България запази второ място по най-евтини горива в Европа

България запази второ място по най-евтини горива в Европа

10 Април, 2026 20:44 2 138 64

Лидерът по евтини горива – Малта, поддържа цена от 1.21 евро за литър дизел

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България остава твърдо сред държавите в Европейския съюз с най-достъпни цени на масовите горива, въпреки глобалните сътресения. Статистиката към края на март 2026 година отрежда на страната ни второ място по най-евтин дизел и бензин, като единствено Малта предлага по-ниски стойности за крайните потребители, показват данните, цитирани от БГНЕС.

Въпреки че потребителите у нас усещат тежестта от инфлацията и поскъпването на живота, цифрите на европейско ниво позиционират българския пазар далеч от ценовите шокове, които удрят Западна Европа.

Основната причина страната ни да държи "сребърния медал" за евтини горива в Общността е свързана с фискалната политика. Значителна част от крайната цена на бензиностанциите в Европа се формира от налози. Към средата на март 2026 година данъците съставляват средно 52.1% от цената на бензина и 44.6% от тази на дизела в ЕС.

У нас обаче данъчният дял при бензина е най-ниският в цяла Европа – едва 43.9%. За сравнение, в Словения този показател достига 54.8%, което автоматично изстрелва крайните суми нагоре.

Средната цена на дизела в България в края на март е 1.62 евро за литър. Абсолютно същите нива отчитат Словения и Унгария. Лидерът по евтини горива – Малта, поддържа цена от 1.21 евро за литър дизел. Средната стойност за Европейския съюз е 2.08 евро.

В другия край на класацията шофьорите плащат солено. Нидерландия чупи рекордите с 2.46 евро за литър дизел. Веднага след нея се нареждат Дания (2.36 евро), Германия (2.29 евро), Финландия (2.27 евро) и Белгия (2.23 евро). Над средното за Общността остават още Австрия, Франция, Ирландия, Швеция и Литва.

При масовия бензин Euro-super 95 ситуацията е идентична. В България той се търгува средно за 1.44 евро – само с 10 евроцента по-скъпо от лидера Малта (1.34 евро). Средната цена за ЕС е 1.87 евро, а на върха отново е Нидерландия с 2.33 евро за литър.

Геополитическата нестабилност продължава да бъде основният двигател на ценовите промени. От избухването на новия конфликт в Близкия изток в края на февруари до началото на април 2026 година, петролните пазари реагираха остро.

В резултат на това цените на бензина в Европейския съюз скочиха с около 14%, а дизелът отбеляза драстичен ръст от 30%. На Балканите Гърция остава сред най-засегнатите от скъпите горива – там бензинът струва 2.05 евро, което отрежда на южната ни съседка пето място по скъпотия в целия Европейски съюз. В Румъния цената е 1.82 евро, което е малко под средното европейско ниво.

Източник: www.dunavmost.com


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    52 6 Отговор
    А какъв е стандарта в България.На 19.04.26г да изринем политическата мафията на статуквото.

    20:47 10.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Казанлъшкия

    31 5 Отговор
    1.50-1.55 e ,, бензинът в София. Аз поне 1.44 не съм виждал от седмица.

    20:51 10.04.2026

  • 4 И първо място

    49 8 Отговор
    По НИСКИ доходи!!! Ама пак гласувайте за ГЕРБ! Хрантутници скапани!

    Коментиран от #11

    20:52 10.04.2026

  • 5 ФАКТ

    30 4 Отговор
    И най-големи заплати в галактиката !

    20:53 10.04.2026

  • 6 Мнение

    47 3 Отговор
    Факти, а защо не споменавате и покупателната способност на българина?!
    Напр., коя страна може да си позволи най-много като количество гориво (бензин, дизел, газ) за една минимална работна заплата?!
    Да не се окаже, че България (с най-ниските цени) е на последно място по покупателна способност на горива???

