Девойките на България размазаха Малта в европейска квалификация

12 Април, 2026 20:59 429 5

Селекцията на Ангел Славов записа втора поредна категорична победа, след като разгроми домакина Малта с 6:0

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България за девойки до 19 години продължи отличното си представяне във втория кръг на европейските квалификации. Селекцията на Ангел Славов записа втора поредна категорична победа, след като разгроми домакина Малта с 6:0.

Срещата започна по перфектен начин за българския тим, който поведе още в 12-ата минута чрез Мариела Петрова. До почивката „лъвиците“ затвърдиха превъзходството си с второ попадение – Катерина-Мария Равначка се разписа за 2:0.

След паузата България продължи да доминира изцяло на терена. В 53-ата минута Равначка реализира от дузпа за класическото 3:0, а малко по-късно Моника Балиова покачи на 4:0. Мариела Петрова отбеляза втория си гол в мача за 5:0, а крайното 6:0 оформи Гергана Халянова в заключителните минути.

България WU19 демонстрира резултатна игра, стабилност в защита и увереност, които я нареждат сред водещите отбори в групата след първите два кръга.

Състав на България WU19: 1. Огняна Бургоджиева (В), 2. Елена Каменова (К), 3. Йорданка Парнарова, 7. Моника Балиова, 9. Мариела Петрова, 10. Рая Бонева, 11. Катерина-Мария Равначка, 13. Теодора Митова, 14. Андреа Бояджиева, 19. Далия Виденова, 20. Христина Милчева


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Време е да подкарат и мъжете

    1 1 Отговор
    Белкем тръгне футбола!

    21:01 12.04.2026

  • 3 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Ама я да видим нашите национали колко пабут могат да ядът от тия сервитьори ???????

    21:22 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Отивай на преглед

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Съвет от психиатър !

    21:25 12.04.2026

