Костадинов: Някой е "набил канчето" на Димитър Стоянов, за да лансира две различни версии за оръжието за Украйна

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заподозря, че „някой е набил канчето“ на министъра на отбраната Димитър Стоянов, за да лансира две различни версии относно въоръжението за Украйна от българската страна, съобщават от Dariknews.bg
Припомняме, че вчера при представянето на приоритетите и кабинета си на пресконференция в Министерството на отбраната, той обяви, че не се предвижда от българска страна да бъде предоставено повече оръжие на украинската армия. Днес в телевизионно интервю уточни, че България нямало да предоставя повече оръжие и боеприпаси „от складовете на армията на Украйна, но че няма да спира продажбите на българската индустрия.
„Вчерашният Димитър Стоянов и днешният са различни министри. Вчера той каза категорично и геройски как няма да дадем нито един патрон повече или нещо в стил ранната Корнелия Нинова. Днес обаче казва, че няма да им даваме от нашите резерви, ама ако искат да си купят, нека си купуват. Подозирам, че вчера някой му е набил канчето, за да може днес вече да каже ние няма да им даваме, ама ще им продаваме. Категорично сме против това“, заяви лидерът на „Възраждане“ пред журналисти в кулоарите на парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОлеснаЧукчук
Коментиран от #5, #6, #10, #11, #22
11:42 10.06.2026
2 хаха
Коментиран от #55, #62
11:44 10.06.2026
3 хаха
11:44 10.06.2026
4 хаха
Коментиран от #19, #54, #56, #59
11:45 10.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ох, костадинов
Коментиран от #29
11:47 10.06.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #35
11:47 10.06.2026
9 Боруна Лом
11:50 10.06.2026
10 Благо некорумпетo
До коментар #1 от "ОлеснаЧукчук":И аз нищо не знам за ниаккъв окpаинcки анклав!
11:50 10.06.2026
11 Кокоран Асенча
До коментар #1 от "ОлеснаЧукчук":И аз си падам само по жени!
11:52 10.06.2026
12 СВО 1 567 дни РЕЗИЛ
До коментар #8 от "Последния Софиянец":150 млрд КОПЕЙКИ. В България тази парична единица не се използва за международни плащания. Дай някаква по-нормална парична единица за да бъдеш разбран.
Коментиран от #27
11:52 10.06.2026
13 После фалирахме
11:54 10.06.2026
14 Дарението и продажбата
11:54 10.06.2026
15 Зеления
Костадинов, ако ПОДАРЯВАШ оръжие на Украйна вредиш на собствената си държава.
Ако откажеш да ПРОДАВАШ оръжие на Украйна както ти искаш пак вредиш на собствената си държава.
Мир не се постига с непродаване на оръжие, защото Украйна ако не си купи от нас ще си купи от друга държава, и нито българските фирми /от оръжейния бранш/ и техните служители ще са добре, нито държавния ни бюджет ще е добре.
Така че Костадинов, аз и много други като мен ви подкрепят защото сте единствената партия която иска да върне лева, но гледайте само България - дори да е в ущърб на Русия.
И спрете да искате излизане от НАТО - когато България има 500 000 - на армия, стотици самолети, кораби, ПВО и милиони дронове само тогава може да се мисли за излизане от такъв военен съюз, до тогава НЕ !!!
Коментиран от #45, #58
11:55 10.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нека позная
11:57 10.06.2026
18 Дориана
Коментиран от #21, #33, #36
11:57 10.06.2026
19 Ми това дори да е вярно
До коментар #4 от "хаха":Изглежда законно.
Коментиран от #31
11:57 10.06.2026
20 Бисер
Коментиран от #42
11:58 10.06.2026
21 Десо Радева,
До коментар #18 от "Дориана":Пак подмиваш мъжко си
Ма, то му виждаме срамотиите
И те са отвратителни
12:01 10.06.2026
22 Пешо
До коментар #1 от "ОлеснаЧукчук":Всички реват на умряло... защо да купуват с наши пари оръжие от сащ а оъ нас не?! Да войната трябва да спре. Веднага. Но докато стане...нека играем като холемиъе по същите правилла.
