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Костадинов: Някой е "набил канчето" на Димитър Стоянов, за да лансира две различни версии за оръжието за Украйна

Костадинов: Някой е "набил канчето" на Димитър Стоянов, за да лансира две различни версии за оръжието за Украйна

10 Юни, 2026 11:40 1 647 66

  • костадин костадинов-
  • димитър стоянов-
  • различни версии-
  • оръжие-
  • украйна

„Вчерашният Димитър Стоянов и днешният са различни министри. Вчера той каза категорично и геройски как няма да дадем нито един патрон повече или нещо в стил ранната Корнелия Нинова. Днес обаче казва, че няма да им даваме от нашите резерви, ама ако искат да си купят, нека си купуват", коментира лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Някой е "набил канчето" на Димитър Стоянов, за да лансира две различни версии за оръжието за Украйна - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заподозря, че „някой е набил канчето“ на министъра на отбраната Димитър Стоянов, за да лансира две различни версии относно въоръжението за Украйна от българската страна, съобщават от Dariknews.bg

Припомняме, че вчера при представянето на приоритетите и кабинета си на пресконференция в Министерството на отбраната, той обяви, че не се предвижда от българска страна да бъде предоставено повече оръжие на украинската армия. Днес в телевизионно интервю уточни, че България нямало да предоставя повече оръжие и боеприпаси „от складовете на армията на Украйна, но че няма да спира продажбите на българската индустрия.
„Вчерашният Димитър Стоянов и днешният са различни министри. Вчера той каза категорично и геройски как няма да дадем нито един патрон повече или нещо в стил ранната Корнелия Нинова. Днес обаче казва, че няма да им даваме от нашите резерви, ама ако искат да си купят, нека си купуват. Подозирам, че вчера някой му е набил канчето, за да може днес вече да каже ние няма да им даваме, ама ще им продаваме. Категорично сме против това“, заяви лидерът на „Възраждане“ пред журналисти в кулоарите на парламента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОлеснаЧукчук

    40 7 Отговор
    Не бях аз!

    Коментиран от #5, #6, #10, #11, #22

    11:42 10.06.2026

  • 2 хаха

    31 40 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    Коментиран от #55, #62

    11:44 10.06.2026

  • 3 хаха

    18 27 Отговор
    Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)

    11:44 10.06.2026

  • 4 хаха

    29 36 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    Коментиран от #19, #54, #56, #59

    11:45 10.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ох, костадинов

    4 31 Отговор
    Оправи си малко изразните средства - "набил канчето", кажи го по-така.

    Коментиран от #29

    11:47 10.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    45 14 Отговор
    За пет години сме дали 150 млрд оръжие и горива за Украйна.И после се чудим защо фалирахме.

    Коментиран от #12, #35

    11:47 10.06.2026

  • 9 Боруна Лом

    30 1 Отговор
    ТАЗИ ГРОЗНАТА ,,ЧУКЧУК,, МУ Е СВИЛА САРМИТЕ!🔨🔨🔨🔨🔨

    11:50 10.06.2026

  • 10 Благо некорумпетo

    33 3 Отговор

    До коментар #1 от "ОлеснаЧукчук":

    И аз нищо не знам за ниаккъв окpаинcки анклав!

    11:50 10.06.2026

  • 11 Кокоран Асенча

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "ОлеснаЧукчук":

    И аз си падам само по жени!

    11:52 10.06.2026

  • 12 СВО 1 567 дни РЕЗИЛ

    10 29 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    150 млрд КОПЕЙКИ. В България тази парична единица не се използва за международни плащания. Дай някаква по-нормална парична единица за да бъдеш разбран.

    Коментиран от #27

    11:52 10.06.2026

  • 13 После фалирахме

    20 2 Отговор
    Първо взехме да плащаме сметките на държава десет пъти по голяма от нас.

    11:54 10.06.2026

  • 14 Дарението и продажбата

    9 11 Отговор
    Даренията са различно от продажбата, като си плащат да си купуват. Какъв ти е на теб проблема да купуват, сигурно голяма част от изибирателите ти само ще спечелят от продажбата.

    11:54 10.06.2026

  • 15 Зеления

    16 10 Отговор
    За разлика от жълтопаветните коментиращи, които винаги бранят ППДБ, аз макар и много пъти да съм подкрепял становищата по разни въпроси на Възраждане съм против по тази тема с тях.

