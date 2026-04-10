Йордан Божилов: Американските самолети в София пазят източния фланг на НАТО

10 Април, 2026 17:42 1 495 71

Нотите са нормално средство за дипломатическо общуване. България и Иран имат дипломатически контакти

Йордан Божилов: Американските самолети в София пазят източния фланг на НАТО
Снимка: Bulgaria ON AIR
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Въпреки изострената геополитическа обстановка в Близкия изток и изпратената официална дипломатическа нота от Техеран до София, националната сигурност на България не е застрашена и страната ни няма да се ангажира с военни действия. Това увери заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов в ефира на Bulgaria ON AIR, коментирайки актуалните конфликти и позиционирането на американски военни самолети на родна територия. По думите му защитата на страната е напълно гарантирана както от собствените ни въоръжени сили, така и от съюзниците в НАТО.

През последните седмици общественото внимание бе насочено към присъствието на логистични и транспортни самолети на Военновъздушните сили на САЩ на столичното летище "Васил Левски", което провокира и официална реакция от страна на Ислямска република Иран. Заместник-министърът на отбраната обаче бе категоричен, че подобни комуникации са рутинни в международните отношения.

"Нотите са нормално средство за дипломатическо общуване. България и Иран имат дипломатически контакти, не виждам нещо извънредно", коментира Йордан Божилов. Той припомни, че страната ни има сключено рамково споразумение за сътрудничество в отбраната със Съединените щати, което позволява съвместни тренировки и използване на четири български съоръжения.

"За всяко влизане и пребиваване на чужди войски на българска територия се взима индивидуално решение. То се базира на много строг анализ" – подчерта Божилов, уточнявайки, че машините се намират у нас единствено с цел обслужване, усилване на източния фланг на НАТО и повишаване на натренираността на армията.

В контекста на глобалната сигурност, Божилов анализира и ключовите дипломатически совалки, които текат в момента. След обявеното от американския президент Доналд Тръмп двуседмично примирие, в Исламабад стартират директни преговори между Вашингтон и Техеран, предвождани от вицепрезидента на САЩДжей Ди Вънс.

Заместник-министърът отбеляза, че високото ниво на американската делегация означава, че поетите от Вашингтон ангажименти могат да се считат за официално договорени. Въпреки това остават сериозни въпросителни относно консолидацията на властта в Техеран. "Не знаем кой всъщност управлява Иран. Дали това, което ще бъде поето като ангажимент от Иран, след това ще бъде спазено? Надежда наистина има и това се вижда по пазарите, веднага паднаха цените", посочи той.

По отношение на призивите към европейските съюзници в НАТО да се включат активно в охраната на Ормузкия проток, българската позиция остава категорична. Алиансът е отбранителен съюз, фокусиран върху евроатлантическото пространство, а държавата ни няма никакво намерение да изпраща военни контингенти в Близкия изток.

Въпреки сериозния фокус върху Близкия изток, Йордан Божилов предупреди, че войната в Украйна остава основният и най-директен риск за сигурността на България. В края на март служебният кабинет, ръководен от премиера Андрей Гюров, подписа в Киев 10-годишно двустранно споразумение за сътрудничество със страната.

"То отваря много възможности, но не предвижда изпращане на войски и предоставяне на помощ. Всичко това ще се извършва само по българското законодателство", уточни заместник-министърът. Документът обхваща широк спектър от невоенни сфери, включително енергетика, образование и съвместни иновации в отбранителната индустрия.

Божилов обърна специално внимание и на променения характер на съвременните бойни действия, подчертавайки критичната роля на безпилотните апарати. "Войната в Украйна на практика се води с дронове, някои са на базата на изкуствен интелект", коментира той, допълвайки, че Министерството на отбраната вече изпълнява специализирани програми за придобиване както на дронове, така и на модерни антидронови системи за защита.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсулата

    13 43 Отговор
    НАТО ви пази от Иран и Русия !!

    17:43 10.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    86 5 Отговор
    Пазят ви тиквите. не виждат ли хората, че натю беше направено смешно в Русия и сега в Иран. Пазят ей ттакива прислужници като вас, да не ви вкараме в Белене.

    17:45 10.04.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    70 5 Отговор
    Пазят на майка ти

    17:46 10.04.2026

  • 4 Хасковски каунь

    68 5 Отговор
    Юда.

    17:46 10.04.2026

  • 5 Американските самолети в София пазят

    59 3 Отговор
    мишоците и бръмбарите да спат спокойно
    и търговците на гласове на 2 партии за които никой не може да се досети кои са

    17:47 10.04.2026

  • 6 ,, На четирите български съоръжения"

    44 3 Отговор
    Но не и на летището ,, Васил Левски"!

