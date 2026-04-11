Три финала за България на Европейското първенство по скокове на батут в Португалия

11 Април, 2026 21:59

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Три финала записаха българските състезатели на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия.

В четвъртия ден на шампионата до битката за отличията стигна Калоян Петров. Българинът влиза сред най-добрите осем при младежите под 21 години със седми резултат, след като във втората квалификация съдиите оцениха изпълнението му с 54.340 точки.

България можеше да има и втори финалист в тази възрастова група, но грешка в самия край на комбинацията отпрати Пресиян Въндев извън първите осем. Състезателят се представи отлично, но се приземи върху дюшеците, което му коства две точки и с резултат от 52. 730 е 11-и.

При жените Христина Пенева е трета резерва. В полуфинала тя получи 53,450 точки, което ѝ стигна за 13-о място.

Извън финала при девойките остана Александра Вакарелска, която също допусна грешка след изиграна цяла комбинация, приземявайки се на постелката, което я нареди 22-а.

При юношите Цветин Стоянова не успя да изиграе цялата си комбинация и завърши на 20-а позиция с 10.980 точки.

Утре на финалите за отличията ще се борят Калоян Петров и Марияна Узунова в индивидуалното състезание и двамата в смесените синхрони във възраст до 21 години.


