Йордан Божилов: Американските самолети в София пазят източния фланг на НАТО

Въпреки изострената геополитическа обстановка в Близкия изток и изпратената официална дипломатическа нота от Техеран до София, националната сигурност на България не е застрашена и страната ни няма да се ангажира с военни действия. Това увери заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов в ефира на Bulgaria ON AIR, коментирайки актуалните конфликти и позиционирането на американски военни самолети на родна територия. По думите му защитата на страната е напълно гарантирана както от собствените ни въоръжени сили, така и от съюзниците в НАТО.

През последните седмици общественото внимание бе насочено към присъствието на логистични и транспортни самолети на Военновъздушните сили на САЩ на столичното летище "Васил Левски", което провокира и официална реакция от страна на Ислямска република Иран. Заместник-министърът на отбраната обаче бе категоричен, че подобни комуникации са рутинни в международните отношения.

"Нотите са нормално средство за дипломатическо общуване. България и Иран имат дипломатически контакти, не виждам нещо извънредно", коментира Йордан Божилов. Той припомни, че страната ни има сключено рамково споразумение за сътрудничество в отбраната със Съединените щати, което позволява съвместни тренировки и използване на четири български съоръжения.

"За всяко влизане и пребиваване на чужди войски на българска територия се взима индивидуално решение. То се базира на много строг анализ" – подчерта Божилов, уточнявайки, че машините се намират у нас единствено с цел обслужване, усилване на източния фланг на НАТО и повишаване на натренираността на армията.

В контекста на глобалната сигурност, Божилов анализира и ключовите дипломатически совалки, които текат в момента. След обявеното от американския президент Доналд Тръмп двуседмично примирие, в Исламабад стартират директни преговори между Вашингтон и Техеран, предвождани от вицепрезидента на САЩДжей Ди Вънс.

Заместник-министърът отбеляза, че високото ниво на американската делегация означава, че поетите от Вашингтон ангажименти могат да се считат за официално договорени. Въпреки това остават сериозни въпросителни относно консолидацията на властта в Техеран. "Не знаем кой всъщност управлява Иран. Дали това, което ще бъде поето като ангажимент от Иран, след това ще бъде спазено? Надежда наистина има и това се вижда по пазарите, веднага паднаха цените", посочи той.

По отношение на призивите към европейските съюзници в НАТО да се включат активно в охраната на Ормузкия проток, българската позиция остава категорична. Алиансът е отбранителен съюз, фокусиран върху евроатлантическото пространство, а държавата ни няма никакво намерение да изпраща военни контингенти в Близкия изток.

Въпреки сериозния фокус върху Близкия изток, Йордан Божилов предупреди, че войната в Украйна остава основният и най-директен риск за сигурността на България. В края на март служебният кабинет, ръководен от премиера Андрей Гюров, подписа в Киев 10-годишно двустранно споразумение за сътрудничество със страната.

"То отваря много възможности, но не предвижда изпращане на войски и предоставяне на помощ. Всичко това ще се извършва само по българското законодателство", уточни заместник-министърът. Документът обхваща широк спектър от невоенни сфери, включително енергетика, образование и съвместни иновации в отбранителната индустрия.

Божилов обърна специално внимание и на променения характер на съвременните бойни действия, подчертавайки критичната роля на безпилотните апарати. "Войната в Украйна на практика се води с дронове, някои са на базата на изкуствен интелект", коментира той, допълвайки, че Министерството на отбраната вече изпълнява специализирани програми за придобиване както на дронове, така и на модерни антидронови системи за защита.