    Костадинов, ако ПОДАРЯВАШ оръжие на Украйна вредиш на собствената си държава.
    Ако откажеш да ПРОДАВАШ оръжие на Украйна както ти искаш пак вредиш на собствената си държава.
    Мир не се постига с непродаване на оръжие, защото Украйна ако не си купи от нас ще си купи от друга държава, и нито българските фирми /от оръжейния бранш/ и техните служители ще са добре, нито държавния ни бюджет ще е добре.
    Така че Костадинов, аз и много други като мен ви подкрепят защото сте единствената партия която иска да върне лева, но гледайте само България - дори да е в ущърб на Русия.
    И спрете да искате излизане от НАТО - когато България има 500 000 - на армия, стотици самолети, кораби, ПВО и милиони дронове само тогава може да се мисли за излизане от такъв военен съюз, до тогава НЕ !!!

    Коментиран от #45, #58

    11:55 10.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нека позная

    14 0 Отговор
    Украинската масажистка му е нашокала ряпата.

    11:57 10.06.2026

  • 18 Дориана

    9 13 Отговор
    Някои политици от политическа завист сънуват и бленуват провала на Новото правителство още от първия ден без да си дават сметка , че вредят по този начин на цялото общество. Това показва безсилие и Да ,точно това е правилния подход.- спираме да даваме безвъзмездно оръжия на Корумпирана Украйна. Ако искат да купуват.

    Коментиран от #21, #33, #36

    11:57 10.06.2026

  • 19 Ми това дори да е вярно

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Изглежда законно.

    Коментиран от #31

    11:57 10.06.2026

  • 20 Бисер

    5 9 Отговор
    Ако спрат продукцията от ВМЗ и Арсенал,Стоянов,а и Радев може много бързо да им направят най-малкото някой Майдан.Говорим за милиарди,които правят оръжейните търговци, включително и чужди такива.

    Коментиран от #42

    11:58 10.06.2026

  • 21 Десо Радева,

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Пак подмиваш мъжко си
    Ма, то му виждаме срамотиите
    И те са отвратителни

    12:01 10.06.2026

  • 22 Пешо

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "ОлеснаЧукчук":

    Всички реват на умряло... защо да купуват с наши пари оръжие от сащ а оъ нас не?! Да войната трябва да спре. Веднага. Но докато стане...нека играем като холемиъе по същите правилла.

    Коментиран от #24

    12:02 10.06.2026

  • 23 Феникс

    8 3 Отговор
    В Карлово успяха да забранят законен референдум против барутницата! Барутница ще има въпреки съпротивата на хората, също така се говори че ще има и завод за дронове, със африкански инвеститор!

    12:02 10.06.2026

  • 24 Значи пращаме им пари

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Пешо":

    Те го купуват от нас , с нашите пари ,за които ние плащаме кредити на банката( ЕЦБ)
    Кой печели- банката.
    Или ,ти?

    12:04 10.06.2026

  • 25 Връщай

    6 6 Отговор
    Парите бе!

    12:07 10.06.2026

  • 26 Ако имаше как

    8 4 Отговор
    Няма ли как да изберем Лукашенко за министър председател? Лукашенко въобще не се подава на Запада, но и не се забърква в покрайнината. Нито си затвори държавата и гражданите по кромида, нито ги вапса. Ето те такъв ни требе. Ама нашата мафия, никога няма да изтърпи толкова точен и принципен политик. Иначе да му пишем едно писмо от българския народ, с молба като му свърши мандата в Беларус, да дойде да оправи бъкиите на територията

    Коментиран от #37, #40

    12:08 10.06.2026

  • 27 Мнение

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "СВО 1 567 дни РЕЗИЛ":

    В същност, който пазарува газ и петрол от Русия, точно тази единица ползва!

    Това,че вие троловете на шорош имате мироглед колкото на коне с капаци, си е ваш проблем!

    Иначе СВО щеше да приключи още през 2022, когато бяха мирните преговори в Турция, НО тогава корективният запад в лицето на Борис Джонсън отидоха там и увериха Зельо да не сключва мирен договор, щото щели да му помогнат да стигне до Москва!
    И така след хиляди наемници, сред десетки милиарди европейска (вкл от България) и американска пара, сред стотици тонове оръжия, Русия ОТНОВО ПЕЧЕЛИ НАД Ф-ШИЗМА И НЦИЗМА!!!

    ДА СИ ЗНАЕТЕ!

    Коментиран от #53

    12:10 10.06.2026

  • 28 Луд умора няма

    5 9 Отговор
    Костя, запри се бе, човек, ще се поболееш ! Не минава ден без да обслужваш този, който ти плаща да мътиш водата! Ти си знаеш чия патерица си! Какво стана с протеста срещу кмета на Варна - поне захлеби ли малко?

