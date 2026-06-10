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Няма кандидати за нов директор на НСлС

Няма кандидати за нов директор на НСлС

10 Юни, 2026 11:47 622 12

  • нслс-
  • прокурорска колегия-
  • ваня стефанова

Двамата му заместници не са дали съгласие да заемат временно поста

Няма кандидати за нов директор на НСлС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националната следствена служба (НСлС) се оказва в патова ситуация, след като няма постъпили кандидатури за нов директор в следващите 5 години след оставката на Борислав Сарафов, а двамата му заместници не са дали съгласие да заемат временно поста.

Миналата седмица Прокурорската колегия на ВСС даде 7-дневен срок на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова да предложи кой да оглави Националното следствие до избора на титуляр, но тя не е посочила име.

Затова, по предложение на Огнян Дамянов - председател на Комисията по атестирането и конкурсите на Прокурорската колегия, още днес всички следователи, с изключение на тези, на които в следващите 6 месеца им предстои пенсиониране, както и на членовете на Комисията, ще бъдат запитани дали са съгласни да оглавят временно Националната следствена служба.

На 27 май Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Тя влезе като извънредна точка в дневния ред на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събра на редовно заседание в сряда. Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа "за" и преназначиха Сарафов като редови следовател.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Да се кандидатирам аз тогава и да ги почвам.Нашата партия ДНК има списък с 15 000 олигарси за затвора.

    11:48 10.06.2026

  • 2 Кирил

    3 1 Отговор
    Никой не иска да му наследи кашите. Предлагам да го разследват първо и да поеме отговорност във формата на обществено полезен труд.

    11:49 10.06.2026

  • 3 честен ционист

    5 1 Отговор
    Петьо Еврото има и ценза, а и вече си плати глобата. Идеален е за поста.

    Коментиран от #6, #7

    11:52 10.06.2026

  • 4 Дамаджан

    3 0 Отговор
    Питан ли е ?

    12:01 10.06.2026

  • 5 Явно

    2 0 Отговор
    всички са в лайта. Без извинение.

    Коментиран от #8

    12:01 10.06.2026

  • 6 Бъркаш го с един друг от

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Седемте джуджета.

    12:02 10.06.2026

  • 7 Кирил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ще го плати през КТБ

    12:03 10.06.2026

  • 8 Потънали са в лой

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Явно":

    Това искаш да кажеш предполагам.

    12:04 10.06.2026

  • 9 Сега лицето да изпълнява длъжността

    2 0 Отговор
    До намиране на титуляр. Сагата се повтаря.

    12:06 10.06.2026

  • 10 колчо

    2 2 Отговор
    това е добър признак,че никой свестен не иска тоя пост,докато не се избистри и съмнителното положение с гумен гадев!

    12:09 10.06.2026

  • 11 Ами

    0 3 Отговор
    Никой не иска на течението всички искат на завет,но ще отмине вятъра и веднага ще изкочи наш човек

    12:09 10.06.2026

  • 12 ту-туу

    1 0 Отговор
    Като знаят сарафа какъв бардак е оставил кой ще иска да го оправя

    12:40 10.06.2026

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