индустрия бе, жалкари? Българска индустрия НЯМА, тук само се лее бетон! Нищо друго!
Не знам на какво се крепи държавата при толкова шарлатания.
18:50 09.04.2026