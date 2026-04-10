Владимир Сиркаров: Вносът на храни напомпва инфлацията у нас

10 Април, 2026 17:18 853 25

Основният двигател на поскъпването по рафтовете се оказва колапсът в родното земеделие

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България привнася огромна доза инфлация заради липсата на достатъчно родно производство и зависимостта от вносни продукти на пазара. При някои основни стоки вносът достига до 80%, което прави страната изключително уязвима от външни шокове. Това обяви икономистът Владимир Сиркаров пред bTV. По думите му, структурните проблеми в селското стопанство и геополитическите сътресения продължават да оказват тежък натиск върху цените у нас. Според последните данни на Националния статистически институт за 2026 година, макар общата годишна инфлация да се задържа на нива от 3.6%, хранителните продукти от малката потребителска кошница продължават да поскъпват с около 1% месечно, удряйки директно най-нискодоходните домакинства.

Основният двигател на поскъпването по рафтовете се оказва колапсът в родното земеделие. "За голямо съжаление тук имаме структурен проблем, защото внасяме голяма част от хранителните продукти, които използваме – около 50% средно може да кажем, че внасяме, като при някои продукти достига 70-80%", заяви Владимир Сиркаров.

Той подчерта, че по този начин страната ни автоматично импортира инфлация и остава зависима от динамиката на международните пазари. Икономистът очаква по-висока инфлация през тази година спрямо предходната, като сериозен натиск вече се отчита в сферата на туризма и ресторантьорството. Експертът е категоричен, че бъдещото редовно правителство трябва спешно да предприеме мерки за рекапитализиране на селското стопанство и насърчаване на качественото българско производство.

Относно изкуственото ограничаване на поскъпването, анализаторът е категоричен, че подобни административни ходове са крайно опасни за пазара. "Една директна намеса по-скоро ще е много рискова, защото има риск за недостиг на стоки", предупреди Сиркаров.

Той поясни, че надценките по веригата от производител до търговец на дребно при определени продукти са необосновано високи и процесите там трябва да бъдат зорко проследявани. "В крайна сметка ще бъдат наказани тези, които повишават цените прекалено. Има алтернативи и трябва те да се търсят", посочи икономистът, визирайки възможността потребителите сами да регулират пазара чрез избора си.

Запазването на националната валута не е щит срещу нелоялните търговски практики, стана ясно още от думите на експерта. Сиркаров отбеляза, че темата за еврозоната у нас се политизира изключително силно, но самата валута не е основният инфлационен двигател. "При единната валута реално играчите, които действат в България и които си позволяват да спекулират, имат принос за повишаване на инфлацията. Едва ли при друга валута - например лева, те нямаше пак да вдигат цените", обясни той.

Икономистът отчете, че геополитическата нестабилност също диктува цените у нас. Въпреки че през последните дни бе обявено двуседмично примирие в мащабния конфликт между САЩ и Иран, което свали цените на петрола, външните шокове остават сериозна заплаха за родната икономика. Според Сиркаров, държавните помощи за бизнеса трябва да се отпускат изключително внимателно, като фокусът остане върху запазването на свободната частна инициатива.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Без майтап

    12 1 Отговор
    Няма пасища няма животни , има фото валтаици. Има фотовалтаици цици има пари. Какво ще яде българина, има ли значение?

    Коментиран от #14

    17:27 10.04.2026

  • 3 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Нищо подобно.Ако не са вносните храни в БГто ще се мре от глад с оглед алчността на "родните производители,които ребрандират вносни стоки на цени срещани по време на война (спекула).
    Пазарът в Одрин е отворен 24 часа за българи,които са добре дошли да си купят евтина и качествена храна от Турция.

    Коментиран от #9

    17:27 10.04.2026

  • 4 Факти

    7 1 Отговор
    Владимир Сиркаров: Вносът на храни и леврото напомпва инфлацията у нас

    17:32 10.04.2026

  • 5 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Дори диктаторът на Тодор Живков разрешаваше на хората да си имат малко стопанство за задоволяване на нуждите си.Точно тази привилегия беше отнета от хората при новия демократичен режим ,който разгроми леката промишленост, селското стопанство и животновъдство по заповед от Запада .А сега България е обречена на хронична липса на храни и народа го тъпчат с боклуци на високи цени.

    17:32 10.04.2026

  • 6 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    АБЕ, НАС НИ ХРАНЯТ УКРИТЕ БЕ! НАШАТА ИКОНОМИКА ЗАМИНА,В ЛОМ БИРЕНАТА ФАБРИКА ФАЛИРА, РАБОТНИЦИ С МЕСЕЦИ НЕ СА ВЗИМАЛИ ЗАПЛАТА

    17:36 10.04.2026

  • 7 Така де , кой да им яде боклуците

    6 0 Отговор
    Ако не ние! Хем им го плащаме, хем те не го изхвърлят да се замърсяват!

    17:37 10.04.2026

  • 8 оня с коня

    5 0 Отговор
    Родното ни С.Стопанство е в Колапс защото се внасят доста по-евтини Стоки от Чужбина.Ате са по-евтини защото Богатите държави имат Финансова възможност да СУБСИДИРАТ сериозно производителите си за разлика от "неособено богата" БГ.Затова и мъдрият народ е казал:"Парата е.. Фукарата".