    17:48 10.04.2026

  • 7 А СТИГА БЕЕЕЕ

    70 3 Отговор
    И ТОЯ ЛИ ИЗПЪЛЗЯ ДА НИ САПУНИСВА И ОМАГЬОСВА С ОБЕЩАНИЯ ЗА .....ЗАЩИТА.....!!! ТЕ САМИ СЕБЕ СИ НЕ МОГАТ ДА ОПАЗЯТ / в близкия изток всичко им е на салата/ НАС ЩЕЛИ ДА ПАЗЯТ

    17:49 10.04.2026

  • 8 Да,бе

    64 3 Отговор
    Нали уж шахтите чистеха...Ама верно НАТО утече у канала...

    17:49 10.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атом

    70 3 Отговор
    По глупав коментар не бях чувал скоро! Този си мисли, че ние трева пасем!
    А защо самолетите летят с изключени транспондери? Нали са с учебна цел тук? 😡

    Коментиран от #21

    17:50 10.04.2026

  • 11 Просто човек

    2 26 Отговор
    🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺

    Коментиран от #47

    17:51 10.04.2026

  • 13 6266

    50 2 Отговор
    Може ли този господинчо да обясни на обществеността как американските самолети в София пазят източния фланг на НАТО, като те са цистерни за зареждане на гориво? Много ще ми е интересен отговорът му. Или нещо е трябва да каже и това нещо под плешивото му теме е измислило тази небивалица.

    17:52 10.04.2026

  • 14 Ами

    40 1 Отговор
    САЩ така опазиха арабите, че Катар чак ги изгониха :)

    17:53 10.04.2026

  • 15 Вашето мнение

    40 3 Отговор
    Трябва дда се признае обаче, че от натю пръскат много пари за да осигурят стипендиите на това и подобните му, да го обучат на заучени клишета, да го вкарат в списъци за постоянен експертин по телевизиите и то само за да облъчват стадото, което вече е купено с банани.

    17:53 10.04.2026

  • 16 кой мy дpeмe

    30 1 Отговор
    е нал беха цистерни само

    17:53 10.04.2026

  • 17 идиоти вън

    39 2 Отговор
    Убидно е, когато един идиот смята другите за глупаци!!!! Ай .... върви там от където си се появил на белия свят!!!!

    17:54 10.04.2026

  • 18 сайберпънк

    33 2 Отговор
    нато е частната армия на богатите срещу бедните в к0чината еСС

    17:54 10.04.2026

  • 19 Боруна Лом

    29 2 Отговор
    БОКЛУК! ПАЗЯТ НА М.....

    17:56 10.04.2026

  • 20 Краварския слуга с поредни лъжи

    31 2 Отговор
    Ненормалния излишен си ни

    17:56 10.04.2026

  • 21 ЩОТО...........

    23 2 Отговор

    До коментар #10 от "Атом":

    ....Е ТАКИВА ОЛИта НИ СЕ ПРАВЯТ НА МНОГО ВАЖНИ ФАКТОРИ , А ОТ КЛЕЧЕНЕ ПРЕД ПОСОЛ СТВОТО ЗА ИНСТРУКЦИЯ СА ЗАПРИЛИЧАЛИ НА КЛО ШАРИ

    18:00 10.04.2026

  • 22 Сталин

    29 2 Отговор
    Абе негодник те и американските бази пазеха Кувейт ОАЕ Бахрейн Саудитска Арабия Дубай

    18:01 10.04.2026

  • 23 А50

    24 2 Отговор
    Е па не ги е и срам като плямпат лъжи и глупости

    18:01 10.04.2026

  • 24 Анонимен

    21 2 Отговор
    Този пиян ли е смях. Американските бази уж пазеха близкия изток и там всичко е в руини.Та от какво ни пазят. Смешник. Те Израел не могат да опазват .

    18:04 10.04.2026

  • 25 Жалко изчадие

    21 2 Отговор
    Кух рапон, даваме си д-то за без пари, за да може после да ни опъват

    18:05 10.04.2026

  • 26 Този идиот е опасен за България!

    21 2 Отговор
    Управляват ни кръгли идиоти и фашисти които няма да мирясат докато ракетите не почнат да падат върху главите им! Но вече ще е късно!

    18:07 10.04.2026

  • 27 Колкото

    13 2 Отговор
    Опазиха Кипър!

    18:08 10.04.2026

  • 28 Нали са цистерни

    18 3 Отговор
    Как "пазят" някой, като са летящи бензиностанции? Уволнете го тоя!

    18:13 10.04.2026

  • 29 Калин

    15 2 Отговор
    Ционистки изрод и ти си в списъците нали знаеш!????
    Да не мислиш че ще ви се разминат всички престъпления и съучастия в престъпления и масови убийства!!????

