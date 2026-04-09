БСП-ОЛ пред БАМИ: Развиваща се индустрия е базата за всяка социална политика

„Българската индустрия е гръбнакът на икономиката и трябва да осигурим възможно най-добите условия за нейното развитие.”. Това заяви Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП, пред Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ).

По време на срещата бяха обсъдени трудностите пред сектора, включително международните конфликти и цената на електроенергията, административната тежест за бизнеса, кадровият потенциал и проблемите при внедряването на кръговата икономика в България. Бе поставен акцент върху нуждата от реиндустриализация в европейски план.

Евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова наблегна на значението гласът на българската индустрия да се чува и на европейско ниво. „Тази пряка връзка е толкова важна, за да могат да се създават законодателни норми, които са в помощ, а не в тежест на предприятията.”, подчерта тя.

Водачът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” в 23 МИР – София Габриел Вълков акцентира на политическата нестабилност: „Предсрочните избори, удължителните бюджети оказаха негативно въздействие на икономиката и социалната сфера. Няма как да се развиваме нормално по този начин. Нужно е съставянето на устойчиво управление.”.

По неговите думи индустрията е базата, на която стъпва всяка социална политика. „Имаме обща посока, в която да се движим заедно.”, увери Вълков.

В рамките на срещата бяха коментирани още националната стратегия за индустриално развитие, възможностите за компенсации на енергоинтензивни предприятия и европейската визия за реиндустриализация.

В заключение беше постигнато съгласие за последващи срещи с цел търсене на работещи решения за българската индустрия.