    Такива статии са манипулативни и НЕ ПОКАЗВАТ ЦЯЛАТА КАРТИНКА ПО ТАЗИ ТЕМА!!!
    Това изобщо не говори добре за вас (авторите и редакторите на тая статия)!!!

    20:54 10.04.2026

  • 7 Пич

    28 7 Отговор
    Въобще не ви жаля че сте бедни и страдате, защото не жаля тъпаците!!! Да не би да не знаехте, че ще ви набутат насила в еврозоната?! Знаехте, защото много пъти ви казах, че срещу това трябва да се протестира!!! Ама тъпака мисли, че лошото се отнася за другите, и него няма да го стигне!!! И обикаля по кръчмите, а когото го просветиш какво се задава, като всеки малоумник е - ХаХа, ХиХи!!! Нищо не направихте, и разбрахте все едно изведнъж, че вместо "Хи" хапнахте "Фи"!!! И когато ходихте да рипате, отново беше като всеки употребен глупак, който не знае, и не разбира!!!

    20:55 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 сайбърpunk

    19 4 Отговор
    събуди се, робе балкански
    кой те изльга че си европеец

    20:57 10.04.2026

  • 11 Лама Гюро

    5 14 Отговор

    До коментар #4 от "И първо място":

    Ами работи повече бе мързел

    Коментиран от #17

    20:57 10.04.2026

  • 12 Реално сводка

    23 3 Отговор
    В Унгария вече десет дни нафтата е 615 форинта. В Словакия нафтата вече десет дни е под 1.70 евро. Тук ни облъчват яко. Като стадо овце сме и ни стрижат ниско постоянно. Да ни е честито следващото ГраБителство!

    20:57 10.04.2026

  • 13 ХАХО

    10 0 Отговор
    завършва журналистика в столицата и веднага се хвърля в дълбоките води на криминалните сюжети. - те това е марчето! Вервайте и !

    20:57 10.04.2026

  • 14 Пенка

    22 0 Отговор
    Маро, ти кога за последно ходи до бензиностанция и видя цените? Тези цени които си написала нямат нищо общо с цените по бензиностацийте!

    20:57 10.04.2026

  • 15 кой мy дpeмe

    4 12 Отговор
    ми че то и в русия а95 е 0.5 стотинки
    ама минималната заплата е 100 лева

    20:59 10.04.2026

  • 16 Сзо

    15 1 Отговор
    Защо постоянно ни тикат под носа тази опорка че бензина в България е най евтин, след като всички знаем че така заради акциза, а не заради търговците.

    20:59 10.04.2026

  • 17 Мнение

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лама Гюро":

    И да се скършиш от работа, ако не си в столицата, или в големите градове, доходите може и за храна и сметки да не стигат!
    Винаги съм се чудил, защо софиянци не посетят северозапада, или южна България, или югоизточна България, за да видят как преживяват сънародниците им!

    Коментиран от #19

    20:59 10.04.2026

  • 18 Коло ездач

    8 1 Отговор
    Идеално!Дано да поскъпне още че ми писна всеки гашТник да ходи до работа с кола.Задръстиха улиците със старо желязо.

    21:01 10.04.2026

  • 19 Лама Гюро

    4 9 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    Да не са те вързали бе?Хващай куфара и идвай в София.В последните 30 години 1 мил души това направиха.

    Коментиран от #32

    21:03 10.04.2026

  • 20 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Аз зареждам дизел

    Коментиран от #25

    21:04 10.04.2026

  • 21 Така де

    12 1 Отговор
    Санкциите срещу братска Русия работят добре, браво!
    Нека се гърчат еврофашистите!
    В България има и коне и каруци онези идиоти и това нямат.

    21:06 10.04.2026

  • 22 Х+У=Й

    3 3 Отговор
    На Ганьо му дай да мрънка,но за работа не го търси

    21:06 10.04.2026

  • 23 Чакай малко

    1 10 Отговор
    Руският дебел агент в Унгария нали постоянно се хвали, че благодарение на това, че.лиже задните части на Путин са най-евтини горивата в Унгария?