    17:38 10.04.2026

  • 9 ПРИПОМНЯНЕ

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    През 1980 г. СССР удари сатъра на БЪЛГАРСКИТЕ ОРАНЖЕРИИ, които бяха известни вече на три континента..."Братски" ни бяха ликвидирани: Дирекция Оранжерии на Техноекспорт; Института по оранжерии в гр. Радомир; Завода за оранжерии в гр. Радомир, Оранжерийното Архитектурно-строителното звено към ИТЕМ гр. София; Работните монтажни бригади за задгранично строителство.
    “Напред към сияйните върхове на социализЪма и комунизЪма другарки и другари”

    Коментиран от #13, #18, #24

    17:47 10.04.2026

  • 10 ту-туу

    6 0 Отговор
    Има си ушни марки получава субсидия без животни и си живуркат близки до тия 240 народни хрантутници

    17:50 10.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ок, нека

    5 1 Отговор
    послушаме този елемент.Забрави ли когато бг яйцата удариха левче, и вноса смъкна цената?Бг чесън на кило по-скъп от ананас?Добруджански боб на цена на перуанска киноа?Когато се биеха за бг олио на 9.99 лв, даже вампир умря май в кауфланд?Родни череши по 30-40 лева?Агнешкото ни е по- скъпо от това във Финландия, а какви са им там заплатите?Служебното правителство и БАБХ затварят през ден всякакви производители на месни (продукти)мършляци из цялата територия.Колапс на производителите?Да умират в кофите.

    18:07 10.04.2026

  • 13 Транжора

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Мдааа, СССР са виновни, а не @рапа Костов и с@танинския план Ран-Ът, дето ни превърна в кочи н@та, която сме в момента.

    Коментиран от #20

    18:12 10.04.2026

  • 14 1234

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    и фотото уж безплатно слънце ползва ама тока по скъп от аец

    18:13 10.04.2026

  • 15 Я Бугайски иска да унищожи Руси България

    0 1 Отговор
    Унищожаването на селското стопанство е една от главните постижения на демокрацията. Друга важно е - обезлюдяването на БГ. Има още десетина такива. Всеки ги знае.

    18:37 10.04.2026

  • 16 така е

    0 0 Отговор
    Като не щете български череши по 150 Евро килото, ще ги изкореним, а вие яжте вносните.

    18:37 10.04.2026

  • 17 Търговците

    1 0 Отговор
    Трябва да се премахнат прекупвачите-търговци по веригата. Един турски евтин домат, минава през 5 прекупвача , докато стигне в супермаркета и пазара. Всеки си слага надценка. Вижте какви са цените в Турция и нашите търговци купуват на едро, още по-евтино.

    Коментиран от #21

    18:41 10.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 1990

    1 2 Отговор
    Многоуважаемите седесари 1990 г забраниха износа за Русия зеленчуци и консерви. Последва разруха.

    Демократи сър

    Коментиран от #23

    18:44 10.04.2026

  • 20 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Транжора":

    През 1980 г. Костов си беше асистент по Марксистко-Ленинската "Политикономика" в МЕИ "Ленин", а Ран-Ът не съществуваше.

    18:45 10.04.2026

  • 21 Киркилез

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Търговците":

    Трябва да се премахнат прекупвачите-търговци по веригата. Един турски евтин домат, минава през 5 прекупвача, докато стигне в супермаркета и пазара, разваен. Всеки си слага надценка. Вижте какви са цените в Турция и нашите търговци купуват на едро, още по-евтино развалени стоки.

    18:47 10.04.2026

  • 22 гумата

    0 0 Отговор
    Този тип плачеше за паметника на съветската армия и говореше , че куката на крана не бла сертифицирана! Та той говори за инфлация по време, когато няма кинти! Това е въпиюща некомпетентност. Може да има стагфлация поради намалените сделки, за спекул с горивата и някои стоки, но не и за инфлация! И Факти го пуска , за да четем икономически дивотии, от които Дейвид Рикардо и Адам Смит биха се изчервили, ако имаха нещастието да ги прочетат!

    18:50 10.04.2026

  • 23 да ве

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "1990":

    Седесарите не пожелаха да продължат без пари да изнасят селскостопанска продукция за СССР. Те са виновни за разрухата в България.

    19:00 10.04.2026

  • 24 прочети

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    пост 19

    19:01 10.04.2026

  • 25 Ван дер Любе

    0 0 Отговор
    Не трябва да забравяме и картелите на ГЕРБ и ДПС, които са спрели цялата продукция в България, ако няма плащания към тях. Не случайно Главчев взе парите от Инвитро и други, за да ги даде наа зърнарите, които с майбахите ги закараха на Пеевски и Борисов, за да си купят изботите (справка решение на коституционния съд). Така се убиват по-малките производители и неплащащите и храната хвърчи нагоре. Подобно картели има и при горивата, отоплвнивто - всички първични нужди.

    19:03 10.04.2026

