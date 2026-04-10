България запази второ място по най-евтини горива в Европа

България остава твърдо сред държавите в Европейския съюз с най-достъпни цени на масовите горива, въпреки глобалните сътресения. Статистиката към края на март 2026 година отрежда на страната ни второ място по най-евтин дизел и бензин, като единствено Малта предлага по-ниски стойности за крайните потребители, показват данните, цитирани от БГНЕС.

Въпреки че потребителите у нас усещат тежестта от инфлацията и поскъпването на живота, цифрите на европейско ниво позиционират българския пазар далеч от ценовите шокове, които удрят Западна Европа.

Основната причина страната ни да държи "сребърния медал" за евтини горива в Общността е свързана с фискалната политика. Значителна част от крайната цена на бензиностанциите в Европа се формира от налози. Към средата на март 2026 година данъците съставляват средно 52.1% от цената на бензина и 44.6% от тази на дизела в ЕС.

У нас обаче данъчният дял при бензина е най-ниският в цяла Европа – едва 43.9%. За сравнение, в Словения този показател достига 54.8%, което автоматично изстрелва крайните суми нагоре.

Средната цена на дизела в България в края на март е 1.62 евро за литър. Абсолютно същите нива отчитат Словения и Унгария. Лидерът по евтини горива – Малта, поддържа цена от 1.21 евро за литър дизел. Средната стойност за Европейския съюз е 2.08 евро.

В другия край на класацията шофьорите плащат солено. Нидерландия чупи рекордите с 2.46 евро за литър дизел. Веднага след нея се нареждат Дания (2.36 евро), Германия (2.29 евро), Финландия (2.27 евро) и Белгия (2.23 евро). Над средното за Общността остават още Австрия, Франция, Ирландия, Швеция и Литва.

При масовия бензин Euro-super 95 ситуацията е идентична. В България той се търгува средно за 1.44 евро – само с 10 евроцента по-скъпо от лидера Малта (1.34 евро). Средната цена за ЕС е 1.87 евро, а на върха отново е Нидерландия с 2.33 евро за литър.

Геополитическата нестабилност продължава да бъде основният двигател на ценовите промени. От избухването на новия конфликт в Близкия изток в края на февруари до началото на април 2026 година, петролните пазари реагираха остро.

В резултат на това цените на бензина в Европейския съюз скочиха с около 14%, а дизелът отбеляза драстичен ръст от 30%. На Балканите Гърция остава сред най-засегнатите от скъпите горива – там бензинът струва 2.05 евро, което отрежда на южната ни съседка пето място по скъпотия в целия Европейски съюз. В Румъния цената е 1.82 евро, което е малко под средното европейско ниво.