    21:07 10.04.2026

  • 24 христо

    7 1 Отговор
    в турция горивата а и тока са по евтини

    Коментиран от #27

    21:08 10.04.2026

  • 25 Коло ездач

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Аз зареждам свинско , телешко и по рядко пиле

    21:09 10.04.2026

  • 26 кой мy дpeмe

    3 3 Отговор
    що не виждам разлика между пропагандата в еСС бие и тая в руZия

    и там приказната е че всичко е евтино
    ама заплатите са отрицателни

    21:10 10.04.2026

  • 27 Х+У=Й

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "христо":

    Ами отивай в Турция.Що се мъчиш тука?

    Коментиран от #53

    21:10 10.04.2026

  • 28 Отстрани

    7 2 Отговор
    В Русия е 50 цента, а в Иран 25! Много са бедни горките!
    И токът им е без пари , че и парното, живи да ги ожалиш.

    21:10 10.04.2026

  • 29 1488

    6 2 Отговор
    по просту от балканското гуведу нема
    на всичко верва, ама се хеали че доматите не ги яло с колците

    21:12 10.04.2026

  • 30 лидер

    8 1 Отговор
    И на първо място с ниски заплати.

    21:15 10.04.2026

  • 31 Сатана Z

    2 3 Отговор
    То и агнешкото в България е на половин цена от това в Европа

    21:17 10.04.2026

  • 32 Мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Лама Гюро":

    Да, че после да се размрънкаш как селяните ти били окупирали сметището?!

    Нормално ли е народа да го натикаш в 3 града в България, а останалата територия да се разпродава на чужди интереси?!
    Нормално ли е България да произвежда едва 20% от храните които потребява?!
    Нормално ли е в джобса да има обяви за техници към автоматизация при развъждане на насекоми, когато земеделието и животновъдството се превърнаха в мираж?!

    Ако решението бе да се наблъскаме всички в София, повярвай паркоместата (по-скоро липсата на такива) щеше да ти е последният проблем!!!

    Добре, че все още има борбени българи по малките населени места, оцеляващи както могат (въпреки управляващата мафия), щото за 3 града държава НЕ ти е нужна!!!

    Коментиран от #35, #38

    21:20 10.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    2 0 Отговор
    Да, Европа е американският долар, законите на Сащ я превръщат в инструмент, санкциониран по Магнитски е политическа сила в България, как стават тия работи, само Сащ и тъпунгерската ЕК знае...🤣

    21:25 10.04.2026

  • 35 Лама Гюро

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    Що да мрънкам?Аз съм селянин и живея в София.Като повечето столичани.А северозапада да не се оплаква толкова че Враца е втора по доходи.Бие Пловдив и Варна.

    21:28 10.04.2026

  • 36 Артилерист

    5 1 Отговор
    Трябва да лекуваме, нали? Ама много ми прилича на хубави обувки за 500€, които са намалени на 400. Да не говорим за скъпите бижута, които са намалени дори с 1000€, ама от 10 000...

    21:29 10.04.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    СЛЕД ИЗБОРИТЕ - ДОКАТО СЕ ОФОРМИ
    НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРОЧИЕ
    .... ИМА 1-2 МЕСЕЦА ПРЕХОДЕН ПЕРИОД
    В КОЙТО МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ
    ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА УДАРЯТ РАДЕВ И КОЦЕТО
    С ИНФЛАЦИЯ
    .... И ДА ИМ ПРЕПИШАТ СВОИТЕ ГРЕХОВЕ
    .....
    ЗАТОВА НА 19 АПРИЛ НАРОДА ТРЯБВА ДА ДАДЕ РЕШИТЕЛНА ПОБЕДА НА РАДЕВ И КОСТАДИНОВ
    .....
    ИЗЛЕЗТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ!

    21:31 10.04.2026

  • 38 Лама Гюро

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    "Нормално ли е България да произвежда едва 20% от храните които потребява?!" Няма желаещи за тежка работа.Това е проблема на България.Мързелът.Слагам плочки и вземам по 70 евро на квадрат.Това е щото никой не иска да стои наведен цял ден.

