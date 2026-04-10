България запази второ място по най-евтини горива в Европа

България остава твърдо сред държавите в Европейския съюз с най-достъпни цени на масовите горива, въпреки глобалните сътресения. Статистиката към края на март 2026 година отрежда на страната ни второ място по най-евтин дизел и бензин, като единствено Малта предлага по-ниски стойности за крайните потребители, показват данните, цитирани от БГНЕС.
Въпреки че потребителите у нас усещат тежестта от инфлацията и поскъпването на живота, цифрите на европейско ниво позиционират българския пазар далеч от ценовите шокове, които удрят Западна Европа.
Основната причина страната ни да държи "сребърния медал" за евтини горива в Общността е свързана с фискалната политика. Значителна част от крайната цена на бензиностанциите в Европа се формира от налози. Към средата на март 2026 година данъците съставляват средно 52.1% от цената на бензина и 44.6% от тази на дизела в ЕС.
У нас обаче данъчният дял при бензина е най-ниският в цяла Европа – едва 43.9%. За сравнение, в Словения този показател достига 54.8%, което автоматично изстрелва крайните суми нагоре.
Средната цена на дизела в България в края на март е 1.62 евро за литър. Абсолютно същите нива отчитат Словения и Унгария. Лидерът по евтини горива – Малта, поддържа цена от 1.21 евро за литър дизел. Средната стойност за Европейския съюз е 2.08 евро.
В другия край на класацията шофьорите плащат солено. Нидерландия чупи рекордите с 2.46 евро за литър дизел. Веднага след нея се нареждат Дания (2.36 евро), Германия (2.29 евро), Финландия (2.27 евро) и Белгия (2.23 евро). Над средното за Общността остават още Австрия, Франция, Ирландия, Швеция и Литва.
При масовия бензин Euro-super 95 ситуацията е идентична. В България той се търгува средно за 1.44 евро – само с 10 евроцента по-скъпо от лидера Малта (1.34 евро). Средната цена за ЕС е 1.87 евро, а на върха отново е Нидерландия с 2.33 евро за литър.
Геополитическата нестабилност продължава да бъде основният двигател на ценовите промени. От избухването на новия конфликт в Близкия изток в края на февруари до началото на април 2026 година, петролните пазари реагираха остро.
В резултат на това цените на бензина в Европейския съюз скочиха с около 14%, а дизелът отбеляза драстичен ръст от 30%. На Балканите Гърция остава сред най-засегнатите от скъпите горива – там бензинът струва 2.05 евро, което отрежда на южната ни съседка пето място по скъпотия в целия Европейски съюз. В Румъния цената е 1.82 евро, което е малко под средното европейско ниво.
Източник: www.dunavmost.com
1 Красимир Петров
20:47 10.04.2026
3 Казанлъшкия
20:51 10.04.2026
4 И първо място
Коментиран от #11
20:52 10.04.2026
5 ФАКТ
20:53 10.04.2026
6 Мнение
Напр., коя страна може да си позволи най-много като количество гориво (бензин, дизел, газ) за една минимална работна заплата?!
Да не се окаже, че България (с най-ниските цени) е на последно място по покупателна способност на горива???
Такива статии са манипулативни и НЕ ПОКАЗВАТ ЦЯЛАТА КАРТИНКА ПО ТАЗИ ТЕМА!!!
Това изобщо не говори добре за вас (авторите и редакторите на тая статия)!!!
20:54 10.04.2026
7 Пич
20:55 10.04.2026
10 сайбърpunk
кой те изльга че си европеец
20:57 10.04.2026
11 Лама Гюро
До коментар #4 от "И първо място":Ами работи повече бе мързел
Коментиран от #17
20:57 10.04.2026
12 Реално сводка
20:57 10.04.2026
13 ХАХО
20:57 10.04.2026
14 Пенка
20:57 10.04.2026
15 кой мy дpeмe
ама минималната заплата е 100 лева
20:59 10.04.2026
16 Сзо
20:59 10.04.2026
17 Мнение
До коментар #11 от "Лама Гюро":И да се скършиш от работа, ако не си в столицата, или в големите градове, доходите може и за храна и сметки да не стигат!
Винаги съм се чудил, защо софиянци не посетят северозапада, или южна България, или югоизточна България, за да видят как преживяват сънародниците им!
Коментиран от #19
20:59 10.04.2026
18 Коло ездач
21:01 10.04.2026
19 Лама Гюро
До коментар #17 от "Мнение":Да не са те вързали бе?Хващай куфара и идвай в София.В последните 30 години 1 мил души това направиха.
Коментиран от #32
21:03 10.04.2026
20 Последния Софиянец
Коментиран от #25
21:04 10.04.2026
21 Така де
Нека се гърчат еврофашистите!
В България има и коне и каруци онези идиоти и това нямат.
21:06 10.04.2026
22 Х+У=Й
21:06 10.04.2026
23 Чакай малко
21:07 10.04.2026
24 христо
Коментиран от #27
21:08 10.04.2026
25 Коло ездач
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Аз зареждам свинско , телешко и по рядко пиле
21:09 10.04.2026
26 кой мy дpeмe
и там приказната е че всичко е евтино
ама заплатите са отрицателни
21:10 10.04.2026
27 Х+У=Й
До коментар #24 от "христо":Ами отивай в Турция.Що се мъчиш тука?
Коментиран от #53
21:10 10.04.2026
28 Отстрани
И токът им е без пари , че и парното, живи да ги ожалиш.