Коментиран от #24
12:02 10.06.2026
23 Феникс
12:02 10.06.2026
24 Значи пращаме им пари
До коментар #22 от "Пешо":Те го купуват от нас , с нашите пари ,за които ние плащаме кредити на банката( ЕЦБ)
Кой печели- банката.
Или ,ти?
12:04 10.06.2026
25 Връщай
12:07 10.06.2026
26 Ако имаше как
Коментиран от #37, #40
12:08 10.06.2026
27 Мнение
До коментар #12 от "СВО 1 567 дни РЕЗИЛ":В същност, който пазарува газ и петрол от Русия, точно тази единица ползва!
Това,че вие троловете на шорош имате мироглед колкото на коне с капаци, си е ваш проблем!
Иначе СВО щеше да приключи още през 2022, когато бяха мирните преговори в Турция, НО тогава корективният запад в лицето на Борис Джонсън отидоха там и увериха Зельо да не сключва мирен договор, щото щели да му помогнат да стигне до Москва!
И така след хиляди наемници, сред десетки милиарди европейска (вкл от България) и американска пара, сред стотици тонове оръжия, Русия ОТНОВО ПЕЧЕЛИ НАД Ф-ШИЗМА И НЦИЗМА!!!
ДА СИ ЗНАЕТЕ!
Коментиран от #53
12:10 10.06.2026
28 Луд умора няма
Коментиран от #46, #64
12:10 10.06.2026
29 нннн
До коментар #7 от "ох, костадинов":,,Бил го по тиквата" по- добре ли ти звучи?
Аз пък викам ,,Днеска едно, утре друго; всеки ден едно и също". Нямало да подаряваме, а ще даваме пари на Украйна(пряко и чрез урсулите), за да купува от нас.
12:12 10.06.2026
30 Чума
Коментиран от #38
12:12 10.06.2026
31 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
До коментар #19 от "Ми това дори да е вярно":"И далеч по-важния въпрос – от къде са парите? "
От къде има копейкин половин милион € да закупи местото и построи този палат ?
Съседната къща се продава за 1,1 млн.
12:13 10.06.2026
32 Гресирана ватенка
Коментиран от #50
12:13 10.06.2026
33 Десо,
До коментар #18 от "Дориана":Ти си алчна за власт като Радко
Лика прилика сте си
12:13 10.06.2026
34 Българин
12:15 10.06.2026
35 това
До коментар #8 от "Последния Софиянец":е проклятие, ако е верна цифрата, без разлика $ или € !.....
12:16 10.06.2026
36 Радева,
До коментар #18 от "Дориана":Такива като Радко и теб ги толерират, защото провинциалистите драпат да станат "големци ", на всяка цена ,ще продадат всичко
Те нямат друга цел в живота си
Ти, ставаш все по- родна , като и противния льотчик
12:18 10.06.2026
37 Касата
До коментар #26 от "Ако имаше как":Лукашенко е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!
12:19 10.06.2026
38 Смешник
До коментар #30 от "Чума":Слава богу че дойдоха такива хора на власт като Радев и Стоянов иначе се превръщаме в донор на корумпирания фашиски режим в Киев за сметка на нашите данъкоплатци
12:22 10.06.2026
39 Дзак
12:24 10.06.2026
40 Лупа
До коментар #26 от "Ако имаше как":го по главата жена му с метлата редовно, затова е толкоз мъдър! Стеахът и дисциплинирането у дома не са за подценяване.
