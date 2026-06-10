Община Царево: Зад плаж Бутамята няма къмпинг и не се предвижда изграждане

Зад плаж Бутамята край Синеморец няма къмпинг и не се предвижда изграждане по смисъла на Закона за туризма. Определени са единствено терени за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани съгласно действащата национална нормативна уредба. Това заявяват от община Царево с изявление до медиите.

И добавят, че до момента районът често е бил използван за неправомерно спиране на автомобили, кемпери и каравани, без ясно регламентирани задължения по отношение на чистотата, управлението на отпадъците и пожарната безопасност. Приетата нова нормативна уредба цели именно въвеждането на ред, отговорност и контрол при използването на подобни територии, без това да води до застрояване или промяна на естествения им характер.

Повод за позицията на общината е твърдение на директора на екоинспекцията в Бургас Пламен Маринов, който твърди, че са открити доста нарушения на мястото на подготвящия се огромен къмпинг на плаж Бутамята.

На 3 юни е направена проверка и е установено, че "Пепе.бг" са започнали предварителни действия, преди да получат разрешение от РИОСВ. Предстои връчване на акт за съставяне на нарушение в близките 5 дни. Вече има изкопан ров, прокарана вода, полага се инфраструктура за електроснабдяване. Както свидетелстват от няколко дни очевидци, теренът вече е ограден. Самата фирма също признава, че тепърва подава документи за съгласуване на всичко това в регионалната екоинспекция и още снощи стана ясно от изявлението ѝ, че е в нарушение.

От община Царево заявяват, че след възникналите обществени дискусии комисията, провела търга и съставена от експерти и общински съветници, е извършила повторен преглед на цялата тръжна документация. Не са намерени основания да се счита, че процедурата е проведена в нарушение на закона. Процедурата е публична, а заповедта за откриването ѝ и условията по нея са публикувани, както изисква законът, уточняват още от община Царево.

"По отношение на екологичните опасения следва да се подчертае, че към настоящия момент теренът е отдаден под наем, но Община Царево не е издала разрешение за осъществяване на дейността. Преди това да се случи, наемателят следва да представи необходимите документи и съгласувания от компетентните институции, включително Регионалната здравна инспекция, органите за пожарна безопасност и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Към момента тези документи не са постъпили в общината", изтъкват още от община Царево.

Ето цялата позиция:

Община Царево високо цени гражданската активност, обществената чувствителност и ролята на медиите при наблюдението на процедурите, които Общината провежда. Всяка проява на обществена ангажираност, насочена към опазването на природата и законосъобразното управление на публичните ресурси, е важна и заслужава уважение.

Опазването на природните богатства на община Царево е сред нашите основни приоритети. Плажовете, дюните, горите, реките, морето, природните местообитания и уникалните пейзажи на Странджа са безценен ресурс, който следва да бъде съхраняван както за настоящите, така и за бъдещите поколения. Именно затова всяко обществено притеснение, свързано с евентуално засягане на околната среда, следва да получи ясен и аргументиран отговор.

Във връзка с появилите се публични коментари и медийни публикации, относно терени в района на плаж "Бутамята" в село Синеморец, Община Царево счита за необходимо да внесе яснота по казуса.

Община Царево обяви търг за отдаване под наем на общински недвижими имоти за срок от три години, с период на ползване от 1 май до 30 септември на всяка календарна година. Процедурата е проведена в изпълнение на разпоредбите на Наредба № РД-02-21-1 от 10.09.2025 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се уреждат условията и редът за определяне на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани в зона „А" и зона „Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги.

Важно е ясно да бъде заявено, че зад плаж "Бутамята" няма къмпинг и не се предвижда изграждането на къмпинг по смисъла на Закона за туризма. Определени са единствено терени за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани, съгласно действащата национална нормативна уредба.

Съгласно Наредбата на Министъра на МРРБ, тези терени не представляват къмпинг и не могат да бъдат разглеждани като такъв. Законодателят е направил ясно разграничение между категоризираните къмпинги по Закона за туризма и местата за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани. Именно в тази категория попадат терените в района на "Бутамята".

Наредбата изрично възприема принципа за използване на територията без оставяне на трайна следа върху природната среда. Поради това не се допуска изграждане на сгради, бунгала, улици и друга трайна инфраструктура, характерна за къмпингите. Предвидените решения за обслужване на посетителите следва да бъдат временни и съобразени с нормативните изисквания, включително по отношение на санитарно-битовите условия и опазването на околната среда.

До този момент районът често е бил използван за нерегламентирано спиране на автомобили, кемпери и каравани, без ясно регламентирани задължения по отношение на чистотата, управлението на отпадъците и пожарната безопасност. Новата нормативна уредба цели именно въвеждането на ред, отговорност и контрол при използването на подобни територии, без това да води до застрояване или промяна на естествения им характер.

След възникналите обществени дискусии Комисията, провела търга и съставена от експерти и общински съветници, извърши повторен преглед на цялата тръжна документация. Не са установени основания да се счита, че процедурата е проведена в нарушение на закона или че са налице пороци, които да поставят под съмнение нейната законосъобразност. Процедурата е публична, а заповедта за откриването ѝ и условията по нея са публикувани съгласно изискванията на закона. Спазени са както разпоредбите на Закона за общинската собственост, така и изискванията на приложимата Наредба.

По отношение на екологичните опасения следва да се подчертае, че към настоящия момент теренът е отдаден под наем, но Община Царево не е издала разрешение за осъществяване на дейността. Преди това да се случи, наемателят следва да представи необходимите документи и съгласувания от компетентните институции, включително Регионалната здравна инспекция, органите за пожарна безопасност и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Към момента тези документи не са постъпили в Общината. Именно законовите процедури и контролът от страна на специализираните институции гарантират, че всички аспекти, свързани с опазването на околната среда, ще бъдат внимателно разгледани и оценени. При необходимост компетентните органи могат да поставят конкретни условия и предписания, които следва да бъдат изпълнени.

Следва също така да се отбележи, че терените попадат в земеделски и горски територии, поради което не се допуска изграждането на постройки или друга трайна инфраструктура. Не може да бъде реализирана намеса, която да противоречи на предназначението на земите или да създава неблагоприятно въздействие върху природната среда. Целта на националната наредба е не да насърчава застрояването, а да въведе ред при временното разполагане на кемпери, каравани и палатки, като същевременно ограничи нерегламентираното къмпингуване и осигури по-добри условия за поддържане на чистотата и пожарната безопасност.

Наемната цена е определена по действащия ред от Общински съвет-Царево, като са отчетени спецификите на новия режим и липсата на натрупана практика по прилагането му. В същото време приходите от подобни дейности създават възможност за по-добро стопанисване на териториите, поддържане на чистотата и инвестиране в благоустрояването и озеленяването на Синеморец.

Позицията на Община Царево е ясна и последователна. Природата на общината е най-ценният ѝ капитал и нейното съхраняване остава безусловен приоритет. Развитието на туризма и използването на природните ресурси могат да се случват единствено при стриктно спазване на закона, при пълно зачитане на екологичните изисквания и без компромис с обществените интереси. В случая с района зад плаж "Бутамята" не става въпрос за изграждане на къмпинг, а за прилагане на действаща национална нормативна уредба, която цели да въведе ред в една вече съществуваща практика, като същевременно гарантира по-добра грижа за природната среда, чистотата и безопасността на района.