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Мария Илиева впечатли феновете с визията си (СНИМКА)

Мария Илиева впечатли феновете с визията си (СНИМКА)

11 Юни, 2026 07:15 1 769 11

  • мария илиева-
  • визия-
  • фигура-
  • тяло

През последните месеци изпълнителката неведнъж е говорила за промяната в начина си на живот, храненето и усилията, които полага, за да се чувства по-добре

Мария Илиева впечатли феновете с визията си (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева отново привлече вниманието на почитателите си, този път не с нов музикален проект, а с впечатляващата си визия, пише marica.bg

Певицата публикува видео в социалните мрежи, на което изглежда видимо променена, а феновете ѝ веднага отбелязаха, че е отслабнала значително.


През последните месеци изпълнителката неведнъж е говорила за промяната в начина си на живот, храненето и усилията, които полага, за да се чувства по-добре. Самата тя признава, че е свалила близо 20 килограма, като резултатите вече ясно се виждат.

В кадрите Мария демонстрира стройна фигура и увереност, а част от последователите ѝ дори я определят като „неузнаваема“. В коментарите не липсват и множество комплименти за дисциплината и постигнатата трансформация.

Промяната е резултат от дълъг период на постоянство, здравословни навици и активна грижа за начина на живот, които певицата често споделя с аудиторията си. Новата ѝ визия показва, че усилията ѝ дават видими резултати.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прилича ми

    16 1 Отговор
    на Софка Сиганнката.

    Коментиран от #10

    07:23 11.06.2026

  • 2 Айляк

    6 2 Отговор
    Знам я тази. Тя не може да пее.

    07:27 11.06.2026

  • 3 Да де

    5 1 Отговор
    А с музика кога? :)

    07:35 11.06.2026

  • 4 Мария

    7 1 Отговор
    Ах, едно време как ме амвеха, а сега като намекна, всички казват че имали работа, и изчезват! Я да взема да се барна!

    07:49 11.06.2026

  • 5 А какво сочно маце беше!

    2 0 Отговор
    Марийчето Илиева.

    08:09 11.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Отвратен

    2 2 Отговор
    Аман от голотии и превземки!

    Коментиран от #8

    08:22 11.06.2026

  • 8 Тоя па

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Отвратен":

    Като не ти харесват сексуални жени, марш да си се оправяте на паветата!

    08:25 11.06.2026

  • 9 Цъцъ

    5 0 Отговор
    Оземпичка? 😉

    Коментиран от #11

    08:26 11.06.2026

  • 10 Всички наши "звезди"

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прилича ми":

    си приличат като две капки вода - външно и интелектуално. Добро е, че пишат имената им, за да бъдат индентифицирани.

    08:34 11.06.2026

  • 11 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цъцъ":

    И без "Озем"!

    08:46 11.06.2026