    Коментиран от #42, #51

    21:32 10.04.2026

  • 39 А50

    0 3 Отговор
    Благодарение на руския Лукойл Нефтохим

    21:33 10.04.2026

  • 40 Решение

    5 1 Отговор
    Скоро ще стане най-скъпия. Къде са ни блоковете на Козлодуй? Скоро целия ще се износи. Къде ни е Беляне? А Южен поток? Нали щахме да ставаме Швейцария на Балканите. Чакаме отговор от престъпните правителства след демокраята в България!!!

    21:36 10.04.2026

  • 41 Гориил

    5 2 Отговор
    И всичко това е наследството на Русия в петролния и газовия сектор. България не е зависима от енергия от Близкия изток и е застрахована срещу доставки на скъпи американски суровини. Но всичко може да се промени със задълбочаващите се връзки с европейското русофобско лоби. Ако антииранската истерия продължи, заводът на Лукойл може да стане мишена на ракетен удар, а под натиск от Брюксел транзитът на газ ще бъде спрян и прекратен. И тогава София (както в приказката на Пушкин) ще се озове в землянка до старо корито.

    21:41 10.04.2026

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Лама Гюро":

    АМИ ДЕБИЛИТЕ ИСКАТ ПЛОЧКИ,
    ДАЖЕ В АМЕРИКА ВСИЧКО ПО-ЯКО В МОЗАЙКА - ТЕРАЦЦО
    .....
    И ЕДРОПЛОЩНИ ПЛОЧКИ НА СТЕНИТЕ

    21:43 10.04.2026

  • 43 ха, ха, ха...

    5 0 Отговор
    България винаги е заемала първото място по най корумпирана и най бедна страна в Европа. Няма как в най бедната страна горивата да са най скъпи, че и останалите стоки защото като няма кой да купува търговците трябва да затварят поне за да не влизат в преразход. Защо сме били най бедните? Ами защото всички крадат и пак има. Това в бедна държава не може да се случи. Не е бедна, но сме я оставили на кучетата и нищо не правим, а чакаме някой друг да дойде за да ги прогони. Когато някой се опита да търси отговорност от управляващите или да иска по високи доходи, всички се нахвърлят върху него като глутница. Така ще я караме, без нормални доходи, дори за най евтините стоки не ни стигат парите и ще искаме още по ниски цени, докато накрая съвсем се затрием.

    21:44 10.04.2026

  • 44 ЩЕЛИ ГОРИВАТА ДА ПАДНАТ В

    2 0 Отговор
    ОБОЗРИМО БЪДЕЩЕ, ТАКА И В ОБОЗРИМО БЪДЕЩЕ ЩЕ ГЛАСУВАМЕ

    21:54 10.04.2026

  • 45 Борисов, как успя

    5 0 Отговор
    Шампиона с най-ниски заплати и почти близки горива. Цените почти същите в Европа, а заплатите най-ниски.

    22:00 10.04.2026

  • 46 Каква

    5 0 Отговор
    измама се опитвате да пробутате ?В Нидерландия с една средна заплата си купуваш повече от 1800 литра дизел в България 750 литра и било по евтино ?

    22:00 10.04.2026

  • 47 факт

    2 0 Отговор
    Малта е концлагер. Няма толкова голяма концентрация на дизел сиреч фпч на толкова малконпространство.Удивен съм колко малко електрички се ползват там принположение че има слънце цяла година.

    22:00 10.04.2026

  • 48 Най - евтени горива

    8 0 Отговор
    И най- ниски заплати
    И най- голяма смъртност
    И най- самоизчезваща нация
    И най- неграмотен народ
    И най голяма смъртност при ПТП
    И най- голяма смъртност при новорлдени
    И най- голяма престъпноси начело със свинарника!