    Коментиран от #46, #64

    12:10 10.06.2026

  • 29 нннн

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "ох, костадинов":

    ,,Бил го по тиквата" по- добре ли ти звучи?
    Аз пък викам ,,Днеска едно, утре друго; всеки ден едно и също". Нямало да подаряваме, а ще даваме пари на Украйна(пряко и чрез урсулите), за да купува от нас.

    12:12 10.06.2026

  • 30 Чума

    4 3 Отговор
    Лесно му е на Кузя! За нищо не отговаря! За Стоянов вчера не знам, но днес не изглеждаше добре! Не знам как партньорите допуснаха такъв човек за министър! С военния и външния никога не са правили компромис!

    Коментиран от #38

    12:12 10.06.2026

  • 31 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Ми това дори да е вярно":

    "И далеч по-важния въпрос – от къде са парите? "
    От къде има копейкин половин милион € да закупи местото и построи този палат ?
    Съседната къща се продава за 1,1 млн.

    12:13 10.06.2026

  • 32 Гресирана ватенка

    2 4 Отговор
    Опушеният е с отпаднала необходимост😁😁😁

    Коментиран от #50

    12:13 10.06.2026

  • 33 Десо,

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Ти си алчна за власт като Радко
    Лика прилика сте си

    12:13 10.06.2026

  • 34 Българин

    3 2 Отговор
    За нас важното е, да набият канчето на Путин и неговите палячовци!

    12:15 10.06.2026

  • 35 това

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    е проклятие, ако е верна цифрата, без разлика $ или € !.....

    12:16 10.06.2026

  • 36 Радева,

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Такива като Радко и теб ги толерират, защото провинциалистите драпат да станат "големци ", на всяка цена ,ще продадат всичко
    Те нямат друга цел в живота си
    Ти, ставаш все по- родна , като и противния льотчик

    12:18 10.06.2026

  • 37 Касата

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Ако имаше как":

    Лукашенко е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    12:19 10.06.2026

  • 38 Смешник

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Чума":

    Слава богу че дойдоха такива хора на власт като Радев и Стоянов иначе се превръщаме в донор на корумпирания фашиски режим в Киев за сметка на нашите данъкоплатци

    12:22 10.06.2026

  • 39 Дзак

    1 1 Отговор
    Значи имат неустоимо предложение!

    12:24 10.06.2026

  • 40 Лупа

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ако имаше как":

    го по главата жена му с метлата редовно, затова е толкоз мъдър! Стеахът и дисциплинирането у дома не са за подценяване.

    12:24 10.06.2026

  • 41 Григор

    1 4 Отговор
    Няма набиване на канче, няма две версии. Версията е една и тя е: Износът за оръжие към Украйна се прекратява! Костадинов би трябвало да се сети, че с неверни изказвания ще продължава да губи избиратели.

    12:25 10.06.2026

  • 42 Смешник

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бисер":

    А страната каква полза има от печалбата на тия оръжейни търговци н

    12:25 10.06.2026

  • 43 Перо

    2 1 Отговор
    Правилно е да има продажби, а не безплатни помощи! Агентурата на ционистко-джендърската мафия от ПП/ДБ и ГЕРБ си показаха рогата! Който иска спонсорство да си плаща от джоба, а може да отиде и доброволец на Източния фронт, там ги чакат с нетърпение и ще им кажат браво

    12:25 10.06.2026

  • 44 Чърчил

    4 3 Отговор
    Този Стоянов е пълен с вътрешни паразити /глисти/ , затова си върти таза.

    12:28 10.06.2026

  • 45 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Ами страната имаше такава армия даже един милион доколкото си спомням и беше въоръжена до зъби при Варшавския договор Сега благодарение на членството ни в Нато сме на това дередже

    12:31 10.06.2026

  • 46 СВО 1 567 дни РЕЗИЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Луд умора няма":

    Няма как да спре. Дъвките "ШЕНГЕН" и "ЕВРОЗОНА", които русофилчетата известно време се надпреварваха да дъвчат и разрягат вече не се произвеждат и е необходима нова за да си имат занимавка и да не забравят шефа.

    12:32 10.06.2026

  • 47 дондьо 2026

    1 1 Отговор
    глупости!