    18:13 10.04.2026

  • 30 Гробар

    14 3 Отговор
    Нормално. Ние сме във война с Русия и Иран. Ще дойдат още натовски военни. Ще водят война от наша територия. Български градове ще бъдат разрушавани, не американски или британски, поради което нашите жълтопаветни евроатлантици потомствени комунета ще са в екстаз. Техните дечица са на запад. Те са тук, за да крадат, охранявани от нашата милиция.

    Коментиран от #34

    18:13 10.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лъжец

    15 2 Отговор
    долен...

    18:13 10.04.2026

  • 34 Цветя и рози, но по гробовете

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "Гробар":

    И ще стане, като в Украйна

    18:14 10.04.2026

  • 36 оня с питон.я

    11 4 Отговор
    Много гневни хора тук. На 19-ти имате възможност да промените нещата. Глас за Възраждане. Всичко друго са празни приказки.

    18:15 10.04.2026

  • 37 Роки

    12 2 Отговор
    Тоя неадекват говори несвързано, има тикове и гледа налудничаво. Веднага е отвял конкуренцията за зам-министър на отбраната!

    18:15 10.04.2026

  • 38 Анонимен

    11 2 Отговор
    Американските база пазеха и персийския залив а сега ги няма. Та как ще ни пазят

    Коментиран от #42

    18:16 10.04.2026

  • 39 Айде бе

    11 2 Отговор
    Време е час по-скоро България да напусне терористичния съюз на НАТО!!!!
    Боклуците евроатлантици съучастници в убийствата на мирни хора и деца да не ни облъчват по телевизиите а да си потърсят скривалища, защото скоро ще дойде време за разплата!

    18:17 10.04.2026

  • 40 ОТ. КОГО БЕ ИДИОТЕ

    13 2 Отговор
    ПРОДАЖНА. СТАН

    18:17 10.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гробар

    10 2 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    Абе американетата да ни са ти нощни пазачи. Идват тука да си водят войните.

    18:18 10.04.2026

  • 43 колю надървения

    8 2 Отговор
    този плехо ДАВА , но най харесва да му го изцедиш директно в гърлото

    18:19 10.04.2026

  • 44 Софиянец

    9 2 Отговор
    Кретен!

    18:19 10.04.2026

  • 45 милитарист

    10 2 Отговор
    самальотите на кухорогите у нас, пазят и участват във войната, и не пазят нищо освен собствения си интерес! бегай у лево, левундер!

    18:23 10.04.2026

  • 46 Мирослав

    9 2 Отговор
    Кръгъл идиот!

    18:23 10.04.2026

  • 47 не човек,а задноблизец...

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Просто човек":

    РФ , РБ , РФ ,РБ ...

    18:24 10.04.2026

  • 48 Горски

    9 2 Отговор
    Ако фашистите от Америчка се разкарат от Европа ше стане много по спокойно. Фашистките окупатори седят в Европа още от 1945 след като сглобиха с евреите ВСВ това беше и целта на Световната война да се настанят трайно в Европа и Азия. Никой не жали за цонстките окупатори от САЩ само петоколонниците шпиони от НПО които се изхранват с предаделство. Много приказни, но е спестена истината, че за американците от сащ всички партньори са парцали - служат за замитане на следите, а когато станат ненужни, биват изхвърлени. Вън на американските терористи от България! Ако САЩ напуснат НАТО: Най-голямата опасност е че ЕвроУрсулите - военолюбци остават. Путин никога не е имал намерение да напада Европа, достатъчно проблеми си навлече с Украйна. Спрете с тази дезинформация и пропаганда! Нали се говори за обща европейска отбрана, ами без САЩ Нато + Украйна ще е това. По-големият проблем са петрола и газа, тъй че наблягайте на АЕЦ.!

    18:25 10.04.2026

  • 49 Студопор

    6 1 Отговор
    А пазят ли България?

    18:26 10.04.2026

  • 50 55 процента са против войната

    8 2 Отговор
    Май-Май е противоположното. Самолетите провокират бомбени удъри по Источа Европа. И не само Източна. Такетите могатт да стихна 4000 км.тоест до Париж и Лондон. Самолетите провокират иранците за отмъщение на западняците и на българите.

    18:27 10.04.2026

  • 51 нннн

    8 2 Отговор
    Пcyвнитe cа нормално средство за общуване с нe гo дни ци като тoя.
    Българи, мислете като гласувате/не гласувате.

