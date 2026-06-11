Мария Илиева впечатли феновете с визията си (СНИМКА)

Мария Илиева отново привлече вниманието на почитателите си, този път не с нов музикален проект, а с впечатляващата си визия, пише marica.bg
Певицата публикува видео в социалните мрежи, на което изглежда видимо променена, а феновете ѝ веднага отбелязаха, че е отслабнала значително.
През последните месеци изпълнителката неведнъж е говорила за промяната в начина си на живот, храненето и усилията, които полага, за да се чувства по-добре. Самата тя признава, че е свалила близо 20 килограма, като резултатите вече ясно се виждат.
Промяната е резултат от дълъг период на постоянство, здравословни навици и активна грижа за начина на живот, които певицата често споделя с аудиторията си. Новата ѝ визия показва, че усилията ѝ дават видими резултати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прилича ми
Коментиран от #10
07:23 11.06.2026
2 Айляк
07:27 11.06.2026
3 Да де
07:35 11.06.2026
4 Мария
07:49 11.06.2026
5 А какво сочно маце беше!
08:09 11.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Отвратен
Коментиран от #8
08:22 11.06.2026
8 Тоя па
До коментар #7 от "Отвратен":Като не ти харесват сексуални жени, марш да си се оправяте на паветата!
08:25 11.06.2026
9 Цъцъ
Коментиран от #11
08:26 11.06.2026
10 Всички наши "звезди"
До коментар #1 от "Прилича ми":си приличат като две капки вода - външно и интелектуално. Добро е, че пишат имената им, за да бъдат индентифицирани.
08:34 11.06.2026
11 Може
До коментар #9 от "Цъцъ":И без "Озем"!
08:46 11.06.2026