    12:32 10.06.2026

  • 48 Анонимен

    2 3 Отговор
    Целокупният беден български народ плащаше приумиците на управленците.Милиарди отидоха безвъзвратно досега за Зеленият брадатко.Властимащите да сложат каските си и да потеглят на своя глава към зоната на конфликта.Да не ползват родното знаме,защото не е от полза за отечеството .

    Коментиран от #66

    12:33 10.06.2026

  • 49 Как по себе си преценяваш

    3 2 Отговор
    Не е възпитано
    Не е любезно
    Тези изрази са отдавна плебейски

    12:33 10.06.2026

  • 50 Трола с гресираната ватенка съм

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Гресирана ватенка":

    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    12:34 10.06.2026

  • 51 Истината

    3 0 Отговор
    Абе копейко нещатна, не разбра ли, че това бяха приказки , които да ви погалят слуха..... малко вятър да ви направят, един вид да се почувствате уважени. Думи от които няма да настъпи никаква промяна.... И без друго не останаха музейни БТР-и, които да изпратим на Украинците за да си ги стегнат и модернизират.

    12:37 10.06.2026

  • 52 Няма такъв резил

    3 1 Отговор
    СтоянОФФ е втора Корнела Нинова....

    Коментиран от #63

    12:38 10.06.2026

  • 53 СВО 1 567 дни РЕЗИЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мнение":

    Последния Софиянец винаги си пробутва партенките и някои бързат да кълват. Били сме дали 150 млрд, а БВП (Брутният вътрешен продукт) на България за 2025 г. възлиза на 226.96 млрд лева или 116.02 млрд. евро.

    12:39 10.06.2026

  • 54 Що да не дари ?

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Има си работа човека, работохолик, работи добре, получава си заплата, спестява, строи, подарява. Всичко е просто и логично.

    12:40 10.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Шиткойна е по пътя на яболската рубла

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    хаха
    2635ОТГОВОР
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”....

    -;-
    Какво може да се очаква от рубла, копейка и русофил????

    12:42 10.06.2026

  • 57 Напомнящ

    2 1 Отговор
    Тези "спасители" не се знаят един с друг какви ги плещят!!! Военният говори едно,оная неадекватната външна друго,радев трето!!! Това разминаване е доказателство за това,че са вредно зависими от????

    12:43 10.06.2026

  • 58 Платен провокатор

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Австрия има много по-малка от изброената от вас армия, и не е в НАТО. В тяхната конституция е записано, че няма да участват в нито един военен съюз повече. Може да проверите, ако не вярвате. Така като гледам, Австрия си е добре без НАТО.

    12:43 10.06.2026

  • 59 И Израждане ще отиде на бунището

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    хаха
    2635ОТГОВОР
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово,
    -;-
    И Израждане ще отиде на бунището- където са вече НДСВ-то , войводите и БКП-тата!

    12:44 10.06.2026

  • 60 мургавата златка

    2 0 Отговор
    отича при белата златка

    12:44 10.06.2026

  • 61 Ти бай-добре знаеш Копейкин!

    1 1 Отговор
    Твоето Мутрафонова ти го набива два пъти дневно!

    12:46 10.06.2026

  • 62 ППДБ и ПБ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    СА ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ - ЕДНО ГОВОРЯТ, ПОСЛЕ ДРУГО ПРАВЯТ.

    А ПРИКАЗКИТЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ СА КАТО УЖ ПОБЕДАТА НА УКРАЙНА - И ДВЕТЕ СА ГНУ..НИ ЛЪЖИ.

    12:47 10.06.2026

  • 63 Курнелистите ще отидат на Бунището

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Няма такъв резил":

    Няма такъв резил
    20ОТГОВОР
    СтоянОФФ е втора Корнела Нинова....

    12:47 10.06.2026

  • 64 червените прасета обичат мътеница

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Луд умора няма":

    Луд умора няма
    48ОТГОВОР
    Костя, запри се бе, човек, ще се поболееш ! Не минава ден без да обслужваш този, който ти плаща да мътиш водата!

    12:49 10.06.2026

  • 65 Ваксиниран пропутлерист

    2 0 Отговор
    Ваксинираните и търсещи рублите Шиткойни пак се показаха

    12:50 10.06.2026

  • 66 1600 дни червените не се организират з

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Анонимен":

    ... и да потеглят на своя глава към зоната на конфликта.Да не ползват родното знаме,защото не е от полза за отечеството .(
    -;-
    Ама ние чакаме с търпение кога червените интербригадисти ще заминат на Фрона за защита на Райха.

    12:53 10.06.2026

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