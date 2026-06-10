Костадинов: Някой е "набил канчето" на Димитър Стоянов, за да лансира две различни версии за оръжието за Украйна

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заподозря, че „някой е набил канчето“ на министъра на отбраната Димитър Стоянов, за да лансира две различни версии относно въоръжението за Украйна от българската страна, съобщават от Dariknews.bg

Припомняме, че вчера при представянето на приоритетите и кабинета си на пресконференция в Министерството на отбраната, той обяви, че не се предвижда от българска страна да бъде предоставено повече оръжие на украинската армия. Днес в телевизионно интервю уточни, че България нямало да предоставя повече оръжие и боеприпаси „от складовете на армията на Украйна, но че няма да спира продажбите на българската индустрия.

„Вчерашният Димитър Стоянов и днешният са различни министри. Вчера той каза категорично и геройски как няма да дадем нито един патрон повече или нещо в стил ранната Корнелия Нинова. Днес обаче казва, че няма да им даваме от нашите резерви, ама ако искат да си купят, нека си купуват. Подозирам, че вчера някой му е набил канчето, за да може днес вече да каже ние няма да им даваме, ама ще им продаваме. Категорично сме против това“, заяви лидерът на „Възраждане“ пред журналисти в кулоарите на парламента.