Няма кандидати за нов директор на НСлС

Националната следствена служба (НСлС) се оказва в патова ситуация, след като няма постъпили кандидатури за нов директор в следващите 5 години след оставката на Борислав Сарафов, а двамата му заместници не са дали съгласие да заемат временно поста.

Миналата седмица Прокурорската колегия на ВСС даде 7-дневен срок на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова да предложи кой да оглави Националното следствие до избора на титуляр, но тя не е посочила име.

Затова, по предложение на Огнян Дамянов - председател на Комисията по атестирането и конкурсите на Прокурорската колегия, още днес всички следователи, с изключение на тези, на които в следващите 6 месеца им предстои пенсиониране, както и на членовете на Комисията, ще бъдат запитани дали са съгласни да оглавят временно Националната следствена служба.

На 27 май Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Тя влезе като извънредна точка в дневния ред на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събра на редовно заседание в сряда. Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа "за" и преназначиха Сарафов като редови следовател.