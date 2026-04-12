Проф. Габровски: Повече от естествено е да не сме атеисти

12 Април, 2026 12:34 538 15

  • проф. николай габровски-
  • пирогов-
  • лекар

Много е важно да развиваме максимално нашето умение да използваме всички последни достижения на медицината. Всички възможни протоколи, познания, които ни дават възможност да спечелим тази битка

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-съкровените молитви в най-светлите дни са за здраве. Има моменти обаче, в които се молим и за чудо. Хората, които първи чуват тези молитви и към които очите на пациентите гледат с надежда, са лекарите.

„Не мога да се сетя кой беше казал, че в окопите няма атеисти. В хирургичните специалности в много случаи ежедневието създава някакво усещане именно за фронтова линия и за една битка, която водим със заболяванията. Повече от естествено е да не сме атеисти. Защото всеки хирург знае, че понякога най-добре планираната операция може да не завърши по желания начин. Както и обратното, че някакви на практика невъзможни, изключително тежки случаи, в които пациентът няма почти никакъв шанс да оцеле - всъщност пък се развиват благоприятно", коментира в „Тази неделя“ проф. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в най-голямата спешна болница у нас "Пирогов".

„Много е важно да развиваме максимално нашето умение да използваме всички последни достижения на медицината. Всички възможни протоколи, познания, които ни дават възможност да спечелим тази битка. Но истината е, че винаги остава нещо неизвестно, което и нас не учудва“, посочи той и допълни, че се надява добрите изненади да бъдат повече.

„В ежедневието ни - дори даже не толкова рядко, има случаи, които ни изненадват безкрайно. Имаме болни пострадали при много тежки катастрофи, които са с минимални охлузвания или минимални травми. Имаме болни, паднали от 6-и и от 7-и етаж- с минимални контузии също. Имаме пациенти с ужасно зле счупен гръбнак, в същото време те остават подвижни Нещо, което противоричи на цялата логика, на която ние разчитаме. Така че чудесата стават и аз съм убеден, че всеки от нас има ангел, който го пази“, посочи проф. Габровски.

Той сподели, че е имало случаи, в които се е молил и молитвите му са били чути.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 2 Отговор
    Най-естествено е всеки според умствения си капацитет да бъде вярващ или невярващ !

    Коментиран от #3

    12:37 12.04.2026

  • 2 Атеист

    7 1 Отговор
    Язък ти за образованието!

    12:39 12.04.2026

  • 3 Мда-даааааа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Перфектно! И най-важното е с това си действие да не пречиш на другите.

    12:44 12.04.2026

  • 4 абракадабра

    2 0 Отговор
    Религията няма нищо общо с Бог и е човешка измислица за "вярващи", а реалността е за "мислещи".

    12:45 12.04.2026

  • 5 00014

    6 1 Отговор
    Повече от естествено е да сме атеисти! Защото никой от управляващите по света не се плаши от бог. Убиват, крадат! Ние будали от стадото ли сме?

    Коментиран от #13

    12:47 12.04.2026

  • 6 Великден е

    4 1 Отговор
    Крайно неуместно изказване.

    12:48 12.04.2026

  • 7 Не е всичко черно-бяло.

    1 0 Отговор
    Освен вярващ и атеист, има още агностик и гностик, и дори подкатегории.

    12:51 12.04.2026

  • 8 ГОВОРИ ЗА СЕБЕ СИ

    2 0 Отговор
    Безбожник.

    12:52 12.04.2026

  • 9 Хората

    2 1 Отговор
    вярват на доктор да ги лекува, а докторът си пита дедовия и вярва във филанкешията, ти да видиш

    12:52 12.04.2026

  • 10 Повече от естествено е да не сме

    2 0 Отговор
    ЕГОИСТИ но за съжаление точно това се наблюдава. Атеистите на никого не пречат. Вярващите не трябва ли да проявят разбиране уважение и търпимост.А лекарите да си гледат пациентите без егоизъм.

    12:52 12.04.2026

  • 11 дронк

    1 0 Отговор
    Ти, който служиш на Санистите от ГЕРБ-ДПС не ми говори за Бог.

    12:52 12.04.2026

  • 12 Чичо Тони

    1 1 Отговор
    ..." да използваме всички последни достижения на медицината. Всички възможни протоколи, познания, които ни дават възможност да спечелим тази битка."
    Нищо от това не е дошло от клира. Познанието не идва с молитва. Да са живи и здрави учените медици създали протоколите, фармацевтите създали лекарствата и инженерите създали модерното оборудване, с което ни лекувате. Горко на този, който лежи на операционната маса докато хирурга разчита на молитви.

    Коментиран от #15

    12:55 12.04.2026

  • 13 Мълчанието на агнетата

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "00014":

    Будали сме не ами будали на заколение сни.

    12:57 12.04.2026

  • 14 Търговско дружество

    0 0 Отговор
    Влезеш ли в бг болница и Господ не може да ти помогне.

    12:59 12.04.2026

  • 15 Адмирации

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Чичо Тони":

    За мнението.

    12:59 12.04.2026

