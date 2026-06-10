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В Тича още имат нужда от мебели и транспорт след наводнението

В Тича още имат нужда от мебели и транспорт след наводнението

10 Юни, 2026 11:24 595 7

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  • мебели

Десетки семейства все още се нуждаят от легла, матраци, електроуреди и други

В Тича още имат нужда от мебели и транспорт след наводнението - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава кампанията в подкрепа на пострадалите от наводнението в котленското село Тича. След апела за помощ, отправен в ефира на бТВ, дарители от различни краища на страната започнаха да изпращат мебели, електроуреди, дрехи и други вещи от първа необходимост.

В селото пристигна камион с дарения, сред които спални, кухненски мебели, перални машини, килими и други домакински уреди. Доброволци започнаха раздаването на помощите на най-засегнатите семейства.

„Това са помощи, събрани от хора и дарители от цялата страна. Благодарни сме на всички, които се отзоваха“, каза един от организаторите на инициативата.

Наводнението остави десетки домове без мебели и покъщнина. Част от хората разказват, че почти всичко в домовете им е унищожено от водата и калта.

„Нямаме почти нищо. Мебелите са съсипани, всичко е в кал“, сподели един от пострадалите жители.

Друга жена разказа, че семейството ѝ се нуждае спешно от легло и маса, тъй като в момента няма къде да се храни и почива.

Дарения има, липсва транспорт

Според организаторите на кампанията най-сериозният проблем в момента не е липсата на дарители, а транспортирането на помощите до селото.

„Много хора от София, Пловдив и други градове искат да дарят мебели, но нямаме достатъчно транспорт, за да ги превозим до Тича“, обясни Мария – един от доброволците, които координират помощта.

Тя призова транспортни и спедиторски фирми да се включат в кампанията, за да могат дарените вещи да достигнат до нуждаещите се семейства.

Помощите ще продължат да пристигат

Кметът на община Котел Коста Каранашев увери, че раздаването на даренията ще продължи и през следващите дни.

„Днес няма как да помогнем на всички, но даренията продължават да пристигат. До края на седмицата ще има нови доставки и помощите ще бъдат разпределяни по домовете“, заяви той.

От общината са предвидили и финансова подкрепа за пострадалите домакинства. Всяко засегнато семейство ще получи по 500 евро помощ, а със средства, събрани от общински съветници, ще бъдат закупени матраци и други най-необходими вещи.

Призив за още подкрепа

Местните власти и доброволците благодариха на всички дарители, които вече са помогнали на жителите на Тича.

Най-голяма нужда в момента има от легла, матраци, хладилници, перални машини и транспорт за доставяне на дарените мебели.

„Важно е хората да знаят, че помощта продължава. Все още има семейства, които нямат основни вещи за ежедневието си“, казаха организаторите на кампанията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Турист-планинар

    8 3 Отговор
    Ами има магазини за черна и бяла техника, както и за мебели. Ходи се до най-близкия голям град и се купуват. Изсякли горите, реките преляли, после цялото общество да плаща...

    11:27 10.06.2026

  • 2 Зеленски да прати помощ!

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    Хората нямат кревати!

    11:32 10.06.2026

  • 3 А бе

    3 1 Отговор
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    11:40 10.06.2026

  • 4 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    ВСИЧКИ ПОСТРАДАЛИ ХОРА ДА СЕ ПИШАТ УКРАИНЦИ И ВЕДНАГА ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ ПО ХОТЕЛИТЕ И ПО 1000 ЕВРО ДЖОБНИ!

    11:41 10.06.2026

  • 5 Браво на дарителите!

    7 0 Отговор
    Но... по мрежата се върти едно видео точно от Тича, как един гражданин си чисти къшата от наводнението и хвърля всичкия отпадък- чували, торби, кофи...къде мислите- в река Тича, която преля и ги наводни??!!

    Е, няма да му дойде акъла на племето и туй то!

    11:46 10.06.2026

  • 6 0407

    3 0 Отговор
    НЕМА ли останали кинти от времето на герб 500млн или повече да дадат 2-3 млн да оправат поне едно дере у некое село

    11:48 10.06.2026

  • 7 Бако

    2 1 Отговор
    След СЗглобката и потоп ..

    12:21 10.06.2026

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