    18:28 10.04.2026

  • 52 ПОЛК. К. ЖИВКОВА

    1 8 Отговор

    До коментар #41 от "ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!":

    Защото много ти знае устата и си русифил и краен националист и анти-комунист, генералите те мачкаха във ВВС,
    генерал К.Попов и ген. Р.Радев,на които им бях адютантка, и те дори се опитаха да те уволнят от ВВС.
    За такива като теб няма място в натовската ни армия, фа ши ст не ща стен.
    Като офицер от служба воен но ра зуз на ва не ,напълно подкрепям мисията на сащ и разполагането на съюзническа техника в България.

    18:33 10.04.2026

  • 53 Титак

    9 0 Отговор
    И как цистерните ни пазят...??? С какво въоръръжение са ???

    Коментиран от #63

    18:35 10.04.2026

  • 54 Чукча писател

    3 1 Отговор
    Хептен за канарчета ни взеха вече.
    Зам.министър бил тоя ...

    18:47 10.04.2026

  • 55 Той

    2 0 Отговор
    Те и в Близкия изток пазеха, ама всички видяхме какво стана с арабите и американските бази.

    18:48 10.04.2026

  • 56 Баце

    2 1 Отговор
    То верно народонаселението за последните 30 години демокрация доста изпростя, ама такива шмекери като този се опитват и да го правят на идиот. Абе аланкоолу, как точно цистерни пазят и как така не са цел?
    Айде дано поне са ти платили подобаващ хонорар - 30 сребърника!

    Коментиран от #60

    18:52 10.04.2026

  • 57 От къде

    2 1 Отговор
    се пръкват такива бок луци да ни казват гледната си точка

    Коментиран от #58

    18:54 10.04.2026

  • 58 От на майка ти

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "От къде":

    Двуцевката.Що питал.

    18:57 10.04.2026

  • 59 НРБ

    2 0 Отговор
    Военни самолети на гражданско летище ??? Русия не воюва с НАТО ,но при война ще има АТОМ !!!

    Коментиран от #61

    19:01 10.04.2026

  • 60 Абе Капацитета

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Баце":

    Ти 2012 г.какво прави когато Иран ни дпретна един атентат в Сарафово.Ти кога се роди ,амнезия ли имаш.Не е ли време да им го върнем,как мислиш Капацитета дето много помнел.
    .

    19:01 10.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Голяма

    3 0 Отговор
    работа сме това българите. Американците са се загрижили да ни пазят. Канадците ни копаят златото и други ценни метали. Германците ни хранят с техните хранителни вериги. Гърци, турци поляци, французи и др. ни докарват зарзават и плодове. Ние нали сме баровци, само лежим и богатеем.

    Коментиран от #65

    19:03 10.04.2026

  • 63 Тъп чо

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Титак":

    С това ,че като са тука .Натовските ПВО системи са активирани.Анадъмо .Тъп чо.

    19:04 10.04.2026

  • 64 Много ви е

    0 0 Отговор
    Страх от коментарите ми, а, подлоги фактически???? Че чек и връзката ми с браузъра прекъсват, че им е неудобно да ме трият! Народният съд няма да ви отмине, знаем ви поименно!

    19:05 10.04.2026

  • 65 Ами Барни

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Голяма":

    На първо място сме по износ на Черен хайвер в ЕС.Направи си справка защо тук зърнарите не произвеждат домати картофи боб ,а жито.Питай ги бе.Харалампи. и ще разбереш.

    Коментиран от #69

    19:06 10.04.2026

  • 66 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Вижте мутрата на този отпадък

    19:08 10.04.2026

  • 67 Българската армия

    1 0 Отговор
    през 20 ти век не е губила войни, но политиците ни винаги са били "на ниво" и дотук "само" три национални катастрофи, занапред щ3 видим, как без война отиваме в киреча от алчност на управляващите ни. Чете моля, Образумайте се.

    19:13 10.04.2026

  • 68 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Ако сме държава службите трябва да проверят източниците му на доходи и да ги оповестят. Така ще знаем кой му поръчва музиката на тва гну сно ле ке

    Коментиран от #71

    19:13 10.04.2026

  • 69 Преди години

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ами Барни":

    по статистика на оо-не, сме били на 25-28 място в света по сачество на ивота индустриалво развитие и т.н. Егати лъжците и майтапчиите са тия от ооне-то, ей!

    19:17 10.04.2026

  • 70 Тотален херметик

    0 0 Отговор
    Този не е за показване, камо ли за четене

    19:23 10.04.2026

  • 71 Има един

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Хохо Бохо":

    клип за печатница на бюлетини, дето няма контрол на процеса, забранен достъп за проверка от Сик, въпреки , че Законите повелянат друго, няма охрана, няма институции, има териОтория, ти питаш за нещо имагинерно, па питай си, за некой, като прокураторите нема закони има тълкуване, па питай си до зайтрен, териОтория че ти изока, мей би....

    19:25 10.04.2026

