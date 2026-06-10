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Вигенин: За излизане от свръхдефицита е нужна повече справедливост в данъците, а не орязване на доходите

Вигенин: За излизане от свръхдефицита е нужна повече справедливост в данъците, а не орязване на доходите

10 Юни, 2026 10:35 326

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Евродепутатът настоя най-богатите да поемат по-голям дял от тежестта за българския бюджет

Вигенин: За излизане от свръхдефицита е нужна повече справедливост в данъците, а не орязване на доходите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ако има нещо притеснително, то е да искаме да излезем от свръхдефицита чрез рязане на социални разходи, ограничаване на доходите и намаляване на продуктивните инвестиции. Това за нас е път към никъде.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин в предаването „Референдум“ на БНТ, което се излъчи от Брюксел.

По думите му процедурата по свръхдефицит не означава, че България трябва незабавно да сведе дефицита под 3 процента още тази година, а че правителството трябва да представи убедителен план за постигането на тази цел. „Правителството има известна свобода на действие. Въпросът е да предложи мерки и да покаже как ще бъде постигнато намаляването на дефицита. Първо трябва да видим как могат да се съберат повече приходи в бюджета, а не автоматично да се посяга към доходите на хората“, препоръча Вигенин. Според него една от възможностите е реформа в данъчната система. Той припомни, че както Групата на СиД в Европейския парламент, така и БСП отдавна подкрепят идеята за преразглеждане на плоския данък.

„Европейската комисия не само препоръчва да се помисли за промени в данъчната система, но и изрично посочва сериозните неравенства в българското общество. България е страната с най-голямо разделение между бедни и богати в Европейския съюз. Един от начините това да бъде компенсирано е връщането към прогресивно данъчно облагане“, аргументира се евродепутатът. По думите му подобна промяна би засегнала ограничен кръг от най-високодоходните групи, като същевременно би внесла повече справедливост и би осигурила допълнителен ресурс за бюджета.

„Най-богатите трябва да бъдат обложени с по-висок данък. Това е техният принос към обществото“, смята Вигенин.

В разговора той обърна внимание и на продължаващите регионални различия в България въпреки значителните европейски средства, които страната получава. „Проблемът не е в европейските средства. Проблемът е, че нямаме допълваща национална политика. Северозападният и Северният централен район продължават да бъдат около 40% от средното европейско равнище, докато България като цяло вече е близо до 70%. Ако не решим тези вътрешни различия, хората няма да усетят смисъла от европейското членство“, предупреди той.

Според Вигенин усвояването на средства само по себе си не е достатъчно, ако не води до реални резултати. „Не е въпросът да построиш стадион или частично да обновиш училище. Трябва да има система, която създава работни места, добри условия за живот и перспектива хората да останат в своите региони“, акцентира евродепутатът.

Вигенин коментира и дебата за нарастващите разходи за отбрана и сигурност в следващия европейски бюджет, като подчерта, че те не трябва да се свеждат единствено до закупуване на въоръжение. Според него редица инвестиции имат едновременно отбранително и гражданско значение. „Ако реформираме здравните системи така, че да могат да реагират бързо при кризи, това помага и за сигурността, но същевременно е инвестиция в полза на гражданите. Същото важи и за военната мобилност - когато модернизираме мостове, тунели и транспортна инфраструктура, това може да бъде финансирано по линия на отбраната, но в ежедневието се използва основно от гражданите и бизнеса“, даде примери евродепутатът. По думите му европейските инвестиции трябва да се разглеждат по-комплексно и да се насочват там, където носят едновременно ползи за сигурността, икономиката и качеството на живот.

Вигенин отбеляза, че Европейският парламент настоява за по-високо финансиране от първоначално предложеното от Европейската комисия. „Поискахме поне 10% по-голям европейски бюджет. Настояваме за значително повече средства за кохезионната политика, земеделието и социалната политика. Не трябва да се ограничават парите за регионите, за качеството на живот и за социалното развитие. Напротив, там трябва да има повече възможности“, смята той.

Кристиан Вигенин посочи, че наред с дискусията за разходите е важно да се търсят и нови източници на приходи за европейския бюджет. Той даде пример с обсъжданата инициатива за въвеждане на собствени ресурси на ЕС чрез облагане на онлайн хазарта на европейско равнище. По думите му темата тепърва ще се развива, но е част от по-широкия дебат за финансовата устойчивост на Съюза. Евродепутатът подчерта и значението на доброто сътрудничество между българските представители в Европейския парламент и националните институции.

Според Кристиан Вигенин успехът на европейските политики трябва да се измерва не с размера на усвоените средства, а с реалния резултат за гражданите. „Средствата трябва да се оценяват по ефекта, който постигат, а не по това колко сме успели да усвоим. Самото усвояване няма смисъл, ако не води до реално развитие и по-добър живот за хората“, заключи евродепутатът.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: За излизане от свръхдефицита е нужна повече справедливост в данъците, а не орязване на доходите


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