21:10 10.04.2026
29 1488
на всичко верва, ама се хеали че доматите не ги яло с колците
21:12 10.04.2026
30 лидер
21:15 10.04.2026
31 Сатана Z
21:17 10.04.2026
32 Мнение
До коментар #19 от "Лама Гюро":Да, че после да се размрънкаш как селяните ти били окупирали сметището?!
Нормално ли е народа да го натикаш в 3 града в България, а останалата територия да се разпродава на чужди интереси?!
Нормално ли е България да произвежда едва 20% от храните които потребява?!
Нормално ли е в джобса да има обяви за техници към автоматизация при развъждане на насекоми, когато земеделието и животновъдството се превърнаха в мираж?!
Ако решението бе да се наблъскаме всички в София, повярвай паркоместата (по-скоро липсата на такива) щеше да ти е последният проблем!!!
Добре, че все още има борбени българи по малките населени места, оцеляващи както могат (въпреки управляващата мафия), щото за 3 града държава НЕ ти е нужна!!!
Коментиран от #35, #38
21:20 10.04.2026
34 Гост
21:25 10.04.2026
35 Лама Гюро
До коментар #32 от "Мнение":Що да мрънкам?Аз съм селянин и живея в София.Като повечето столичани.А северозапада да не се оплаква толкова че Враца е втора по доходи.Бие Пловдив и Варна.
21:28 10.04.2026
36 Артилерист
21:29 10.04.2026
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРОЧИЕ
.... ИМА 1-2 МЕСЕЦА ПРЕХОДЕН ПЕРИОД
В КОЙТО МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ
ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА УДАРЯТ РАДЕВ И КОЦЕТО
С ИНФЛАЦИЯ
.... И ДА ИМ ПРЕПИШАТ СВОИТЕ ГРЕХОВЕ
.....
ЗАТОВА НА 19 АПРИЛ НАРОДА ТРЯБВА ДА ДАДЕ РЕШИТЕЛНА ПОБЕДА НА РАДЕВ И КОСТАДИНОВ
.....
ИЗЛЕЗТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ!
21:31 10.04.2026
38 Лама Гюро
До коментар #32 от "Мнение":"Нормално ли е България да произвежда едва 20% от храните които потребява?!" Няма желаещи за тежка работа.Това е проблема на България.Мързелът.Слагам плочки и вземам по 70 евро на квадрат.Това е щото никой не иска да стои наведен цял ден.
Коментиран от #42, #51
21:32 10.04.2026
39 А50
21:33 10.04.2026
40 Решение
21:36 10.04.2026
41 Гориил
21:41 10.04.2026
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #38 от "Лама Гюро":АМИ ДЕБИЛИТЕ ИСКАТ ПЛОЧКИ,
ДАЖЕ В АМЕРИКА ВСИЧКО ПО-ЯКО В МОЗАЙКА - ТЕРАЦЦО
.....
И ЕДРОПЛОЩНИ ПЛОЧКИ НА СТЕНИТЕ
21:43 10.04.2026
43 ха, ха, ха...
21:44 10.04.2026
44 ЩЕЛИ ГОРИВАТА ДА ПАДНАТ В
21:54 10.04.2026
45 Борисов, как успя
22:00 10.04.2026
46 Каква
22:00 10.04.2026
47 факт
22:00 10.04.2026
48 Най - евтени горива
И най- голяма смъртност
И най- самоизчезваща нация
И най- неграмотен народ
И най голяма смъртност при ПТП
И най- голяма смъртност при новорлдени
И най- голяма престъпноси начело със свинарника!
22:00 10.04.2026
49 пешо
22:01 10.04.2026
50 Горд
22:06 10.04.2026
51 Мнение
До коментар #38 от "Лама Гюро":С други думи, да се хващаме всички заедно и да слагаме плочки, тръби и дограма в София, за да не изпитваме недостиг на средства? Тъй ли да направим?
А какво ще стане ако освободената от нас територия бъде населена от друга държава, или от бежанци (всичките на към 20-30г)?
Или викаш България ще е достатъчно голяма и само с трите си основни града (София, Пловдив и Варна), та останалата територия не ни е нужна?
Пак казвам, проблемът не е в липсата на усилен, изобилен и продуктивен труд в България!
Проблемът е в концентрацията на средства на малка територия, поради откровено антибългарски политики, спуснати от управляващи престъпници!
Това НЕ Е ДОБРЕ ЗА СТРАНАТА НИ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН!
ТОВА Е НЕЩОТО НА КОЕТО АКЦЕНТИРАМ!
ИНАЧЕ АЗ И ДА ЗАВАРЯМ СЕ УЧИХ ПРЕДИ ВРЕМЕ, АМА ТОВА В СЛУЧАЯ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ!
22:11 10.04.2026
52 Неподписан
22:16 10.04.2026
55 Бг Турчин от Делиормана
22:20 10.04.2026
56 Софийски селянин,
22:23 10.04.2026
57 Тити
22:25 10.04.2026
58 До всички
Става така?
Коментиран от #60
22:39 10.04.2026
59 Да,бе
Коментиран от #62
22:42 10.04.2026
60 Пенсионер ОСВ
До коментар #58 от "До всички":Без кафе и тази вода може,ама без храна не може...
Аз не пия кафе пия чешмяна вода и нищо ми няма..
22:47 10.04.2026
61 Мисит
Коментиран от #64
23:08 10.04.2026
62 Доктор Хаус
До коментар #59 от "Да,бе":Това че ти си неудачник не значи че всички в България сме като тебе.
23:09 10.04.2026
63 Маринов
23:11 10.04.2026
64 Лама Гюро
До коментар #61 от "Мисит":Е па кой те е спрял да живееш в Малта?Само че сигурно не знаеш език и нищо не умееш да работиш.
23:14 10.04.2026