12:24 10.06.2026
41 Григор
12:25 10.06.2026
42 Смешник
До коментар #20 от "Бисер":А страната каква полза има от печалбата на тия оръжейни търговци н
12:25 10.06.2026
43 Перо
12:25 10.06.2026
44 Чърчил
12:28 10.06.2026
45 Смешник
До коментар #15 от "Зеления":Ами страната имаше такава армия даже един милион доколкото си спомням и беше въоръжена до зъби при Варшавския договор Сега благодарение на членството ни в Нато сме на това дередже
12:31 10.06.2026
46 СВО 1 567 дни РЕЗИЛ
До коментар #28 от "Луд умора няма":Няма как да спре. Дъвките "ШЕНГЕН" и "ЕВРОЗОНА", които русофилчетата известно време се надпреварваха да дъвчат и разрягат вече не се произвеждат и е необходима нова за да си имат занимавка и да не забравят шефа.
12:32 10.06.2026
47 дондьо 2026
12:32 10.06.2026
48 Анонимен
Коментиран от #66
12:33 10.06.2026
49 Как по себе си преценяваш
Не е любезно
Тези изрази са отдавна плебейски
12:33 10.06.2026
50 Трола с гресираната ватенка съм
До коментар #32 от "Гресирана ватенка":Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!
12:34 10.06.2026
51 Истината
12:37 10.06.2026
52 Няма такъв резил
Коментиран от #63
12:38 10.06.2026
53 СВО 1 567 дни РЕЗИЛ
До коментар #27 от "Мнение":Последния Софиянец винаги си пробутва партенките и някои бързат да кълват. Били сме дали 150 млрд, а БВП (Брутният вътрешен продукт) на България за 2025 г. възлиза на 226.96 млрд лева или 116.02 млрд. евро.
12:39 10.06.2026
54 Що да не дари ?
До коментар #4 от "хаха":Има си работа човека, работохолик, работи добре, получава си заплата, спестява, строи, подарява. Всичко е просто и логично.
12:40 10.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Шиткойна е по пътя на яболската рубла
До коментар #4 от "хаха":хаха
2635ОТГОВОР
Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”....
-;-
Какво може да се очаква от рубла, копейка и русофил????
12:42 10.06.2026
57 Напомнящ
12:43 10.06.2026
58 Платен провокатор
До коментар #15 от "Зеления":Австрия има много по-малка от изброената от вас армия, и не е в НАТО. В тяхната конституция е записано, че няма да участват в нито един военен съюз повече. Може да проверите, ако не вярвате. Така като гледам, Австрия си е добре без НАТО.
12:43 10.06.2026
59 И Израждане ще отиде на бунището
До коментар #4 от "хаха":хаха
2635ОТГОВОР
Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово,
-;-
И Израждане ще отиде на бунището- където са вече НДСВ-то , войводите и БКП-тата!
12:44 10.06.2026
60 мургавата златка
12:44 10.06.2026
61 Ти бай-добре знаеш Копейкин!
12:46 10.06.2026
62 ППДБ и ПБ
До коментар #2 от "хаха":СА ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ - ЕДНО ГОВОРЯТ, ПОСЛЕ ДРУГО ПРАВЯТ.
А ПРИКАЗКИТЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ СА КАТО УЖ ПОБЕДАТА НА УКРАЙНА - И ДВЕТЕ СА ГНУ..НИ ЛЪЖИ.
12:47 10.06.2026
63 Курнелистите ще отидат на Бунището
До коментар #52 от "Няма такъв резил":Няма такъв резил
20ОТГОВОР
СтоянОФФ е втора Корнела Нинова....
12:47 10.06.2026
64 червените прасета обичат мътеница
До коментар #28 от "Луд умора няма":Луд умора няма
48ОТГОВОР
Костя, запри се бе, човек, ще се поболееш ! Не минава ден без да обслужваш този, който ти плаща да мътиш водата!
12:49 10.06.2026
65 Ваксиниран пропутлерист
12:50 10.06.2026
66 1600 дни червените не се организират з
До коментар #48 от "Анонимен":... и да потеглят на своя глава към зоната на конфликта.Да не ползват родното знаме,защото не е от полза за отечеството .(
-;-
Ама ние чакаме с търпение кога червените интербригадисти ще заминат на Фрона за защита на Райха.
12:53 10.06.2026