    22:00 10.04.2026

  • 49 пешо

    5 0 Отговор
    и първото място по най голяма смъртност и най малки пенсии и заплати

    22:01 10.04.2026

  • 50 Горд

    3 0 Отговор
    Но пък си пазим първото по-най ниски доходи!

    22:06 10.04.2026

  • 51 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Лама Гюро":

    С други думи, да се хващаме всички заедно и да слагаме плочки, тръби и дограма в София, за да не изпитваме недостиг на средства? Тъй ли да направим?
    А какво ще стане ако освободената от нас територия бъде населена от друга държава, или от бежанци (всичките на към 20-30г)?
    Или викаш България ще е достатъчно голяма и само с трите си основни града (София, Пловдив и Варна), та останалата територия не ни е нужна?

    Пак казвам, проблемът не е в липсата на усилен, изобилен и продуктивен труд в България!
    Проблемът е в концентрацията на средства на малка територия, поради откровено антибългарски политики, спуснати от управляващи престъпници!
    Това НЕ Е ДОБРЕ ЗА СТРАНАТА НИ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН!
    ТОВА Е НЕЩОТО НА КОЕТО АКЦЕНТИРАМ!
    ИНАЧЕ АЗ И ДА ЗАВАРЯМ СЕ УЧИХ ПРЕДИ ВРЕМЕ, АМА ТОВА В СЛУЧАЯ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ!

    22:11 10.04.2026

  • 52 Неподписан

    0 0 Отговор
    Поздрави за Митко Ходжата от Малта,на Весо Адвоката брат му ...

    22:16 10.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Бг Турчин от Делиормана

    1 0 Отговор
    Ние бyлгapистанците сме остров на стабилността. Гледам турските медии нещата по света са много зле. Гледам нашите медии. Идват избори. Вали сняг по планините. Щъркелите са дошли има промоция в Кауфланд докато американските самолети излитатат от нашите летища.

    22:20 10.04.2026

  • 56 Софийски селянин,

    2 1 Отговор
    А в Малта са най евтини горивата понеже те имат петрол и по голяма рафинерия от Нефтохим Бургас...

    22:23 10.04.2026

  • 57 Тити

    6 0 Отговор
    Сао не споменават че сме най бедната страна

    22:25 10.04.2026

  • 58 До всички

    4 0 Отговор
    Цените на горивата в Италия са вискоки !!2,09 евро цените в магазините на 40/50 процента по ниски !Как става?кафе Вергано 1кг -13 евро,минерална вода Сан Бенедето 1 л/29 цента и ..много други примери!!Как
    Става така?

    Коментиран от #60

    22:39 10.04.2026

  • 59 Да,бе

    4 1 Отговор
    Ама по ниски доходи бием целият свят с три обиколки...Минимум.

    Коментиран от #62

    22:42 10.04.2026

  • 60 Пенсионер ОСВ

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "До всички":

    Без кафе и тази вода може,ама без храна не може...
    Аз не пия кафе пия чешмяна вода и нищо ми няма..

    22:47 10.04.2026

  • 61 Мисит

    1 1 Отговор
    Кажете колко е минималната плата,,в Малта,,,,,що са,срамите?

    Коментиран от #64

    23:08 10.04.2026

  • 62 Доктор Хаус

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Да,бе":

    Това че ти си неудачник не значи че всички в България сме като тебе.

    23:09 10.04.2026

  • 63 Маринов

    0 0 Отговор
    За каква марка инфлация ми пишете. Я отидете в Кауфланд и вижте домати 7-9 лв за кг. Е, какво, ще си садим домати по балконите? Отидете във Виваком. Вече само с двугодишни договори. Цената на услугата е скочила спрямо предходната година с 30%. За тази заблуда на населението, за това евро, взелите решение, а и клакьорите и активистите в СМИ трябва да са под особен надзор.

    23:11 10.04.2026

  • 64 Лама Гюро

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Мисит":

    Е па кой те е спрял да живееш в Малта?Само че сигурно не знаеш език и нищо не умееш да работиш.

    23:14 10.04.2026

